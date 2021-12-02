Bana ilgi gösterilince hemen aklım kayıyor

Ben zaten fazla kilolarımdan rahatsızken bir de eşimin bunu dalga konusu yapması aşırı derecede canımı sıkıyor. Kayınvalidem de ne zaman görüntülü konuşsak “Aa yine kilo almışsın!” diyor.

Merhabalar, 7 yıllık evliyim ve 5 yaşında bir kızım var.

Eskiden 50 kiloydum. Hamilelik ve doğum süreciyle 70 kiloya kadar çıktım. Kızım büyüdü, ben hâlâ zayıflayamadım. Şu an 74 kiloyum ve bu durum beni aşırı rahatsız ediyor.

Ben zaten yeterince bu durumdan rahatsızken, bir de eşimin davranışları ve kilolarımı dalga konusu yapması aşırı derecede canımı sıkıyor.

Çok monoton bir hayat yaşıyorum. Hayatım sadece “işe git gel, çocukla ilgilen” şeklinde ilerliyor.

Masa başı çalışıyorum ve inanın sabah 05.30’da yataktan kalkmamla başlayan günüm, akşam 17.00’ye kadar hareketsiz bir biçimde geçiyor. Hiç mutlu değilim.

Şehir dışında yaşayan kayınvalidem de ne zaman görüntülü konuşsak, telefonu açar açmaz “Kızım nasılsın” demek yerine, “Aa yine kilo almışsın” diyor.

Soruyorum size, bir insan durmadan kilo alıp durur mu? Saatlerce ağladım bu sözlere.

