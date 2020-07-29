Aslında beni aldatıyormuş

Sevgilim ilişkinin en başından beri beni aldatıyormuş. Bunu ayrıldıktan sonra öğrendim. Peki, sorun bende miydi yoksa onda mı?
24 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş bir erkeğim. Bundan iki yıl önce konuşmaya başladığım, sonra sevgili olduğum bir kız vardı. Ailelerimiz de bizi biliyordu. Hem aynı şehirde okuduk hem de aynı semtte yaşıyoruz ve aynı anda mezun olduk.
İlk başlarda o istemiyordu. Hep “Kafam karışık” diyordu. Hayatında birisi olup olmadığını sorduğumda olmadığını söylüyordu.
Buna güvenerek yola çıktım, tanıştıktan 5 ay sonra da ilişkimiz başladı. Hep soğuk davrandı ve sorun yaşadığımızda sinirli bir yapıda olduğundan bahsediyordu.
Sevgisinden hiçbir zaman tam emin olamamıştım.
Telefonundan kendi elimle sildiğim yabancı bir erkeği tekrar eklemişti ve bana yalan söylemişti. Üstelik bu genç evliydi. Bunun gibi birkaç olay daha oldu. Ama ben yine inanmayı seçtim çünkü beni sevdiğini söylüyordu.
Mezun olup memlekete gittikten sonra, aynı semtte oturmamıza rağmen araya soğukluk girdi ve ailesi maddi konulardan bahsetti.
Erkek olarak bu gururuma dokunmuştu çünkü yeni mezun olmuştuk, bu konulara değinmek için çok erkendi. O ise sorun olmayacağını, hayatımdan gitmeyeceğini ve dik duracağını söylemişti.
Cenazemiz olmuştu, yakın bir akrabamızın çocuğu vefat etmişti ve onun beni araması gerekirken ben aradım.
Gelmedi ve sinirlenip üste çıktı. Ayrılmak istedi ve beni suçladı.
Sorun şu ki beni sevdiğini söylediği halde, bu sevgiyi ben hiç hissedemedim.
Ayrılalı 4 ay oldu. Onu ve beni iyi tanıyan insanlardan öğrendim ki benimle konuşup görüşürken başkalarıyla da konuşmuş, görüşmüş, kafasının karışıklığı ondanmış.
Sizce sorun bende miydi yoksa onda mı? Benden ayrıldıktan sonra bir süre ilaç kullanmış, mesaj beklemiş.
Oysa ayrılan kendisiydi. Ancak öğrendim ki hayatında şu an birisi varmış ve ciddilermiş. Bu nasıl olabilir sizce?
◊ Rumuz: Sorun kimde?
YANIT
Sevgili oğlum, bu ilişkinin ta başından beri düzgün gitmeyeceği belliymiş zaten. Baksana evli bir adamla yakınlığı olmuş. Sen telefonunda numarasını bulduğun halde inkar etmiş, sana defalarca yalan söylemiş.
Bana kalırsa bu genç hanım seni hiçbir zaman benimseyememiş.
Sanki sevgilileri arasına seni de katmış ve seni de idare etmiş gibi geldi bana.
Zaten sen de “Sevgisinden hiçbir zaman tam emin olamamıştım” diyorsun.
Bana kalırsa bu ilişkiyi sen biraz zorlamışsın, sen onunla beraber olmak için uğraşmışsın.
O neden seni kabul etmiş, bir süreliğine de olsa seninle yakınlaşmış, burasını anlamak gerçekten zor.
Senden ayrılmayı o istemiş... Ama aslında ne istediğini pek fazla bilmeyen bir genç kızdan söz ediyoruz sanırım.
Seninle birlikteyken de başkalarıyla olduğunu sana söylemişler, bu zaten tahmin ettiğin bir gerçekti bana kalırsa.
Bana sorduğuna göre söyleyeyim, bu ilişkinin noktalanmış olması senin hayrına olmuş, sevgili oğlum. Onunla bir gelecek düşünemezdin.
Ona hiçbir zaman güvenemezdin, onun arkandan neler çevireceğini bilemezdin.
Oysa güven olmadan bir ilişki yürümez, sevgi karşılıklı olmadan bütünleşme beklenemez...
Bütün bunları geçmişe göm, geleceğine yönel ve “Aslında iyi ki bu genç hanım benden ayrılmış, çok şanslıymışım” diye düşün.
