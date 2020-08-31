Boşanmış biriyle evlenmemi istemiyorlar

Sevgilimle birbirimizi çok seviyoruz. Ama onun başından bir evlilik geçmiş. Ailem ve arkadaşlarım boşanmış biriyle ne evlenmemi ne de sevgili olmamı istiyor. Onların sözleri bende baskı oluşturdu. Ne yapmalıyım?
Güzin Abla, 25 yaşındayım ve hiç evlenmedim. Daha önce evlenip boşanmış bir adamla tanıştım ve onu çok sevdim.
Kalbim onu gördüğümde hızla çarpıyor ve onunla beraberken çok mutlu oluyorum.
Kendisi 32 yaşında ve karısıyla anlaşamadığı için anlaşmalı olarak boşandı ve çocuğu yok.
Eski eşine karşı hiçbir şey hissetmiyor çünkü zorla evlendirilmiş. O da beni seviyor, benimle evlenmek istiyor.
Ama hem ailem hem de arkadaşlarım “Boşanmış bir erkekle evlenme. Çünkü o başkasının kocasıydı ve başkasına dokunmuş.
O sana layık değil. Sen buna nasıl tahammül edemezsin” diyor.
Hatta arkadaşlarımdan biri “Boşanmış erkeklerden tiksiniyorum. Sen evlenmedin kendin gibi bekâr birini bul” da diyor.
Sizce onların bu dediklerinde bir haklılık payı var mıdır?
Onların sözlerinden sonra bende de kıskançlık oluştu.
Ya gerçekten evlendikten sonra kocama baktığımda arkadaşlarımın söyledikleri aklıma gelirse, ondan soğursam, bu yüzden mutlu olamazsam! Korkuyorum.
Bu arada sevdiğim adam da bazı şeylerden kuşkulanıyor, bendeki tereddüttün farkında...
Onun da gerildiğini hissediyorum. Lütfen, bana bir akıl verir misiniz?
Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, çok ilginç bir rastlantıyla karşı karşıyayız. Sanırım senin sevdiğin adam da bana bir süre önce yazmış ve “İnsanlar artık boşanmanın da evlenmek kadar doğal olduğunu öğrenmek zorundalar” diye dert yanmıştı.
Çok ilginç ama o olduğundan hemen hemen eminim. Çünkü o da 32 yaşlarındaydı, çocuksuzdu ve ailesi tarafından zorla evlendirildiğini söylüyordu.
“Şu anda evlenmek istediğim bir kız arkadaşım var. Ancak onun ailesi ve çevresi beni bu yüzden istemediklerini söylüyor. Düşünün ki yapmış olduğum bu zoraki evlilik hayatıma nasıl da engel oluyor” diyordu. Ben de ona şunları yazmıştım:
“Bir erkek olarak bile boşanmış olmak sana bu kadar sorun getiriyorsa sen gel artık boşanmış genç bir kadının durumunu düşün!
Genelde insanlar birbirlerini seve, isteye evlenir. Bazen de bu seninki gibi ailelerin isteği doğrultusunda bir evlilik olur. Ama sonuçta evlilik sürecinde anlaşamadıklarını anlarlar. Hele senin gibi, bu evliliğin yürüyemeyeceğini görünce akıllıca davranıp çocuk da yapmamışlarsa, ayrılma yolunu daha kolaylıkla seçebilirler.
Dinimizde bile boşanma var. Allah kutsal kitabımızda geçinemeyen, mutsuz eşleri bir arada yaşamaya zorlamamış. Karşılıkla anlaşmayla ve kadına geçinebileceği bir miktar para bırakmak şartıyla, boşanmayı onaylıyor. Burada mutlaka her iki tarafın da kötü birer eş olması da şart değil.”
Şimdi sana da aynı şeyleri söyleyebilirim. Günümüzde evlilikler kadar boşanmalar da normal görülüyor... Görülmeli de.
Tüm istatistikler boşanmaların her geçen yıl arttığını gösteriyor.
Bu durumda eğer herkes senin yakınların gibi düşünseydi, hiç kimse hayatını yeniden kuramazdı.
Herkesin sözüne bakıp da sevdiğin adamı elinden kaçırmamalısın.
