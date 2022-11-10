Erkek arkadaşım sürekli başkalarıyla yazışıyor

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Ben 22 yaşındayım. Eskiden neşeli bir kızdım. Ama şimdi o kadar mutsuzum ki... 3 senedir bir ilişkim var. Birbirimizi aslında çok seviyoruz ve okulum bittiğinde evlenmek istiyoruz.

Erkek arkadaşımın eski sevgilisi kuzeniydi, kız bize ilk 1.5 senemizde hiç rahat vermedi. Bana durmadan sevgiliyken çektirdikleri fotoğrafları yolluyordu. Engelliyordum ama sahte profil açıp yeniden yazıyordu.

Sevgilimle çok kavga ettik o kız yüzünden.

İlişkimizin 7’nci ayından sonra ise sevgilimin Instagram’da sahte profil kullandığını öğrendim. Orada bir sürü kızı takip ediyor ve onlarla yazışıyordu. Hatta birkaç sefer cinsellikle ilgili de yazışmış.

Sevgilimin annesine anlattım bunları, o beni çok sever. Benim yanımda durdu, oğluna yüz çevirdi. Yeminler ettirdi “Bu kızı bir daha üzmeyeceksin” diye.

Sevgilim şeytana uyduğunu ve sırf vakit geçirmek için yazıştığını söyledi. Onu affettim.

Daha sonra askere gitti. Askerdeyken bile eski sevgilisi hâlâ yazıyordu. Onun yüzünden yine kavga ediyorduk. Kavgalarımız hep başka kızlar yüzündendi açıkçası. Askerde sevgilim kendisini öldürmeye kalktı!

Askerden döndü, her şey çok iyi gidiyordu. Çalıştığı yerden bir müşteri sevgilime yazmış, flört etmişler. Ve biz yine ayrıldık. Ama sonra tekrar barıştık.

Sevgilim bu sefer de eski sevgilisinden intikam almak için Instagram’da yine sahte profil açmış ve o kızı işletmiş. Ama o profilden başka kızlarla da konuşmuş.

Eski sevgilisi bana yazdı ve o yazışmaları gönderdi.

Bunlar olmasa ilişkimiz aslında çok iyi gidiyor, birbirimizi çok iyi tanıyoruz hem aşk, hem cinsellik hem de arkadaşlık açısından.

Ama sevgilim yeminler etmesine rağmen başka kızlarla yazışmayı bırakamıyor. Artık ona hiç güvenemiyorum ama hâlâ çok seviyorum. Cevabınıza çok ihtiyacım var.

◊ Rumuz: Çok öfkeliyim

YANIT

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Sevgili kızım, bir ayrı bir barışık bu ilişki nasıl yürüyecek böyle? Bu genç adam seni sevdiğini söylüyor ama bir yandan da başka kızlarla yazışmaya, internet üzerinden flört etmeye devam ediyor.

Senin bunca üzülmene, bunca acı çekmene rağmen, bu huyundan vazgeçmiyor...

Askerdeyken kendini öldürmeye kalkışması da ne oluyor?

Kendini suçlu mu hissetmiş, ya da başka nedenler mi var bunun altında? Bana kalırsa zayıf karakterli biri bu genç adam...

Ona güvenmemekte haklısın... Daha şimdiden seni bu kadar üzen, söz verdiği halde yine aynı şekilde davranan, senin arkandan iş çeviren bir genç adama ne kadar güven duyabilirsin ki?

Sevgi, aşk her şeyden önce güven gerektirir. Biri çıkıp da kendisine yüz verince dayanamayıp, hemen ona karşılık veriyor. Sana verdiği sözleri, yeminleri unutuveriyor.

Bir düşün kızım, bu gençle evlendiğinizde, bu evlilik ne kadar yürür? Önce bu kaçamakları sadece internet üzerindenmiş ama giderek gerçek flörte dönüşmüş.

Çalıştığı işyerindeki kadın ve kızlara karşı ilgi duymaktan kaçınmayıp, evliliğinizi çıkmaza sokmaz mı bu insan?

Ya bir yandan da peşinizi asla bırakmayacak gibi görünen o eski sevgili?

Sen de bir yandan “Biz aslında çok iyi anlaşıyoruz, çok mutluyuz” diyebiliyorsun. Yok aman kızım yok. Sen ona yeteri kadar şans vermişsin. Bence o artık şansını kaybetmiş.