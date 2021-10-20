Babam beni sürekli aşağılıyor

Güzin Abla, ben üç kızdan sonra bir tane de erkek çocuğumuz olsun istiyordum. Ailelerimiz de bunu istiyor ama eşim asla istemiyor.
Bu yüzden aile içinde şu an hiç huzurumuz yok. Eşimi razı etmek için ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Erkek çocuk
YANIT
Sevgili oğlum, ısmarlama erkek çocuk dünyaya getirmenin bir formülü mü bulundu da, ben duymadım?
Sen eşinin 3 kız çocuktan sonra 4’üncü çocuğunu erkek olarak dünyaya getireceğinden nasıl emin olabiliyorsun? O kadıncağız da artık senin erkek çocuk beklentinden bıkmış olmalı. Bir anne, illa erkek olacak diye tekrar tekrar doğum yapmaktan bıkmış ve size karşı geliyor olamaz mı?
Ya senin bu erkek çocuk takıntına ne demeli, oğlum... Ben senin gibi erkek çocuk sahibi olmak için arka arkaya 7 kız çocuk sahibi olan bir aile tanıyorum.
Zavallı kadıncağız, bu art arda doğumların ve baskıların sonucu, genç yaşta kanserden vefat etmişti.
Ben 1.5 yıllık evliyim ve 6 aylık bir kızım var. Eşim de ben de memuruz. Eşimle daha önceden başka bir sektörde çalışırken tanışıyorduk ama herhangi bir sevgililik veya flört durumumuz olmamıştı.
O dönem arkadaşlık teklifi etmiştim ama kabul etmemişti.
Ondan sonra da hiçbir iletişimimiz olmadı. O süreden evlendiğimiz 2019 yılına kadar bana aralıklı olarak ama sürekli yazdı.
Eşim çok güzel. Bekarken birçok kişi etrafında pervane olmuş. İlgi ve alakadan aşırı şımartılmış biriyken, benden o tür davranışlar görmemesi onu hırçınlaştırdı.
Benim o kişilerin gösterdiği davranışlarla yaklaşmamam onun egosunu söndürdü.
Yıl 2019 olunca sevgi, kader bizi bir anda nikâh masasına oturttu.
Nişanlılık döneminden şu zamana kadar hemen hemen her gün yaşanan tartışmalarımızın ana teması; “Neden bana ilgi göstermiyorsun, neden benimle ilgilenmiyorsun” oluyordu.
Merhaba Güzin Abla, benim 2 yıldır bir sevgilim var. Birbirimizi çok seviyoruz, çok da iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki sene yüzük takmayı düşünüyoruz...
Fakat geçtiğimiz günlerde telefonunda eski bir kız arkadaşıyla olan mesajlarını gördüm. Normal bir sohbet gibiydi ama beni çok rahatsız etti, dünyam başıma yıkıldı resmen.
Sevgilime bunu söyler söylemez anında o kızı aradı ve olanı biteni bir de ondan duymamı sağladı. İkisi de bu durumu doğruluyordu ve gördüğüm mesajlarda sadece arkadaş olduklarını anlamam kolaydı.
Ama ben yine de onun eski kız arkadaşıyla görüşmesinden rahatsız olmuştum. Benim rahatsız olduğumu anlayınca da kızın numarasını sildi, bir daha benden habersiz böyle bir şey yapmayacağına, beni asla yanılt-mayacağına dair sözler verdi. Ben de inandım. İlişkimizi bozmadım ama bu yaşananlar sürekli olarak aklımda.
“Acaba tekrar onunla konuşur mu, görüşürler mi” diye düşünmeden edemiyorum. Sevgilim daha önce bana hiç yalan söylememişti.
Beni üzdüğü için pişman olduğuna eminim. Ben onu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum fakat ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum.
Yardımına ihtiyacım var.
Ben, 26 yaşında genç bir kadınım. Seneler önce kaçarak bir evlilik yaptım. Ama evliliğim çok kısa sürdü. Onunla ayrı şehirlerdeydik.
Şimdi soracaksınız “Kaçtığına göre çok âşık oldun, sevdin herhalde” diye.
Öyle değil aslında, sadece gençlik hatası.
O yaşlarda neyin ne olduğunu bilmiyordum.
