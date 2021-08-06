Artık eşimi sevmiyorum

Merhabalar Güzin Abla, ben bir kurumda çalışıyorum. 29 yaşındayım.
Aynı kurumdan bir abim beni eskiden çalıştığı hastaneden bir hemşireyle tanıştırmak istedi.
Ben de kabul ettim.
Tanıştık, oturduk sohbet muhabbet ettik. İki taraf için de çok olumlu bir görüşmeydi, bunu ikimiz de dile getirdik. Daha sonra görüşmeye, konuşmaya devam ettik. Beraber güzel vakit geçiriyorduk, eğleniyorduk.
Ben ondan hoşlanmaya başlamıştım... Bu arada aylar geçiyor, biz böyle görüşmeye devam ediyorduk. Tanışalı ve görüşeli 5 ay olacaktı neredeyse. Ben 15 günlüğüne memlekete izne gittim ama giderken de onu yanımdaymış gibi, kalbimde götürdüm.
Kısacası, izindeyken onu aramazlık sormazlık yapmadım. İznim bitti, ben döndükten tam 1 gün sonra hayatımdaki kişi, 2 kız arkadaşıyla beraber tatile çıktı.
Ve fark ettim ki benim onu aradığım sorduğum gibi o beni arayıp sormuyor. Aramız soğumasın diye ona “seni özledim” diye mesaj attım. Ve attığı cevap beni şoke etti.
Merhaba Güzin Abla, ben 43 yaşındayım, Almanya’da doğdum, büyüdüm. Bu yaşıma kadar hiç doğru dürüst bir ilişkim olmadı.
Bir sene önce biriyle tanıştım. Birbirimize uymadığımız halde ben yine de ona âşık oldum. Sanırım belki de ilk kez birisinin bana ilgi göstermesine aldandım. Bu şahıs bana kendini bekar olarak tanıttı. Yedi senedir Almanya’da olduğunu ve işçi olarak geldiğini anlattı. Gel zaman git zaman benden bir şeyler sakladığını anladım.
Bu yüzden sürekli kavga etmeye başladık. Kaç kez ayrıldım ama yine dayanamadım affettim.
Daha sonra, Türkiye’de geçmişte evli ve dört çocuk babası olduğunu öğrendim. Almanya’ya gelebilmek için Türkiye’deki eşinden ayrılmış ve Almanya’dan bir kadınla evlenmiş ve oturumunu alınca ondan da boşanmış.
Türkiye’deki eski eşiyle tekrar evleneceğine ve onları Almanya’ya getireceğine söz vermiş. Tam bu esnada benimle tanışıyor ve bana âşık oluyor.
O günden beri pandemiyi bahane edip Türkiye’ye gitmiyormuş. Eğer giderse ilk eşi ile tekrar nikâhlanması gerekiyormuş. Kendisi Doğulu olduğu için ailesi baskı yapıyormuş.
Bana söz verdi, “ne olur dişini sık, ben bu işi halledeceğim” dedi. Ama bir türlü ailesine açılamadı.
Son tartışmamızda bu ayın sonuna kadar müddet vermemi istedi. Ama bu esnada eski eşini ve çocuklarını Almanya’ya getirmek için başvuruda bulunduğunu öğrendim. Ay sonu geldi, bu kez arayıp babasının hastalandığını, Türkiye’ye gitmesi gerektiğini söyledi.
Merhaba Güzin Abla, ben 17 yaşında bir genç kızım. Bu zamana kadar yaşadıklarım beni çok yıprattı.
Artık kimseye güvenmiyorum, kimseyi sevemiyorum, arkadaşım bile yok, herkesten nefret eder hâle geldim.
Annem ve babam, ben 13 yaşındayken ayrıldı.
Babam kardeşimle beni hiç sevmedi, hiç ilgilenmedi.
Babam evlilikleri boyunca hem anneme hem de bize psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Annem zaten babamla severek evlenmemiş. Hatta ben doğduktan sonra intihara bile kalkışmış.
O yüzden o da bana ve kardeşime hiç iyi davranmadı. Annem, küçükken hasta olduğum için bile bana kızardı.
Babamla sürekli kavga ediyorlardı. Hatta ben 5-6 yaşlarındayken babam, anneme dedemin köyüne gitmek istediği için bıçak çekti. Olay o kadar büyüdü ki polisler geldi...
