Benimle zorla birlikte olduğunu eşine anlatacağım

Merhaba, size yazmamın nedeni çaresizlik...
Annem ve babam bundan yaklaşık 24 yıl önce evlenmiş. Daha doğrusu annemi babamla zorla evlendirmişler. Annem sürekli şiddet, baskı görmüş, hakaret, küfür duymuş babamdan.
Babam bu yaptıklarına yıllar boyu sorumsuzca devam etmiş.
Sonra biz üç kardeş dünyaya gelmişiz; iki erkek, bir kız.
Babam bize karşı babalık görevlerini yerine getiremediği gibi bizi okutmadı.
Ben 21 yaşındayım ve daha 16 yaşındayken babam tarafından evlendirildim. Çok kötü bir hayattan başka kötü bir hayata atıldım.
Evliliğimde annemin yaşadıklarını yaşadım 5 yıl boyunca.
Yaşım 13... Annem beni sabah çatık kaşlarla, asık suratla ve bağırarak uyandırır. Gece 1-2 gibi uyuduğum için sabah 11 gibi kalkabiliyorum. Geç uyandığım için de sabahları bana çok sinirli davranıyor.
Sorunu çözmeye çalışmak için iletişim kurduğumda yine sadece kendi konuşarak, benim geçmişten bu yana tüm hatalarımı sayarak bağırmaya devam ediyor. Sorun sadece bu da değil. Benim bir buçuk yaşında küçük erkek kardeşim var. Annem ev temizliği ve yemeğiyle ilgilendiği için kardeşime zaman ayıramıyor.
Dolayısıyla sabahtan akşama kadar onunla ben ilgileniyorum. Bu aşırı yorucu bir durum. Anneme benim de ara ara dinlenmeye ihtiyacım olduğunu dile getirdiğimde bana şu tepkiyi veriyor: “Yaptığın işi de başa kakmasan olmaz. Kolaysa sen gel yemek, temizlik yap.”
Bugün mesela 4. defa beni sarsacak, kıracak cümleler kullandı. Örneğin, “Keşke seni doğurmasaydım, iğrenç, pislik...”
Hatta küfür bile ediyor bana. Bu sözcükler kalbimi parçalıyor. Bazen diyorum ki, “Aramızdaki sorunların kaynağı ergenlik döneminde olmam mı?” Annem geçmişte kendi ailesi ile bazı sorunlar da yaşamış. Mesela öz anne ve babası onu dışlamış, diğer kardeşlerine bakmış. Onu bir aileye vermişler. Annemi de şu an ki üvey (ama aslında öz gibi) olan anne ve babası büyütmüş, sahiplenmiş. Bana karşı bu öfkesinin ya da çıkışlarının bu durumdan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Güzin Abla, ne yapmalıyım? Rumuz: Annemle aramızdaki sorunlar
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Sevgili küçüğüm, bu yaşta böyle üzüntüler, acılar içinde olman beni gerçekten çok üzdü.
Sevgili ablacım bütün okurlarına yardımcı oluyorsunuz, umarım benim mektubumu da dikkate alırsınız...
24 yaşında bir gencim. Bundan üç sene önce bir kafede onunla tanıştım. Bu hanım benden biraz büyük, evlenip boşanmış...
Hâlâ da birlikteyiz ama kavga edip duruyoruz...
Hep suçlu olan biri var; o da benim... Ona kızmıyorum, kızamam da ama onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bu yüzden size başvurmak istedim.
Bu hanım oldukça kıskanç, benim daha genç olmam onu kıskançlığa sürüklüyor.
Bazen telefonumu karıştırıyor, bilinmeyen bir numaradan gelen bir telefon ya da mesaj onu öfkelendiriyor.
Bazen bu yüzden, bazen de benden bir şey istediği zaman yerine getiremeyince yalan söylemek zorunda kalıyorum.
22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kızım. 1 yıllık ilişkim var. Sevgilim de okulunu bitirmiş, mesleği elinde, doğaya, insana, hayvanlara karşı duyarlı ve hep yanımda olan bir insan.
Sevgilimle çok mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz.
Ama başından daha önce bir evlilik geçmiş. Bunu bana 2-3 ay önce söyledi. Toplumda yerleşmiş bir kanı var, biliyorsunuz bunu yıkmak çok zor. Sevgilim de bu yüzden onu yanlış anlarım ve bu güzel giden ilişki biter diye korkmuş, söyleyememiş.