Başkasıyla olan nişanımı atıp onunla kaçtım. Kandırdı beni. Ben de ona inandım tabii.
Daha önce bir evlilik yapmış, bir de kızı varmış. Karısı ailesinin yanına gitmiş.
Ben gittiğimde boşanma davaları sürüyordu.
Ben 29 yaşında, evli, 2 çocuğu olan bir anneyim. Eşimle 8 yıl önce kaçarak evlendik. 3 yıllık bir arkadaşlık dönemimiz oldu ve sonrasında hayatlarımızı birleştirdik.
Kendisi beni her fırsatta görmeye gelen ve bana ilgisini belli eden biriydi. Ben de sırf buna inandığım için “beni başkası asla böyle sevemez” diye aileme bile karşı gelip evlendim.
Ama o ne yaptı; beni evliliğimin 1’inci yılından sonra aldattı. Sadece telefonda görüştüğü biriydi bu kadın.
Bunu öğrendiğimde ona söyledim. Çok önemli bir şey olmadığına beni inandırmaya çalıştı.
Üstelik artık bir çocuğumuzun daha olmasını istediğini söyledi. Ben de inandım. Konuyu kapattım. Ama sonrası yine hep aynı oldu. Arayışları bitmedi, farklı uygulamalardan arkadaşlar edindi. Bundan 1 sene önce yine bir uygulama üzerinden kendisinden 6 yaş, benden 8 yaş büyük, 4 çocuklu dul bir kadınla buluştuğunu öğrendim.
Onların bu arkadaşlığı ileri boyuta gitmeden yakaladım. Öğrendiğimde ona âşık olduğunu dile getirdi. Tabii boşanmaya karar verdim.
Ama sonra yalvardı, yakardı, ağladı, onun bu perişan haline bakıp, dayanamadım, barıştım.
Sevdiğim genç, askerliğini yaptığı sırada annesini kaybetti. Aslında o askerdeyken aramıza bir soğukluk girdi. Beni aramaz oldu.
Geceleri nöbette oluyor, geç kalkıyor, gündüz başka işler yapıyor. Hatta bana vücut ağrılarını anlattı. Biraz fazla üstüne gittim. Ona, “Ayrılalım” deyince “Boş yaptığının farkında mısın” cevabını verdi.
Ben yurtdışında yaşadığım için bazı sözleri çok iyi anlayamıyorum. “Boş yapma” demesi benim düşüncemi önemsemediğini mi gösteriyor? Bir asker neler yaşar abla?
Bana hiçbir şeyini anlatmıyor.
Ne “git” diyor, ne de “kal”. Ona nerede rahatsız olduğumu anlattım ve “Gerisi sana kalmış bir şey artık” dedim. O ise “Burada halim kötü, ne yaptığımı bile bilmiyorum. Kız kardeşim de iyi değil, ona destek olmam gerekiyor. O yüzden seninle yazışamıyorum. Seni de bu ara çok boşladım, ne söylesen haklısın. Kusura bakma” açıklamasını yaptı.
Kıyamadım ki ona, “Ben duvar değilim, halini anlıyorum. Ben ne seninle kavga etmek istiyorum, ne de bir askeri üzmek istiyorum” dedim.
Ona neyinin olduğunu sorduğumda “Boş ver” yanıtını alıyorum. Hiçbir şey anlatmıyor.
Eşimle 4 yıllık evliyiz. 21 yaşındayım, eşim de 26 yaşında...
Çok severek ve kaçarak evlendik. Tabii düğünümüz olmadı.
17 yaşında hamile kaldım. Evliliğimizde herhangi bir sorun yoktu o zamanlar. Ta ki eşim başka bir şehirde iş bulup, beni 2 hafta bırakıp çalışmaya gidene kadar.
Doğumun üzerinden birkaç hafta geçmişti. Eşim bulunduğumuz yerde iş bulamadığı için başka bir şehre gitmemiz gerektiğini söyledi.
Ortak bir kararla anlaştık. Ama eşim oraya gittikten birkaç gün sonra değişti. Beni aramaz sormaz oldu. 2 hafta geçti yanıma geldi ve evi Antalya’ya taşıdık.
Sonra anladım, bir kadın var. O gün yanımıza bir kadın geldi. Meğer o işyerinde muhasebeciymiş.
