Babası evlenmemize karşı

Sevgilimle 6 yıldır beraberdik. Evlenmeye karar verdiğimizde babası beni istemediği için kızını eve hapsetti. Ardından da hakkımda iftiralar atıp kızını benden soğuttu. Artık ne yapacağımı bilemiyorum...
Güzin Abla, 6 yıllık bir ilişkim vardı. Aslında çok iyi anlaşıyor, birbirimizi çok seviyorduk.
Fakat babası ilişkimizi öğrenince sürekli beni arayıp hakaretler yağdırmaya başladı. Durumu ailemle konuştum. Kızın babasıyla görüştüler. Babası inat yaptı ve beni istemediğini söyledi.
Kızı eve kapattı, telefonunu kırdı hatta dövdü. Yine de vazgeçmedim.
Uzun uğraşlar sonucu babası ikna oldu. Fakat yine sözünde durmadı.
Kızı tekrar eve hapsetti, “O gençten vazgeç” dedi.
Üstelik durumumuz iyi ve beni istememesi için hiçbir sebep yok.
Kötü alışkanlığım da yok.
Daha sonra kız bana ulaştı.
Konuştuk, beni sevdiğini, vazgeçmeyeceğini söyledi. Söz verdik birbirimize, “Sabredeceğiz” dedik.
O da “Ailemi ikna edeceğim” dedi.
Aradan 4 ay geçti, her geçen gün kız daha çok depresyona girdi; “Artık hiç kimseye güvenim, sabrım kalmadı. Dayanamıyorum babam bana çok baskı yapıyor” dedi.
Ben de ailemle konuştum, kızı istemeye gittik. Amcasını da çağırdık. Fakat babası gene “Hayır, olmaz” dedi. Ama amcası onu ikna etti.
Nişan hazırlığı yaparken bu kez amcası gelip “Kızımız evlenmek istemiyor” dedi. Çok şaşırdım, amcası yalan söylüyor diye düşündüm.
Meğer sevdiğim kıza da “Çocuğun ailesi seni istemiyor” demişler.
Maksat beni ona kötü göstermek...
Aradan 1 ay geçtikten sonra sevdiğim kızla yeniden konuştum, “Seni çok seviyorum. Sadece seninle evlenirim, başkasını istemem” dedi.
Ben de 3-4 ay daha bekledim.
Birkaç gün önce ailemle yeniden istemeye gittik. Babası gene karşı çıktı, “Anlasanıza artık kızım oğlunuzu istemiyor” dedi.
Amcası aracılığıyla görüşmek istedim. O da “Kız istemiyor, ısrar etmeyin” dedi.
Düne kadar beni çok sevdiğini söyleyen bu kız, bugün ne değişti de “hayır” diyor. Benimle oynuyor mu?
◊ Rumuz: Umutsuz âşık
YANIT
Bu kadar inat, bu kadar eziyet... Bu kadar inat, bu kadar eziyet... 21. yüzyılda hayret edilecek bir şey. Siz 6 yıldır berabermişsiniz. Demek ki birbirinizi gerçekten sevmişsiniz. Üstelik senin ailenin durumu iyiymiş, söylemiyorsun ama mutlaka bir işin gücün vardır.Bana göre, bu babanın böyle davranmasının tek nedeni kafasında bir başka damat adayı olmasıdır. Belki kıza karşılık başlık parası bile almıştır birilerinden. Bu yüzden bu kadar karşı çıkıyor olmalı. Senin de bu verdiğin mücadele yüreğimi yaktı oğlum... Bu ne sevgiymiş, bu ne sabır... Taş olsa çatlar. “Lanet olsun, bana kız mı yok” dersin vazgeçersin. Ama sevginin arkasında durmuşsun. Ailen de senin yanında olmuş, “Vazgeç oğlum, bu kadar küçük düşürmeyelim kendimizi” dememişler. Ama şimdi sevdiğin kız da “Artık istemiyorum” diyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Ya senin hakkında iftira atmışlardır, senin başka bir sevgilin olduğunu söylemişlerdir ya da artık babasının eziyetlerine katlanamamıştır. Böyle hikâyelere o kadar sık rastlıyorum ki... Rahatlıkla senaryosunu yazabilirim. Ve her seferinde böyle analara, böyle babalara şaşıyorum ve kızıyorum. Anlayamıyorum, o kızcağızı sevmediği birine verdiklerinde, onun bir ömür boyu mutsuz olacağını bilmiyorlar mı? Tekrar olacak ama geçenlerde bir genç kızın, gelinliğiyle, düğünden kaçıp, ailesine karşı çıkması, evlenmemek için karakola sığınması beni gerçekten umutlandırdı. En azından “bu tür dayatmacı ailelere bir uyarı olur” diye düşündüm.Umarım sevdiğin genç kız da babasına karşı çıkmayı başarır.