Sürekli yaşadığımız yerlerden taşındık ve farklı okullara gittim. Okulda da hiç arkadaşım olmadı, içine kapanık biri haline geldim. 13 yaşındayken annem, babamdan boşanmak istedi.
Sevgili Güzin Abla, fırsat buldukça yazılarınızı severek okurum. Benim derdim de kocam.
22 yıllık evliyiz, ikimiz de çalışıyoruz. Ama eşim 22 senedir ne ev kirasını, elektrik faturasını ödedi ne de mutfak masrafına karıştı.
Evimin geçimini, evladımın giderlerini hep ben karşılıyorum.
“Yardım et” dediğim zaman “Senin paran vardır” diye karşılık veriyor.
O kendi birikimini yapıyor. Hayalindeki arabayı aldı, emekliliğini bankaya yatırdı, ablasına borcunu ödesin diye yüklü bir para verdi.
Ben maddi destek istediğimde ise beni azarlıyor, yeri geldi mi saldırganlaşıyor.
Bir türlü yakamı bırakmıyor, beni daha çok kontrol altında tutuyor, bunaltıyor. Lütfen söyleyin, ne yapayım?
Selam Güzin Abla, uzun süredir içinden çıkamadığım bir sorunum var. Umarım yardımcı olursunuz.
Yıllardır biriktirdiğim parayla yurtdışından ev aldım.
Bu evi almamda eşimin hiç katkısı olmadı.
Son dönemde eşim sürekli huzursuzluk çıkarıyor, hep tartışıyoruz. Onunla mutlu olamıyorum.
Uzun süredir ayrılmayı düşünüyorum.
Ancak kafamı kurcalayan bir soru var.
Acaba boşanma davası açarsam, evimi nasıl kurtarabilirim?
Merhaba Güzin Abla, ben 16 yaşında genç bir kızım. Küçüklüğümden beri annemin babamı aldattığına şahit oluyorum. Üstelik 10 yaşındaki kardeşim de artık bu durumun farkında gibi...
Küçükken annem beni babama söylememem konusunda tembihlerdi. Ben de ağzımı bile açmazdım, çünkü ayrılmalarını hiç istemezdim.
Ama şimdi işin içine kardeşim girince, onun da psikolojisinin bozulmasını istemiyorum.
Annemle bu yüzden bu konuda konuşmaya karar verdim. Benim için çok zordu...
Yüzleştiğimizde bana babamın iyi bir eş olmadığını ve diğer adamı sevdiğini söyledi.
Ben de babamın iyi bir eş olmadığını biliyorum. Bizimle de pek ilgilenmiyor.
Ben küçükken kahveden çıkmazdı, şimdi de telefonundan kafasını kaldırmıyor. Annemi de anlayabiliyorum...
Merhaba Güzin Abla, benim ilk evliliğimden bir oğlum var. 2 yıl önce yeniden evlendim. İkinci eşimle uzun yıllar flört ettik.
Eşim evlendiğimiz gün kendi aracını sattı. Otizmli çocuğum için babamla aldığımız araca güvendiğinden “ona bineriz” dedi.
Babam hem çocuğum otizmli olduğundan, hem de eşime ısınamadığı için bu evliliği onaylamadı ama ben dinlemedim. Sonuçta mecburen kabul etmek zorunda kaldı.
Babam, “Yakınımda durun” dedi ve oturduğu apartmandan bize bir daire aldı. Eşim de kabul etti. Babam evi alırken paranın 25 bin lirası eksik kaldı. Eşim de “Bileziklerini babana ver. Evi aldıktan sonra sana öder” dedi.
Eşimle babamın aldığı eve taşındık. Ancak babamın evi benim üzerime yapmaması sıkıntı oldu. Eşim daha sonra aracımı kardeşimin de kullanmasına taktı. Bir gün tartışırken sesimizi duyan babam evimize geldi.
Eşim ona “Bu araba bizim. Sen oğluna veremezsin” diye bağırdı. Babam da ona aracını neden sattığını sordu.
Eşim benim aracıma güvendiğini söyledi, sonra evi terk etti. “Ya benimle gelirsin ya da boşanırım. Zaten beni arayan birçok kadın var” diye tehdit edince onunla gitmeyi kabul ettim.
Bu arada ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm.