Eşimle aşırı samimi şakalar yaptı. Kadın da evli. Aramızdaki tek fark biraz tatlı dilli olması. Bu kadın bizim hakkımızda her şeyi biliyordu.
Ben daha yeni evliyken kocamın beni aldattığını öğrendim. Kadınla 7-8 yıllık beraberliği varmış. Adam beni o kadar güzel kandırdı ki...
Kadın hassasiyeti işte, ihaneti anladım. Benden boşanmak istemediğini ancak o kadına da zamanında söz verdiğini ve onu terk edemediğini anlattı.
Tabii ki böyle bir şeyi kabul edemezdim. Ayrılmak istedim, aileler araya girdi ve bizi barıştırdılar.
O da “Bir daha onunla görüşmeyeceğim” dedi.
Bu arada birkaç kavgamız da oldu. Bana hep “Sen bana bunları bunları söyledin” diye sitem edip durdu.
Sonra eşim koronavirüse yakalandı.
Hayatımı riske atarak ona baktım. Adam sağlığına kavuştu. Ama artık salonda uyumaya başladı.
Benim 2.5 yıllık bir ilişkim var. Sevgilimi ilk gördüğümde bir heyecan hissetmedim.
Ama zaman içinde bana ve aileme karşı olan davranış ve tutumundan etkilendim.
Benden hoşlandığını belli ediyordu zaten. Annem de onun hakkında iyi şeyler söyleyince duygularına karşılık vermeye başladım ve sevgili olduk.
İlk çıkmaya başladığımız dönemde 10 bin lira kredi çekip araba almıştı.
Birinci yılımız geçince ailesi ve o, ilişkimizin bir adı olsun istedi.
Ben hem evi olmadığı için hem de borçtan dolayı korktum, ertelemek istedim. Zaten daha okulum da bitmemişti. Bu korkularımı ona söyledim. Ailemle de konuştum. “Borç neyse ama en azından bir evi olmalı” dediler.
Erkek arkadaşım da arabayı sattı, 10 yıllık kredi çekip ev aldı.
Eşim 40, ben 30 yaşındayım. İkimizin de ikinci evliliği. Benim ilk eşim vefat etti, o ise eşinden ayrıldı. Bu evliliklerden birer çocuğumuz var ama ikimizin ortak çocuğu yok.
7 yıllık evliyiz, bir yıl önce eşimi bir kadınla yakaladım. İlk başta inkar etti ve daha sonra bunu kendince normalleştirmeye başladı. Kısacası iki eşli yaşamayı düşündü. Bu durumu kabul edemedim ve evi terk ettim. Ama fazla sürmedi, 3 ay sonra barıştık. Kendisi bana mecburdu.
12 yaşında bir kız çocuğu var ve kızına kıyamıyor. Bu yüzden benimle evliliğini devam ettirmek zorunda hissediyor. Diğer kadınla ilişkisini bitirdiğini söylüyor ama ona güvenemiyorum.
Şimdi sıfırdan başladık ama evliliğimizde güven yok.Çok büyük bir aşk da heyecan da yok...
Eşim Aslan burcu, konuşması çok düzgün, kendine çok iyi bakan bir adam. Ayrıca hızlı yaşamayı sever.
Ben ise tam tipik bir ev hanımıyım. Yemek, temizlik, çocuklar ilgi alanlarım. Sevgilisinin fiziği ise çok düzgün. Beni sürekli onunla kıyaslıyor. Her gün, “Artık seninle yapamıyorum. İyi bir insansın ama boşanmalıyız” diyor. Ne istediğini bilmiyor. Ailem ona göre çok zengin, o yüzden de kararsız kalıyor.
Bir gün “Tamam, boşanalım” dedim. Sonra “Ben çıkmazdayım” cevabını verdi. Kendi bana 1 adım gelse, ben ona 10 adım giderim.
Ben 19 yaşındayım ve 4 senedir ciddi düşündüğüm bir ilişkim var. Normalde işimizi oturtup öyle evlenmeyi planlıyorduk. Ama ailem sürekli üzerimde baskı kuruyor. Fiziksel ve psikolojik şiddet var. Babam alkol alınca sürekli şiddete maruz kalıyorum.