Babası evlenmemize karşı
Sevgilimle 6 yıldır beraberdik. Evlenmeye karar verdiğimizde babası beni istemediği için kızını eve hapsetti. Ardından da hakkımda iftiralar atıp kızını benden soğuttu. Artık ne yapacağımı bilemiyorum...
Güzin Abla, 6 yıllık bir ilişkim vardı. Aslında çok iyi anlaşıyor, birbirimizi çok seviyorduk.
Fakat babası ilişkimizi öğrenince sürekli beni arayıp hakaretler yağdırmaya başladı. Durumu ailemle konuştum. Kızın babasıyla görüştüler. Babası inat yaptı ve beni istemediğini söyledi.
Kızı eve kapattı, telefonunu kırdı hatta dövdü. Yine de vazgeçmedim.
Uzun uğraşlar sonucu babası ikna oldu. Fakat yine sözünde durmadı.
Kızı tekrar eve hapsetti, “O gençten vazgeç” dedi.
Üstelik durumumuz iyi ve beni istememesi için hiçbir sebep yok.
Kötü alışkanlığım da yok.
Daha sonra kız bana ulaştı.
Konuştuk, beni sevdiğini, vazgeçmeyeceğini söyledi. Söz verdik birbirimize, “Sabredeceğiz” dedik.
O da “Ailemi ikna edeceğim” dedi.
Aradan 4 ay geçti, her geçen gün kız daha çok depresyona girdi; “Artık hiç kimseye güvenim, sabrım kalmadı. Dayanamıyorum babam bana çok baskı yapıyor” dedi.
Ben de ailemle konuştum, kızı istemeye gittik. Amcasını da çağırdık. Fakat babası gene “Hayır, olmaz” dedi. Ama amcası onu ikna etti.
Nişan hazırlığı yaparken bu kez amcası gelip “Kızımız evlenmek istemiyor” dedi. Çok şaşırdım, amcası yalan söylüyor diye düşündüm.
Meğer sevdiğim kıza da “Çocuğun ailesi seni istemiyor” demişler.
Maksat beni ona kötü göstermek...
Aradan 1 ay geçtikten sonra sevdiğim kızla yeniden konuştum, “Seni çok seviyorum. Sadece seninle evlenirim, başkasını istemem” dedi.
Ben de 3-4 ay daha bekledim.
Birkaç gün önce ailemle yeniden istemeye gittik. Babası gene karşı çıktı, “Anlasanıza artık kızım oğlunuzu istemiyor” dedi.
Amcası aracılığıyla görüşmek istedim. O da “Kız istemiyor, ısrar etmeyin” dedi.
Düne kadar beni çok sevdiğini söyleyen bu kız, bugün ne değişti de “hayır” diyor. Benimle oynuyor mu?
◊ Rumuz: Umutsuz âşık
YANIT
Bu kadar inat, bu kadar eziyet... Bu kadar inat, bu kadar eziyet... 21. yüzyılda hayret edilecek bir şey. Siz 6 yıldır berabermişsiniz. Demek ki birbirinizi gerçekten sevmişsiniz. Üstelik senin ailenin durumu iyiymiş, söylemiyorsun ama mutlaka bir işin gücün vardır.Bana göre, bu babanın böyle davranmasının tek nedeni kafasında bir başka damat adayı olmasıdır. Belki kıza karşılık başlık parası bile almıştır birilerinden. Bu yüzden bu kadar karşı çıkıyor olmalı. Senin de bu verdiğin mücadele yüreğimi yaktı oğlum... Bu ne sevgiymiş, bu ne sabır... Taş olsa çatlar. “Lanet olsun, bana kız mı yok” dersin vazgeçersin. Ama sevginin arkasında durmuşsun. Ailen de senin yanında olmuş, “Vazgeç oğlum, bu kadar küçük düşürmeyelim kendimizi” dememişler. Ama şimdi sevdiğin kız da “Artık istemiyorum” diyorsa mutlaka bir nedeni vardır. Ya senin hakkında iftira atmışlardır, senin başka bir sevgilin olduğunu söylemişlerdir ya da artık babasının eziyetlerine katlanamamıştır. Böyle hikâyelere o kadar sık rastlıyorum ki... Rahatlıkla senaryosunu yazabilirim. Ve her seferinde böyle analara, böyle babalara şaşıyorum ve kızıyorum. Anlayamıyorum, o kızcağızı sevmediği birine verdiklerinde, onun bir ömür boyu mutsuz olacağını bilmiyorlar mı? Tekrar olacak ama geçenlerde bir genç kızın, gelinliğiyle, düğünden kaçıp, ailesine karşı çıkması, evlenmemek için karakola sığınması beni gerçekten umutlandırdı. En azından “bu tür dayatmacı ailelere bir uyarı olur” diye düşündüm.Umarım sevdiğin genç kız da babasına karşı çıkmayı başarır.