Başta tabii ki şaşırdım, kaç ay sonra bunu öğrenmem beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Olayı daha tam ben üzerimden atamamışken ablam da moralimin bozuk olduğunu anlayıp bana ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.
Daha sonra anneme ve abime de... Annem “Onu seviyordum ama soğudum” dedi. Abim ise “Sen inanıp seviyorsan bizim için bir sıkıntı yok” dedi.
Ama ablam biraz kuşkucu ve araştırmacı bir insan olduğu için hem ona karşı tavır aldı hem de eski eşiyle birlikte olan sosyal medya hesaplarını bulup bana gösterdi. Ben görünce daha da yıkıldım tabii.
1 yaşında çocuğu olan 30 yaşında bir kadınım. Eşimle severek evlendim ve yaşadığım yerden kalkıp hiç bilmediğim bir başka şehre yerleştim. Daha biz yoldayken eşimin telefonuna ”arkadaş” diye kayıtlı olan bir arama geldi.
Eşime “Bu kim?” diye sorduğumda “Üniversiteden arkadaşım, şimdi çok konuşur açmayayım” diye cevapladı. Evlendikten sonra da ara ara bu arkadaşla mesajlaşmasına şahit oldum. Sonuçta onun bir kadın olduğunu anladım. Bir gece üçte eşimi aradı. Eşim, gerekçe olarak bir akrabasının öldüğünü, çok üzgün olduğu için aradığını söyledi.
O zaman hamileydim ve o kadınla telefonla da olsa konuşmasını istemediğimi belirttim.
Buna rağmen görüşmeler devam etmiş ki birkaç ay önce kadın, aynı gün içinde tam 4 kere aramış. Eşim o sırada başka bir görüşmede olduğu için arama kaydı ekranda kalmış.
Eşim, telefonunun şifresini benden gizlerdi fakat bir gün telefonu açık şekilde uyuyakalmıştı.
Kadının attığı öpücüklü mesajı gördüm: “Günaydın bir tanem, dün gece ilk defa rahat uyudum.”
Eşimin telefonu 10 gün servisteydi ve bir önceki gün gelmişti. Rahat uyudum deme sebebi akşam onunla yazışmasıydı. Eşime, bu mesajın hesabını sordum. Bana şaka yapmış aklınca dedi. Ben görüşmemesi için ısrar ettim. O da kadını engellediğini söyledi. Yine inandım...
24 yaşındayım ve eşimle 1 yıl flört dönemimiz oldu. Sonra bana evlenme teklifi etti.
Onun aşırı ısrarı üzerine dini nikâhımızı kıydık. Ama sonrasında eşimin evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Mecburen kaçmak zorunda kaldık.
Babam bizi buldu ve ailemin her şeyden haberi oldu. Sonra da düğünümüz oldu.
Çocuklar eşimin annesinde kalıyor.
Eşi de aynı yerde, yani annesinin evinde...
Bu kadar zor şartların sonunda 4 buçuk yıldır evliyiz. Bir de çocuğumuz oldu. Ama bana değer vermiyor.
O benim için her şeyi göze alan adam inanılmaz derecede değişti. Başka kadınlara ilgisi var. Her ne kadar beni sevdiğini söylese de sevilmediğimi hissediyorum.
Evliyim ve iki kızım var. 32 yaşındayım. Eşim özünde saygısız, küfürbaz biri... Farklı karakterlere sahibiz. Ben çalışmıyorum ama evde online derslerle kendimi geliştiriyorum.
İyi bir yaşam koçu olma yolunda ilerliyorum.
Gelin görün ki eşimin ailesi buna izin vermiyor ve onlarla baş edemiyorum. Örneğin ben başka çocuk istemiyorum. Eşim de belki bu konuda ısrar etmiyor ama görümcem yüzünden devamlı kavga ediyoruz. Görümcem, “Oğlan çocuk doğurmazsan seni boşatırız” diyor. Ben buna katlanamıyorum. Hayallerim var ve ne yapacağımı şaşırdım.
Bir de iki yıl önce aldatıldım ve artık eşime güvenim yok.
Çünkü tekrar aldatacağını da biliyorum. Bunun için üçüncü çocuğu istemiyorum ve artık kariyer yapmak istiyorum. Bunu söylediğimde, eşim de ailesi de dalga geçiyor.
◊ Rumuz: Üstelik aldatıldım
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Sevgili kızım, ayaklarının üzerinde durmak, kariyer yapmak için geç bile kalmışsın.
21 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan genç bir kızım Güzin Abla. Sana o kadar çok yakın hissediyorum ki kendimi...
