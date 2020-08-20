Birbirimize güvenmiyoruz

Eski sevgilimle yeniden barıştık. Aslında ben gözü dışarıda olan biriyim ama ondan da vazgeçemiyorum. Durum böyle olunca onun da bana hiç güveni kalmadı.
Yaklaşık 1 yıldır hayatımda birisi var. Ayrılıklar araya girdi, o da ben de başkalarına gittik ama dönüp dolaşıp yine birbirimize geldik. Ben güzellik uzmanlığı ve masaj terapisi yapıyorum.
Bu işe daha yeni girdiğimde çok çekingendim. Sevdiğim kişi ise patronum. Bu süre zarfında çok yardımcı oldu, hep benimle ilgilendi.
Bir gün beni yanına çağırdı ve “Sana âşık oldum” dedi.
Uzaktan yakından bu tarz bir şey düşünmüyordum. Bunu söyleyinceye kadar aklıma bile gelmezdi.
O yüzden biraz afalladım.
O sırada patronumun hayatında birisi vardı ve bunu biliyordum.
Ona “Kalbine aynı anda 2 kişiyi birden nasıl alabiliyorsun” diye sordum. Tabii, bu sorumu geçiştirdi.
Verdiği cevaplar da tatmin etmedi.
Birkaç gün müsaade istedim ve işe gitmedim. Aklım karıştı ve içimde ona karşı bir ilgi oluştu.
Daha sonra işe döndüğümde görüştük. Zamanla da sevgili olduk, yakınlaşmaya başladık.
Onda ilgimi çeken ne oldu bilmiyorum ama sürekli kendimi onun yanında buluyordum.
Sanki bağımlılık olmuştu. Ve bir gün işyerindeki başka kızlarla samimiyetini gördüm. Sinirlendim, bir daha da yanına gitmedim. Çok aradı, defalarca yazdı ama daha sonra konuşup hallettik.
Pandemi sürecinde sık görüşemedik ama müsait olduğu zamanlar beni arıyordu.
2-3 kez de görüştük ama o süreçte ondan çok uzaklaştım. Çünkü hayatıma yeni birisi girmişti. Daha sonra eski patronum yeni bir dükkan açtı. Orada ilk ben çalışmaya başladım.
İlk başlarda normal 2 arkadaş gibiydik ama sonra sevgili olduk. Bir süre sonra erkek arkadaşımla tartıştım ve ayrıldık. O da tesadüf eseri 2 gün sonra sevgilisiyle kavga etti. Ayrıldı. Bu boşlukta galiba birbirimize tekrardan sığındık ama şöyle bir problem var...
Ben gözü dışarıda olan birisiyim.
Ona çok yalan söyledim, o varken başkalarıyla da görüştüm, sonradan hep pişman oldum...
Ama bu hayatımdan da vazgeçemiyorum. Onu da bırakamıyorum, durum böyle olunca bana hiç güveni kalmadı.
Çok denedim o güveni kazanmayı başaramıyorum. Ondan da vazgeçemiyorum.
Bir şey var beni sürekli ona itiyor. Sizin önerilerinize çok ihtiyacım var. Bu durumda benim ne yapmam gerekir? Bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. ◊ Rumuz: Aşk
YANIT
Sevgili kızım, çok üzgünüm ama ikiniz de aynı yapıda insanlar olduğunuza göre bu durum ilişkinizi çok zorlaştırıyor elbette. Böyle olunca da birlikte mutlu olmanız çok zor. Çünkü sen de o da sürekli başkalarıyla ilişki kuruyorsunuz.
Birbirinizle olduğunuz süreçte ise kıskançlık ve tartışmalar yüzünden bir türlü huzur bulamıyorsunuz.
Sen onun başkalarıyla olduğunu biliyorsun, o da senin... Böyle bir ilişki ne kadar sağlıklı olabilir ki?
Her ne kadar birbirinize karşı büyük bir çekilme hissetseniz de sonunda ikiniz de bir şekilde bu çarpık ilişkiler yüzünden kıskançlık krizine kapılabilir ve birbirinize manen, madden zarar verebilirsiniz.
Ya belirli bir süre sonra beklediğiniz olgunluğa erecek, sadece birlikte olabilmeye karar verip diğer pürüzlerden kurtulacaksınız...
Ya da birbirinize karşı duyduğunuz sevgiye rağmen kopmak zorunda kalacaksınız. Karar vermek size düşüyor, kızım.
