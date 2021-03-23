Erkeklere güvenim kalmadı

Ragıp, Selanikliydi. Mustafa Kemal’le akrandı, 1881 doğumluydu. Askeri tıbbiyeden mezun oldu, hekim yüzbaşıydı...
Eğitim için Almanya’ya gönderildi. Görev yaptığı hastanede Erica’yla tanıştı. Hemşireydi, beline kadar örgü sarı saçlı, tipik Alman güzeliydi.
Ragıp’ın aklı başından gitti. Kaçamak bakışlarla kendisini süzen o mavi gözlere kelimenin tam manasıyla vurulmuştu.
Doğrusu Erica da ilk günden gönlünü kaptırmıştı ama mantığı engel oluyordu.
Alman gerçekçiliği ağır basıyordu çünkü ailesi bir Türk’le, bir Müslüman’la evlenmesine asla müsaade etmezdi.
Ayrıca kendisi koyu bir Hristiyan sayılmazdı ama din değiştirmek istemiyordu.
Ragıp dedi ki, “babanı sen bana bırak, dinlerimiz konusunda ise düşündüğün şeye bak. Ben seni böyle sevdim, sen beni böyle sevdin. Birbirimizi neden değiştirelim ki?” Sonra gitti, bir buket çiçekle kapıyı çaldı.
Erica’yı istedi, “Sizi ikna etmek için ne demem gerektiğini günlerce düşündüm, inanın bulamadım. Sadece şunu söyleyebilirim, kızınıza âşığım” dedi.
10 yıldır evli ancak bütün bu evliliği boyunca eşinden sürekli dayak yiyip işkence gören bir kadınım. Eşim evlilik hayatımı cehenneme çevirdi. Bana sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor.
Cinsel hayatımız ise bir felaket çünkü bana bu sırada akıl almaz işkenceler ve dayatmalarla inanılmaz acılar çektiriyor. Ama artık katlanmak istemiyorum.
Çocuklarım yeterince büyüdü, onların hatırı için bugüne kadar her şeye katlandım. Artık evden ayrılmak istiyorum.
Ama benden asla ayrılmayacağını, ayrılmaya kalkışırsam, iftira atacağını ve herkese rezil edeceğini söylüyor. Bunu yapar da eminim...
Bir yandan da ne yapacağımı, nasıl yaşayacağımı da bilmiyorum. Herhangi bir işte çalışabilirim. Yeter ki ondan kurtulayım.
Bir insanın bu kadar gaddar olabileceğini düşünemezsiniz.
Eğer ben bu adamdan kaçıp kurtulamazsam sonunda katil olacağım. Zaman zaman gazetelerde kocalarını öldüren kadınlarla ilgili haberler çıkıyor.
20 yaşındayım ve 5 yıldır biriyle beraberim. Sevgilim de 25 yaşında. Henüz liseyi bitirmedim. Ruhsal sorunlarım ve ailemdeki kayıplar yüzünden devam edemedim.
Dışarıdan okuyorum. Çok sıkıntıdayım Güzin Abla...
Sevgilimle çok mutluyduk. Ta ki eski sevgilisi beni bulana ve aklımı karıştırana kadar.
Yabancı madde bulundurmaktan sabıkası olduğunu öğrendim. Sonra onun açıklama yapmasına izin bile vermeden ayrıldım.
Aradan 4 ay geçtikten sonra beni aradı. Çok kötü olduğunu, bensiz yapamadığını ve onu dinlememi rica etti.
Ve dinledim...
Üzerinde yabancı madde olmadığını, sadece o ortamda bulunduğunu ve haberi olmadığını söyledi.
Mahkemeye bile çıkmamış, sicili temizmiş. Eski sevgilisi, eski mesajları yeni mesaj diye gösteriyormuş. Buna gerçekten inandım. Çünkü tarih yazmıyordu. Sadece mesaj kayıtları vardı ve kızdan tekrar istediğimde sildiğini söylemişti. Çelişkili gelmişti ama sevgilimden o kadar çok nefret etmek istiyordum ki ne duysam inanmaya hazırdım.