Merhaba Güzin Abla, ben 12 yaşında bir kızım. Annemle babamın kavgalarından psikolojim bozuldu.
Babam çok sessizdir. Bana bugüne kadar hiç babalık yapmadı. Bir de abim var. Abim çok kötü biri. Devamlı annem ve babamla kavga ediyor.
17 yaşında ve onun için “ergen” diyorlar. Fakat ergenlikle ilgisi yok. Küfürler ederek, “Defolun gidin başımdan” diyor.
Bana da çok kötü şeyler söylüyor. Hatta beni dövüyor ama babam hiçbir şey yapmıyor. Annemin sözünü de dinlemiyor.
Annemle babam da sık sık küsüyor. Babam her zaman haksız olduğu için ben de onunla konuşmuyorum. O da kötü sözler sarf ediyor. “Neden böyle söylüyorsun?” diyorum, ellerini kaldırıp, dişlerini sıkıp üstüme yürüyor. Beni boynumdan tutup yere çarpıyor. Abimle babam kavga ederken de abim sürekli bir şeyleri kırıyor.
Ben, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki ayaklarıma bir şeyler batıyor gibi...
Bir keresinde annem sinir krizi geçirirken eline kocaman bir bıçak aldı. Babamı öldürecek diye çok korktum. Sonuçta daha küçüğüm, bir şey yapamıyorum.
Ben ağlamaya başlayınca kapı çaldı ve komşumuz geldi.
Merhaba Güzin Abla, 40 yaşındayım, 21 yıldır evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Eşimse 42 yaşında. O üniversite mezunu, ben hiç okumadım.
Eşim 2’nci dereceden akrabamız. Görücü usulüyle evlendik. Evlendikten 1 ay sonra da hamile kaldım. Kızım doğduktan sonra eşim üniversite sınavını kazanıp başka şehre gitti. Severek evlenmedik ama zamanla birbirimizi çok sevdik.
Üniversite nedeniyle ayrı yaşıyorduk. Ben, eşimin 4 kardeşi ve küçük kızımla... Eşim, okulunun birinci sınıfından sonra benden soğumaya başladı. Zaten birini sevdiğini itiraf etti. Buna rağmen sabrettim. Bu arada hayatım yoksulluk içinde geçti. Kayınvalidem uzakta olmasına rağmen bana zulmetti. Bunları eşime söylemedim. Çünkü kızıyordu, “Anlatma” diyordu.
Eşimle 3-4 ayda bir sadece sabit telefonla görüşürdük. Genelde “Nasılsınız, bir yaramazlık var mı” diye sorardı. Beni sormazdı. İçim yanardı ve gizliden ağlardım.Kayınpederimin “Çocuğun olmazsa üstüne kuma getirecek” tehditleri sonucu arka arkaya 3 çocuk yaptım.
Eşim de “Çocukları görünce üzülüyorum” diye 4 senenin sonunda eve gelmedi. Abisinin yanına İstanbul’a yerleşti. Ancak 5 sene sonra yanımıza döndü. O esnada kardeşi de evlendi. Evin içinde iki elti yaşamaya başladık.
“Ev üstüne ev olmaz” dedik ve ayrı yaşamaya karar verdik. Ayrılınca kayınvalidem, beni hain ilan etti.
Eşimse evden ayrıldıktan 9 yıl sonra sosyal medya ve normal hayatta beni yine aldattı. 3 yıl önce artık aldatmalarına, yalanlarına dayanamayıp ayrılmaya karar verdim. Eşime de bunu söyledim. Ağlamaya başlayınca evlilik terapistine gitmeyi teklif ettim. Ardından psikiyatrist ve evlilik terapistine gittik. Bu iki tedaviden de fayda gördük. Bir müddet güzel geçti. Sonra eşim gene bizi ihmale etmeye başladı. Zorla sevişiyor ve yüzüme bile bakmıyor.
Artık eskisi gibi tahammül edemiyorum. Kızım üniversite sınavına girdi, ortanca oğlum lisede okuyor, küçük oğlumsa babasına çok düşkün. Bir de eşimin ereksiyon problemi var. Gene başka birinin olmasından korkuyorum. Çok çaresizim abla, lütfen yardım et.
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşında, üniversite son sınıf öğrencisi bir kızım. Bir erkek arkadaşım var, daha doğrusu vardı.
