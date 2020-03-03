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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Dürüstlüğüm yüzünden çok kaybettim

3 Mart 2020

Âşık olduğum adamı kaybetmemek için yalan söylemek istedim, yine yapamadım. Hiçbir zaman dürüstlüğümü kaybetmedim ama dürüstlükten çok kaybettim. Artık ne yapmalıyım?

Merhaba Güzin Abla, 27 yaşındayım ve bundan yaklaşık 6 yıl önce bekâretimi kaybettim. Erkek arkadaşımla aramızda yakınlaşma oldu ve ileri gitmeyeceğini vaat ederek güvenmemi sağladı. Ama işler öyle olmadı.
Kendimi toparlamam zaman aldı. Ameliyat gibi çözümleri hiç düşünmedim. Çünkü beni sevecek insanın, beni bu şekilde kabul etmesini istedim. Ama hayatıma giren herkes beni bu sebepten terk etti.
Şimdi yine birini canımdan çok seviyorum. Kaybetmemek için yalan söylemek istedim, yine yapamadım. Hiçbir zaman dürüstlüğümü kaybetmedim ama dürüstlükten çok kaybettim.
Onu da kaybettim. Birbirimizi çok seviyorduk. Bana verdiği değeri hissedebiliyordum. 2 hafta ayrı kaldıktan sonra yeniden barıştık.
Ancak şimdi de “Denedim, yapamayacağım. İleride daha çok üzebilirim seni” diyor. Bense yaşamadan hüküm verenlerden olmadım pek. Üzüleceksem de deneyip görmek isterim. Bu şekilde “ya dediğin gibi olmazsa, ya her şey çok güzel olursa” düşüncesi oluyor. Ama o emin.
Hâlâ çok seviyor ama atlatamıyorum.
Bana bir yol gösterin ne olur.
Birbirimizi gerçekten çok iyi tamamlıyorduk.
Birbirimize çok iyi geliyorduk.
◊ Rumuz: Yardımcı olun
Dürüstlüğüm yüzünden çok kaybettim

YANIT
Diyorsun ki, “Beni sevecek, beni hayatına alacak insanın beni bu şekilde kabul etmesini istedim hep.”
İşte benim de sana söylemek istediğim cümle tam da buydu.
Ama sen sağduyulu, aklı başında, düzgün bir genç kızsın. Doğru düşünmek için aslında akla ihtiyacın yok.
Gerçekten seni olduğun gibi kabul edecek, senin bu yaşadıklarını sorun etmeyecek biri olmalı sevdiğin adam. Ama sanırım hep yanlış insanlarla karşılaşmışsın.
Olayı çok fazla sorun haline getiren, bunu sevginin bile üstünde tutan birileriyle yakınlık kurmuş ve hayal kırıklığına uğramışsın.Evlenip ayrılsaydın peki...
Belki o zaman bu senin durumunu, yani bekaretini kaybetmiş olmanı bir türlü kabul edemeyen adamlar, sorun çıkarmayacaklardı. Belki de çıkarırlardı...
Çünkü hâlâ bu ülkede bekaret bazı çevrelerde, her şeyden önemli görülüyor.
Ama üzülmemelisin, zaten seni bu durum nedeniyle suçlamaya hazır, seninle beraber olduğu süreç içinde bunu sürekli senin başına kakacak bir insanla senin zaten mutlu olman mümkün değil.
Sen de bunun farkındasın ya elbette.

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