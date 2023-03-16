Bu ilişki sonunda beni çıldırtacak

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Merhaba ablacığım saçma bir ilişki içindeyim ne yapacağım artık bilemiyorum. Üç yıldır birlikte olduğum bir kız var, Rusya’da yaşıyor. Onunla internette tanıştık, birkaç ay sonra Türkiye’ye yanıma geldi ve beraber yaşamaya başladık.

Sonrasında işlerim bozulunca ülkesine geri döndü...

Ben kıskanç biriyim...

Ona telefonla ulaşamadığım zaman sinirlenip ağzıma ne gelse söylerdim...

Yeniden yan yana olabilmek için evlenmeye karar vermiştik.

Ben evi tadilata soktum, o da birkaç ay sonra yanıma gelecekti.

Ama bir anda bana “ben artık seni sevmiyorum, bitsin” dedi...

Önce başka sevgilisi olduğunu söyledi sonra da ‘hayatımda kimse yok’ diyerek tekrar bana döndü. Son iki yıldır, ilişkimizi bir dargın bir barışık sürüyor.

Bana evin tadilatı bitmediği için sitem ediyor, sonra yeniden ayrılmak istiyor...

Benim kıskançlığımın ilişkimizi öldürdüğünü söylüyor... Bu arada benimle beraberken, internette kendine yeni bir hesap açtı.

Ben yapma dedikçe, beni krize sokacak kadar ileri gidiyor.

Başkalarıyla görüşüyormuş gibi davranıyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar benimle yakınlaşıyor.

Annesiyle konuştum, onun hayatında kimse olmadığını söyledi... Ama biz sürekli kavga eden bir çift olduk.

İnternette başkalarıyla takılıyor. Beni iyice ezmeye başladı... Yanına gitsem öfkemden korkuyorum, öyle beni yıktı, aşağıladı.

Sürekli onun peşinden koşmamı istiyor...

Bir de üstelik bana yine bir sevgilisi olduğunu söyledi.

“Sevgilin varsa, beni neden arıyorsun” diye soruyorum.

O zaman ağlıyor, sonra benimle beraber olamayacağını söylüyor. “Onunla bazen seks yapıyorum ama sevmiyorum” diyor. Abla Allah aşkına söyle, o mu hasta, ben mi?

◊ Rumuz: Aklım başımda değil

YANIT

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Sevgili oğlum, bu kızcağızın nesi var, bilemem ama tabii ki bu davranışları normal değil.

Seni kıskandırmak istiyor desem, zaten kıskanç olmandan şikayetçi...

Seninle bir an önce evlenmek istiyor desem, sen zaten evini bu yüzden tadilata sokmuşsun.

Gerçekten ne istediğini anlamak mümkün değil.

Bir sorunu var elbette...

Ama bu gidişle senin ruh sağlığın da bozulacak...

Bana kalırsa kendini biraz çek, bir süredir sadece internet üzerinden görüşüyormuşsunuz, o zaman biraz kendini toparla.

Erkeklik gururunu ön plana al, böyle seni ezmeye, üzmeye hakkı olmadığını, senin de bunu hak etmediğini düşün ve kendini mutlaka biraz geri çek.

Görüşme, yazışma, hele yanına gitmeye asla kalkışma... Seni böylesine çıldırttığına göre, Allah korusun gerçekten bir anlık öfkeye kapılabilirsin.

Tabii böyle bir davranış sana hiç yakışmaz ama ne olur ne olmaz...

Bir ara ver sevgili oğlum, gerçekten ne istediğini belki o zaman anlayabilirsin.

Ya da gerçekleri görür ve bu yıpratıcı ilişkiyi noktalarsın.

Çevrende hiç mi sana daha uygun bir başka kız yok be evladım? Aklını başından alan bu ilişkiyi bana kalırsa çoktan bitirmeliydin.