Hiç ablam yok, belki de bu yüzden kendimi birilerine anlatma isteği duyuyorum...
Yaklaşık 2 buçuk ay önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Aynı şehirdeyiz, köylerimiz yakın ama şu an merkezde oturuyor kendisi.
Güvenmek istedim birine ve o da bu kişi oldu.
Uzun bir aradan sonra birini sevmek istedim.
Birkaç haftalık konuşma sürecinden sonra kendimi bir ilişkide buldum.
Mutluydum bir yandan ama bir taraftan da sınav hazırlığım olduğu için tereddüt dolu bir süreçti. O karşılıklı görüşmekte çok ısrarcıydı.
Ben yurtdışında yaşayan, 21 yaşında genç bir kadınım. Geçen sene biriyle tanıştım, çok sevdim ve evlenmeye karar verdik. Ailem evliliğime çok karşıydı. Çünkü damat adayına güvenmiyorlardı.
“Bundan sana koca olmaz, ne olur vazgeç” dedi annem ve babam. Ama ben dinlemedim, çok sevdim ve geçen yıl evlendim.
Düğüne kadar eşim de ailesi de bir dediğimi iki etmiyordu. Ama düğünden sonra eşim ailemi görmemi yasakladı. Karşı çıktığım zaman da beni öldüresiye dövdü.
O zamanlar öğrenciydim.
Eşim ve ailesi, “Okulu bırakıp evinin kadını olacaksın. Evde oturup çocuk yapacaksın” dedi.
7 ay evli kaldım ve her gün eşimden dayak yedim.
Eşimin başkasından çocuğu olduğunu düğünden sonra öğrendim. Alkolik ve madde bağımlısı olduğunu da sonrasında öğrendim.
Güzin Abla merhaba, birkaç yıldır devam eden bir ilişkim var. Aramızda ufak sefek sorunlar çıkıyor. Ama gerginlik çıkarmama sebep olan tek sorun ailesi.
Annesi ve kız kardeşi ile tanıştım. Önceleri kız kardeşinin bana karşı ciddi kırıcı konuşmaları oldu.
Benim hiç hatam olmadığı halde, ben sürekli ondan hep özür diledim, hediyeler alıp gönlünü almaya çalıştım.
Sonunda barış sağladık.
Şimdi de bir süredir gerek telefonda gerek yüz yüze annesi veya kardeşi ile konuştuğum her şey direkt sevgilime söyleniyor.
Mesela, “Ben bu yemeği sevmiyorum” gibi basit bir cümleyi bile gidip ona söylüyorlar. “Böyle dedi, pot kırdı, saygısızlık etti” diye ifade ediyorlar. Sürekli arkamdan konuşuyorlar. Sevgilim de bunları gelip bana söylüyor.
Onlara karşı hiç kötü niyetli değilim, hep iyi davranıyorum.
Güzin Abla, ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim.
3 yıla yakındır süren bir ilişkim var. Erkek arkadaşım da benimle aynı yaşta ve üniversite öğrencisi.
Gayet uyumlu, sınırlarını bilen bir birlikteliğe sahibiz. Erkek arkadaşım özel alanıma saygı duyar, beni gerektiğinde kendimle baş başa bırakır. Güzel iltifatlar eder ve sürprizler yapar. Hedeflerime saygı duyar ve beni motive edip destekler.
Ama aynı zamanda çok kıskanç ve biraz asabi. Etrafımdaki ilişkilerde bu olumsuz yönlerin, evlenince şiddetini daha çok artırdığını gördüm.
Erkek arkadaşımda da bu kıskançlık ve asabiyetin evlenince şiddetlenmesinden korkuyorum.
Ben zaten sınırlarını bilen bir kadınım. Erkek arkadaşıma saygısızlık olacak hiçbir eylem ve harekette bulunmuyorum.
Ayrıca ben kendim de bu durumu defalarca ona ifade ediyorum. Yine de onun aşırı kıskanç davranışları oluyor. Buna engel olamıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 35 yaşında, iyi bir mesleği olan, hali vakti yerinde bir adamım. 10 yıllık evliliğimi, yakın zamanda eşimden boşanarak bitirdim.
Şu an birlikte olduğum bir kadın var. Ben ona deliler gibi aşığım. O da beni seviyor.
Fakat işin tatsız yanı sevdiğim kadın evli ve küçük bir çocuğu var.
Duygularımıza engel olamayıp cinsel anlamda da beraber olduk. Artık birbirimize daha fazla bağlandık.
