Boşanmış olduğumu öğrenince ilişki istemiyorlar

4 yıllık evliliğimden boşanmış olmam geleceğimi etkiledi. Kız arkadaşlarım boşandığımı öğrenince hemen bir adım geri çekiliyor...
Merhaba Güzin abla, 33 yaşında eşinden 3 yıl önce boşanmış bir erkeğim. Genç yaşta boşanmış olmam aslında benim suçum değil. Hatta eşimin de suçu değil. Çünkü aileler karar verip bizi zorla evlendirdiler.
4 yılın sonunda birlikte karar verip boşandık. Bu arada doğru düzgün bir beraberlik de yaşamadık. Çünkü o da beni sevmiyordu. Benimle beraber olmaktan hep kaçınıyordu. Bu yüzden de çocuğumuz olmadı. Tabii sonuçta ayrılık gerçekleşti.
Buna rağmen bu boşanma olayı ne yazık ki benim geleceğimi etkiliyor. Şu anda evlenmek istediğim bir kız arkadaşım var. Ancak onun ailesi beni bu yüzden istemediklerini söylüyorlar.
Düşünün ki yapmış olduğum bu zoraki evlilik hayatıma nasıl da engel oluyor. Genellikle yıllardır tanıştığım yeni kızlar, daha arkadaşlık bile kurmama fırsat vermeden, boşanmış olduğumu öğrenince hemen bir adım geri çekiliyor.
Sizce toplum olarak, boşanmanın da evlenmek kadar doğal bir şey olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi?
Rumuz: Aile kurbanı
YANIT
Sevgili oğlum, gerçekten benim de yıllardır anlatmaya çalıştığım çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun...
Tam olarak söylemiyorsun ama, satırlarından bunu hissetmek çok kolay.
Bir erkek olarak bile, boşanmış olmak sana bu kadar sorun getiriyorsa, sen gel artık boşanmış genç bir kadının durumunu düşün! Onun toplum tarafından nasıl dışlandığını gözünün önüne bir getir.
Genelde insanlar birbirlerini seve, isteye evlenirler.
Bazen de bu seninki gibi ailelerin isteği doğrultusunda bir evlilik olur...
Ama sonuçta evlilik sürecinde anlaşamadıklarını anlarlar.
Hele senin gibi, bu evliliğin yürüyemeyeceğini görünce akıllıca davranıp, çocuk da yapmamışlarsa, ayrılma yolunu daha kolaylıkla seçebilirler.
Bir ömür boyu acı çekmek yerine, yaşamlarına ayrı yollarda devam etmek isteyebilirler. Bu gerçekten çok doğal bir davranış...
Sırf boşanmış olmak senin kötü, geçimsiz, huzursuz bir insan yapmaz...
İki insanın evlilik çatısı altında, zaman zaman karşılıklı fedakarlıklarla da olsa, uyum sağlaması pek de o kadar kolay değil.
Bazen koşullar insanı boşanmaya kadar götürebiliyor.
Burada mutlaka her iki tarafın da kötü birer eş olması da şart değil. Sen çok gençsin.
Başından böyle bir evlilik geçmişse geçmiş. Çocuğun da olmadığına göre, bu itiraz niye?
Kendi ailelerinde hiç mi boşanma olmamış ya da olmayacak sanıyorlar?
Oysa tüm istatistikler boşanmaların her geçen gün, bir önceki seneye kıyasla daha arttığını gösteriyor.
Günümüzde evlilikler kadar boşanmalar da giderek normal görülüyor... Görülmeli de.
Bu düşünceler bana öyle ters geliyor ki...
İnsanoğlunun hayattan hiç ders almadığını görüp, çok üzülüyorum.
Oğlum, kendini üzme, seni gerçekten seven bir genç hanıma rastlayacaksın elbette.
Ailesine uyup senden vazgeçen bu genç kız da sana göre değil bence... Seni anlayıp, sana mutluluk vermek üzere kucağını açacak bir aile de olacaktır.
Eğer karşılaştığın genç kız da ailesi gibi düşünüyorsa, ondan da vazgeç ki bir kez daha yürütemeyeceğin bir evliliğe sürüklenme...
Çok yakında mutluluğu yakalayacağına inanıyorum ben sevgili oğlum, üzülme.