Birbirimize güvenmiyoruz
Eski sevgilimle yeniden barıştık. Aslında ben gözü dışarıda olan biriyim ama ondan da vazgeçemiyorum. Durum böyle olunca onun da bana hiç güveni kalmadı.
Yaklaşık 1 yıldır hayatımda birisi var. Ayrılıklar araya girdi, o da ben de başkalarına gittik ama dönüp dolaşıp yine birbirimize geldik. Ben güzellik uzmanlığı ve masaj terapisi yapıyorum.
Bu işe daha yeni girdiğimde çok çekingendim. Sevdiğim kişi ise patronum. Bu süre zarfında çok yardımcı oldu, hep benimle ilgilendi.
Bir gün beni yanına çağırdı ve “Sana âşık oldum” dedi.
Uzaktan yakından bu tarz bir şey düşünmüyordum. Bunu söyleyinceye kadar aklıma bile gelmezdi.
O yüzden biraz afalladım.
O sırada patronumun hayatında birisi vardı ve bunu biliyordum.
Ona “Kalbine aynı anda 2 kişiyi birden nasıl alabiliyorsun” diye sordum. Tabii, bu sorumu geçiştirdi.
Verdiği cevaplar da tatmin etmedi.
Birkaç gün müsaade istedim ve işe gitmedim. Aklım karıştı ve içimde ona karşı bir ilgi oluştu.
Daha sonra işe döndüğümde görüştük. Zamanla da sevgili olduk, yakınlaşmaya başladık.
Onda ilgimi çeken ne oldu bilmiyorum ama sürekli kendimi onun yanında buluyordum.
Sanki bağımlılık olmuştu. Ve bir gün işyerindeki başka kızlarla samimiyetini gördüm. Sinirlendim, bir daha da yanına gitmedim. Çok aradı, defalarca yazdı ama daha sonra konuşup hallettik.
Pandemi sürecinde sık görüşemedik ama müsait olduğu zamanlar beni arıyordu.
2-3 kez de görüştük ama o süreçte ondan çok uzaklaştım. Çünkü hayatıma yeni birisi girmişti. Daha sonra eski patronum yeni bir dükkan açtı. Orada ilk ben çalışmaya başladım.
İlk başlarda normal 2 arkadaş gibiydik ama sonra sevgili olduk. Bir süre sonra erkek arkadaşımla tartıştım ve ayrıldık. O da tesadüf eseri 2 gün sonra sevgilisiyle kavga etti. Ayrıldı. Bu boşlukta galiba birbirimize tekrardan sığındık ama şöyle bir problem var...
Ben gözü dışarıda olan birisiyim.
Ona çok yalan söyledim, o varken başkalarıyla da görüştüm, sonradan hep pişman oldum...
Ama bu hayatımdan da vazgeçemiyorum. Onu da bırakamıyorum, durum böyle olunca bana hiç güveni kalmadı.
Çok denedim o güveni kazanmayı başaramıyorum. Ondan da vazgeçemiyorum.
Bir şey var beni sürekli ona itiyor. Sizin önerilerinize çok ihtiyacım var. Bu durumda benim ne yapmam gerekir? Bu konudaki düşüncelerinizi bekliyorum. ◊ Rumuz: Aşk
YANIT
Sevgili kızım, çok üzgünüm ama ikiniz de aynı yapıda insanlar olduğunuza göre bu durum ilişkinizi çok zorlaştırıyor elbette. Böyle olunca da birlikte mutlu olmanız çok zor. Çünkü sen de o da sürekli başkalarıyla ilişki kuruyorsunuz.
Birbirinizle olduğunuz süreçte ise kıskançlık ve tartışmalar yüzünden bir türlü huzur bulamıyorsunuz.
Sen onun başkalarıyla olduğunu biliyorsun, o da senin... Böyle bir ilişki ne kadar sağlıklı olabilir ki?
Her ne kadar birbirinize karşı büyük bir çekilme hissetseniz de sonunda ikiniz de bir şekilde bu çarpık ilişkiler yüzünden kıskançlık krizine kapılabilir ve birbirinize manen, madden zarar verebilirsiniz.
Ya belirli bir süre sonra beklediğiniz olgunluğa erecek, sadece birlikte olabilmeye karar verip diğer pürüzlerden kurtulacaksınız...
Ya da birbirinize karşı duyduğunuz sevgiye rağmen kopmak zorunda kalacaksınız. Karar vermek size düşüyor, kızım.