Engelli öğretmenler haziranda atama bekliyor

Bundan yaklaşık 9-10 ay önce tanışma uygulaması üzerinden bir çocukla görüştüm.
Kendisi, bir İskandinav ülkesinde yaşıyor.
Benden 5 yaş büyük.
Onunla konuşmaktan çok keyif alıyorum.
Biraz içine kapanık birisi gibi... Kendisini pek beğenmediğini söylüyor.
Bazen işi olmadığında bütün gün benimle yazışıyor. Ama bazen de 2-3 gün hiç yazmıyor.
Sanırım gerçek hayatta hiç görmediğim halde ondan çok hoşlanıyorum.
Ancak ayrı ülkelerde ayrı hayatlarımız olması durumu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Onun benim hakkımda gerçekte neler düşündüğünü bilemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben lise sınavına hazırlanan 14 yaşında bir kızım. Sürekli özel hayatım konusunda sorun yaşıyorum...
Aslında maddi durumumuz oldukça yerinde ve istediğim her şey bana her zaman alındı. Bu durum benim şımarmamın sebebi olabilir... Çünkü giderek aileme her konuda düşman gibi davranmaya başladım.
Bana en ufak bir laf bile söyleseler bunu bir hakaret veya tartışma sebebi olarak alıyorum...
Geçen yıl yeme bozukluğu geçirdim. Çok yoruldum, duygularımı ergenliğimden dolayı kontrol edemiyorum. Ama bir taraftan aile üyelerimin hepsi işleriyle meşgul olduğu için onlarla sohbet edemiyorum.
Ablalarımın çocukluğu çok zor geçmiş, bana şükretmem gerektiği söylüyorlar. Hatta onlara göre ben evin huzurunu bozuyorum. Hastalıklarıyla boğuşan annem de hep bizim aramızda kalıyor. Bir gün kalpten gidecek diye korkuyorum.
Beni anlamadıkları için artık ailemle iletişimi kestim. Bu sefer de “bizi sevmiyorsun” deyip arkadaşlarımla görüşmemi yasakladılar.
Ben de sosyal medyaya yöneldim ve derslerim düştü. Denemelerden en az 470 puan alıyordum, şimdi 390 puan getiriyorum. Bu sefer de “bir baltaya sap olamayacaksın” diyorlar...
Eşimle birbirimizi severek evlendik. İkimiz de çalışıyoruz. Eşim kurumsal bir şirkette çalışıyor ve bu ay terfi aldı.
Ben ise kendi işyerimde çalışıyorum. Bu arada 1.5 yıllık da evliyiz. Evliliğimizin ilk aylarında başka bir kadınla konuşmasını yakaladım. Bu olayı aştığımızı düşünürken, baktım ki farklı farklı kadınlara ilgi duyuyor. Kendimi çok değersiz hissediyorum.
Bu adam sürekli beni aşağılıyor ve kötü sözler söylüyor. Sürekli evin içinde bir huzursuzluk var.
Problemleri çözmek yerine bana bağırarak konuyu kapatmayı tercih ediyor. Bu arada kendisi sürekli bazı bahis oyunları oynuyor ve kaybediyor. Borcu çok.
Boşanmak istediğimi söyledim. Beni ciddiye almadı. Bu adamı bu şekilde kabul etmeye çalışıyorum ama kabul etmek kendime saygısızlık gibi geliyor.
Beni kadınlığımla vuruyor, “Sen de kadın mısın, kadınlık bu mu” gibi ağır cümleler sarf ediyor.
“Sorun nedir?” diye sormayı deniyorum ve hep aynı cevap:
Merhaba, size yazmamın nedeni çaresizlik...
Annem ve babam bundan yaklaşık 24 yıl önce evlenmiş. Daha doğrusu annemi babamla zorla evlendirmişler. Annem sürekli şiddet, baskı görmüş, hakaret, küfür duymuş babamdan.
Babam bu yaptıklarına yıllar boyu sorumsuzca devam etmiş.
Sonra biz üç kardeş dünyaya gelmişiz; iki erkek, bir kız.
Babam bize karşı babalık görevlerini yerine getiremediği gibi bizi okutmadı.
Ben 21 yaşındayım ve daha 16 yaşındayken babam tarafından evlendirildim. Çok kötü bir hayattan başka kötü bir hayata atıldım.
Evliliğimde annemin yaşadıklarını yaşadım 5 yıl boyunca.
Yarın Anneler Günü... Annesi yanında olsun olmasın, herkesi duygulandıran, annelerini düşündüren bir gün. Her zaman söylediğim gibi, anneleri tek bir gün düşünmek, tek bir gün kutlamak, tek bir gün anımsamak değil elbette amaç.
