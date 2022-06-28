Beni değil kendisini aldatan kadını seçti

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Merhaba Güzin Abla, ben 25 yaşında bir genç kızım. Sevgilim ise 39 yaşında, başından bir evlilik geçmiş bir adam...

Onu 19 yaşından beri tanıyorum, bir ara şehir dışına çıktım, döndüğümde hayatında başka bir kadın vardı. İmam nikâhıyla evlenmişlerdi.

Daha sonra sevdiğim bir suçtan cezaevine girdi ve araya 3-5 yıl girdi.

O hapisteyken, imam nikâhıyla evlendiği kadın, onun yakın arkadaşlarından biriyle birlikte oldu. Hatta bu beraberlikten bir de çocuk dünyaya getirdi.

Derken sevdiğimin cezası bitti.

Benden af diledi, ben de affettim. İlk zamanlar her şey çok güzeldi. Çok mutluyduk... Yine de sevgilim bana hissettirmeden o kadını çok aramış.

Sorduğumda “ondan alacağım bir intikam var” diye geçiştirdi...

Daha sonra o kadının çocuğunun babasını da bırakıp başka biriyle evlendiğini duydum.

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Ama bir süre sonra yeniden ortaya çıktı ve ilişkimi mahvetti. Sevgilimle her gün telefonla konuşuyorlar.

Hatta mesajını gördüm, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve her şeyi bırakıp sevgilime gelmek istediğini yazmış.

Bu olanlardan sonra çok kötü hastalandım. Sevdiğim adam ise bana karşı öyle acımasız davranıyor ki...

Oysa ailesi bile o kadını değil, beni istiyor. Ama o bir süredir yüzüme bile bakmıyor, o merhametli adam gitti yerine sanki bana düşman biri geldi.

Dünyam karardı, yaptıklarına rağmen yine de o kadını tercih etmesini anlayamıyorum.

Ne yapacağımı bilmiyorum, inat edip sevdiğim erkeği ona bırakmamalı mıyım? Yoksa çekip gitmeli miyim?

◊ Rumuz: Karar veremiyorum

YANIT

Sevgili kızım, ta başından beri karmaşık bir ilişki yaşadığını düşünüyorum. Bu adamı yıllardır tanıyormuşsun da yakınlığınız ne durumdaydı?

Onun da sana karşı gerçek duyguları var mıydı, yoksa sen sadece bir hayal üzerine mi oturtmuştun bu ilişkiyi. Baksana sen bir süreliğine oradan uzaklaşır uzaklaşmaz tutmuş bir başka kadın bulmuş, onunla imam nikâhı kıymış.

Gelelim sana kızım...

Senin bu ilişki dediğin, bu diğer kadının iki dudağının arasındaymış gibi sanki.

Erkek arkadaşın, ki senden oldukça büyük bir adammış, şöyle bir baktığımda sana hiç uygun biri gibi görünmüyor.

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Nedenini söylemiyorsun ama hapse girmiş çıkmış, üstüne üstlük bu kadına belli ki senin düşündüğünün aksine, çok bağlı.

Onu yakın arkadaşıyla beraber olduğu, üstelik ondan çocuk yaptığı halde, yine de istiyor, ondan vazgeçemiyor.

Üstelik kadın bir başkasıyla da yeni bir evlilik yapmış. Ama bir mesajıyla bile hemen değişivermiş.

Doğrusunu istersen benim artık bu karmaşık ilişkilere hiç aklım ermiyor.

İnsanların giderek namus kavramından, dürüstlükten, gurur ve onurlarından uzaklaştığını görmek beni ziyadesiyle üzüyor.

Bütün bu yaşananlara rağmen, senin hâlâ bu adamı istiyor olman bile şaşırtıcı.

Senin gibi gencecik bir kızın, böylesine bir saplantı içinde olması gerçekten inanılmaz.

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Bırak bu çarpık ilişkiler içindeki insanları, onlardan olabildiğince uzağa kaç. Arkanı dön ve çek git...

Dünyada erkek mi kalmadı güzel kızım, yazık etme kendine. Bunca yıldır ona bağlanmışsın da eline ne geçmiş?

Bağışla beni ama bu yaşadıkların hâlâ sana gerçekleri göstermemişse, yapılacak bir şey yok. Bu kadar saflık artık bana akıl tutulması gibi geliyor.