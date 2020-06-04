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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Başka kadına attığı mesajı yakaladım

4 Haziran 2020

Sevgilimle 5 yıldır beraberim. Askeri gittiği dönemde başka bir kadına atacağı mesajı yanlışlıkla bana attı. Sorduğumda inkar etti ama sonra “Evet” dedi. Barıştık ama ona asla güvenemiyorum...

Merhaba Güzin Abla, 5 yıl süren, gayet saygılı, mutlu ve huzurlu bir ilişkim vardı. Bundan 3 ay önce de ailelerimiz tanıştı.
Sonra astsubay olarak askere gitti. Sonra bir gün telefonuma başka bir numaradan mesaj geldi, “Eve geçince arayacağım” diye. Hemen o numarayı aradım, meşguldü.
Hemen erkek arkadaşımı aradım. Bağırdım, çağırdım, inkâr etti, “Numara benim değil. Kime ait olduğunu bulacağım” dedi. Ardından başka birine ait olduğunu, 1 haftadır kullanıldığını ve açık hat olduğunu söyledi.
Bu mesaj nasıl olmuştu da bana düşmüştü. Yanlışlık olduğunu söyledi. Ama yine içimde kötü bir his vardı, gidip birinden yardım istedim. Meğer her şey yalanmış.
O hat 6 ay önce çıkarılmış, onun adınaymış. Dünyam başıma yıkıldı, acıdan kıvranıp durdum. Daha sonra bana “Arkadaşım evliydi ama sevgilisi vardı onun için çıkartmıştım, askere gidince geri aldım. Sonra biri mesaj attı o numaraya ve boş bulundum, cevap yazdım.
Zaten ailen de beni istemiyordu; kızgındım” dedi. Hattı hemen iptal etti. Ben yine de ayrılmak istedim, ama izin vermedi, ağladı, yalvardı. Şu an ne ayrılabiliyorum, ne onunla yapabiliyorum. Hep içimde “Ya yine yaparsa, beni aldatırsa, yalan söylerse” düşüncesi var kafamda.
Böyle bir durumda onunla evlenmeli miyim?
Bana bir akıl verin...
◊ Rumuz: Hayal kırıklığı

YANIT

Sevgili kızım, ne olduğu bile belli olmayan bir mesaj yüzünden, kaç yıldır hayatında olan, sevdiğin ve seni sevdiğinden emin olduğun bu genç adamı hayatından çıkarmaya kalkma.
“Bir anlık boşlukta bu mesaja cevap verdim” demiş. Belki onunla yakınlaşmak isteyen bir kadındı, belki onu doğru düzgün tanımıyordu bile. Hemen en kötüsünü düşünmemelisin.
Üstelik bu genç adam senin 5 yıllık arkadaşın ve bu arada askerliğini yapıyor. Onun en kritik günleri, evinden barkından, senden uzakta sıkıntılı bir süreç geçiriyor… Bunu sen de biliyorsun.
Bu arada bir söz dikkatimi çekti, sen buna değinmemişsin hiç... “Hem ailen de beni istemiyordu; kızgındım” demiş sana.
Demek ki böyle bir sorun yaşıyordunuz. Bunu o da biliyormuş ki, gurur meselesi yapmış. Kendince sizden intikam almaya çalışmış da olabilir.
O bir erkek ve istenmediğini bilmek onu çok üzmüş, yıkmıştır. Bir an kendini onun yerine koy mesela.
Şimdiki tabirle empati yap bakalım, hoşuna gidecek mi?
Evlenmeye hazırlandığınızı söylüyorsun ama bence önce bu ailenin ona karşı tepkisiyle ilgili sorunu çözümlemelisiniz.
Bu seni üzen mesaj saçmalığından çok daha önemli bir sorun bence. Bu anlattıklarının ise çok fazla üzerinde durmaya değmez.
5 yıldır sen bu genç adamı tanımamışsan, ona güven duymamışsan, onunla evlenmeye karar verecek kadar onu sevmemişsen, zaten yapacak bir şey yok.
İyi düşün öyle karar ver kızım...

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