Birbirimizin ilk aşkıyız. Fakat çok kıskanç. Çalışmamı istemiyor. Özlediğinde bana öfkelenip aramıza mesafe koyuyor.
Öfkelendiğinde, kıskandığında bana kötü sözler sarf edebiliyor.
Ben ona rağmen, bir mağazada çalışmaya başladım ve iş arkadaşlarımdan biri bana ilgi duymaya başladı. Erkek arkadaşımı sevdiğim için teklifini kabul etmedim ve birkaç ay sonra işten ayrıldım.
Ama bu süre zarfında erkek arkadaşım ona karşı çıkıp işe gittiğim için bana bozuktu. Bu yüzden sürekli kötü sözler işittim ondan.
Ben de artık dayanamayıp ilişkimi bitirdim. Ama o, ayrıldıktan sonra söylediği kötü sözler, yaptığı hareketler için pişman olup yalvardı, barışmak istedi.
Fakat söylediği şeyler beni çok incittiği için, ona karşı hislerimi kaybetmiştim. Çok kırgındım. Barışma teklifini kabul edemedim.
16 yaşındayım, annem sürekli telefonumu kurcalıyor. Erkeklerle konuşmamdan, sevgilim olmasından korkuyor. Bana hiç güvenmiyor. Halbuki hiç işim olmaz sevgiliyle falan.
Abim de hep öyle... Sürekli anne-oğul baskı kuruyorlar.
Mesela sosyal medyaya fotoğrafımı koymuştum, “Bu ne, kendini mi pazarlıyorsun” dediler.
Zorla hemşirelik mesleğini seçmemi istediler. Hocalarım hep terbiyemi, derslerimi över ama ailem beni hep ezdi.
“Polis olamazsın, okuyamazsın. Kızdan polis mi olurmuş” dediler.
Ama ben vazgeçmedim... Polis olacağım. Annemin böyle davranması beni çok üzüyor.
Meslek seçerken babam destek oldu... “Polis ol sen” dedi ama annem babamın da aklını çeldi.
Sevgili Güzin Abla, hayvanlara yapılan işkence ve tecavüz olayları toplumun vicdanını kanatması üzerine, mevcut yasanın gözden geçirilerek cezaların artırılmasını talep etmiştik.
Ancak yeni yasa iyi niyetli bölümlerine rağmen bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirilmesinde fayda var. Sokak hayvanlarına yiyecek vermek, su vermek neredeyse yasaklanıyor ve cezaya tabi oluyor. Sokaktaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor. 2014 yılından itibaren çıkan 5199 sayılı yasayı uygulayamayan, yasanın olmazsa olmazı kısırlaştırmayı yapamayıp, ayrıca bir de belediyelerce zulme tabi tutulan canların mağduriyeti sebebiyle, evlerimize, bahçelerimize alarak kucak açtığımız canlarımızla ilgili endişelerimiz var.
Bu yeni şekliyle yasa, birçoğumuzun yemeyip yedirdiği, kredi çekerek özel kliniklerde tedavi ettirdiği gariplerin elimizden alınarak barınaklara kapatılması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmelikleriyle uygulanabilecek hale geldi. Kısırlaştırma yapılacak bahanesiyle barınaklarda toplanacak kedi ve köpeklerimiz, deneylerde kullanılmak üzere laboratuvarlara gönderilebilecek.
Yaşanacak acıları göz önüne alarak gereğinin yapılacağını ümit ediyoruz.
◊ Zuhal Ardahanlı (Çayyolu Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği)
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Sevgili Zuhal kardeşim, biz bu yasayı o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki... Doğrusu ben de sizin gibi bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım. Evde beslenecek hayvanlarımıza kısıtlama getirilmesi bizler için endişe verici.
Merhaba Güzin Abla, sana çok kez yazdım, hepsine de sabırla cevap verdin. Ama bu seferki bambaşka...
Evet, bu sefer ben haksızdım. 31 yaşında bir işkadınıyım. Çok sevdiğim adamın arkasından atıp tuttum, hatta daha ağırı, aramızda geçen her şeyi müşterime anlattım.
O kadar iyi anlaşıyordum ki müşterimle, her şeyi konuşuyordum. Sevgilim beni sinirlendirdiğinde acımı da tatlımı da onunla paylaşıyordum...