Üniversite mezunu genç bir kızım... Çok sevdiğim biri var ve 2 yıldır görüşüyoruz.
Ancak ailem onu eğitim durumu ve işinden dolayı istemiyor. Sevdiğim, lise mezunu bir esnaf.
Ailem bir kez bile “kızımız sevmiş, bir tanıyalım” demedi. Onun yerine “el alem ne der”in derdine düştüler.
Ayrılmam için her türlü baskı, tehdit ve zorbalığa maruz kaldım.
Şu an sevgilimle görüşmediğimi sanıyorlar. Ancak biz buluşamasak da sosyal medya sayesinde görüşüyoruz.
27 yaşındayım fakat yeri geliyor evden tek başıma bile çıkamıyorum, artık çok bunaldım. Bir işe girmek istedim, ona da sırf onlara karşı gelirim ve bağımlı kalmamam korkusundan izin vermediler. Ama artık ruhen iyice bunalmış haldeyim.
Aileme bu hislerimi söylemek istiyorum. Ama daha önce yaşadıklarımı düşününce cesaretim, kendime olan güvenim azalıyor. Çünkü o dönem fiziki ve psikolojik olarak şiddet görmüştüm.
Kimseyle konuşamamaktan akıl sağlığımı kaybedeceğim. Ya kendi başıma gidip evleneceğim ya da çare bulamayıp intihar edeceğim. Bulunduğum psikolojik durumu anlatmaya kelimeler asla yetmiyor.
Merhaba Güzin Abla, derdimi kime anlatsam bilemedim. Birkaç kez denedim yakınımdaki kişilerle konuşmayı, fakat pek çözüm olmadı. Kendimi çok yalnız hissediyorum.
20 yaşında, henüz genç ama oldukça yorgun hisseden bir kadınım.
1.5 senelik bir ilişkim var. Tahmin edersin ki ilk uzun ve ciddi ilişkim.Hayatımdaki kişiden önce uçarı kaçarı biriydim, sık sık flörtler yaşardım.
Sevgilimle tanıştığımda ise onda farklı bir şeyler olduğunu biliyordum...
Neredeyse her açıdan çok farklıydık.
Ben hayatımı saklayan bir insandım ve ona da böyle yaklaşmıştım. O zamanlar istediğim gibi yaşamaya devam ediyordum. Bir yerden sonra ciddi kavgalar etmeye başladık ve ben o zaman ilişkimizi ciddiye almaya başladım.
Kendisi çok disiplinli, dürüst bir insan, bense tam tersi. Ama zamanla değişmeye başladım. En büyük hatamsa, değişmem gerektiğini kabul etmek oldu.
Merhaba Güzin Abla, ben Antepli bir ailenin 21 yaşında kızıyım. Annemin bana uyguladığı psikolojik şiddete artık dayanamıyorum. Bir yandan üniversitede okuyup bir yandan çalışıyorum. İşe sadece bu evden kaçmak için başladım. Evde durduğum her saniye annem bir şey bulup bana bağırmaya başlıyor. Ağzımı açıp tek kelime etsem, hemen “Sen terbiyesizsin” der.
Erkek arkadaşım var. Hem annem hem babam, erkek arkadaşımı biliyor. Annem onunla buluşmama izin vermeyi geçtim, evimizin hemen yanında oturan kız arkadaşımla gezmeme bile izin vermiyor.
Annem benden asla memnun olamıyor, çalışmama, okumama asla saygısı yok. Matematik öğretmenliği okuyorum. Ama annem onun gibi olayım, sürekli temizlik yapayım istiyor. Erkek kardeşime hizmet etmemi istiyor...
Babam beni hep destekler ve “Okuyabildiğin kadar oku” der. Ama annem “Bitirsin üniversiteyi yeter.
