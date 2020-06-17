16 yaşındayım ve burnumu hiç beğenmiyorum. Okuldaki arkadaşlarım “Denizde sırt üstü yüzerken seni köpek balığı zannetmiyorlar mı” diye dalga geçiyor. Çok mutsuzum.
Güzin Abla, 16 yaşında bir genç kızım ve sana pek çokları gibi aşk üzüntüsü nedeniyle yazmıyorum, benim çok daha acı veren bir sorunum var. Burnumu hiç beğenmiyorum.
Bu yüzden okula gitmek istemiyorum, arkadaş edinmek ve evden çıkmak dahi istemiyorum.
Yolda yürürken herkesin burnuma bakıp yorumlar yaptığını hissediyorum.
Derslerim çok iyiyken lisede kafamı burnuma çok taktığım için notlarım hiç iyi olmamaya başladı.
Çevrem ve arkadaşlarım psikolojimi bozdular; kendimi burnum yüzünden çirkin hissediyorum ve herkesin de böyle düşündüğünü hissediyorum.
Zaten acımasızca yüzüme karşı da söylüyorlar; “Burnun çok çirkin”... Hatta sınıftan birisi “Denizde sırt üstü yüzerken seni köpek balığı zannetmiyorlar mı?” demişti. O gün sabaha kadar ağlamıştım ve sonra okuldan nefret ettim.
Maddi durumumuz da pek iyi değil. İnternette araştırdığım kadarıyla burun ameliyatlarının fiyatı 10 bin liranın üzerinde. Ailemin bu parayı vermesi mümkün değil.
Bu yüzden sanırım hayatım hep böyle devam edecek. Belki okulu da bırakabilirim.
Şu an evdeyim ve bu virüs nedeniyle sadece bir kere dışarı çıkabildim. Keşke çıkmaz olaydım. Mahallenin gençleri arkamdan “Gargamel” deyip durdu.
Bu yazdıklarımı umarım okursun. Belki beni rahatlatacak bir şeyler söylersin. Buna gerçekten çok ihtiyacım var. Rumuz: Mutsuz genç kız
YANIT
Ah benim canım kızım, bazen insanlar, özellikle de gençler ne kadar acımasız olabiliyorlar... Oysa herkes mükemmel mi sanki, onların hiç mi kusurları yok?
Ama işte kendilerini görmez, karşılarındakini kıracak kadar ileri gider ve en ufak bir kusurunu yüzüne karşı söylemekten kaçınmazlar.
Ancak sana şunu söylemeliyim ki senin yaşında tüm genç kızlar kendilerinde mutlaka bir kusur arar ve bulur.
Kiminin sivilceleriyle sorunu vardır, kiminin kilolarıyla, kimi işte senin gibi burnunu takar kafasına, kimi de boyunun kısalığını.
Yıllardır gençlerle haşır neşir olan biri olarak bunu yakinen izliyorum elbette.
Ama sanırım, seni asıl rahatsız eden ve üzen, çevrendeki arkadaşlarının sana karşı bu acımasız ve haince tutumu.
Buluğ çağının getirdiği sorunlarla birlikte bir de kendini beğenmemeye başladığın için psikolojik bir çöküş içindesin.
Okulu bırakmak ne demek? birkaç kendini bilmez münasebetsiz yüzünden geleceğinden mi vazgeçeceksin? Bak çok iyi bir talebeymişsin...
Şimdi her şeyi boşladığın için derslerin iyi gitmiyormuş.
Bak sana söyleyeyim, yapılan araştırmalarda burunlarını beğenmeyen kızların, hatta erkeklerin de gerçek anlamda, depresyon gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşadıkları saptanmış.
Bu yüzden senin sorununu hafife almayacağım. Senin için araştıracağım, belki sana bu burun ameliyatını uygun şartlarda yapmayı kabul edecek bir uzman çıkabilir ortaya.
Bir genç kızın ruhunu alt üst edip onu yaşamdan soğutan böyle bir takıntı nedeniyle ona yeniden yaşam sevinci verebilecek bir estetik cerrahi uzmanı mutlaka vardır.
Umarım bana başvuranlar çıkabilir. Dünyada her şey de maddiyata bağlı değildir ya... Ben çok şey gördüm, yaşadım ama hiçbir zaman insanlığın ölmediği konusunda umudumu kaybetmedim...
