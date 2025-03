Bu hayatta kim olursan ol ama iyilerden ol

Haberin Devamı

Günümüz gençliği ne yazık ki ünlü Fransız aktör Alain Delon’u pek fazla tanımıyor... Oysa o gerek inanılmaz oyunculuğu, yakışıklılığı ve de hayvanlara karşı olağanüstü sevgisiyle pek çoklarına örnek olabilecek bir insandı.

Geçen yaz, 88 yaşında vefat ettiğinde evinde 8 köpeğiyle yaşamaktaydı. Ancak en çok sevdiği köpeği Loubo’ydu. Öldüğü zaman köpeğinin de uyutulup kendisiyle birlikte gömülmesini istedi...

Ama bu gerçekleştirilmedi, ailesi karşı çıktı. Onunla hayatını geçiren 50 köpeğinin mezarlığında, onlarla birlikte gömülmek istedi. Bu arazinin merkezinde onun inşa ettiği bir şapel var. O gün geldiğinde oraya defnedilmek üzere resmi izin almıştı ama maalesef bu isteği de gerçekleştirilmedi.

Genellikle ünlülerin bulunduğu Pere Lachaise mezarlığına gömüldü.

Alain Delon’un sokaktan topladığı minik hayvanların yaşadığı köpek ve kediler için hazırladığı 5 barınağı bulunuyor.

“Evimde de her zaman çok sayıda köpek vardır, köpekler bana çocukları hatırlatır” derdi.

Delon, vefatından önce uzun yıllardır İsviçre’de yaşıyordu, kendini kedi ve köpeklere adamıştı.

Bir gün Pireneler’deki bazı sadistlerin bir köpeği benzinle ıslatıp ateşe verdiklerini öğrenince, veterinerini oraya gönderdi ve o sadistlerin yargılanmasını da sağladı. Alain Delon, köpekleri korumak için her zaman kendi avukatlarını görevlendiriyordu.

Onun hayvanlara olan sevgisi çocukluktan kalmadır. İlk evcil hayvanının Gala adında dişi bir Doberman olduğunu söylerdi: “Bir keresinde ona bağırdım ve hatta kuyruğuna vurdum. Oturdu ve bana baktı öylece. O zaman ağladığını gördüm. O zaman her şeyi anladım ve onları hep sevdim, artık köpeklerim hep gülümsüyor. Köpeklerim benim Alain Delon olduğumu biliyor mu? Kim olursam olayım, ne yaparsam yapayım, köpeklerim beni seviyor. Koşulsuz sevgidir, düşünmeden sevgidir onların sevgisi tam ve gerçek bir sevgidir!”

Alain Delon, Hayvanları Koruma Derneği’nin üyesiydi. Hayatı boyunca hep hayvanlara yardıma koştu. İşkence gören hayvanlar onu çok endişelendiriyordu ve onları korumak için her yola başvururdu.

Bir keresinde Alain Delon, bacağı koparılan bir kediyi kurtarmak için bir helikopter göndermişti. Üç bacaklı kedi ondan sonra tıpkı üç bacaklı bir tavşanı gibi malikanesinde kalıyordu. “Bu hayatta kim olursan ol, iyilerden ol” diyordu ünlü aktör.

Alain Delon 86 yaşında İsviçre’de yaşamına son vermek için ötanazi istedi. Tüm mal varlığını sahipsiz kedi ve köpeklere harcanmak üzere miras bıraktı:

“Bu dünyayı hiçbir şey hissetmeden terk edeceğim. Hayatın bana sunabileceği bir şey kalmadı, bir insanın yaşayabileceği her şeyi gördüm, her şeyi yaşadım. Yaşadığım çağdan nefret ediyorum. Baktıkça midem bulanıyor. Her şey sahte, her şey değiştirildi. Şimdi önemli olan tek şey para ve servet.

Artık ölsem, dünyadan üzülmeden ayrılmış olacağım. Yaşlanmak berbat bir şey. Görünüşümüz değişiyor, görme duyumuzu kaybediyoruz. Hastaneler ve iğneler olmadan hayattan sessizce gitme hakkımız var.”

◊ Rumuz: Şahika

Sevgili okurum, ben de aynen sizin gibi bir Alain Delon hayranı olarak genç kızlığımda duvarlarım onun posterleriyle dolu olarak yaşamıştım. Bu güzel yazınız gerçekten onun hayvanlara karşı sevgisini anlatmak açısından çok önemli. Hele günümüzde bu sevgiyi hiç tatmamış olanlar giderek artarken...