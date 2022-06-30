Baba olmak istemiyorum vasektomi ameliyatı yaptıracağım

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Merhaba Güzin Abla, ben 3 yıllık ilişkisi olan bir erkeğim. İlişkimin ilk zamanlarında da sıkça dile getirdiğim halde hâlâ sevgilimle konuyu açıklığa kavuşturamadık.

Bu konuyu çok düşündüm. Babalık görevini layıkıyla yapabileceğine inanmayan biri olduğumu biliyorum. Sorumluluk almaktan tutun her şeyini en ince yönlerine kadar düşündüm.

Zaten çevremdeki herkes duygusal problemlerim olduğunun farkında. Duygularını yeterince ifade edemeyen hatta çoğu zaman da hissedemeyen biriyim.

Sonuçta bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz. Ancak ben kendimi kısırlaştırmak için vasektomi olmayı planlıyorum. Sevgilimin bundan haberi yok. Ara ara bunu dile getirdiğimde ise tartışıyor ve ayrılacak duruma geliyoruz.

Yakında ameliyat olacağım. Sormak istediğim şey bu durumu ona haber vereyim mi?

Verirsem terk edilmekten korkuyorum. Vermezsem birkaç yıl sonra ciddi olaylara sebebiyet vereceğimin de farkındayım.

Hiçbir şey yapmasam bile zamanı gelince çocuk mevzundan dolayı yeniden kavga edeceğiz.

Ben eşimin babası tarafından istenmeyen bir çocuğa annelik etmesini de istemiyorum.

Bu son derece kritik durumumu sana açmak ve senden akıl almak istedim.

Saygılarımla...

◊ Rumuz: Baba olmak istemiyorum

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YANIT

Sevgili oğlum, bu hassas konuda düşüncelerimi sana aktarmadan önce, bilmeyenler için vasektomi ameliyatının ne olduğunu biraz açıklamaya çalışayım.

Vasektomi, erkeklerde sperm taşıyan tüplerinin bağlanması amacıyla yapılan bir doğum kontrol yöntemidir. Vasektomi ameliyatı sırasında erkeklerde sperm taşıyan tüpler kesilir ve uçları kapatılır. Böylelikle spermlerin dışarı atılması engellenir, gebelik riski ortadan kalkmış olur.

Vasektomi ameliyatı, geri dönüştürülmesi mümkün bir işlem olsa da, uzmanlar bu konuda her zaman garanti verilemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla vasektomi işlemi yaptırmaya karar veren erkek, çocuk istemediğinden kesinlikle emin olmalı.

Bu arada tabii sorun senin evleneceğin genç hanımın çocuk istemesiyle ilgili... Çünkü anladığım şu ki, bu genç hanım anne olmak istiyor. Ve bu onun en doğal hakkı.

Ve sen gizli kapaklı, ameliyat olarak onun bu hakkını elinden almaya hazırlanıyorsun. Bu pek de hakkaniyetli bir tutum değil. Eninde sonunda ona yaptırdığın ameliyatı açıklamak zorunda kalacaksın ve büyük ihtimalle o da seni terk edecek. Ancak dünyada senin gibi düşünen ve bir şekilde anne- baba olmak istemeyen pek çok insan var. Eğer sen de inatla bu düşünceyi savunmaktaysan, kendine eş olarak böyle birini bulabilirdin.

Ve karşındaki hiçbir şeyden haberi olmayan bu hanımın anne olma hayallerini yıkmaktan kaçınabilirdin. Senin kişisel olarak çocuk sahibi olmak istememene, babalık görevini başaramayacağını düşünmene saygı duyulabilir. Ama sevdiğin kızın bu düşünceni paylaşmadığı da ortada. Bir de üstelik ondan bu ameliyatı saklamanı kabul etmesini beklememelisin.