Daha fazla para harcayamam ona ben” diye karşılık veriyor.
Evde artık sanki yediğim lokmaları sayıyor gibi hissediyorum...
Çalıştığım parayı haraç keser gibi alır, devletin verdiği bursu da...
Ben 23 yaşındayım. Canım acıyor ve içim paramparça. Güzin Abla sana her seferinde yazıyorum, sonra siliyorum. Hemen hemen bana söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum, bu da canımı acıtıyor.
Konuya gireyim...
10’uncu sınıftayken birini sevdim ve 7 yıllık bir birlikteliğimiz oldu.
Ayrılalı tam bir sene oluyor.
Hâlâ onu ilk günkü gibi çok seviyorum. Beni defalarca aldattı, hep kusuru kendimde aradım.
Benim çok çirkin olduğumu söyledi. Onun için ameliyat masasına yattım ve burun estetiği yaptırdım. Ameliyatımdan 3 gün önce beni yine aldattı. Aldattığı gün zaten davranışlarından anladım ve ayrıldım. Ailem de en başından beri beni çok ağlattığı için onu istemiyordu.
Haklı çıktılar ama bir kere bile yüzüme vurmadılar.
2 yıldır evli bir erkeğim... Ben 26, eşimse 21 yaşında. Geçen yıl, 6 aylığına askere gittim. Eşim de aynı ayın sonunda annesinin akrabası olan 38 yaşındaki bir adamla görüşmeye başlamış. Bir ara izne yanına gittim. Tabii bu sırada görüştüklerini bilmiyordum. O dönem daha buluşmamışlar.
İzinden askerliğimi yaptığım bölgeye döndükten iki hafta sonra bir kafede buluşmuşlar. Birkaç gün sonra tekrar görüşmüşler.
Eşim sadece 2-3 defa bir barda görüştüklerini söylüyor. Sürekli gece geç saatlere kadar arabayla geziyorlarmış. Bunu da 3 ay boyunca haftanın 3 günü yapmaya devam etmişler. Ben bir şekilde arayıp o adamı buldum.
Evde beraber sabahladıklarını, defalarca ilişkiye girdiklerini söyledi.
Üstelik eşimle tanışmadan önce bunlar çok yakınlarmış. 38 yaşında olan bu adam zamanında eşimden hoşlanıyormuş. Şimdi eşimin de ona karşı boş olmadığını görüyorum.
Eşim çok pişman olduğunu, bir daha yapmayacağını, onunla ilişkiye girmediğini, sadece gezip eğlendiklerini ve içki içtiklerini daha ilerisinin olmadığını söylüyor.
Beni çok sevdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getiriyor. Ben ise hâlâ askerdeyim. 5 gün sonra askerliğim bitiyor ve boşanmayı düşünüyorum.
Aslında karımı çok seviyorum ama o ben askerdeyken bana ihanet etti. Şimdi söyleyin ben ne yapayım; kafam karma karışık...
İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. İnternet üzerinden bir adamla tanıştım. 7 senedir yurtdışında yaşadığını ve ülkemizde iki tekstil firması olduğunu söyledi. Kısa bir süre yazıştık. bu 6 ay devam etti. Bu süre içinde maddi sıkıntıya düştüğünü söyleyip benden para yardımı istedi. Ben de ileride eşim olacak kişiyi sıkıntıda bırakmamak adına, yardım etmekte bir sakınca görmedim. Ancak zamanla tutumu değişmeye başladı. Bir gün bana verdiği bir telefon numarasına “yarın size para çıkarıyorum, transfer numarasını bildireceğim” şeklinde bir mesaj göndertti. “Kim bu” diye sorduğumda, “Yeni bir gayrimenkul alıyorum, onun için” dedi. Aradan bir süre geçtikten sonra, mesaj gönderdiğim bu kişi yurtdışından telefon etti. Bir beyefendinin kendisiyle evlenmek üzere olduğunu fakat kredi kartlarını kullanıp kendisini maddi bakımdan zor durumda bıraktığını ve benden para beklediğini söyledi. Ben de 6 aydır bu adamla görüştüğümü, yazın da Türkiye’de evleneceğimizi söyledim. Beni arayan bu hanım da “O benimle burada evlenecek” dedi. Bana da aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini belirttim. Ve ikimizde de jeton düştü, dolandırılmıştık. Yurtdışındaki bir telefon numarasını aradığımda daha da şok oldum. Telefonu açan hanım, eşinin uzun süredir evden ayrıldığını ama sürekli onu aradıklarını söyledi. Hatta eşinin Türkiye’den bazı müşterilere “yurtdışından ilaç temin edeceğim” diye para topladığını ve karşılığında hiçbir şey gönderilmediğinden sürekli telefonla arayıp ilaçlarını sorduklarını anlattı. Bu adamdan, paramı geri istedim ve gerçekleri öğrendiğimi söyledim. Yeni sevgilisiyle onu telefonla taciz ettiğim için beni savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyip tehdit ettiler. Sizden ricam başıma gelenleri okurlarınıza anlatmanız ve internette tanışılan kişilere hiçbir zaman inanılmayacağını bildirmeniz. Bunu birçok defa anlattınız ama benim gibi hâlâ anlamayanlar, belki canları daha fazla yanmadan anlarlar.◊ Rumuz: Başı dertte
YANIT
Eskilerin “bir musibet, bin nasihatten iyidir” diye bir sözü vardır. Ne kadar doğru değil mi?
Düşünün ki, siz de benim bu uyarılarımı okuduğunuz halde, yine böyle bir tuzağa düşmekten geri kalmamışsınız. Canınız çok yanmış olmalı ama hiç değilse bundan böyle size internetten yazan, iltifatlar yağdıran, size evlenme vadeden, kim olduğunu bile bilmediğiniz kişilere asla güvenilmeyeceğini öğrenmiş oldunuz.
Umarım aynı şekilde, benim öğütlerime kulak asmayan ama işte bu satırları okuyup sizin yaşadığınız gerçekleri gören okurlarıma örnek olur, onların bu sizin yaşadığınız tuzağa düşmelerini önlemiş olursunuz.
Yoksa ben bu sizin yaşadıklarınıza benzer o kadar çok öykü dinledim ki okurlarıma da sürekli yazdım, dikkatlerini çektim.
Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ydü... Maalesef bu özel günün amacına ulaştığını söyleyemeyiz.
Kadınlara özgürlük tanımak, asırlardır umutla beklediği kadın haklarını kazandırmak, aslında erkeklerle eşit düzeyde bir varlık olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak, değil mi bu amaç?
Ama, ne yazık ki 21. yüzyılda bu gelenek haline gelmiş, Kadınlar Günü kutlamalarına rağmen, hâlâ kadınlar istedikleri gibi bir yaşam hakkına sahip olamıyor. Hayatlarını önce babaları, abileri, daha sonra ise eşleri yönlendiriyor.
Pek çoğu istedikleri erkekle evlenemedikleri, amaçladıkları mesleği yapamadıkları görülüyor.
Ve tabii, kadına karşı şiddetin dünya genelinde arttığı ve bu şiddetin dünyada en yaygın, ancak en az cezalandırılan suç olduğu da bir gerçek.
Uygulanan şiddet, sözlü saldırıdan kaba kuvvete, cinsel tacizden cinayete kadar uzanıyor.
Sonuçta ortaya çıkan tablo korkunç...
Merhaba Güzin Abla, ben 35 yaşında boşanmış, 1 çocuk sahibi, üniversite mezunu ve yurtdışında yaşayan bir kadınım.
1.5 yıl önce internet üzerinden İstanbul’da yaşayan bir erkekle tanıştım. Kendisi 38 yaşında ve lise mezunu. Tanıştığımız günden beri beni hep aldattı. Ayrıca internet üzerinden kadınlara cinsel içerikli mesajlar yazdı.
