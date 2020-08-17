Bir bebeği kurtarabiliriz

Henüz 2 yaşındaki Emir Aydın’a immün sistem yetmezliği nedeniyle acilen ilik bulunması gerekiyor. Arayışlar devam ediyor, bir bebeği kurtarmak için biz de yardımcı olabiliriz.
Güzin Abla merhaba... Sizden bir dileğim olacak. Bir aile hakkında acil olarak desteğe ihtiyaç var. Şans eseri durumlarını öğrendim.
Ben de bir babayım ve ailenin durumuna çok üzüldüğüm için size konuyu anlatmak ve yardımınızı talep etmek istedim.
Hasta evladımız henüz 2 yaşında. Adı Emir Aydın, Mardin Kızıltepe’de ikamet ediyorlar. Evladımızın yüzde 95 işitme kaybı var ve aynı zamanda bünyesi zayıf, immün (bağışıklık) sistem yetmezliği söz konusu.
Bu nedenle acilen bu meleğe ilik bulunması gerekiyor.
Bugüne kadar Amerika, İsrail ve Kıbrıs’ta ilik nakli için 3 donör bulunmuş fakat Amerika ve Kıbrıs son anda listeden çıkartılmış.
İsrailli donör SGK tarafından masrafları karşılanmak üzere ülkemize davet edilmiş fakat o kişi de son anda bağıştan vazgeçmiş.
Evladımız için tek yapılması gerekenin yazılı ve görsel basında ilik arayışı için kısa bir haber yapılması olduğunu düşündüm. Bu yüzden, size başvurdum. Sizlerden bu evladımıza umut olmanız için yalvarıyorum.
Ne olursunuz en azından anne ile görüşürseniz durumun vahametini ve aciliyetini sizlerle paylaşacaktır.
Bir bebeği kurtarmak istersiniz diye düşünüyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Çetin Tolga B.
YANIT
Sevgili okurum, belki birileri dünyada pek çok bebeğin buna benzer hastalıklar nedeniyle yaşamdan kopmak üzere...
Ben sizi bu duyarlılığınız için kutluyorum.
Belki bir yerlerde bu minik yavruya uyacak ilik bulunabilir.
Belki sizin gibi duyarlı birileri çıkıp ona yaşam hakkı tanıyabilir.
Bu nedenle özellikle bu mektubunuza yer vermek istedim.
İnsanlar ne düşünürlerse düşünsünler, dünyada milyonlarca bebek bu hastalıktan mustarip olsa bile ben şu meşhur deniz yıldızı hikayesinde olduğu gibi eğer ona yardım eden birileri çıkarsa, işte o zaman bu bebek için yaşam fırsatı doğmuş olacaktır.
Yani onun için işte deniz yıldızı gibi denize geri döndürülmekle onun için fark etmiş olacaktır.
Verdiğiniz telefon numaralarını yayınlamam bizim yayın kurallarımız açısından pek mümkün değil.
Ama eğer bu aileyle ilgilenen birileri olursa, onlara bu telefonları verebilirim.
Sizinle ya da doğrudan o aileyle irtibat kurmasını sağlayabilirim.
Şu hayatta bir bebeğe yardım etmek ve ona yaşamını geri vermek kadar kutsal ve huzur veren bir duygu olabilir mi?
İşte bu yüzden, okurlarıma sesleniyorum, böyle bir sevaba girmek istemez misiniz?
Bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz...
Bir bebeği kurtarabiliriz
Henüz 2 yaşındaki Emir Aydın’a immün sistem yetmezliği nedeniyle acilen ilik bulunması gerekiyor. Arayışlar devam ediyor, bir bebeği kurtarmak için biz de yardımcı olabiliriz.
Güzin Abla merhaba... Sizden bir dileğim olacak. Bir aile hakkında acil olarak desteğe ihtiyaç var. Şans eseri durumlarını öğrendim.
Ben de bir babayım ve ailenin durumuna çok üzüldüğüm için size konuyu anlatmak ve yardımınızı talep etmek istedim.
Hasta evladımız henüz 2 yaşında. Adı Emir Aydın, Mardin Kızıltepe’de ikamet ediyorlar. Evladımızın yüzde 95 işitme kaybı var ve aynı zamanda bünyesi zayıf, immün (bağışıklık) sistem yetmezliği söz konusu.
Bu nedenle acilen bu meleğe ilik bulunması gerekiyor.
Bugüne kadar Amerika, İsrail ve Kıbrıs’ta ilik nakli için 3 donör bulunmuş fakat Amerika ve Kıbrıs son anda listeden çıkartılmış.
İsrailli donör SGK tarafından masrafları karşılanmak üzere ülkemize davet edilmiş fakat o kişi de son anda bağıştan vazgeçmiş.
Evladımız için tek yapılması gerekenin yazılı ve görsel basında ilik arayışı için kısa bir haber yapılması olduğunu düşündüm. Bu yüzden, size başvurdum. Sizlerden bu evladımıza umut olmanız için yalvarıyorum.
Ne olursunuz en azından anne ile görüşürseniz durumun vahametini ve aciliyetini sizlerle paylaşacaktır.
Bir bebeği kurtarmak istersiniz diye düşünüyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Çetin Tolga B.
YANIT
Sevgili okurum, belki birileri dünyada pek çok bebeğin buna benzer hastalıklar nedeniyle yaşamdan kopmak üzere...
Ben sizi bu duyarlılığınız için kutluyorum.
Belki bir yerlerde bu minik yavruya uyacak ilik bulunabilir.
Belki sizin gibi duyarlı birileri çıkıp ona yaşam hakkı tanıyabilir.
Bu nedenle özellikle bu mektubunuza yer vermek istedim.
İnsanlar ne düşünürlerse düşünsünler, dünyada milyonlarca bebek bu hastalıktan mustarip olsa bile ben şu meşhur deniz yıldızı hikayesinde olduğu gibi eğer ona yardım eden birileri çıkarsa, işte o zaman bu bebek için yaşam fırsatı doğmuş olacaktır.
Yani onun için işte deniz yıldızı gibi denize geri döndürülmekle onun için fark etmiş olacaktır.
Verdiğiniz telefon numaralarını yayınlamam bizim yayın kurallarımız açısından pek mümkün değil.
Ama eğer bu aileyle ilgilenen birileri olursa, onlara bu telefonları verebilirim.
Sizinle ya da doğrudan o aileyle irtibat kurmasını sağlayabilirim.
Şu hayatta bir bebeğe yardım etmek ve ona yaşamını geri vermek kadar kutsal ve huzur veren bir duygu olabilir mi?
İşte bu yüzden, okurlarıma sesleniyorum, böyle bir sevaba girmek istemez misiniz?
Bana e-mail adresimden ulaşabilirsiniz...