Boşanmış olduğumu öğrenince ilişki istemiyorlar
4 yıllık evliliğimden boşanmış olmam geleceğimi etkiledi. Kız arkadaşlarım boşandığımı öğrenince hemen bir adım geri çekiliyor...
Merhaba Güzin abla, 33 yaşında eşinden 3 yıl önce boşanmış bir erkeğim. Genç yaşta boşanmış olmam aslında benim suçum değil. Hatta eşimin de suçu değil. Çünkü aileler karar verip bizi zorla evlendirdiler.
4 yılın sonunda birlikte karar verip boşandık. Bu arada doğru düzgün bir beraberlik de yaşamadık. Çünkü o da beni sevmiyordu. Benimle beraber olmaktan hep kaçınıyordu. Bu yüzden de çocuğumuz olmadı. Tabii sonuçta ayrılık gerçekleşti.
Buna rağmen bu boşanma olayı ne yazık ki benim geleceğimi etkiliyor. Şu anda evlenmek istediğim bir kız arkadaşım var. Ancak onun ailesi beni bu yüzden istemediklerini söylüyorlar.
Düşünün ki yapmış olduğum bu zoraki evlilik hayatıma nasıl da engel oluyor. Genellikle yıllardır tanıştığım yeni kızlar, daha arkadaşlık bile kurmama fırsat vermeden, boşanmış olduğumu öğrenince hemen bir adım geri çekiliyor.
Sizce toplum olarak, boşanmanın da evlenmek kadar doğal bir şey olduğunu öğrenmenin zamanı gelmedi mi?
Rumuz: Aile kurbanı
YANIT
Sevgili oğlum, gerçekten benim de yıllardır anlatmaya çalıştığım çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun...
Tam olarak söylemiyorsun ama, satırlarından bunu hissetmek çok kolay.
Bir erkek olarak bile, boşanmış olmak sana bu kadar sorun getiriyorsa, sen gel artık boşanmış genç bir kadının durumunu düşün! Onun toplum tarafından nasıl dışlandığını gözünün önüne bir getir.
Genelde insanlar birbirlerini seve, isteye evlenirler.
Bazen de bu seninki gibi ailelerin isteği doğrultusunda bir evlilik olur...
Ama sonuçta evlilik sürecinde anlaşamadıklarını anlarlar.
Hele senin gibi, bu evliliğin yürüyemeyeceğini görünce akıllıca davranıp, çocuk da yapmamışlarsa, ayrılma yolunu daha kolaylıkla seçebilirler.
Bir ömür boyu acı çekmek yerine, yaşamlarına ayrı yollarda devam etmek isteyebilirler. Bu gerçekten çok doğal bir davranış...
Sırf boşanmış olmak senin kötü, geçimsiz, huzursuz bir insan yapmaz...
İki insanın evlilik çatısı altında, zaman zaman karşılıklı fedakarlıklarla da olsa, uyum sağlaması pek de o kadar kolay değil.
Bazen koşullar insanı boşanmaya kadar götürebiliyor.
Burada mutlaka her iki tarafın da kötü birer eş olması da şart değil. Sen çok gençsin.
Başından böyle bir evlilik geçmişse geçmiş. Çocuğun da olmadığına göre, bu itiraz niye?
Kendi ailelerinde hiç mi boşanma olmamış ya da olmayacak sanıyorlar?
Oysa tüm istatistikler boşanmaların her geçen gün, bir önceki seneye kıyasla daha arttığını gösteriyor.
Günümüzde evlilikler kadar boşanmalar da giderek normal görülüyor... Görülmeli de.
Bu düşünceler bana öyle ters geliyor ki...
İnsanoğlunun hayattan hiç ders almadığını görüp, çok üzülüyorum.
Oğlum, kendini üzme, seni gerçekten seven bir genç hanıma rastlayacaksın elbette.
Ailesine uyup senden vazgeçen bu genç kız da sana göre değil bence... Seni anlayıp, sana mutluluk vermek üzere kucağını açacak bir aile de olacaktır.
Eğer karşılaştığın genç kız da ailesi gibi düşünüyorsa, ondan da vazgeç ki bir kez daha yürütemeyeceğin bir evliliğe sürüklenme...
Çok yakında mutluluğu yakalayacağına inanıyorum ben sevgili oğlum, üzülme.