Sevgilimi çok seviyordum. Bir gün sevgilim, müşterimle aramdaki samimiyetten şüphelendi ve ofisime dinleme cihazı koydu. Müşterimle onun arkasından konuşmalarımın hepsini duydu.
Müşterim tahmin ettiğiniz gibi erkek... Sevgilim, konuşmalarımızı öğrendikten sonra ne mi yaptı?
Hayır, benden ayrılmadı, son bir şans verdi. Tabii, bana güveni yerle bir olmuştu.
Bu olay 5 ay önce yaşandı ve hâlâ sevgilimle problemler yaşamaya devam ediyoruz.
Merhaba Güzin Abla, çok sevdiğim genç bir kadın vardı, sevgilimdi. İkimiz de birbirimizi çok seviyorduk, ikimizin de ilk aşkıydı...
Ayrı şehirlerde oturuyorduk ama yaz tatillerinde 4 ay onun bulunduğu yerde kalıyordum, güzel vakit geçiriyorduk.
Ta ki haksız yere cezaevine girene kadar... 12 yıl ceza aldım. Bana çok ulaşmaya çalıştı ama ben istemedim.
İçeride 2 sene geçirdikten sonra tekrar haber yolladı, adresimi istedi.
Ben de beni beklememesini hayatına bakmasını söyledim. Çünkü onu çok seviyordum. Benim yüzümden yıllarca acı çekmesini istemedim.
Henüz çok gençtik, onun önünde güzel bir hayat vardı.
Şans bu ya 4 yıl yattıktan sonra suçsuz olduğum kanıtlandı ve tahliye oldum.
Merhaba Güzin Abla, eşimle yaşımız 28 ve 4 yıldır evliyiz. Eşim, önlisans, ben lise mezunuyum. Eşim asgari ücretli işçi, ben ise devlet memuruyum.
Bizimki aşk değil mantık evliliğiydi. Çünkü eşim, temiz kalpli, dürüst, güvenilir ve sadık biri. Bunlar benim önem verdiğim değerler. Hiçbir zaman maddiyat umurumda olmadı. Zamanla da sevdim onu.
Eşimin iki kız kardeşi var, ikisiyle de aram hiç yok. Eşimin benden 1 yaş büyük ablası daha evlenmeden önce ona ismiyle hitap ettiğimden saygısız ilan etti beni...
Nikâhımız kıyıldıktan sonra eşim, “yengeni de tebrik etsene” dedikten sonra ablası, “benim öyle yengem yok, bana abla bile demedi” dedi.
Küçük kardeşi ise eşinden boşanınca, bizim çocuğumuza bakmak için yaklaşık 9 ay aynı bizimle evde yaşadı. Tabii bunların hepsi problem oldu.
Eşimin annesi ve babasını çok severim, saygı duyarım. Bir gün bayram için eşimin ailesinin yanındaydık.
Küçük görümcemle aramızda sürtüşme yaşandı. Ne anneliğimi, ne kadınlığımı ne de namusumu bıraktı.
Merhaba Güzin Abla, 4 yıldır bir adamla birlikteyim. İmam nikâhı kıydık ve aynı evde yaşıyoruz.
Ancak sevdiğim adam bir türlü eski eşinden kopamıyor. İstemediğimi bildiği halde eski eşiyle mesajlaşıyor. Üstelik beni de “Sanane, benim telefonuma bakma” diye azarlıyor.
Eski eşinden çocukları var. Onların yanında adımı bile anmıyor. Hakkımda kötü konuştukları zaman beni savunmuyor.
Çocukları rahatsız olmasın, diğer kadın kavga çıkarmasın diye beni diğer aile üyeleriyle görüştürmüyor. Oysa benim çocuklarım başka şehirde, onlarla sadece telefonla hasret giderebiliyorum.
Çok severek bir araya geldik ama bu davranışları beni ondan soğutuyor.
Ona “Eğer eski ailenle mutluysan onlara dön, herkes yoluna baksın” diyorum.
Bu sefer de “Seni çok seviyorum” diye karşılık veriyor. Bu nasıl sevgiyse?
Bana istediğim ilgi, sevgi ve şefkati vermiyor.
