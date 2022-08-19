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Sürekli aşağılayıcı konuşuyor, beni istemediğini söylüyor ve çok rahat hakaretler edebiliyordu.

Geçtiğimiz günlerde evine gitme şansım oldu. Bir ara odasına girdim ve eşyalarını karıştırdığımda pek çok katlanmış kağıt buldum.

Ayrıca muskalar da vardı arasında. Hepsi benim adıma yazılmıştı, annemin adıyla birlikte. Onu seviyordum.

Tanıdığımız bazı hocalarla görüştüm ne olduğunu anlamak için... Bana bağlama büyüsü yaptırmış.

Hem de defalarca başka başka. Onu sevmediğimi düşünüyormuş ama onu çok seviyordum.

Bunları bulduğumu söylemedim. Sürekli özür diliyor, ilgi gösteriyordum ona. Ama aynı şeyleri ondan göremiyordum.

Ben artık konuşmak istediğimi söyledim.

Sakin bir yere gittik ve davranışlarının ergen kızlarınki gibi olduğunu söyledim.

Bu şekilde ilişkimizin yürüyemeyeceğini ve tek bir şansımız olduğunu, onun da psikolojik yardım alması gerektiğini söyledim.

Benden ötürü bir sorun varsa, benim de destek almam gerekiyorsa psikoloğa gidebileceğimi söyledim.

O da bana, mutluluğu hak eden bir adam olduğumu ama onunla mutlu olamayacağımı gördüğünü belirtti.

“Benimle ilgileniyorsun, beni seviyorsun rahat bırakıyorsun. Onun için devam etmek isterim bu ilişkiye” dedi.

Ben de hayatım boyunca mutsuz olmak istemediğimi ve mutlaka destek alması gerektiğini söyledim ancak kabul etmedi. Ve ayrıldık.

Ama zaman geçtikçe özlüyorum ve onu sevdiğimi düşünüyorum.

Böyle bir zihniyet içinde olan biriyle ne yapmalıyım Güzin Abla? Elimde değil onu çok seviyorum.

Bir yol arıyorum ama böyle büyülerle, muskalarla uğraşan bir kızla ne yapabilirim?

◊ Rumuz: Umutlu

YANIT

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Sevgili oğlum, bu köşeyi sürdürdüğüm bunca yıl içinde bu konuya sık sık rastladığım oldu. Genç kızlar, evli barklı hanımlar, sevdikleri erkeği, uzaklaşan eşlerini hatta evlatlarını eve ya da kendilerine bağlamak için sahte hocalara gidip muska yazdırıyor, büyü yaptırıyorlar...

Böyle senin sevdiğin kızın yaptığı gibi saçma sapan yollara başvuruyorlar.

Aslında düşündüğün gibi bu tür saçmalıklara inanmak, onlardan medet ummak, bu yollarla sevgi dilenmek ruh sağlığı yerinde olan birilerinin işi olmamalı. Ancak sana şimdiye kadar duyduğum buna benzer hikayelerden örnekler vermeye kalksam, şaşkınlıktan yerinden sıçrayacağından eminim.

Bırak bu sahte hocaların yaptığı muskaları, büyüleri, internete girdiğin zaman bile bu konuda çok ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek mümkün.

Tabii bu saçmalıklardan medet ummak, bazen büyük maddi zararlara kadar sürükleyebiliyor kişiyi.

Üstelik bu girişimlerden hiçbir sonuç alınamıyor elbette...

Hem ona neden o muskaları, kağıt parçalarını gördüğünü de söylemedin, belki biraz olsun utanç duyardı. Bağışla ama bu tür cahil insanlar yine de umutla aynı saçmalıklara bel bağlamayı sürdürüyor. Sevdiğin genç hanım, sadece bu işler nedeniyle değil, en ufak bir tartışmanızda sana hakaret ediyorsa, saygısız davranıyorsa zaten sorunlu biridir.

Bu nedenle onunla yaşam senin için gerçekten kolay olmayacaktır.

Zaten o da sana “benimle mutlu olamazsın” demiş. Bu gerçeği, o da görmüş.

Teklifini kabul edip bir uzmandan yardım almayı da kabul etmediğine göre, bu ısrarını anlamak mümkün değil. Sevgi mi? Hayır, ben böyle sevgiye inanmıyorum, sevgili oğlum.

Sevgi insana mutluluk getirmeli...

Bu seninki ancak bir takıntı olabilir. Çünkü aslında sen de her şeyin farkındasın. Bana sorarsan bu devirde böyle bir ilişkiyi sürdürmenin hiçbir anlamı yok. Onu unutmanın yollarını aramalısın.