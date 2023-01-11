Benimle gönül mü eğlendirdi

Haberin Devamı

Sevgili Güzin Abla, çalıştığım iş yerinde biri var. Aramızda olanlar bana göre flörttü. Ona sorduğumda ise sadece arkadaş olduğumuzu söylüyordu. Ama aramızdaki samimiyet, yaşadıklarımız hiç de arkadaşça değildi...

İşe girdiğim ilk zamanlar iş konusunda yardımcı olarak ve ufak tefek jestler yaparak beni mutlu etti.

Ondan etkilendim, hatta hoşlanmaya bile başladım.

İş yerinde görüşüyor, evlerimize dönünce de mesajlaşıyorduk.

Daha sonra ilgimizi bir şekilde belli ettik birbirimize, “Olmazsa ayrılırız” dedik.

Ben de arkadaşlığımızın yavaş yavaş ilerleyeceğini düşünerek “Tamam” dedim buna. Çünkü kendisi de bana yavaş yavaş ilerleyeceğimizi söylemişti.

Daha sonra ona “Beni oyalamak gibi bir amacın varsa söyle, ben de tavrımı alayım ona göre” dedim.

O da “Akışına bırakalım. Aramızda bir şey var, o anı yaşayalım. Acelesi yok. Kimse ayrılmak için sevgili olmuyor” diye karşılık verdi.

Ona da “Tamam” dedim.

Haberin Devamı

Sevgililik zaman alacak bir şey çünkü.

Bu aramızdaki yakınlık beni mutlu ederken, güzel hissettirirken, daha sonraki günlerde şunu fark ettim; benimle dışarıda vakit geçirmeye hiç yanaşmıyordu. Ne oluyorsa hep iş yerinde oluyordu.

İş çıkışı “Kahve içelim, yemek yiyelim” dediğimde, “Evim uzak, yolum uzun” gibi bahaneler bulup sürekli geçiştiriyordu. Bir kere bile bana teklif eden taraf olmadı.

Cumartesileri çalışıyorduk, pazar günleri buluşmayı teklif edince “Bir pazar günü var, hemen geçip gidiyor” diyordu.

İşin garibi sosyal medyada bile birbirimizi takip etmiyorduk.

O bana birbirimizi takip etmek için ilgi göstermeyince ben de yanaşmadım.

Kendimce düşündüm olanları. Kimi sevgili olarak görürsem göreyim, hepsi benimle dışarıda vakit geçiriyordu. Zaten karşımdakini sadece iş yerinde ne kadar iyi tanıyabilirim ki, dışarıda hiç vakit geçirmeden?

Ona ilişkimizi bitirmek istediğimi söyleyince nedenini bile sormadı. Bana “Hiç problem yok” dedi direkt.

Bu aramızdaki şey bittikten sonra da bana soğuk davranmaya, laf sokmaya başladı. Sanki beni ezmek ister gibi...

Anlayamıyorum gerçekten. Bana kızgın mı acaba? Bitirmek istediğim için mi böyle davranıyor?

Haberin Devamı

Yoksa benimle istediği gibi gönül eğlendiremediği için mi bu tavrı?

Çözemedim doğrusu...

◊ Rumuz: Kafam karışık

YANIT

Sevgili kızım, anlattıklarından şöyle bir sonuç çıkardım; üzgünüm ama seninle iş dışında buluşmayı reddeden, sosyal medyada seninle bir şey paylaşmaktan kaçınan bu beyefendi büyük ihtimalle evli. Ya da en azından hayatında bir başkası, hem de ciddi bir ilişkisi var...

Ve senin de tahmin ettiğin ama açık açık dile getiremediğin gibi, seninle bir çeşit gönül eğlendirmekte, seninle sadece iş yerinde hoşça vakit geçirmekte...

Sana karşı ciddi bir düşüncesi olmadığı gibi, seninle flört etmeye bile niyeti yok aslında.

İşte bunun da tek nedeni evli ya da ciddi bir ilişkisi olması.

Haberin Devamı

Her ne kadar arkadaşlığınız yüzeysel boyutta kalmış olsa da, sanırım sen bu genç adamdan oldukça fazla etkilenmişsin.

Bana kalırsa bu kişiyle ilgili daha fazla hayal kurmaman ve bir an önce gerçeklerle yüzleşmen doğru olur.

Sana karşı davranışlarını yanlış yorumlamış da olabilirsin.

Zaten dikkat edersen, bana yazdığın mail’in ilk cümlelerinde “Aramızda olanlar bana göre flörttü ama ona sorduğumda aramızda bir şey olmadığını söylüyordu” demişsin.

Kısacası adam sana karşı dürüst davranmış.

Bu nedenle aslında onu pek fazla suçlayamayız, öyle

değil mi?