Eşimle 11 yıllık evliyiz, 2 çocuğumuz var. Maddi durumumuz çok iyiydi ama iflas ettik. Maddi zorluklar yaşamaya başlayınca bu durumu düşünmekten eşimle fazla ilgilenemedim.
3-5 ay boyunca bazı geceler TV karşısında ondan ayrı yattım.
Bu nedenle, aramızda bir soğukluk oluştu. Sonra eşim bir gün eve geldiğimde, bir iş başvurusu yaptığını söyledi ve kabul edildi.
Hemen işe başladı.
Ben de “her şey yoluna girdi” diye sevinirken, bu iş benden uzaklaşmasının başlangıcı oldu.
Daha sonra da babası vefat etti. O çalışınca kayınvalidem çocuklara bakmak için bizde kalmaya başladı. Bu arada oturduğumuz ev küçük, biraz kalabalıklaştık. Bir gün ben de biraz yersiz kıskançlık yaptım.
Telefonunda gördüğüm bir fotoğrafı yanlış yorumladım. Beni aldattığını düşündüm.
6 yıldır evliyim. Aslında ailemden kurtulmak için evlendim...
Ailem çok baskı yapıyordu. İlk başlarda eşimi seviyordum ama son zamanlarda çok soğudum. Eşim kötü biri değil ama hem maddi açıdan zorluk yaşıyorum hem de eşimi sevmiyorum. Bir kızım var. Ailem de beni kabul etmiyor. Psikolojim çok bozuk, ölmek istiyorum. Ne yapabilirim, eşimi artık hiç sevmiyorum...
◊ Rumuz: Eşimden çok soğudum
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İşte ta başından itibaren hata yapmışsın. Ailenden kurtulmak için gidip de sevmediğin bir adamla evlenmek ne demek?
Sonra onu zoraki sevmeye çalışmış ama gerçek anlamda yakınlık duyamamışsın.
Şimdi ayrılmak ve o seni evden kaçmak durumunda bırakan ailenin yanına dönmek istiyorsun. Ama belli ki onlar da senin eve dönmene sıcak bakmıyor... Hele bir de küçük bebeğinle geri gelmen onları hiç de mutlu etmeyecek besbelli.
Selam Güzin Abla, eşim şu an Türkiye’de. Ben de bilgisayarım yanımda olmadığı için, onun bilgisayarını kullandım.
Açtığımda sizin yazılarınızı gördüm. Size e-mail yazdığını gördüm. Siz de ona cevap göndermişsiniz. “Eşimden gittikçe uzaklaşıyorum” konulu, 16 Haziran tarihli yazıdan söz ediyorum...
Cevap olarak yazdığınız yazıyı gözlerim dolarak okudum. Sanki hislerime tercüman olmuşsunuz. Gerçekten olaylara bağımsız baktığınız için teşekkürler.
Evet, bizimkisi bir aşk evliliği değil, biz tanıştırıldık. Fakat ilk seferde olmasa da 5 yıl sonra beni tekrar sosyal medyadan bulup evlenme niyetinde olduğunu söyledi.
Kanada’dan Amerika’ya beni ziyarete geldi. Ve onunla güzel bir hayat kurmak için tüm yaşantımı bırakıp yanına taşındım.
İş hayatım, arkadaşlarım, ailem ve daha birçok şeyi geride bırakıp onunla beraber olabilmek için başka bir şehre geldim. Eşimin yanında olduğum için çok mutluydum.
1.5 sene oldu ve eşimle bir türlü evliliği yoluna sokamadık. Evet, sinirli bir yapım var. Fakat o ne zaman biraz ilgilense yelkenleri suya indiriyorum. Geldiğimden beri 10 elin parmaklarını geçmez birlikte olduğumuz. Hep televizyonun karşısında yatmak istiyor.
Arkadaşlarıyla gezmek, bisiklete binmek, bir kafede oturmak en sevdiği şeyler. “Benimle biraz ilgilenir mi acaba” diye gözünün içine bakarak yaşıyorum.
Artık eşimi sevmiyorum
Eşim ve ailem bana hayatı dar etti. Hatasını anlayan eşim şimdi her şeyi düzeltmeye çalışıyor. Ama benim duygularım bitmiş. Artık onunla birlikte olmak istemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 33 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi bir kadınım.
Ayaklarım yere sağlam basar, tuttuğumu koparırım...
