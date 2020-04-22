Aramızdaki yaş farkı evlenmemize engel mi

Hoşlandığım kişi benden 16 yaş büyük. Benimle evlenmek istiyor ancak annem neredeyse babam yaşında olduğunu söyleyerek bu evliliğe karşı çıkıyor...
Merhaba Güzin Abla, 19 yaşındayım. Fakat hem fizik hem de düşünce olarak yaşıtlarımla aynı değilim. 15 yaşındayken bile yaşımdan çok büyük hissediyor ve ona göre davranıyordum. Haliyle erkeklerin dikkatini çekiyordum. Yakışıklısı, maddi durumu çok çok iyi olanı mutlaka aileme bir şekilde haber ulaştırırdı. Ben kabul etmezdim, içim ısınmazdı kimseye.
Bir işe başladım ve çalışıyordum. Orada 34 yaşında birini tanıdım, çok düzgün birisi. Hislerim ve onun davranışları aklıma farklı şeyler getiriyordu ama konduramıyordum. 6 ay sonra artık samimi olduk. Bana evlenmek amacında olduğunu söylüyordu, fikirlerimi, düşüncelerimi soruyordu.
İşimiz dolayısıyla her gün 9 saat boyunca beraberiz, birbirimizi gözlemliyorduk. Oturuşu kalkışı ve konuşmasıyla, hayattaki hedefleriyle tam benim isteyeceğim birisiydi ama aramızdaki yaş farkından dolayı hep yarım kaldı düşüncelerim.
İşyerindeki herkes bana olan ilgisinin farkındaydı. Birkaç gün önce işten ayrılma kararı aldım.
Yetkili kendisi olduğu için onunla görüştüm, ailemin çalışmamı istemediğinden bahsettim. Bunu duyunca “Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor ama söylemeye de çok çekiniyorum” dedi. Tabii ki tahmin ettiğim gibi düşüncesinin evlilik olduğundan bahsetti.
Onu görünce heyecanlanıyorum, içimde hiç yaşamadığım çok farklı bir his oluyor. Ama sürekli yaşını düşünüyorum. Allah’a inancı, ibadeti, ailesine saygısı ve konuşma tarzıyla o kadar beğeniyorum ki onu.
Annemle arkadaş gibiyiz. Konuşmamızdan sonra her şeyi anlattım anneme ama “Neden ağzının payını vermedin, sen onun kızı olacak yaşındasın” diye kızdı bana. Ben de onu beğendiğimi anneme anlattım, ağlamaya başladı ve çok üzüldü. Annem her zaman çok mantıklı düşünen bir kadındır, o bile istemiyorsa ne yapabilirim?
Aramızda 16 yaş fark var ve annem ondan sadece 5 yaş büyük.
Annem genç göstermediğini de söylüyor. Saçlarında beyazlar yoğun, babamdan daha yaşlı duruyor. Kafam o kadar karışık, öyle bir ikilemdeyim ki, ne olursun düşüncelerinle kalbime ferahlık getir. ◊ Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Bana kalırsa sevgili kızım, annenin tepkisi, senin düşüncelerin, aranızdaki yaş farkını aşırı derecede büyütmen gereksiz. Hele “Babam asla hazmedemez” demeni anlamak mümkün değil.
Bu adam kötü bir şey mi yapmış?
Karşındaki kişi dediğin gibi seni tamamlıyorsa, seni bu kadar etkilemişse, ilk kez onunla evlenebileceğini düşündürüyorsan, en azından onunla arkadaş olmayı deneyebilirsin.
Ama yine de dikkatli olmanda fayda var.
Niyeti nedir bu yazdıklarından çok anlaşılmıyor.
Tabi insanın kiminle mutlu olacağı bu yaş faktörüyle hiçbir zaman belirlenmiyor ki, güzel kızım. Saçlarının erken beyazlanmış olması bu 34 yaşındaki adamın hâlâ genç olduğu gerçeğini silemez.
Onunla gerçekten mutlu olacağına inanıyorsan, bir süre görüş, onu daha iyi tanı.
Bu arada 19 yaş da evlilik için erken, biraz daha beklemeni öneririm.
