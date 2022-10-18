Bu adamdan kurtulmak için ne yapmalıyım

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Merhaba Güzin Abla, ben 36 yaşında, evli bir kadınım.

İkinci evliliğimi yapalı 7 sene oldu. Bu evliliğimden 2 yaşında oğlum var. İlk evliliğimden de 16 yaşında bir oğlum...

Bu ikinci evlilik oğluma da bana da zehir oldu. Şimdiki eşim iyi biri değil. Yanlış yaptım.

Benimle evlenmek istediği zamanlarda Almanya’ya gelebilmek için oğluma da bana da çok iyi davranıyordu.

Evlenip buraya yerleştikten sonra davranışları değişti bize karşı. Sanki düşmanıymışız gibi davranıyor bize. Hayatı bize zehir etti. Oğlum bir süredir 5 vakit namaza başladı.

Eşimin bana ve oğluma hiç saygısı sevgisi yok. Ayrılmak da istemiyor. O zaman Almanya’da kalamayacak, çalışamayacak... Ben ise bu adamdan kurtulmak istiyorum.

Uyuşturucu kullanıyor, yalan söylüyor. İnternetten başka kadınlarla yazışıyor, iltifatlarda bulunuyor. Sonra ben sorduğumda, ben yazmadım deyip geçiştiriyor.

Adamda her türlü kötülük var. Onu seviyordum ama artık içimde hiçbir his yok ona karşı. Küçük oğlum için katlanıyorum.

Bu arada büyük oğlum eziliyor. Çocuğuma etmediği hakaret kalmıyor. Garibim ağzını açıp hiç karşılık veremiyor. Ezilip kalıyor öylece...

Ne yapacağımı bilmiyorum.

Bu evlilikten tiksindim, bu adamdan da bütün kalbimle nefret ediyorum.

Allah’tan başka bize yardım edecek kimse yok. El açıp ağlayarak dua ediyorum.

Oğlum da, “biraz daha sabredelim” diyor. Çocuğum namazdan sonra dua ediyormuş “Allah’ım bize yardım et” diye. Ne düşüneceğimi şaşırdım kaldım.

◊ Rumuz: Şaşırdım kaldım





YANIT

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Sevgili kızım, ben de senin bu çaresiz durumuna şaşırdım, diyebilirim.

Bu adam belli ki pek çokları gibi Almanya’ya kapağı atıp, çalışma imkanı bulabilmek için seninle evlenmiş.

Bu durumda senin onu kapının önüne koyman çok daha kolay.

“Küçük oğlum için katlanıyorum” diyorsun ama bence çocuklarının böyle bir adamla birlikte yaşamalarının onlara fayda yerine zarar getireceğini nasıl düşünemiyorsun.

Ki daha şimdiden büyük oğlun belli ki psikolojik sorunlar yaşıyor.

Bu genç yaşta namaz kılmasının elbette ki hiçbir mahsuru yok.

Tam aksine bu şekilde huzur buluyorsa, ne mutlu.

Belli ki Allah’a olan inancıyla, ona sığınarak evde yaşadığı sorunlardan kurtulmaya çalışıyor.

Gencecik bir çocuk böylesine gergin bir ortamda, uyuşturucu kullanan ve kendisini sürekli horlayan, aşağılayan bir adamın yanında ne derece normal bir gelişme çağı yaşayabilir.

Bence “küçük oğlumu düşünerek ayrılmıyorum”, derken büyük oğlunu harcıyorsun.

Üstelik o küçük çocuğun da ileride bu babayla neler yaşayacağı şüpheli.

Bütün bunlara daha ne kadar katlanacaksın, sevgili kızım.

Nefret ediyorum diyorsun ama hâlâ onunla oturuyorsun.

Üstelik Almanya’da kanunlar sanırım kadını koruyor ve ona pek çok haklar tanıyor.

Onun uyuşturucu kullanması bile, seni haklı çıkaracaktır.

Boşanmak istediğinde, çocuğunu da senden alamaz, merak etme.

Ve bu arada büyük oğlunu bir uzmana göstermende, yardım almasına fırsat vermende fayda var.

O çocuğa da yazık olmasın, sana da...