Onu defalarca affettim fakat yine yaptı. Sonra onu bıraktım. Ayrıldıktan sonra da “Sen kilo almışsın, bana yaramazsın” dedi.
Hastalandığımdan dolayı yemesem de kilo alıyordum.
Onun yüzünden özgüvenimi kaybettim. 1 hafta kadar konuşmadık ama onu çok sevdiğim için tekrar affettim.
Pişman olduğunu söyledi, ağladı, sarıldı, orada ilk kez beni sevdiğini düşündüm.
Şimdi ise yine bana soğuk davranmaya başladı. Bazen küfredip beni üzüyor. Sorduğumda da “Seni çok seviyorum, âşığım” diye cevap veriyor. Ama beni sevdiğini göremiyorum.
Benden birkaç kere büyük miktarda para aldı. Onu hediyelere boğdum fakat onun bana aldığı hediyeler sayılı... “Bana neden bir şey almıyorsun?” diye sorduğumda ise “Sen hediye için mi benimle berabersin” cevabını veriyor.
Genç adam, yeni aldığı yavru köpeği her akşamüstü apartmanın tam karşısındaki parka götürür ve eğitmeye çalışırdı. Eline birkaç mama alıp köpekten uzaklaşır ve mamayı gösterip yanına çağırırdı sonra da...
Yavru köpek mamayı görür görmez heyecanla koşar gelirdi genç adamın yanına. Her gün tekrarlanan bu sahneyi, aynı parka köpeğiyle birlikte yürüyüş için gelen yaşlı bir adam gülümseyerek izledi birkaç defa. En sonunda dayanamadı ve genç adamın yanına gelip ne yaptığını sordu.
Genç adam yine eline birkaç parça mama alıp köpeğinden uzaklaşırken, “O benim küçük dostumdur. Ve onu eğitmeye çalışıyorum” dedi.
Yaşlı adam ise gülümseyerek “Yanlış yapıyorsun evlat” dedi. Genç adam ise sebebini sorduğunda, mamaları yavru köpeğe gösterip yanına çağırmaya devam etmesini söyledi. Belki 10 defa aynı şey tekrarlanınca, yavru köpek artık doymuş ve genç adamın elinde mama da kalmamıştı. Köpeğini ne kadar çağırsa da yanına gelmemişti...
Yaşlı adam adama kendi dostunu tanıttı. Adının Boncuk olduğunu söylediği köpeğinden uzaklaşıp yanına çağırdığında, her defasında köpeği koşarak sahibinin yanına gitmiş ve patileriyle ayaklarına sarılmıştı. Genç adam olanları izleyip adamın elinde ne olduğunu çok merak etti. Dikkatlice baktığında hiçbir şey olmadığını gördü. O an yaşlı adam Boncuk’a sarılırken şöyle dedi, “Dostluklarını hiçbir zaman çıkar üzerine kurma evlat. Elindekilerle değil, yüreğindekilerle kur dostluklarını. Yoksa elindekiler bittiğinde yalnız kalırsın.” ◊ Suat Özge
YANIT
Bu müthiş dostluk öyküsünü ve hayat dersini internette tesadüfen buldum... Ve dayanamayıp sizlerle paylaşmak istedim.
Merhaba Güzin Abla, 15 yaşında genç bir kızım. Ancak yaşadığım stres ve baskılar yüzünden kendimi daha yaşlı hissediyorum.
Dünyada herkesin uğraştığı virüs belası yüzünden yakın akrabalarımı teker teker kaybetmemle beraber, sürekli karantinada kalmaktan psikolojim yerle bir oldu.
Sadece bunlarla da kalmayıp birçok yaşıtım gibi derslerimi evden halletmeye çalışıyorum.
Birkaç sene sonra üniversite sınavına gireceğim ve lise hayatımın başından beri aldığım tüm notlar sınavda etkili olacak. Ailemin benden beklentisi çok yüksek.
