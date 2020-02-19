Cinsellik olmadan evlilik yürür mü?

7 aylık evliyim ama eşimin ciddi cinsel problemleri var. Acaba bir ömür cinsellik olmadan geçer mi? Yoksa boşanmam doğru olur mu?
Merhaba sevgili Güzin Abla, kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadınım. Yurtdışında yaşıyorum, eşimle severek evlendik.
Ancak eşimin ailesiyle aramızda büyük kültür farkı var. Eşimle de hayat görüşüm çok farklı. Nişanlıyken bunu fark etmedim, çünkü kendisini çok modern biri olarak tanıttı.
Ne kadar kültür farklılıklarımız olsa da ben bunları severek aşacağımıza inandım, eşimi Türkiye’den getirdim.
Düğünümüzde çok problem yaşandı, hayal kırıklığına uğradım. Düğünden kaçmayı bile düşündüm ama eşime bir şans vermek istedim…
Şimdi 7 aylık evliyiz. Ancak evlendiğimiz günden itibaren agresif, her şeye bağırıp çağıran, kendi bildiğini okuyan biri oldu.
Tek sıkıntısının bir an önce para kazanıp, ailesine para göndermek olduğunu anladım. Uzun süre iş bulamadı ve bulduğunda ilk aylığından haberim olmadan, ailesine para gönderdi ve bana yalan söyledi.
Evimiz, ben çalışmadığım sürece geçinemeyecek durumda. Ona karşı içimde çok büyük güven sorunu var. Eşimin tek amacı burada kalmak ve bu da benden geçiyor.
Asıl konuysa eşimin cinsel problemleri var, evlendiğimiz günden itibaren bir şeyler yolunda gitmiyor.
“Önceden bilmiyordum” diyor ama ben inanmıyorum.
Acaba bütün bir ömür, cinsellik olmadan geçer mi? Bu sorun bizim evliliğimizi çok yıprattı ama şimdi tedaviyi kabul etti. Çok utanıyor, çünkü onun çevresinde böyle şeyleri konuşmak bile ayıp.
Ben cinsellik olmadan evliliğin süremeyeceğini düşünüyorum, bu nedenden dolayı boşanmam doğru olur mu? ◊ Rumuz: Kararsız
YANIT
Sevgili kızım, eşinle aranızda güven sorunu varmış, yalan söylüyormuş, seninle evlenme nedeninin senin yaşadığın ülkede kalmak olduğunu düşünüyormuşsun, aranızda ciddi bir kültür farkı varmış vs. vs...
Bütün bu anlattıkların, sonuçta mektubunun sonuna geldiğinde açıkladığın, aranızdaki cinsel problemlere bağlanıyor. Bana sorarsan, aranızdaki en büyük sorun bu.
Ve bana haklı olarak “cinsellik olmadan evlilik yürür mü?” diyorsun. Hayır, kızım elbette yürümez. Genç insanların, evlilikten beklentilerinin çok önemli bir bölümü cinsel uyumdur. İnsanların dünyaya geliş nedenleri olan cinsel dürtülerini tatmin yoludur. Gerçek bir sevgiyle bütünleştiğinde, cinsellik çok büyük bir mutluluktur.
Şunu ayrı tutalım, yıllarca süren evliliklerde, çiftlerden birinin geçirdiği bir kaza ya da bir rahatsızlığı sonucu cinsel hayatı bitebilir.
Bu durumda elbette çiftler, sevgiye dayalı bir beraberliği sürdürebilirler. Bu onların kararıdır. Ama anladığım kadarıyla sen evlendiğinden beri, yani 7 aydır eşinle bu konuda bir uyum yakalayamamışsın.
Genç evlilerde bu gerçekten çok ciddi bir sorun...
Ama eşin sonuçta bir uzmana başvurmayı ve tedavi olmayı kabul etmiş. Bu, ailevi yapısını da göz önünde bulundurursak, eşin açısından çok önemli bir adım.
Bana göre bir iyi niyet gösterisi... Hep şans vermekten söz ediyoruz, o halde ona bu konuda bir şans vermeyi düşünemez misin? Bence bu konu düzelirse, evliliğiniz de düzelir...