Aramızdaki yaş farkı evlenmemize engel mi
Hoşlandığım kişi benden 16 yaş büyük. Benimle evlenmek istiyor ancak annem neredeyse babam yaşında olduğunu söyleyerek bu evliliğe karşı çıkıyor...
Merhaba Güzin Abla, 19 yaşındayım. Fakat hem fizik hem de düşünce olarak yaşıtlarımla aynı değilim. 15 yaşındayken bile yaşımdan çok büyük hissediyor ve ona göre davranıyordum. Haliyle erkeklerin dikkatini çekiyordum. Yakışıklısı, maddi durumu çok çok iyi olanı mutlaka aileme bir şekilde haber ulaştırırdı. Ben kabul etmezdim, içim ısınmazdı kimseye.
Bir işe başladım ve çalışıyordum. Orada 34 yaşında birini tanıdım, çok düzgün birisi. Hislerim ve onun davranışları aklıma farklı şeyler getiriyordu ama konduramıyordum. 6 ay sonra artık samimi olduk. Bana evlenmek amacında olduğunu söylüyordu, fikirlerimi, düşüncelerimi soruyordu.
İşimiz dolayısıyla her gün 9 saat boyunca beraberiz, birbirimizi gözlemliyorduk. Oturuşu kalkışı ve konuşmasıyla, hayattaki hedefleriyle tam benim isteyeceğim birisiydi ama aramızdaki yaş farkından dolayı hep yarım kaldı düşüncelerim.
İşyerindeki herkes bana olan ilgisinin farkındaydı. Birkaç gün önce işten ayrılma kararı aldım.
Yetkili kendisi olduğu için onunla görüştüm, ailemin çalışmamı istemediğinden bahsettim. Bunu duyunca “Benim seninle bir şey konuşmam gerekiyor ama söylemeye de çok çekiniyorum” dedi. Tabii ki tahmin ettiğim gibi düşüncesinin evlilik olduğundan bahsetti.
Onu görünce heyecanlanıyorum, içimde hiç yaşamadığım çok farklı bir his oluyor. Ama sürekli yaşını düşünüyorum. Allah’a inancı, ibadeti, ailesine saygısı ve konuşma tarzıyla o kadar beğeniyorum ki onu.
Annemle arkadaş gibiyiz. Konuşmamızdan sonra her şeyi anlattım anneme ama “Neden ağzının payını vermedin, sen onun kızı olacak yaşındasın” diye kızdı bana. Ben de onu beğendiğimi anneme anlattım, ağlamaya başladı ve çok üzüldü. Annem her zaman çok mantıklı düşünen bir kadındır, o bile istemiyorsa ne yapabilirim?
Aramızda 16 yaş fark var ve annem ondan sadece 5 yaş büyük.
Annem genç göstermediğini de söylüyor. Saçlarında beyazlar yoğun, babamdan daha yaşlı duruyor. Kafam o kadar karışık, öyle bir ikilemdeyim ki, ne olursun düşüncelerinle kalbime ferahlık getir. ◊ Rumuz: Yaş farkı
YANIT
Bana kalırsa sevgili kızım, annenin tepkisi, senin düşüncelerin, aranızdaki yaş farkını aşırı derecede büyütmen gereksiz. Hele “Babam asla hazmedemez” demeni anlamak mümkün değil.
Bu adam kötü bir şey mi yapmış?
Karşındaki kişi dediğin gibi seni tamamlıyorsa, seni bu kadar etkilemişse, ilk kez onunla evlenebileceğini düşündürüyorsan, en azından onunla arkadaş olmayı deneyebilirsin.
Ama yine de dikkatli olmanda fayda var.
Niyeti nedir bu yazdıklarından çok anlaşılmıyor.
Tabi insanın kiminle mutlu olacağı bu yaş faktörüyle hiçbir zaman belirlenmiyor ki, güzel kızım. Saçlarının erken beyazlanmış olması bu 34 yaşındaki adamın hâlâ genç olduğu gerçeğini silemez.
Onunla gerçekten mutlu olacağına inanıyorsan, bir süre görüş, onu daha iyi tanı.
Bu arada 19 yaş da evlilik için erken, biraz daha beklemeni öneririm.