Bizimki imkansız bir aşktı

Küçüklüğümden beri annem ve babam kavga eder. Ama ablam boşanıp yeğenimle bize gelince evde hiç huzur kalmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum.

26 yaşındayım ve annem ile babam küçüklüğümden beri hep birbiriyle tartışırdı. Ben de senelerce buna şahit oldum ve böyle de büyüdüm. Ama az da olsa evimizde huzur vardı ve geçinip gidiyorduk. Ta ki ablam boşanıp yeğenimle yanımıza taşınana kadar...

Elbette biz ailesi olarak onları sokakta bırakacak halimiz yoktu.

Onlar da bizim kanımız canımız...

O yüzden de aynı evde yaşamaya başladık.

Ancak bu durumda evimiz bir zaman sonra bize küçük gelmeye başladı. Çaresiz borca girdik ve daha büyük bir ev satın aldık. Bu yeni evde yaşamaya başladığımızdan beri, inanılmaz bir huzursuzluk var. Herkes birbirine bağırıyor çağırıyor.

Evde hiç kimse mutlu değil, yüzümüz asla gülmüyor.

Her gün, her akşam bir şekilde kavga gürültü mutlaka çıkıyor.

