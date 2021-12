Babam benim için kahraman değil bir hayal kırıklığı

2 yıldır beraber olduğum ve çok sevdiğini söyleyen sevgilim, bana hakaretler ederek ayrıldı. Böyle terk edildikten sonra yeni birine nasıl güvenebilirim?

Henüz 22 yaşındayım, bir üniversitede 4 yıllık iyi bir bölümde okumaktayım. Şu an 3. sınıfım ve seneye KPSS’ye gireceğim. Ama her ne kadar düşünmek istemesem de yakın zamanda biten iki yıllık ilişkim hayatımı olumsuz yönde etkiliyor.

Ders başında, başımı yastığa her koyduğumda, yemekte kısacası yaşantımın her anında eski sevgilim aklıma geliyor. Çünkü onu gerçekten çok sevmiştim ve ilk defa biriyle evlenmeyi düşünmüştüm.

2 yıl boyunca birçok kez kavga da etsek o hiç elimi bırakmamıştı.

Babama sözlenmek istediğimi söyledim. Onay verdi. Ama ailesi beni kabul etmedi. Ve ben hazırlıklar yaparken hevesim kursağımda kaldı.

Benim için ailesini karşısına aldı, onlarla konuşmadı bir süre. Böyle davranınca beni gerçekten sevdiğine, evlenmek istediğine daha çok inandım.

Ta ki geçen ay ilişkimizi bitirinceye kadar. Sebebini söylemek istemiyorum ama şunu bilmelisin ki abla, çok saçma sapan bir sebepten dolayı beni terk etti.

Üstelik hayatımda hiç duymadığım hakaretleri işittim.