Ama hiç değilse bir gün anneliğin kutsallığını hafızalarımıza kazıyan bir gün... Annelerini kaybetmiş olanlar içinse buruk bir gün.
Bu yüzden bu sevgili ve eşsiz varlık henüz yanınızdaysa, lütfen onu kırmadan, üzmeden önce bir kez daha düşünün. Onun değerini bilin ki yarın öbür gün pişmanlıklar duymayın.
Esasen tüm anneleri senenin her günü anıyoruz da bu Batı’nın bayramlaştırdığı mayıs ayının ikinci pazar gününde çok daha duygulu ve heyecanlı olarak onları yad ediyoruz.
Her yıl Anneler Günü yaklaştıkça, hep aynı düşünce beliriyor kafamda... Özellikle de annemi kaybettiğimden beri... Diyorum ki, anneleri yanında olanlar için çok keyifli bir gün bu... Annelerine sevgilerini bir kez daha gösterebilmek, onun sıcacık yanaklarından öpebilmek, onun gülümseyen mutlu yüzünü görebilmek için ne güzel bir gün...
***
Anneler Günü için yazmak istediğim yazı bu muydu? Bilemiyorum... Annesiz geçirdiğim kaçıncı Anneler Günü bu? Ve bu yaşımda bile annesizliğin tüm yoksunluğunu hissediyorum ben de.
Yaşım 13... Annem beni sabah çatık kaşlarla, asık suratla ve bağırarak uyandırır. Gece 1-2 gibi uyuduğum için sabah 11 gibi kalkabiliyorum. Geç uyandığım için de sabahları bana çok sinirli davranıyor.
Sorunu çözmeye çalışmak için iletişim kurduğumda yine sadece kendi konuşarak, benim geçmişten bu yana tüm hatalarımı sayarak bağırmaya devam ediyor. Sorun sadece bu da değil. Benim bir buçuk yaşında küçük erkek kardeşim var. Annem ev temizliği ve yemeğiyle ilgilendiği için kardeşime zaman ayıramıyor.
Dolayısıyla sabahtan akşama kadar onunla ben ilgileniyorum. Bu aşırı yorucu bir durum. Anneme benim de ara ara dinlenmeye ihtiyacım olduğunu dile getirdiğimde bana şu tepkiyi veriyor: “Yaptığın işi de başa kakmasan olmaz. Kolaysa sen gel yemek, temizlik yap.”
Bugün mesela 4. defa beni sarsacak, kıracak cümleler kullandı. Örneğin, “Keşke seni doğurmasaydım, iğrenç, pislik...”
Hatta küfür bile ediyor bana. Bu sözcükler kalbimi parçalıyor. Bazen diyorum ki, “Aramızdaki sorunların kaynağı ergenlik döneminde olmam mı?” Annem geçmişte kendi ailesi ile bazı sorunlar da yaşamış. Mesela öz anne ve babası onu dışlamış, diğer kardeşlerine bakmış. Onu bir aileye vermişler. Annemi de şu an ki üvey (ama aslında öz gibi) olan anne ve babası büyütmüş, sahiplenmiş. Bana karşı bu öfkesinin ya da çıkışlarının bu durumdan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Güzin Abla, ne yapmalıyım? Rumuz: Annemle aramızdaki sorunlar
YANIT
Sevgili küçüğüm, bu yaşta böyle üzüntüler, acılar içinde olman beni gerçekten çok üzdü.
Sevgili ablacım bütün okurlarına yardımcı oluyorsunuz, umarım benim mektubumu da dikkate alırsınız...
24 yaşında bir gencim. Bundan üç sene önce bir kafede onunla tanıştım. Bu hanım benden biraz büyük, evlenip boşanmış...
Hâlâ da birlikteyiz ama kavga edip duruyoruz...
Hep suçlu olan biri var; o da benim... Ona kızmıyorum, kızamam da ama onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bu yüzden size başvurmak istedim.
Bu hanım oldukça kıskanç, benim daha genç olmam onu kıskançlığa sürüklüyor.
Bazen telefonumu karıştırıyor, bilinmeyen bir numaradan gelen bir telefon ya da mesaj onu öfkelendiriyor.
Bazen bu yüzden, bazen de benden bir şey istediği zaman yerine getiremeyince yalan söylemek zorunda kalıyorum.
22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kızım. 1 yıllık ilişkim var. Sevgilim de okulunu bitirmiş, mesleği elinde, doğaya, insana, hayvanlara karşı duyarlı ve hep yanımda olan bir insan.
Sevgilimle çok mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz.
Ama başından daha önce bir evlilik geçmiş. Bunu bana 2-3 ay önce söyledi. Toplumda yerleşmiş bir kanı var, biliyorsunuz bunu yıkmak çok zor. Sevgilim de bu yüzden onu yanlış anlarım ve bu güzel giden ilişki biter diye korkmuş, söyleyememiş.