Fakat evde çalışarak yeterli olanakları sağlayamıyorum.
Yüz yüze eğitim gibi olmuyor, evde insanın ister istemez aklı karışıyor...
Bu arada virüs korkusu, dersler, sınavlar ve gelecek kaygısı beni bunalıma soktu, hastanelik bile oldum. Çoğu genç gibi ben de ileride işsiz kalmaktan korkuyorum.
Ayrıca biz öğrenciler sürekli “yarış atı” gibi görülüyoruz. Hep başkalarıyla kıyaslanıp duruyoruz. İçimdeki bu sıkıntıları aileme anlatsam da “evdesin işte rahatsın, daha ne istiyorsun” deyip geçiştiriyorlar.
Merhaba Güzin Abla, ben 52 yaşındayım. Özel bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum.
8 ay önce mobbing’e maruz kaldığım için işten ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir şirkete girdim.
Ancak bu değişim nedeniyle anksiyete ve depresyon tedavisi görüyorum. İlaçlar işe yaradı, şimdi daha iyi sayılırım.
Asıl sorunum eşimle... Eşim 50 yaşında, bir kamu kurumunda çalışıyor. Bu süreçte maalesef kendisinden çok destek görmedim.
23 yıllık evliyiz, 21 yaşında bir oğlumuz var. Geçmişte her çift gibi kavgalarımız oldu.
Son 10 senedir fazla kavga etmiyoruz. Ancak eşim bana karşı uzak. Horlamamı bahane ederek 5 senedir benden ayrı yatıyor. Haftada sadece 1-2 kez cinsel ilişki yaşıyoruz.
Ben de onu denemeye karar verdim ve 15 gün önce Facebook’tan 40 yaşlarında bir mimar profili açtım, profile yakışıklı bir arkadaşımın fotoğrafını koydum ve eşime mesaj gönderdim.
Çalıştığı kurumda kendisini görüp etkilendiğimi, tanışmak istediğimi yazdım. “Olabilir” diye cevap verdi.
Merhabalar Güzin Abla, size yazdığım bu elektronik mektubun belki de mantıksız ve amaçsız olacağını söylemeliyim.
Sadece beni tanımayan birilerine içimi dökmek istedim...
Herkesin olduğu gibi benim de bu hayatta bir sınavım var. Şu an için adı kanser. Adı batasıca... Ben dışarıdan güçlü görünmeye, “Sorun yok, her şey yolunda” demeye çalışan biriyim ama size bir şey söyleyeyim mi, hiçbir şey yolunda değil aslında.
Ne hastalığım iyileşme yolunda, ne de iş hayatım düzgün gidiyor. Açıkçası bu sorunlarla boğuşan insanlar iyi olmayı nasıl başarıyor anlamıyorum, hatta onları kıskanıyorum.
Hayatımızda bir şeyler ters gidince bizler “Her işte bir hayır var” deriz, “Allah yeni bir kapı açar” deriz, öyle de olur. Ama açılan o kapıdan adım atıp tam içeri gireceğim sırada, kapı pat suratıma kapanıyor! Çok acıyor.
Mecazi anlamda değil gerçekten o kapının suratıma çarptığını hissediyorum.
Ben sıkıldım artık bu durumdan.
Merhaba Güzin Abla, ailemin istemediği biriyle dini nikâhla evlendim. Birbirimizi seviyorduk. O karısından boşandı, evliliğinden iki çocuğu vardı. Benden 17 yaş büyük. O ortaokul mezunu, ben üniversite. Ben de 30 yaşındayım.
8 sene oldu. Şimdi bizim de iki çocuğumuz var, 2 ve 5 yaşında.
Annemle kaçak görüşüyorum, ablamlar ise annemle görüşmemi istemiyor. Evime benim tarafımdan hiç akrabamız gelmiyor.
Eşim çok huzursuz, yalancı ve kavgacı biri. Kavgalarımız sırasında ağza alınmayacak şeyler söylüyor.