Öğrencilik hayatımı yaşayamadım. 14 yaşımda evden kaçtım ama geri döndürüldüm. Aslında ailem suçluydu.
O yaşta babamın annemi aldattığını öğrenmiştim. Arkadaşlarım arasında alay konusu olmuştum.
Her şeyi sineye çekip, devam ettim ama son zamanlarda gerçekten çok zor bir hayat yaşıyorum. Her gün şiddet görüyorum.
Ayrıca evde hapis gibiyim. Şimdi evden kaçsam polis ya da ailem bana engel olabilir mi? ◊ Rumuz: Şiddet
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Sevgili kızım, açık açık yazmamışsın ama ailenin baskısı yüzünden sevdiğin gençle mi kaçmayı planlıyorsunuz? Ailen senin bu gençle evlenmeni istemiyor, sana bu yüzden mi şiddet uyguluyor yoksa?
Dünya üzerinde kutlanan ve farkındalık yaratmak için birçok faaliyetin yapıldığı 4 Ekim’de amaç hayvan haklarına dikkat çekmek ve hayvanların maddi kazanç ve eğlence aracı olarak görülmesini önlemek.
Eski zamanlardan beri iyi insanlar hayvanlara kötü muamele edildiğinin, aç bırakılıp şiddet gördüklerinin farkındaydı.
Vakıflar genel müdürlüğünün kayıtlarında Osmanlı’da, hayvanları korumak için vakıf kurulduğu görülüyor. Adı Sokak Hayvanlarına Bakmak ve Besleme Vakfı’ydı.
1822’de İngiltere’de ilk hayvanları koruma birliği kuruldu. Bir sonraki dönemde Hollanda’da oluşturulan hayvanları koruma federasyonunca 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kabul edildi.
Yayınlanan deklarasyonda genel olarak bütün hayvanların ister evcil isterse besi hayvanı olsun hepsinin yaşama hakkı olduğunu, eziyet edilmemesi gerektiğine dair karar alınmıştır.
Ben Şevval. 16 yaşına yeni basmış bir genç kızım. Okul birincisiyim, LGS’de çok iyi bir puanla fen lisesine yerleştim ama ailemin cam fanusta büyüttüğü de bir kızım.
Böyle bakıldığında “ne gibi sorunların olabilir” diye sorguluyor olabilirsin. Kendimden nefret ediyorum, aynaya bakamıyorum ve tiksiniyorum. Çirkinim, kiloluyum, sivilcelerim var. İnsanlar tarafından beğenilen biri değilim. “Neden böyle yapıyorsun” diyebilirsin.
Nedeni şu: 11’imden 13 yaşıma kadar akrabam tarafından tacize uğradım. Hem de neredeyse her gün. Aile apartmanında oturuyorduk ve bu yüzden sürekli birbirimize gidip gelmek zorundaydık.
Bir şekilde aileme bu durumu anlattım. Onlar da doğal olarak şikayette bulundu. Mahkemeler, soruşturmalar derken o kişi ceza aldı.
Sonrasında ben kendimi toplayamadım. Bir uzmana görünmek istedim. Ama ailem psikoloğa ihtiyacım olmadığını söyledi ve beni götürmediler.
Ben de kendimi yemeğe verdim. İnsanlar beni beğenmesin, bir daha böyle bir olay yaşamayayım diye kilo almak istedim.
Ve bu şekilde 90 kiloya kadar çıktım. Şimdiyse birini seviyorum ama kendimden nefret ediyorum. Ne yapacağım? Okula da gitmiyorum bir haftadır. Kimse beni bu durumda görsün istemiyorum. Kendimden nefret ediyorum. ◊ Rumuz: Tacize uğradım
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Arada yazılarınızı okuyorum ve birtakım ilişkilere çok yargılayıcı yaklaştığınızı görmekteyim. Aslında karşıdaki insana yardımcı olurken, biraz da zalim bir bakış açısından çıkıp o insanın penceresinden de bakabilmeliyiz.
Genel olarak söylüyorum bunu.
İnsanız, şu yaşam denen döngüde her şey bizler içindir kuşkusuz. Ne siz ne de ben “Asla böyle bir ilişkinin içine düşmem” diyebiliriz. Yarın ne olacağını bilemeyiz.
Belki “Benim amacım doğru yolu göstermek” dersiniz. Doğrular aslında görecelidir.
