Bana aşkı öğrettiğin için teşekkürler

İnternetten biriyle tanıştım, uzun süre ilişki yaşadık. Hayatlarımızın çok farklı olduğunu geç de olsa anladım. Fakat yaptığım bir hata yüzünden ondan ayrılamıyorum ve çok mutsuzum.

Merhaba Güzin Abla, ben 5 yıl önce internet aracılığıyla biriyle tanıştım. Bu, hayatımın hatası oldu. O zamanlar üniversiteye hazırlık aşamasındaydım.

2 yıl boyunca sık sık görüştük.

Son 2 yıl ise pandemi sürecinden dolayı görüşemedik.

Bu zaman dilimi içinde kendi kendimi sürekli sorguladım, nasıl böyle bir hataya düştüm diye.

Şu an KPSS sınavına hazırlanıyorum. O ise okumadı, ne iş bulursa yapıyor. Her ay başka bir yerde çalışıyor.

Maddiyat benim için pek de mühim değil ama o yaşadığım şehirden çok uzakta, düzenli bir hayatı yok.

Bu yüzden ailemin ilişkimize onay vereceğini hiç sanmıyorum.