Ben de oldum olası hiç sevmem böyle şeyleri. Hiç değmezmiş onun için göze aldıklarıma... Ve artık bende sevgi kalmadı.
Dayanamıyorum, ayrılmak istiyorum ama paramı onun ailesinden kalan ev için verdim ve hiç param yok.
Arkadaşlarım uzakta ve ben burada yalnızlaştım. Annemde kalamam. Çocuklar küçük. Bir de eşim daha çok hiddetlenecek çünkü ayrılmak istemiyor.
30 yaşındayım, 12 yıldır evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Eşim de 37 yaşında... Eşimle aramızda ailevi, cinsellik, her anlamda sorunlar ve soğukluk oldu. Bir süre sonra da birbirimizden koptuk...
Tartışmalar büyüdü ayrılığın eşiğine geldik. Ama çocuklarımızı düşünerek yeniden bir araya geldik.
Daha sonra kendimizi toparladık, düzelmeye başladık. Tam da o sırada eşimin internet üzerinden, beni aldattığını öğrendim.
Çok üzüldüm, ağladım...
Ona öğrendiğimi söyleyince özür diledi ve “Seninle kötü olduğumuz günlerde bir anlık boşluğa kapıldım. Kesinlikle kimseyle cinsel ilişkim olmadı. Sadece yazışmalardan ibaret” dedi. Ben de yine çocuklarım için affettim.
Aradan bir süre geçti... Yine eşimin internet üzerinden bir kadınla mesajlaşmalarını gördüm. Bu defa kendisine söylemedim. Şifresini bulup takip altına aldım ve şimdi de yeni yazışmalarını görüyorum.
Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendisine belli etmemeye de çalışıyorum çünkü şu anda bana karşı çok ilgili, çok sevecen...
Geçenlerde eskileri hatırlatıp “Artık yazışma yok değil mi?” diye sordum. O da “Kesinlikle yok, ben seni seviyorum” dedi.
40 yaşındayım ve 2 çocuk annesiyim. 3 yıl önce eşimi kanserden kaybettim.
Eşimin hastalığı sürecinde özel bir şirkette personel müdürü olarak çalıştım. Gerek konum olarak, gerekse fizik olarak çok fazla özgüvenim vardı. Bu sırada benden 5 yaş küçük birini sevdim; o da beni çok sevdi...
Beraberlik de yaşadık ama vicdanım hiç rahat olmadı. Hasta adama ihanet ettim.
Eşim vefat ettikten sonra da beraberliğimiz sürdü.
Ailesi de beni istedi ama çocuklarım onu istemedi. Çocuklarım onunla evlenmeme karşı çıktı. Aslında maddi olarak da eğitim olarak da benden çok gerideydi. Daha sonra ben de şunu fark ettim; benim mal varlığıma gözünü dikmiş...
Ondan ayrılalı 6 ay oldu. Hatta yaşadığım şehri bile değiştirdim ama beni bir türlü bırakmadı.
Hâlâ beni sevdiğini söylüyor. Ama artık ona inanmıyorum.
Şimdi Güzin Abla, yeni birisiyle tanıştım.
Erkeklere güvenim kalmadı
İlk kez bir sevgilim oldu. İlişkiyi onun istediği şekilde yaşamayınca beni terk etti, bu da yetmedi benimle alay etti. Erkeklere olan tüm güvenim yok oldu. Şimdi hayatıma kimseyi alamıyorum.
Sevgili Güzin Abla, ben 23 yaşındayım. Bu yaşıma kadar biriyle sevgili olmak, karşı cinsle muhabbet kurmak bana pek doğru gelmiyordu.
Yani yaşım itibarıyla cahilce davranıp yanlış yola düşebilirim diye hep dikkat ettim. Bir gün bir gençle tanıştım. Hayatımda ilk defa biriyle görüşmeyi kabul ettim ama aşırı tedirgin ve şüpheciydim.