Ne yaparsak yapalım bir türlü birbirimizden kopamıyoruz.
Sizce hata mı yapıyoruz? Zaman zaman ayrılmayı düşündük ama yapamadık.
Bir iki gün sonra yine birbirimize koştuk. Şimdi ben çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilemiyorum.
Ben bekar bir erkeğim. Bir süre önce evli bir kadın kanıma girdi. Beraber olduk. Ama ben onu bıraktım ve beraber olmak istemedim.
O defalarca üstüme üstüme geldi. Bin bir türlü numarayla beni zorladı ve yeniden benimle oldu.
Bana “Bende spiral var” dedi.
Sonundaysa ben ondan kesinlikle vazgeçtim...
Onu her yerden engelledim ve Allah’ıma tövbe ettim.
Ama o peşimi bırakmadı. Şimdi de gelmiş bana, “Hamileyim, çocuk senden” diyor. Ama nasıl kesin bilebilir? Sonuçta kocasıyla da birlikte olmuştur değil mi?
Ben çok kötü oldum. Vicdanen zaten yüküm vardı. Şimdi bu da üstüne tuzu biberi oldu. Artık düşünmekten uyuyamıyorum, geceleri kalp atışım hızlanıyor ve korkulara kapılıyorum.
Bir süredir biriyle konuşuyorum ve o kişi, benim Tip 1 diyabet hastası olduğumu bilmiyor. Bunu ona söylemek istiyorum ama onun tepki vermesinden korkuyorum.
Bu durumu 5 yıl önce yaşamıştım. Biriyle tanışıp birkaç ay sonra hastalığımı söyleyince ayrılmak istemişti.
O kişi benim sağlıklı çocuk dünyaya getiremeyeceğimden, sağlığımın daha kötüye gitmesinden korktuğu için ayrılmıştı.
Şimdi tekrar bu durumu yaşamaktan korkuyorum. Nasıl söylemem gerekiyor ya da bu beraberliğe nasıl başlamam gerekiyor?
Hiçbir fikrim yok... Bana yardımcı olur musunuz?
Rumuz: Korkularım
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Sevgili kızım, bugün dünyada şeker hastalığı ne yazık ki, çok fazla yaygın.
Merhaba Güzin Abla, ben henüz 16 yaşında, lise 2’nci sınıf öğrencisiyim. Bir yılı aşkın süredir bir sevgilim var. Kendisi 20 yaşında.
Yolun başından beri niyetimiz ömür boyu bir ilişki. Bunları düşünmek için küçük olduğumu düşünebilirsiniz ama ben yaşıma göre olgun biriyim.
Onunla sosyal medyada tanıştık ve sadece bir defa buluştuk. O buluşmada heyecanlı olduğum için ona soğuk davrandım, utandım biraz. Ama problem etmedi.
Onunla cinsellik konusunda da konuşmalarımız oldu.
Hatta benimle birlikte olmak istediğini söyledi ama ben istemeyince anlayış gösterdi...
Asıl probleme geliyorum. Annesi yaşlı bir kadın ve sevgilim tek başına onunla ilgilenmekte zorlanıyor. B
u yüzden de evlenmesi gerektiğini söyledi bana.
Ben, 18 yaşındayım ve bir süre önce nişanlandım. Nişanlımla aramda 10 yaş var ama bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı.
Ta ki annemle kayınbabamın birlikte olduğunu öğreninceye kadar.
Yaklaşık 5-6 ay önce annemle kayınbabamın birbirlerine karşı çok sıcak davrandıklarını hissettim.
Nişanlandıktan sonra kayınbabam her gün bize gelmeye başladı. Birbirlerine olan bakışları, konuşmaları olsun hep imalıydı.
Ben de normal olarak şüphelendim ve telefonuma konuşma kaydedici indirdim. Ben, kayınbabamı arayıp konuştuktan sonra zaten annem kendiliğinden “Ver ben de konuşayım” diyordu ve ben de odadan çıkıyordum.
Kaydedici sayesinde konuşmaları dinleyebiliyordum. Günlerce bu böyle sürdü ve bütün konuşmaları dinledim. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Kendimi sanki çok büyük ihanete uğramış gibi kötü hissettim.
Tesadüfen konuşmalara rastlamış gibi davranıp “Anne bunlar da ne?” diye ona sordum. Önce “Bu ses kayıtları bana ait değil” dedi, sonra da “Senin düşündüğün gibi değil, sil o ses kayıtlarını” dedi. Ben de ona, içimden gelmese de inanmış gibi göründüm, konuyu kapattık.