Başta tabii ki şaşırdım, kaç ay sonra bunu öğrenmem beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Olayı daha tam ben üzerimden atamamışken ablam da moralimin bozuk olduğunu anlayıp bana ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.
Daha sonra anneme ve abime de... Annem “Onu seviyordum ama soğudum” dedi. Abim ise “Sen inanıp seviyorsan bizim için bir sıkıntı yok” dedi.
Ama ablam biraz kuşkucu ve araştırmacı bir insan olduğu için hem ona karşı tavır aldı hem de eski eşiyle birlikte olan sosyal medya hesaplarını bulup bana gösterdi. Ben görünce daha da yıkıldım tabii.
Eşim, nişanlılığımızın ilk 6 ayında beni 20 bin TL borca soktu. “Beraber çalışıp öderiz” diye beni rahatlattı.
Bir yandan “Hiçbir istediğim olmuyor ve nişanı atasım var” diye sızlanıyordu. Bu süreçte her istediğini yaptırdı.
Ben her ay onlara elim boş gitmezdim. Birlikteyken de kendisine bir şeyler almak için alışveriş yapardı.
Her istediğini alırdım.
Evlendikten sonrada devam etti istekleri. Ya ağlayarak ya tavır yapıp küserek her istediğini aldırdı bana.
Hepsi de borçla...
Ailesinin bulunduğu şehre yerleştik.
24 yaşındayım ve eşimle 1 yıl flört dönemimiz oldu. Sonra bana evlenme teklifi etti.
Onun aşırı ısrarı üzerine dini nikâhımızı kıydık. Ama sonrasında eşimin evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Mecburen kaçmak zorunda kaldık.
Babam bizi buldu ve ailemin her şeyden haberi oldu. Sonra da düğünümüz oldu.
Çocuklar eşimin annesinde kalıyor.
Eşi de aynı yerde, yani annesinin evinde...
Bu kadar zor şartların sonunda 4 buçuk yıldır evliyiz. Bir de çocuğumuz oldu. Ama bana değer vermiyor.
O benim için her şeyi göze alan adam inanılmaz derecede değişti. Başka kadınlara ilgisi var. Her ne kadar beni sevdiğini söylese de sevilmediğimi hissediyorum.
21 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan genç bir kızım Güzin Abla. Sana o kadar çok yakın hissediyorum ki kendimi...
Hiç ablam yok, belki de bu yüzden kendimi birilerine anlatma isteği duyuyorum...
Yaklaşık 2 buçuk ay önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Aynı şehirdeyiz, köylerimiz yakın ama şu an merkezde oturuyor kendisi.
Güvenmek istedim birine ve o da bu kişi oldu.
Uzun bir aradan sonra birini sevmek istedim.
Birkaç haftalık konuşma sürecinden sonra kendimi bir ilişkide buldum.
Mutluydum bir yandan ama bir taraftan da sınav hazırlığım olduğu için tereddüt dolu bir süreçti. O karşılıklı görüşmekte çok ısrarcıydı.
Güzin Abla merhaba, birkaç yıldır devam eden bir ilişkim var. Aramızda ufak sefek sorunlar çıkıyor. Ama gerginlik çıkarmama sebep olan tek sorun ailesi.
Annesi ve kız kardeşi ile tanıştım. Önceleri kız kardeşinin bana karşı ciddi kırıcı konuşmaları oldu.
Benim hiç hatam olmadığı halde, ben sürekli ondan hep özür diledim, hediyeler alıp gönlünü almaya çalıştım.
Sonunda barış sağladık.
Şimdi de bir süredir gerek telefonda gerek yüz yüze annesi veya kardeşi ile konuştuğum her şey direkt sevgilime söyleniyor.
Mesela, “Ben bu yemeği sevmiyorum” gibi basit bir cümleyi bile gidip ona söylüyorlar. “Böyle dedi, pot kırdı, saygısızlık etti” diye ifade ediyorlar. Sürekli arkamdan konuşuyorlar. Sevgilim de bunları gelip bana söylüyor.
Onlara karşı hiç kötü niyetli değilim, hep iyi davranıyorum.
Güzin Abla, ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim.
3 yıla yakındır süren bir ilişkim var. Erkek arkadaşım da benimle aynı yaşta ve üniversite öğrencisi.
Gayet uyumlu, sınırlarını bilen bir birlikteliğe sahibiz. Erkek arkadaşım özel alanıma saygı duyar, beni gerektiğinde kendimle baş başa bırakır. Güzel iltifatlar eder ve sürprizler yapar. Hedeflerime saygı duyar ve beni motive edip destekler.
Ama aynı zamanda çok kıskanç ve biraz asabi. Etrafımdaki ilişkilerde bu olumsuz yönlerin, evlenince şiddetini daha çok artırdığını gördüm.
