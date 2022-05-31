Böyle evlilik olur mu?

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Güzin Abla, ben 6 yıllık evliyim, 8 aylık bir kızım var. Ama aynı zamanda eşimle ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Lütfen bana bir akıl verin, çünkü ne yapacağıma karar veremiyorum.

Ben eşimin ailesiyle bir arada yaşıyorum, evimiz ters dubleks ama çok küçük. Biz alt katta, eşimin ailesi üst katta oturuyor. Eşim 35, ben de 30 yaşındayım.

İlk evlendiğimizde aramızda çok büyük bir sevgi hatta aşk vardı. Ancak kayınpederim yüzünden eşimle çok fazla tartışmalar yaşadık.

Evlendikten 2 yıl sonra eşim beni, aynı zamanda akrabası olan, eski sevgilisiyle aldattı. Telefonda görüşmelerini yakaladım, dünyam başıma yıkıldı. Ama eşim bu olay sonunda yalvardı yakardı, kendini affettirdi.

Sonra da bir kızımız oldu ama evlendiğimizden bugüne kadar eşimde hep cinsel isteksizlik vardı... İlk iki yılda ayda bir beraber oluyorduk, sonra bu süre daha da uzadı. Giderek de kötüledi.

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Öyle ki, artık ben ona yaklaşınca beni azarlıyor, sürekli ezmeye çalışıyor beni abla. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Sürekli telefonla uğraşıyor, benimle hiç ilgilenmiyor. Resmen aynı evde iki yabancı gibiyiz.

Ayrı eve çıkmak istedim, evimiz çok küçük baş başa bir çay bile içemiyoruz, ailesi hep aramızda.

Sürekli kavga ediyoruz, o da ailesinin yanına kaçıyor, olay hemen onlara yansıyor. Artık bütün bunlardan çok yoruldum.

Üstelik eşimin benden soğuduğunu, beni sevmediğini hissediyorum abla. Yanında uyuduğumda, bana arkasını dönüyor, saçımı bile okşamıyor.

Elimi dokundursam beni azarlıyor, bağırıp çağırıyor. Artık korkuyorum ona yaklaşmaktan. Zaten yanımda yatsa bile yorganı kendine sarıyor ona yaklaşmamam için...

Bütün bunların nedenini sorduğumda, ‘seninle ilgisi yok’ diyor, böyle evlilik yürür mü?

Ne yapacağımı bilmiyorum, lütfen bana bir akıl ver.

◊ Rumuz: Mutsuzluk

YANIT

Sevgili kızım, bu senin anlattıklarını yaşayan pek çok çiftten mektuplar alıyorum sürekli. Çoğu da evlendiklerinden bu yana eşlerinin cinselliğe hiç önem vermediğini söylüyor.

Tabii onlar da senin gibi çok mutsuzlar ve cinselliğin de evliliğin şartlarından biri olmasının öneminden söz ediyorlar. Çok da haklılar. Tıpkı senin gibi...

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Burada hemen akla şu geliyor... Eşinin hayatında bir başkası var ve onu seviyor, ona kavuşamadığı için de senden giderek soğumuş, ona dokunmana bile katlanamıyor.

Ama bilemediğim nedenlerden dolayı senden ayrılıp onunla beraber olamıyor. Ya da eşin çocukluğundan beri ailesinin baskısı ve yönetimi altında yaşamaktan ezik ve kişilik sorunları olan biri.

Dolayısıyla cinsel açıdan da sorunlu biri olup çıkmış.

Ayrıca bu genç adamın hayat şartları, maddi imkansızlıklar nedeniyle bazı sorunları da olabileceği geliyor aklıma.

Ailesine bağımlı olarak yaşamaktan da bunalmış olabilir. Belli ki onların çatısı altında yaşamaya mecbur kalmış.

Bu arada sen de haklı olarak ayrı eve çıkmak için baskı yaptıkça çaresizliği onu daha da fazla eziyor, üzüyor. Bu durumda haliyle senden de uzaklaşıyor sanırım.

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Sevgili kızım yapabileceğin tek şey, eşini konuşturabilmek. Onun sana açılmasını sağlayabilmelisin. Öfkeli ve üzgün bir eş gibi değil de, bir arkadaş, bir dost olarak ona yaklaşabilmelisin. Belki sana açılır, sorununu söylerse, birlikte çözüme ulaşabilirsiniz.

Bana anlattığın gibi, ona da bu evliliğin böyle, yürümeyeceğini anlatabilmelisin.

Evliliğinizi kurtarmanın tek yolu birbirinize karşı açık olmanız. Yüreğinde bir başka kadın varsa, yapılacak pek bir şey yok. O zaman ayrılmayı seçersin. Sen de böyle genç yaşta mutsuz yaşayacağına, hayatına yeniden bir yön verebilirsin.