Babam beni sürekli aşağılıyor

3 kızımız var. Bir de oğlumuz olsun istiyorum ama eşim bu duruma sıcak bakmıyor.

Güzin Abla, ben üç kızdan sonra bir tane de erkek çocuğumuz olsun istiyordum. Ailelerimiz de bunu istiyor ama eşim asla istemiyor.

Bu yüzden aile içinde şu an hiç huzurumuz yok. Eşimi razı etmek için ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Erkek çocuk

YANIT

Sevgili oğlum, ısmarlama erkek çocuk dünyaya getirmenin bir formülü mü bulundu da, ben duymadım?

Sen eşinin 3 kız çocuktan sonra 4’üncü çocuğunu erkek olarak dünyaya getireceğinden nasıl emin olabiliyorsun? O kadıncağız da artık senin erkek çocuk beklentinden bıkmış olmalı. Bir anne, illa erkek olacak diye tekrar tekrar doğum yapmaktan bıkmış ve size karşı geliyor olamaz mı?

Ya senin bu erkek çocuk takıntına ne demeli, oğlum... Ben senin gibi erkek çocuk sahibi olmak için arka arkaya 7 kız çocuk sahibi olan bir aile tanıyorum.

Zavallı kadıncağız, bu art arda doğumların ve baskıların sonucu, genç yaşta kanserden vefat etmişti.