Erkek arkadaşımda da bu kıskançlık ve asabiyetin evlenince şiddetlenmesinden korkuyorum.
Ben zaten sınırlarını bilen bir kadınım. Erkek arkadaşıma saygısızlık olacak hiçbir eylem ve harekette bulunmuyorum.
Ayrıca ben kendim de bu durumu defalarca ona ifade ediyorum. Yine de onun aşırı kıskanç davranışları oluyor. Buna engel olamıyorum.
Engelli öğretmenler haziranda atama bekliyor
Bundan 3 sene öncesine kadar sağlıklı bir bireyken şimdi atama bekleyen engelli bir öğretmenim. Bizler de öğretmen olarak atanıp, herkes gibi çalışıp, hayata katılmak istiyoruz.
Merhaba Güzin Abla, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda kendimizi hatırlatmak için sana yazmak istedim. 2511 engelli öğretmen, haziranda atama bekliyor.
Bizler elimizden geldiği kadar sesimizi yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Bundan 3 sene öncesine kadar sağlıklı bir bireyken şimdi atama bekleyen engelli bir öğretmenim.
Açıkçası bu kader ama her sağlıklı birey de engelli adayı olduğunu unutmamalı. Ama insanlar hayat koşuşturmasına mı, hırslarına mı kapılıyorlar bilmiyorum ama bizleri görmüyorlar. Sadece Engelliler Haftası’nda bir iki cümleyle hatırlanmak açıkçası canımı sıkıyor.
Diyeceksiniz ki “Sen 3 sene öncesine kadar, sağlıklıyken, bu konuda çok mu duyarlıydın” Benim lisede iki görme engelli arkadaşım vardı. O arkadaşlarımla çok iyi vakit geçirirdik, onlara elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Hayat işte, ben lisede engelsiz bir kızken şimdi engelli bir kadın oldum.
Şimdi ben başıma gelenlerden sonra engellerle hayatta tutunmaya çalışıyorum. Bizler de öğretmen olarak atanıp, herkes gibi çalışıp, hayata katılmak istiyoruz.
Şimdi 2 bin 511 engelli öğretmen olarak yetkililere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Hiç değilse bu elektronik mektubu yayınlarsanız bize umut ışığı olur. ◊ Rumuz : Engelliler adına
YANIT
Sevgili kızım, başına ne geldi, ne oldu da sen de böyle bir şansızlığı yaşadın, söylememişsin ama dediğin çok doğru. Her zaman, yaşadığımız sürece başımıza ne geleceğini bilemiyoruz.
Bir kaza birkaç saniye içinde sapasağlam bir insanın tüm yaşamını değiştirebilir. Bu yüzden dediğin herkes kendini yarının bir engelli bireyi olarak düşünebilmelidir.
Bu yüzden engellilere karşı her zaman duyarlı olmalıyız. Onlara karşı şefkatli ve yardımcı olabilmeliyiz.
Onların da hayatlarını idame edebilmek için çalışmaya, para kazanmaya ihtiyaçları var. Bu nedenle çevremizde bu konuda duyarlı insanlar oluşturmalıyız.
Öğretmen atamasına gelince...
Gerçekten atama bekleyen çok fazla öğretmen var, bunu biliyorum.
Ancak ne yazık ki, yaşadığımız şu pandemi günlerinde, her şey gibi eğitim hayatı da karışık oldu.
Gerek öğretmenler gerekse talebeler normal eğitim hayatlarına dönmeden, hiçbir beklentinin gerçekleşmesi mümkün değil.
Bu zor günler de geçecek elbette. Bu yüzden herkes gibi biraz daha sabretmelisiniz.
Gençlere armağan edilen bayram
Bugün 19 Mayıs... Türk tarihinde çok önemli bir gün. Özgürlüğe ilk adımın atıldığı gündür bugün.
Kurtuluş savaşı, Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basması ile başlamıştır.
O Samsun’a çıkışı ile tüm ülkeyi kurtaracak hareketi başlattı.
Atatürk’ün milli birlik ve dayanışmayı gerçekleştirmek için attığı bu adım, yok olmak üzere olan bir milletin yeniden doğmasını sağlamıştır.
Atatürk bu savaşta gerçekten tüm gücünü, milletine duyduğu sevgi ve inançtan almıştır.
Atatürk “Ben 19 Mayıs’ta doğdum” demiştir. Ulu Önder’in 19 Mayıs’ı doğum günü olarak kabul etmesi, 19 Mayıs’ın tarihimizdeki önemini en iyi biçimde açıklamaktadır.
Biz de Kurtuluş Savaşı’mızın başlangıcı olan 19 Mayıs gününü Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk, bu bayramı gençlere armağan etti.