Sevgilimle 5 yıldır çok mutlu bir birlikteliğimiz vardı. Ta ki eski sevgilisi beni bulup mesajlaşmalarını gösterene kadar... Hatta sabıkası olduğunu da öğrenmemi sağladı.

20 yaşındayım ve 5 yıldır biriyle beraberim. Sevgilim de 25 yaşında. Henüz liseyi bitirmedim. Ruhsal sorunlarım ve ailemdeki kayıplar yüzünden devam edemedim.

Dışarıdan okuyorum. Çok sıkıntıdayım Güzin Abla...

Sevgilimle çok mutluyduk. Ta ki eski sevgilisi beni bulana ve aklımı karıştırana kadar.

Yabancı madde bulundurmaktan sabıkası olduğunu öğrendim. Sonra onun açıklama yapmasına izin bile vermeden ayrıldım.

Aradan 4 ay geçtikten sonra beni aradı. Çok kötü olduğunu, bensiz yapamadığını ve onu dinlememi rica etti.

Ve dinledim...

Üzerinde yabancı madde olmadığını, sadece o ortamda bulunduğunu ve haberi olmadığını söyledi.

Mahkemeye bile çıkmamış, sicili temizmiş. Eski sevgilisi, eski mesajları yeni mesaj diye gösteriyormuş. Buna gerçekten inandım. Çünkü tarih yazmıyordu. Sadece mesaj kayıtları vardı ve kızdan tekrar istediğimde sildiğini söylemişti. Çelişkili gelmişti ama sevgilimden o kadar çok nefret etmek istiyordum ki ne duysam inanmaya hazırdım.