Tam 2 ay boyunca bu genç, ilişkiye önem verdiğini, beni kaybetmek istemediğini, benimle ciddi düşündüğünü söyledi durdu. Hatta o kadar dürüst davrandı ki, “Ben kirli bir insanım. Senin gibi temiz birini hak etmiyorum” gibi sözler söyleyip beni kendine inandırdı.
Başta hep kaçtığım için sürekli kovalandım. Ama aradan 1 ay geçti, ben de onu sevmeye, kıskanmaya başladım. Yine de ona hiçbir zaman inanmadım, güvenmedim çünkü bana geçmişini anlatmıştı. Ondan her vazgeçmeye karar verdiğimde, beni kendine döndürmeyi başardı. Bu böyle 9 ay sürdü.
Ama bu 9 ay boyunca evine de, onunla sessiz bir yere de gitmedim. Elini bile tutmadım, asla öpüşmedim.
Bana defalarca beni öpmek istediğini söyledi, ben kabul etmeyince sonunda beni tüm sosyal medya hesaplarından engelledi.
Bu da yetmedi, bir sabah bir kızla internetten konferans yapıp beni aradı. Kıza “Bak aşkım bu kız namussuz” diyerek benimle alay etti.
Bu olayın üzerinden 10 ay geçti.
Ona karşı sevgim kalmadı ama hayatıma hiç kimseyi alamıyorum.
Benimle arkadaşlık kurmak isteyenler, teklifte bulunanlar var ama ben hep reddediyorum.
Güzin Abla, zaten güven sorunum vardı. Bu olayı yaşayınca daha da kötü oldum.
Herkes sanki bana aynı şeyleri yaşatacakmış gibi hissediyorum. Bu durumdan nasıl kurtulurum?
◊ Rumuz: Güvensiz
YANIT
Sevgili kızım, evet yaşadığın bu kısa ilişki senin erkeklere karşı güvensizliğini artırmış. Ancak sana açık söyleyeyim, hem yanlış birini seçmişsin, hem de yanlış yapmışsın.
Yanlış birini seçmişsin çünkü bunca zaman hayatına hiç kimseyi sokmak istemeyip, hep ürkek ve çekingen davranıp da, sonunda anlattığına göre geçmişinde yanlışları olan birine kapılman doğru değil.
Ancak şunu da söyleyeyim, eğer sonunda biriyle yakınlaşmayı, ilişki yaşamayı göze aldıysan, onun elini tutmasına, sana içinden geldiği gibi bir öpücük kondurmasına izin vermelisin.
Tabii şu anda ayrıldığın kişi için demiyorum. Sana dürüstçe davranmış bile olsa, sonuçta bu genç adamın senin gibi erkeklere güvenmeyen, çekingen bir genç kıza uygun bir erkek arkadaş olmadığı ortada.
Bundan sonra karşılaşacağın ve sana yakınlık duyan birini bu şekilde sürekli iteleyemezsin, ona güvenmediğini böyle açık açık belli edemezsin.
Bu senden uzaklaşmasına yol açabilir.
İnsan sevgi duyduğu, yakınlaşmak istediği birine elbette dokunmak, elini tutmak, sarılmak ister.
Bunun sandığın gibi kötü, ayıp, pişmanlık duyulacak bir yanı yok. Ama tabii seni hak eden biriyle böyle bir beraberlik yaşamalısın.
Sevmeye başladığını hissedip, senin zaafından yararlanmayı planlayan biri olmamalı bu. Şimdi diyeceksin ki, “Abla ben böyle biri olup olmadığını nasıl anlayacağım?”
Haklısın... Hele şu son zamanlarda insanları tanımak artık eskisi kadar kolay değil. Sen içgüdülerine güveneceksin, kalbinin sesini dinleyeceksin, deneyeceksin, geçmişini biraz araştıracaksın.
Ömür boyu mutsuz olamazsın, sürekli güvensizlik duyamazsın...