Evli birini seven bir kadına yahut bir erkeğe böyle katı yaklaşmak da kiminin doğrusu.
İçinde sevginin ya da samimi duyguların olduğu birçok ilişki sert üslubu hak etmiyor.
Belki yine dersiniz, “İnsanları yanlış yoldan geri döndürmeliyim” diye. Ama ben yine aynı fikirdeyim, doğrular ve yanlışlar görecelidir.
Ben 40 yaşında, 3 çocuk annesiyim. Çocukluğum kalabalık bir aile içinde ve çok sinirli bir baba yanında geçti.Babam annemi hep dövüyordu. 9 kardeştik. Hepsi avaz avaz bağırıyordu, komşular geliyordu ama hiçbir şey yapamıyorlardı.
O yüzden her şeyden çok korkarak büyüdüm. Annem genç yaşta vefat etti. Zaman geçti babam evlendi, herkes bir yere dağıldı. Sonra karşıma biri çıktı, çok merhametliydi.
Onu görür görmez sevdim diyemem... Sevmedim ama evlendikten sonra sevdim. Çünkü iyi bir insandı. 4 yıl çok mutluyduk. Ta ki kız kardeşimi yanıma alana kadar.
Ondan sonra her şey tersine döndü.
Şüphelerim başladı. Bir şeyler yolunda gitmiyordu, hissediyordum. Kız kardeşime “Hareketlerin hoşuma gitmiyor. Artık dön memlekete” dedim.
O ise “Yok gitmem. Hayallerim var, okuyacağım” cevabını verdi. Ne yapacağımı bilmiyordum, babamla konuştum.
Babam ise “Ne hali varsa görsün” dedi. Bunu nasıl yapabilirdim? Sonra nişanlandı ama bir türlü evlenemiyordu. Hayalleri çok büyüktü, çok şey istiyordu. Karşı taraf da bunu sağlayamıyordu. Böyle bir süre oyalandı. Sonra ayrıldı. Yani benim evimde 7-8 sene kaldı.
Ailelerin çocuklarına eziyet ettiği, şiddet uyguladığı konusundaki yazılarınızı okudum. Ben 63 yaşındayım, annem de 92 yaşında.
Kardeşim ve ben annemin bedduaları ve hakaretleriyle büyüdük. Babam vefat ettiğinde ben 20, kardeşim 15 yaşındaydı.
İnsan içinde bulunduğu vahameti fark edemiyor. Etrafınızdaki diğer aileler de çocuklarına iyi davranmadığına şahit olduğunuzda bunu normal zannediyorsunuz.
15 yaşındayken kötü davranmakla kötü sözler sarf etmenin iyi şeyler olmadığını fark ettim. İki kızıma da hiçbir zaman kötü söz söylemedim. Beni üzdükleri de oldu, kızdırdıkları da...
Kızlarımın özeline mümkün olduğunca saygılı davranıyorum. Zaman zaman bazı problemler yaşıyoruz, konuşarak hallediyoruz.
Hiçbir zaman kızlarımın birbirleri hakkında yaptıkları şikayetleri diğerine yansıtmıyorum.
Kızlarımla ayrı ayrı yaşadığım sorunları kızlarıma anlatmıyorum.