Benimle zorla birlikte olduğunu eşine anlatacağım
İşyerinden tanıştığım gençle ilişkiye başladık. Hem benimle zorla birlikte oldu hem de bunun üzerine evli olduğunu öğrendim. Öfke doluyum, eşine her şeyi anlatmak istiyorum.
Güzin Abla, ben 22 yaşında, bekar bir genç kızım. Uzun süredir iyi bir firmada çalışıyorum.
8 ay kadar önce işyerimde bir gençle tanıştım. Çok iyi anlaştığımızı görünce onunla ilişki yaşamaya başladım.
Biraz fazla baskıcı davrandığını ve cinsel birliktelik konusunda üzerime fazla düştüğünü görünce ona bakire olduğumu ve asla onunla cinsel ilişki yaşayamayacağımı söylemiştim.
O da kabul etmişti.
Ama beni razı edip evine gittiğimizde, önceleri sadece öpüşürken birden kıyafetlerimi çıkarmaya başladı.
Karşı koymama rağmen benimle zorla birlikte oldu.
Şimdi çok perişanım.
Çünkü bu olaydan bir süre sonra bir başkasıyla evli ve iki çocuk babası bir adam olduğunu öğrendim. Zaten bunu ona sorunca inkâr etmedi, hemen kabul etti. Şimdi sana soruyorum abla, bu adam evliyse neden başkalarıyla çıkıyor?
Neden bana zorla sahip oluyor, bekaretimi alıyor? Üstelik bana çocukları var diye boşanamayacağını söylüyor.
Ama hepsinden de öte, benim sorumluluğumu da üstlenmek istemiyor. Şu anda ona karşı çok fazla kin ve öfke duyuyorum.
İçim acıyor ve ona mutlaka bir kötülük yapmak istiyorum.
Mesela ondan hamile kalsam nasıl olur ya da karısına her şeyi anlatsam... Ama bir tek önemli sorun var, aileme bütün bunları nasıl açıklayacağım?
Ne dersiniz, düşünceleriniz benim için çok önemli...
◊ Rumuz: Nefret
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Güzel kızım, madem benim düşüncelerime önem veriyorsun, sana açık açık söyleyeceğim: Aslına bakarsan, bu genç adam kadar sen de hatalısın.
Madem onun seninle beraber olmak için ısrar ettiğini, sana baskı yaptığını biliyordun, neden onunla dört duvar arasında, seninle ilişkiye girebilmesine imkan verecek bir yerde buluştun? Madem onun evli ve çocuklu biri olduğunu öğrendin, neden onunla arkadaşlık etmeyi sürdürdün?
Şimdi de ona kötülük etmeyi düşünürken, aslında kendine zarar vereceğinden habersizsin.
Bilirsin mutlaka bir söz vardır hani, “Öfkeyle kalkan zararla oturur” diye. Büyüklerimiz bu sözü boş yere söylememişler, sakın bunu aklından çıkarma.
O hiçbir şeyden haberi olmayan şanssız kadıncağızın ne günahı var? Ona ilişkinizi söyleyeceksin de ne olacak?
Bu adamın karakterini bilmediğini mi sanıyorsun?
Belki senden önce kaç kızla birlikte olmuştur, kadıncağız da bunlardan haberdar olmuştur.
Ama bu adama söz geçirebildiğini mi sanıyorsun?
Her şeye rağmen evimin erkeği, çocuklarımın babası diye her şeye razı oluyordur büyük ihtimalle.
Zaten bu tür erkekler aslında yuvalarını yıkmak, kurulu düzenlerini bozmak istemez.
Sonuçta adama değil, yalnızca evdeki o çaresiz kadına acı vermiş olacaksın. Hamile kalmak ise ne korkunç bir düşünce! Hem kendine hem de doğacak o masum yavrucağa nasıl kötülük edeceğini tahmin edemezsin.
Üstelik hamile kaldın diye seninle evlenecek mi sanıyorsun?
Ya da bebeğini kabullenip, nüfusuna mı aldıracağını düşünüyorsun?
Çok büyük bir hata yaparsın ve hayatını yakarsın. Bırak bu adamı, kendi yoluna git.
Sana uygun biri olmadığını görmüşsün işte.
Olan olmuş bir kere, zararın neresinden dönsen kârdır...
Üstelik intikam duygusu insanın tüm enerjisini alır, sadece kendine kötülük etmiş olursun.
Sakın kinle, nefretle yanlış bir adım atayım deme...