Boşanmış biriyle evlenmemi istemiyorlar
Sevgilimle birbirimizi çok seviyoruz. Ama onun başından bir evlilik geçmiş. Ailem ve arkadaşlarım boşanmış biriyle ne evlenmemi ne de sevgili olmamı istiyor. Onların sözleri bende baskı oluşturdu. Ne yapmalıyım?
Güzin Abla, 25 yaşındayım ve hiç evlenmedim. Daha önce evlenip boşanmış bir adamla tanıştım ve onu çok sevdim.
Kalbim onu gördüğümde hızla çarpıyor ve onunla beraberken çok mutlu oluyorum.
Kendisi 32 yaşında ve karısıyla anlaşamadığı için anlaşmalı olarak boşandı ve çocuğu yok.
Eski eşine karşı hiçbir şey hissetmiyor çünkü zorla evlendirilmiş. O da beni seviyor, benimle evlenmek istiyor.
Ama hem ailem hem de arkadaşlarım “Boşanmış bir erkekle evlenme. Çünkü o başkasının kocasıydı ve başkasına dokunmuş.
O sana layık değil. Sen buna nasıl tahammül edemezsin” diyor.
Hatta arkadaşlarımdan biri “Boşanmış erkeklerden tiksiniyorum. Sen evlenmedin kendin gibi bekâr birini bul” da diyor.
Sizce onların bu dediklerinde bir haklılık payı var mıdır?
Onların sözlerinden sonra bende de kıskançlık oluştu.
Ya gerçekten evlendikten sonra kocama baktığımda arkadaşlarımın söyledikleri aklıma gelirse, ondan soğursam, bu yüzden mutlu olamazsam! Korkuyorum.
Bu arada sevdiğim adam da bazı şeylerden kuşkulanıyor, bendeki tereddüttün farkında...
Onun da gerildiğini hissediyorum. Lütfen, bana bir akıl verir misiniz?
Rumuz: Evlilik
YANIT
Sevgili kızım, çok ilginç bir rastlantıyla karşı karşıyayız. Sanırım senin sevdiğin adam da bana bir süre önce yazmış ve “İnsanlar artık boşanmanın da evlenmek kadar doğal olduğunu öğrenmek zorundalar” diye dert yanmıştı.
Çok ilginç ama o olduğundan hemen hemen eminim. Çünkü o da 32 yaşlarındaydı, çocuksuzdu ve ailesi tarafından zorla evlendirildiğini söylüyordu.
“Şu anda evlenmek istediğim bir kız arkadaşım var. Ancak onun ailesi ve çevresi beni bu yüzden istemediklerini söylüyor. Düşünün ki yapmış olduğum bu zoraki evlilik hayatıma nasıl da engel oluyor” diyordu. Ben de ona şunları yazmıştım:
“Bir erkek olarak bile boşanmış olmak sana bu kadar sorun getiriyorsa sen gel artık boşanmış genç bir kadının durumunu düşün!
Genelde insanlar birbirlerini seve, isteye evlenir. Bazen de bu seninki gibi ailelerin isteği doğrultusunda bir evlilik olur. Ama sonuçta evlilik sürecinde anlaşamadıklarını anlarlar. Hele senin gibi, bu evliliğin yürüyemeyeceğini görünce akıllıca davranıp çocuk da yapmamışlarsa, ayrılma yolunu daha kolaylıkla seçebilirler.
Dinimizde bile boşanma var. Allah kutsal kitabımızda geçinemeyen, mutsuz eşleri bir arada yaşamaya zorlamamış. Karşılıkla anlaşmayla ve kadına geçinebileceği bir miktar para bırakmak şartıyla, boşanmayı onaylıyor. Burada mutlaka her iki tarafın da kötü birer eş olması da şart değil.”
Şimdi sana da aynı şeyleri söyleyebilirim. Günümüzde evlilikler kadar boşanmalar da normal görülüyor... Görülmeli de.
Tüm istatistikler boşanmaların her geçen yıl arttığını gösteriyor.
Bu durumda eğer herkes senin yakınların gibi düşünseydi, hiç kimse hayatını yeniden kuramazdı.
Herkesin sözüne bakıp da sevdiğin adamı elinden kaçırmamalısın.