Aslında beni aldatıyormuş
Sevgilim ilişkinin en başından beri beni aldatıyormuş. Bunu ayrıldıktan sonra öğrendim. Peki, sorun bende miydi yoksa onda mı?
24 yaşında üniversiteden yeni mezun olmuş bir erkeğim. Bundan iki yıl önce konuşmaya başladığım, sonra sevgili olduğum bir kız vardı. Ailelerimiz de bizi biliyordu. Hem aynı şehirde okuduk hem de aynı semtte yaşıyoruz ve aynı anda mezun olduk.
İlk başlarda o istemiyordu. Hep “Kafam karışık” diyordu. Hayatında birisi olup olmadığını sorduğumda olmadığını söylüyordu.
Buna güvenerek yola çıktım, tanıştıktan 5 ay sonra da ilişkimiz başladı. Hep soğuk davrandı ve sorun yaşadığımızda sinirli bir yapıda olduğundan bahsediyordu.
Sevgisinden hiçbir zaman tam emin olamamıştım.
Telefonundan kendi elimle sildiğim yabancı bir erkeği tekrar eklemişti ve bana yalan söylemişti. Üstelik bu genç evliydi. Bunun gibi birkaç olay daha oldu. Ama ben yine inanmayı seçtim çünkü beni sevdiğini söylüyordu.
Mezun olup memlekete gittikten sonra, aynı semtte oturmamıza rağmen araya soğukluk girdi ve ailesi maddi konulardan bahsetti.
Erkek olarak bu gururuma dokunmuştu çünkü yeni mezun olmuştuk, bu konulara değinmek için çok erkendi. O ise sorun olmayacağını, hayatımdan gitmeyeceğini ve dik duracağını söylemişti.
Cenazemiz olmuştu, yakın bir akrabamızın çocuğu vefat etmişti ve onun beni araması gerekirken ben aradım.
Gelmedi ve sinirlenip üste çıktı. Ayrılmak istedi ve beni suçladı.
Sorun şu ki beni sevdiğini söylediği halde, bu sevgiyi ben hiç hissedemedim.
Ayrılalı 4 ay oldu. Onu ve beni iyi tanıyan insanlardan öğrendim ki benimle konuşup görüşürken başkalarıyla da konuşmuş, görüşmüş, kafasının karışıklığı ondanmış.
Sizce sorun bende miydi yoksa onda mı? Benden ayrıldıktan sonra bir süre ilaç kullanmış, mesaj beklemiş.
Oysa ayrılan kendisiydi. Ancak öğrendim ki hayatında şu an birisi varmış ve ciddilermiş. Bu nasıl olabilir sizce?
◊ Rumuz: Sorun kimde?
YANIT
Sevgili oğlum, bu ilişkinin ta başından beri düzgün gitmeyeceği belliymiş zaten. Baksana evli bir adamla yakınlığı olmuş. Sen telefonunda numarasını bulduğun halde inkar etmiş, sana defalarca yalan söylemiş.
Bana kalırsa bu genç hanım seni hiçbir zaman benimseyememiş.
Sanki sevgilileri arasına seni de katmış ve seni de idare etmiş gibi geldi bana.
Zaten sen de “Sevgisinden hiçbir zaman tam emin olamamıştım” diyorsun.
Bana kalırsa bu ilişkiyi sen biraz zorlamışsın, sen onunla beraber olmak için uğraşmışsın.
O neden seni kabul etmiş, bir süreliğine de olsa seninle yakınlaşmış, burasını anlamak gerçekten zor.
Senden ayrılmayı o istemiş... Ama aslında ne istediğini pek fazla bilmeyen bir genç kızdan söz ediyoruz sanırım.
Seninle birlikteyken de başkalarıyla olduğunu sana söylemişler, bu zaten tahmin ettiğin bir gerçekti bana kalırsa.
Bana sorduğuna göre söyleyeyim, bu ilişkinin noktalanmış olması senin hayrına olmuş, sevgili oğlum. Onunla bir gelecek düşünemezdin.
Ona hiçbir zaman güvenemezdin, onun arkandan neler çevireceğini bilemezdin.
Oysa güven olmadan bir ilişki yürümez, sevgi karşılıklı olmadan bütünleşme beklenemez...
Bütün bunları geçmişe göm, geleceğine yönel ve “Aslında iyi ki bu genç hanım benden ayrılmış, çok şanslıymışım” diye düşün.