Biz hayvanlara yardım etmeyi seçtik

Eşim beni hiç arzulamıyor. Televizyon karşısında sabahlara kadar oturmayı, bana tercih ediyor. Onunla son bir kez konuşmak istedim ama bir şey değişmedi.

26 yıllık evliyim, eşim iyi bir insan ama bana karşı aşırı ilgisiz. Televizyon karşısında sabahlara kadar oturmayı bana tercih ediyor.

Diyeceksiniz ki; bunca yıl sonra sevgi, ilgi azalır.

Ancak evlendikten 8 ay sonra kızıma hamile kaldığımda ilgisi azaldı.

7 yıl sonra da oğlum doğdu. Şu an kızım 24, oğlum ise 18 yaşında.

İlgi istediğimi ona açık açık söyledim. Bu yüzden de evliliğimin yarısından çoğunu onunla küs geçirdim.

Tüm hafta çalışıyoruz. İnsan hiç mi eşini özlemez, arzulamaz? Örneğin bir hafta sonu, hazır çocuklar yokken mangal yaptık. Ardından “duş almam gerekiyor” diyerek dar gelen mayomu çıkarmama yardımcı olmasını rica ettim. Karşısında çırılçıplak kaldım ama hiç oralı olmadı.

Kavga ettiğimizde, “Aldatırım seni. Doktora görünmelisin” diyorum. Hep susuyor. Sadece “Bende sorun yok” diyor.

Ben çok bakımlı bir kadınım; temizim, titizim, güzelim de...