Maddi durumum oldukça yerinde, üniversite mezunuyum ve iyi bir işim var. Her zaman çok güzel olduğum ama en önemlisi akıllı ve başarılı olduğum söylenirdi. Şu an o güzelliğimden eser yok. Stresten o kadar yemek yiyorum ki, çok kilo aldım.
Annem vefat edince epeyce bir miras da kaldı. Evim var, son model arabam var, kısacası her şeyim var. Ama neye yarar, ben çok mutsuzum.
Zor bir çocukluk ve gençlik geçirdim. 5 kız kardeşiz. Zengindik ama hep fakir gibi yaşadık. Hep kısıtlandık.
Ben de 19 yaşında tanıştığım eşimle, 4 yıllık flörtün sonunda evlendim.
İlk oğlum doğana kadar çok aşık olduğumu düşündüm, belki de öyleydi.
Sonra her şey değişti. Eşim kıskanç birisidir, ihtiraslıdır, paranoyaktır, baskıcıdır, dışarıya harikadır ama bana dünyayı dar etmiştir.
Hep böyleydi. Ben belki düzelir diye düşündüm, bir yandan da yaşadığım evden kaçmak için çıkış yoluydu.
İlk evlendiğim zamanlar kayınvalidemde kaldım, herkes bana karıştı, ben de tüm bunlara katlandım. Beni eve kapatmak istediler.
Düşünün ki annem ve ablam bende kalmak istedi ama eşim izin vermedi.
Sonra oğlum doğdu, ilk başta her şey normaldi, devamında bir şeylerin ters gittiğini anladık... Doktor doktor gezdik, 5.5 aylıkken genetik bir hastalığı olduğunu öğrendik. Bu beni çok yıktı.
Ve ülkemizdeki kaynanaların birçoğu gibi beni suçladılar. Bende bozukluk varmış. Bunlara rağmen sadece eşimden benim yanımda olmasını istedim ama o ailesini tuttu. Ben ondan sonra bir daha eskisi gibi olamadım.
Sevmediğim bu adamla işkence gibi sürdürmekteyim hayatı. “Elbet düzeliriz, belki bunalımdayımdır, herkes böyle şeyler yaşıyor” diye avutmaya çalıştım kendimi. “Neden katlandın” diye soracaksınız, öyle bir psikolojik şiddet uyguladı ki ben, ben olamadım.
Kaç kere ayrılmak istedim, hep ağladı, yalvardı. Hayatını mahvettiğimi söyledi, kendisini öldürebileceğini bile söyledi. Maalesef vicdanıma yenik düştüm.
Her gün benimle birlikte olmak istiyor. Artık onunla konuşmuyorum, onu dinlemiyorum. Bu kadar işimin arasında ikinci üniversitemi okuyorum.
En kötüsü gözlerimdeki mutsuzluğu görüyor ve “asla senden vazgeçmem” diyor. Beni yeniden kendisine aşık edecekmiş. Aile terapistine gitmeyi önerdim, her şeyi denedim...
O ise ilk zamanlara göre olumlu yönde çok değişti ama bende biten bitmiş. Birlikte olmak istediğinde, ki zorla oluyor, dizilerde beğendiğim kişileri hayal ediyorum, başka türlü katlanamıyorum. ◊ Rumuz: Evliliğimde mutsuzum
YANIT
Sevgili kızım, eşinle şu an mutsuzsun ama flört yıllarında onu çok sevmişsin. Biraz da sırf evden kurtulmak için evlenmişsin.
Davranışlarıyla zamanla uzaklaştırmış seni kendinden. Yine de hayatına hep karamsar bir gözle bakmamalısın.
Bu yaşananlardaki en olumlu nokta, eşinin son zamanlarda artık değişmeye başlaması.
Sonuçta eşin seni gerçekten seviyor. Ondan uzaklaştığını görerek seni yeniden kazanmak için elinden geleni yapıyor belli ki. Aile terapistine gitmek çok doğru bir seçim. Her şeye rağmen bu evliliğini sürdürmeye çalış. Biraz da senden çok daha kötü durumda olan kadınları düşün.
Belki her şeye sahipsin, ona ihtiyacın yok gibi görünüyor ama tek bir nedenin var, ondan ayrılmamak için; o da rahatsız bir evladınızın olması.
Sanki bu konuyu gözardı eder gibisin ama aslında çok çok önemli.