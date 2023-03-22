Boşandığım eşime dönmeli miyim

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Merhaba Güzin Abla, biz eski eşimle 2016 yılında kaçarak evlendik.

İlk 2-3 ay çok güzeldi. Ancak sonradan şiddetli geçimsizlikten dolayı anlaşamaz olduk. Sonunda şiddet gibi şeyler yaşadım ve boşanmaya karar verdik.

Boşanma arifesinde hamile olduğumu öğrendim. Bebek doğana kadar erteledik ayrılığı... Ama ne yazık ki bebeğimizi kaybettik, 20 gün içinde ayrıldık. Arada geçen yıllarda birkaç kez barışıp yeniden ayrıldık...

Şimdi güzel bir işim var, o benimle yeniden evlenmek istiyor ama aileme destek vermemi istemiyor. Ailemin de yeniden bir araya gelmemize onayı yok.

Kabul edersem 20 gün içinde evleneceğim, eğer kararım olumsuz olursa başkasıyla yoluna devam edeceğini söyledi.

Aklım ve kalbim arasında kaldım. Ailemi silip eski eşimle yeniden evlenmeli miyim yoksa ondan vazgeçmeli miyim?

◊ Rumuz: Kafa karışıklığı

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Bu adamın senden kopmaya hiç niyeti yok. Kavgalarınızda şiddete başvurmaya kadar gidiyorsa, bu pek de kabullenilecek bir durum değil.

Bunu iyi düşünmelisin, aksi halde onunla yeniden evlenecek olursan, sana yine şiddet uygulamaya kalkışabilir. Bu defa da senin ondan kurtulman çok daha zor olacaktır.

Ayrıca bebeğinizi kaybetmenizin hemen ardından senden boşanması da gerçekten bu adam hakkında pek de olumlu düşündürmüyor beni. Ailen gibi pek olumlu bakmadım bu yeniden evliliğe.

Eski sevgilisiyle buluşup konuşmuş

Merhaba Güzin Abla ben 25 yaşında, 2 yıllık evli,

1 yaşında kızı olan bir kadınım. Eşim 3 ay önce eski sevgilisiyle uzun uzun telefonda konuşmuş, hatta buluşup birlikte çay içmişler. Bunu yakaladığımda çok pişman olduğunu, onunla ilgisi olmadığını, sadece eski bir dost gibi dertleştiğini söyledi.

Ama ona asla güvenmiyorum. Şimdi ise bana karşı aşırı ilgisiz, sevgisiz ve soğuk. Telefonunu hep kontrol ediyorum, kimseyle konuşmadığını düşünüyorum. Ama bu soğukluğunun nedenini anlayamıyorum.

Nasıl davranacağımı bilemiyorum.

◊ Rumuz: Güvensiz

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Sevgili kızım, eşin eğer bu buluşmayı sana söylemiş olsaydı, çok daha iyi olurdu. Belki sen de bu kadar kuşkulanmazdın.

Aslında eşinin eski sevgilisiyle bir kerelik telefonlaşmasına ve bir çay içmesine bu kadar büyük tepki göstermeyebilirdin.

Şimdi sanırım sana açıklamasına rağmen, adamın başının etini yemekle onu iyice germiş olmalısın.

Bu sana karşı soğukluğu, uzaklığı bununla ilgili olmalı. Senin ona artık güvenmediğini hissetmek onu kırmış, üzmüş besbelli.

Onun telefonunu karıştırman bile senin ona artık güvenmediğini anlaması için yeterli. Eğer eşini seviyorsan, hem de henüz 2 yıllık evliliğinin yıkılmasını istemiyorsan, ne yapıp yapıp eşinin gönlünü almayı başarabilmelisin.

Bu kadar basit bir nedenden eşini kaybetmeyi göze almamalısın.

Evdeki huzursuzluk erkekleri kolaylıkla başkalarına itebilir çünkü.