Burnum yüzünden çirkin hissediyorum
16 yaşındayım ve burnumu hiç beğenmiyorum. Okuldaki arkadaşlarım “Denizde sırt üstü yüzerken seni köpek balığı zannetmiyorlar mı” diye dalga geçiyor. Çok mutsuzum.
Güzin Abla, 16 yaşında bir genç kızım ve sana pek çokları gibi aşk üzüntüsü nedeniyle yazmıyorum, benim çok daha acı veren bir sorunum var. Burnumu hiç beğenmiyorum.
Bu yüzden okula gitmek istemiyorum, arkadaş edinmek ve evden çıkmak dahi istemiyorum.
Yolda yürürken herkesin burnuma bakıp yorumlar yaptığını hissediyorum.
Derslerim çok iyiyken lisede kafamı burnuma çok taktığım için notlarım hiç iyi olmamaya başladı.
Çevrem ve arkadaşlarım psikolojimi bozdular; kendimi burnum yüzünden çirkin hissediyorum ve herkesin de böyle düşündüğünü hissediyorum.
Zaten acımasızca yüzüme karşı da söylüyorlar; “Burnun çok çirkin”... Hatta sınıftan birisi “Denizde sırt üstü yüzerken seni köpek balığı zannetmiyorlar mı?” demişti. O gün sabaha kadar ağlamıştım ve sonra okuldan nefret ettim.
Maddi durumumuz da pek iyi değil. İnternette araştırdığım kadarıyla burun ameliyatlarının fiyatı 10 bin liranın üzerinde. Ailemin bu parayı vermesi mümkün değil.
Bu yüzden sanırım hayatım hep böyle devam edecek. Belki okulu da bırakabilirim.
Şu an evdeyim ve bu virüs nedeniyle sadece bir kere dışarı çıkabildim. Keşke çıkmaz olaydım. Mahallenin gençleri arkamdan “Gargamel” deyip durdu.
Bu yazdıklarımı umarım okursun. Belki beni rahatlatacak bir şeyler söylersin. Buna gerçekten çok ihtiyacım var. Rumuz: Mutsuz genç kız
YANIT
Ah benim canım kızım, bazen insanlar, özellikle de gençler ne kadar acımasız olabiliyorlar... Oysa herkes mükemmel mi sanki, onların hiç mi kusurları yok?
Ama işte kendilerini görmez, karşılarındakini kıracak kadar ileri gider ve en ufak bir kusurunu yüzüne karşı söylemekten kaçınmazlar.
Ancak sana şunu söylemeliyim ki senin yaşında tüm genç kızlar kendilerinde mutlaka bir kusur arar ve bulur.
Kiminin sivilceleriyle sorunu vardır, kiminin kilolarıyla, kimi işte senin gibi burnunu takar kafasına, kimi de boyunun kısalığını.
Yıllardır gençlerle haşır neşir olan biri olarak bunu yakinen izliyorum elbette.
Ama sanırım, seni asıl rahatsız eden ve üzen, çevrendeki arkadaşlarının sana karşı bu acımasız ve haince tutumu.
Buluğ çağının getirdiği sorunlarla birlikte bir de kendini beğenmemeye başladığın için psikolojik bir çöküş içindesin.
Okulu bırakmak ne demek? birkaç kendini bilmez münasebetsiz yüzünden geleceğinden mi vazgeçeceksin? Bak çok iyi bir talebeymişsin...
Şimdi her şeyi boşladığın için derslerin iyi gitmiyormuş.
Bak sana söyleyeyim, yapılan araştırmalarda burunlarını beğenmeyen kızların, hatta erkeklerin de gerçek anlamda, depresyon gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşadıkları saptanmış.
Bu yüzden senin sorununu hafife almayacağım. Senin için araştıracağım, belki sana bu burun ameliyatını uygun şartlarda yapmayı kabul edecek bir uzman çıkabilir ortaya.
Bir genç kızın ruhunu alt üst edip onu yaşamdan soğutan böyle bir takıntı nedeniyle ona yeniden yaşam sevinci verebilecek bir estetik cerrahi uzmanı mutlaka vardır.
Umarım bana başvuranlar çıkabilir. Dünyada her şey de maddiyata bağlı değildir ya... Ben çok şey gördüm, yaşadım ama hiçbir zaman insanlığın ölmediği konusunda umudumu kaybetmedim...