Cinsellik olmadan evlilik yürür mü?
7 aylık evliyim ama eşimin ciddi cinsel problemleri var. Acaba bir ömür cinsellik olmadan geçer mi? Yoksa boşanmam doğru olur mu?
Merhaba sevgili Güzin Abla, kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadınım. Yurtdışında yaşıyorum, eşimle severek evlendik.
Ancak eşimin ailesiyle aramızda büyük kültür farkı var. Eşimle de hayat görüşüm çok farklı. Nişanlıyken bunu fark etmedim, çünkü kendisini çok modern biri olarak tanıttı.
Ne kadar kültür farklılıklarımız olsa da ben bunları severek aşacağımıza inandım, eşimi Türkiye’den getirdim.
Düğünümüzde çok problem yaşandı, hayal kırıklığına uğradım. Düğünden kaçmayı bile düşündüm ama eşime bir şans vermek istedim…
Şimdi 7 aylık evliyiz. Ancak evlendiğimiz günden itibaren agresif, her şeye bağırıp çağıran, kendi bildiğini okuyan biri oldu.
Tek sıkıntısının bir an önce para kazanıp, ailesine para göndermek olduğunu anladım. Uzun süre iş bulamadı ve bulduğunda ilk aylığından haberim olmadan, ailesine para gönderdi ve bana yalan söyledi.
Evimiz, ben çalışmadığım sürece geçinemeyecek durumda. Ona karşı içimde çok büyük güven sorunu var. Eşimin tek amacı burada kalmak ve bu da benden geçiyor.
Asıl konuysa eşimin cinsel problemleri var, evlendiğimiz günden itibaren bir şeyler yolunda gitmiyor.
“Önceden bilmiyordum” diyor ama ben inanmıyorum.
Acaba bütün bir ömür, cinsellik olmadan geçer mi? Bu sorun bizim evliliğimizi çok yıprattı ama şimdi tedaviyi kabul etti. Çok utanıyor, çünkü onun çevresinde böyle şeyleri konuşmak bile ayıp.
Ben cinsellik olmadan evliliğin süremeyeceğini düşünüyorum, bu nedenden dolayı boşanmam doğru olur mu? ◊ Rumuz: Kararsız
YANIT
Sevgili kızım, eşinle aranızda güven sorunu varmış, yalan söylüyormuş, seninle evlenme nedeninin senin yaşadığın ülkede kalmak olduğunu düşünüyormuşsun, aranızda ciddi bir kültür farkı varmış vs. vs...
Bütün bu anlattıkların, sonuçta mektubunun sonuna geldiğinde açıkladığın, aranızdaki cinsel problemlere bağlanıyor. Bana sorarsan, aranızdaki en büyük sorun bu.
Ve bana haklı olarak “cinsellik olmadan evlilik yürür mü?” diyorsun. Hayır, kızım elbette yürümez. Genç insanların, evlilikten beklentilerinin çok önemli bir bölümü cinsel uyumdur. İnsanların dünyaya geliş nedenleri olan cinsel dürtülerini tatmin yoludur. Gerçek bir sevgiyle bütünleştiğinde, cinsellik çok büyük bir mutluluktur.
Şunu ayrı tutalım, yıllarca süren evliliklerde, çiftlerden birinin geçirdiği bir kaza ya da bir rahatsızlığı sonucu cinsel hayatı bitebilir.
Bu durumda elbette çiftler, sevgiye dayalı bir beraberliği sürdürebilirler. Bu onların kararıdır. Ama anladığım kadarıyla sen evlendiğinden beri, yani 7 aydır eşinle bu konuda bir uyum yakalayamamışsın.
Genç evlilerde bu gerçekten çok ciddi bir sorun...
Ama eşin sonuçta bir uzmana başvurmayı ve tedavi olmayı kabul etmiş. Bu, ailevi yapısını da göz önünde bulundurursak, eşin açısından çok önemli bir adım.
Bana göre bir iyi niyet gösterisi... Hep şans vermekten söz ediyoruz, o halde ona bu konuda bir şans vermeyi düşünemez misin? Bence bu konu düzelirse, evliliğiniz de düzelir...