Yaşım 40 ve ismimin açıklanmasını istemiyorum. 2019’da biriyle tanıştım, her şey çok güzeldi ve 2020’de zar zor evlendik. Benim 3, onun 2’nci evliliği. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğum var, onlar babalarında. Yaşım 40 ve ismimin açıklanmasını istemiyorum. 2019’da biriyle tanıştım, her şey çok güzeldi ve 2020’de zar zor evlendik. Benim 3, onun 2’nci evliliği. 18 ve 20 yaşlarında iki çocuğum var, onlar babalarında. Benden nefret ediyorlar çünkü babaları beni kötülüyor. “Anneniz kötü kadın, o kötü yolda” diye karalıyor. Sırf çocuklarım böyle bir düşünceden çıksın, öyle olmadığımı anlasınlar diye 2’nci evliliğimi yaptım. Ama olmadı. Adam kumarbaz çıktı. Resmi bir evliliğimiz yoktu, fazla beklemeden ondan ayrıldım. Sonra şimdiki eşimle tanıştım. Ona da çocuklarımın düşüncesinden oolayı evlenmek istediğimi söyledim. Başta kabul etti, sonradan vazgeçti. Öyle ya da böyle onu ikna ettim ve evlendik. 1 buçuk yılda tükendim abla. Kendisi madde bağımlısı, arkadaşları desen öyle... Üzerine biraz gitsem, “Ben öyle bir şey yapmıyorum” diyor. Kabul etmiyor ama gözümle gördüm. Normalde çok iyi bir insandır. İyi anlaşıyoruz ama bu durumu beni çok üzüyor. Böyle bir evlilik nasıl yürütülür bilmiyorum. Çünkü bu tarz şeyler maddi manevi insanı bitirir. 15 yaşında güzeller güzeli bir kızı var. Babasının bu hallerini bilmiyor, bilmesin de. Benim ailemle de aram iyi değil. İlk eşimden boşandığım için bazı sorunlar yaşadık. 2’nci evliliğim de yürümeyince, ailemle kopukluklar oldu. Çalışan bir insanım. Ayaklarımın üzerinde duran birisiyim. İsteğim, beni seven, sayan birisiyle evlenmekti. Kalan hayatımda saygı görmekti. Ama nereden bilirdim ki eşimin madde bağımlısı olacağını? Yardım edip yol gösterir misiniz? Ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Beklentim
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Sevgili kızım, sana açıklarken, birçok okuruma da belirtmiş olayım... Ben eğer özellikle “ismimi yazın”, demedikten sonra, hiç kimsenin kimliğini, adresini burada yayınlamıyorum.
Dikkat edersen hep rumuz kullanırım. İçin rahat olsun.
Bu arada senin sorunun pek çok boşanmış kadının sorunu kızım. Özellikle de çocukların varsa, babaları da bu boşanmadan dolayı kendini küçük düşmüş hissediyorsa, böyle gerginlikler yaşanabiliyor.
Ama tabii bu ortamda olan yine çocuklara oluyor.
Babaları tarafından kötülenen, çirkin iftiralarla nitelendirilen anneleri yüzünden, o çocukların nasıl bir çöküntü yaşadığının elbette farkında bile değiller.
Son 2 haftadır hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. 1 yıldır evliyiz ve çocuğumuz yok.
Eşim 5 vakit namazındadır. Şimdiye kadar kayıtsız güvendiğim, sadık olduğunu sandığım bir insandı.
Geçenlerde telefonunda yabancı bir kadınla mesajlarını yakaladım, şoke oldum.
Kadının sayfasındaki erotik bir pozuna “İnanılmazsın” diye yorum yapmış ve kadına özel mesaj atmış. Kadın cevap olarak öpücük emoji’si göndermiş.
Eşim de “Lütfen konuşalım, seninle konuşmak istiyorum” gibi arka arkaya mesajlar atmış. Kadın cevap vermemiş. Kadın Norveç’te, kısacası bir yabancı. Kadın cevap yazsa ilerleyecek bu sohbet.
Ama ilerleyememiş. Ben o sırada işteydim. Bana “Neden yaptım bilmiyorum, sen bunu görmesen de ben çoktan yaptığım şey için pişman olmuştum. Bir anlık bir şeydi, aldatma değil bu. Bir amacı yoktu, zaten kadın yabancıydı” diye açıklama yapıyor.
En çok ağırıma giden de “Onu fiziksel olarak beğendim, o yüzden yazdım” demesiydi.
Sevgili Güzin Abla, ben 30 yaşındayım. Evli bir kadına aşık oldum. O da bana aşık. Ama ne yazık ki ne yapacağımı bilmiyorum. Defalarca vazgeçmek istedim ama olmadı, o da yapamadı...
Eşiyle sevgi, aşk anlamında bir şey yok aralarında, biliyorum.
O da ayrılmak istiyor ama eşi bu konuda zorluk yaratıyor. Yani o aslında her şeyi bırakıp bana gelmek istiyor. Ben bekâr bir erkeğim. Hiç evlenmedim ama bu durumu da kabul edemiyorum. Evli olduğu için bazı şeyler ister istemez zoruma gidiyor ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Lütfen bana yardım edin.
