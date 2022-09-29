Aşka olan inancımı kaybettim

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Merhaba Güzin Abla, üç yıllık evliliğimi birkaç ay önce sonlandırdım, şiddet gördüğüm için eşimi terk ettim. Aile terapistine gitsek de toparlayamadık.

Boşandıktan sonra ben Almanya’ya yerleştim fakat onu unutamıyorum. Zaman zaman aklıma geliyor kendimi kapatıyorum dünyaya. Evliliğe, aşka olan bütün inancımı kaybettim, başka bir tene dokunmak istemiyorum.

Başka birine nasıl alışırım bilmiyorum. Onunla yaşadıklarımı başkasıyla yaşamayı midem kaldırmıyor. Ne yaptımsa kafamı dağıtamadım, cenazeden çıkmış gibiyim ne olur bana yardımcı olun. Rumuz: Unutamıyorum

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Sevgili kızım, bana ‘şiddet görüyordum’ dedin ya...

Benim için senin evliliğin bitmiştir. Sana ‘iyi ki ayrılmışsın, bu adamı çekmemişsin’ demekten başka bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Şiddet kırmızı çizgimdir.

Ne olursa olsun, artık geriye dönüp bakmamalısın. Sana el kaldırabilen bu adamı hep o sana acı verdiği anlarla anımsa. İnsan elinde olmadan, zaman zaman ayrıldığı kişinin güzel anılarını düşünmekten kendini alamaz. Asla bunu yapma...

Ve yüreğinin kapılarını kapatma, bir daha sevemem diye düşünme. Bak göreceksin seveceksin... Ve umarım bu kez sana değer veren, seni gerçekten seven birini seveceksin.

Şu anda çok erken, bu nedenle böyle düşünüyorsun... Geçecek, bak görürsün. Biri elini tutacak, yeniden heyecanlanacaksın. Yeter ki o insanın sana yaklaşmasına izin ver.

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Uzak mesafe ilişkim var

Merhaba Güzin Abla, ben 24 yaşında bir genç kızım. Hayatımda benden bir yaş küçük birisi var. İki yıldır ciddi bir ilişkimiz var. Ancak uzak mesafe ilişkisi bizimkisi, o İstanbul’da ben Kahramanmaraş’ta...

Ailem küçük bir yerde yaşıyor. Tutucu insanlar. Ben onlardan ayrı yaşıyorum ama bunları sevgilime anlatamıyorum.

Onu seviyorum, özlem duyuyorum ve bu yüzden kavga ediyorum onunla.

Ayrılsam daha mı iyi olur, diye çok düşündüm.

Ona okulum ve işimle ilgili de ona yalan söyledim, bunun ağırlığı var aslında üzerimde. Onun şu an için hayatı yolunda.

Kariyer hedefi için güzel bir yerde çalışıyor ama bense buralarda tıkılıp kaldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Rumuz: Uzaklarda

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Sevgili kızım, belki de seninki de internette başlayan aşklardan biridir. Söylemiyorsun ama bu uzak mesafe ilişkileri genellikle böyle oluyor.

Her ne ise, şu anda önemli olan, senin pek de mutlu görünmemen, ki haklısın... Bana göre bu tür ilişkilerde insanların karşılıklı görüşüp, konuşması, birlikte zaman geçirmesi kolay olmuyor. Haliyle bir özlem oluşuyor.

Bana kalırsa bu yüzeysel ilişkiyi sonlandırman mantıklı görünüyor. Ona okulun ve işin konularında nasıl bir yalan söyledin, bilemiyorum ama sanırım kendini küçük göstermemek için söyledin bu yalanları.

O halde, kendine daha uygun, yanında rahat hissedebileceğin, seni anlayabilecek, sorunlarını anlayışla karşılayabilecek ve en önemlisi de hemen yakınlarında olabilecek bir arkadaş edinmelisin kendine.