◊ Rumuz: Zoruma gidiyor
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Sevgili oğlum, hem böyle bir ilişkiye girmişsiniz, hem bu kadına aşık olduğunu söylüyorsun, hem onu yuvasını yıkacak duruma getirmişsin.
Bir de “ben bu durumu kabullenemiyorum, onun evli olması zoruma gidiyor” diyorsun. Bu nasıl şey?
Babam beni sürekli aşağılıyor
Babam, erkek arkadaşımdan ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor. Hatta güzel olmadığımı söyleyerek daha da kötü hissetmemi sağlıyor...
23 yaşındayım ve hayatımda benim yaşımda birisi var. Çok iyi anlaşıyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama o, evlenip ayrıldığı için babam kesinlikle istemiyor. Ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor.
Babam benim güzel olmadığımı bile söyledi, düşünebiliyor musunuz?
Zaten bize hiçbir zaman bir baba gibi davranmadı. Bizden, ailemden sürekli utandı. 2 kardeşim zihinsel engelli, Bu yüzden bize düşmanıymışız gibi davranıyor.
Evde kimse ona söz geçiremiyor. Dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket ediyor.
Babam, erkek arkadaşımın ailesi de dahil, herkese beni sildiğini söylüyor, “Bu kapıdan çıkarsa bir daha giremez” diyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum. Erkek arkadaşımdan da ayrılmak istemiyorum. En son 25 gün önce bu konuyu konuşmak için babamı aradığımda işitmediğim hakaret kalmadı. 25 gündür ailemle aynı sofraya oturmuyorum, konuşmuyorum ve kimsenin umurunda bile değil.
Erkek arkadaşım “Kalk gidelim artık buralardan” diyor ama ailemi çok seviyorum. Ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım, bilmiyorum...
Ailemin umurunda değilim, gitsem bile aldırmayacaklar.
Ama bir yandan da korkuyorum. Eğer sevdiğim adamla yapamazsam, dönebilecek bir evim yok.
Gitmesem de artık utancımdan onlarla aynı sofraya da oturamam.
Arada ipler koptu gibi görünüyor, üstelik sevdiğim gencin bu tavrı hak etmediğini düşünüyorum. Lütfen, bana bir yol göster. ◊ Rumuz: Babamın tavrı
YANIT
Sevgili kızım, babanın bu tavrı gerçekten anlaşılır gibi değil. Bir baba kızının iyiliğini ister, elbette onun mutlu olması, iyi bir evlilik yapması için çaba gösterir.
Ama bu genç adamı istemediği için sana yüklenmesi, aşağılaması, seni fiziksel özelliklerinden vurmaya çalışması, kabul edilir gibi değil.
Eğer abartmıyorsan, kardeşlerinin zihinsel engelli olmasından utanması, size evde hayatı zehir etmesi, aslında babanın normal davranmadığını düşündürüyor.
Demek ki baban, kendine aşırı önem veren, bencil bir adam.
Karşısındakini kırmaktan, üzmekten kaçınmıyor. Sana sevdiğin adamla gidersen, bir daha geri dönemeyeceğini söylemesi ve evdeki herkesin sana düşmanca bir tavır almasına sebep olması da çok üzücü.
Bu arada annenden hiç söz etmiyorsun, annen böyle egoist bir adamın yanında sinmiş, susmuş, kişiliğini kaybetmiş bir kadın mı, bu yüzden mi hiç tepki göstermiyor...
Bence babanın, bu genç adamı bir kez bile görmeden, onunla karşılıklı konuşmadan böyle sert bir tavır alması hiç doğal değil.
Bugün ne yazık ki boşanmalar o kadar arttı ki, hiç kimse büyük heveslerle, heyecanlarla başlayan evliliklerin ne kadar süreceği hakkında kesin bir şey söyleyemiyor.
Bu yüzden boşanmış insanlara karşı önyargılı olmaktan kaçınmalı. Bir evliliğin neden sona erdiğini bilemiyorsunuz çünkü.
Bana sorarsan babanın bu tavrı o genç adamın boşanmış olmasından kaynaklanmıyor.
Senin seçtiğin adama karşı bu tavrı, kim olursa olsun, onu istemeyecektir.
Sevdiğin adama güveniyorsan, onun da seni her şeye rağmen sevip, sayıp, kollayacağından eminsen, mutluluğunun peşinden git sevgili kızım.