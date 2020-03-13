Annemle yeniden konuşmalı mıyız?

Annem ve babam ayrıldıktan sonra annem başkasıyla beraber oldu. Kardeşim ve benimle görüşmeyi kesti. Bizimle yeniden iletişime geçen annemle eskisi gibi konuşmalı mıyız?
Sevgili Güzin Abla, 31 yaşında evli bir kadınım. 6 sene önce annemle babam ayrıldı. Bu ayrılma babamın geçmişte yaptığı hatalardan gerçekleşti.
Babamın çapkınlıklarından bıkan annem de başka birisinin yanına gitti. Annem, “Kimse için fedakarlık yapmayacağım” diyerek bizi de terk etti.
Geçmişte babamla yaşadığı olaylara şahittim. Her konuda annem haklıydı ama bu eylemi yaparak haksız duruma düştü.
O günden sonra da babam kendini toparlayamadı.
Her gün eve içkili geldi. Kardeşim bir yandan sınavlara hazırlanırken bir yandan da babamı gazinolardan topladı. Düştük ya bir kere... Hiçbir akrabamız kapımızı açmadı.
Bu zaman zarfında babamın hal ve hareketlerinden çok çektik. Kardeşim ve ben hiç yılmadık. Ama psikolojik olarak toparlanamadık.
İkinci bir şahıs için bizi terk etmesinden dolayı anneme çok kızdık, çok kırıldık.
6 yıl boyunca yanımıza gelmedi. Ne mezuniyetimde ne sözümde ne de nişanımda yanımda bulundu.
Her şeyi tek başıma yaptım.
Evlendim ve eşimle çok mutluyum. Annem sonunda evime geldi. O kadar olaydan sonra babam her sabah bana geliyor ve birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bence annemi görme bahanesiyle geliyor. Bizimkilere nasıl davranacağımı bilmiyorum. Annem de babam da bizi çok üzdü. Bir şey olmamış gibi sohbet etmek çok garip.
Anneme her baktığımda akıttığım gözyaşlarım aklıma geliyor. Güzin Abla nasıl davranmam gerekiyor?
◊ Rumuz: Aile sorunları
YANIT
Sevgili kızım, anne ve babanın yaşadığı sorunlar elbette seni bunalıma sokmuştur.
Üzülmüşsündür, etkilenmişsindir...
Çok da haklısın. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğim, bütün bunlar senin kendi yuvandaki mutluluğunu bozmamalı.
Bak çok mutlu bir evliliğin varmış.
Ne güzel. Bunun kıymetini bilmelisin.
Anne ve babanın yaşadıkları senin yuvanda huzursuzluk yaratmamalı.
Ama bu böyle giderse üzülerek söyleyebilirim ki, eşin de ne kadar anlayışlı görünürse görünsün bu durum bir süre sonra “E yeter artık” demesine yol açabilir.
Haksız da değil hani...
Düşün ki, babanın anneni aldatması, annenin bir başka erkeğe gitmesi, onunla yaşamaya başlaması, eşini hiç mi hiç ilgilendirmez.
Eğer büyüklerinin bir sağlık sorunu olsa, elbette sen de eşin de onlar için elinizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüsünüz.
Ancak söz konusu onların özel sorunları, ilişkileri, ihanetleri ise bu gerçekten seni de eşini de üzecek, yuvanızdaki huzuru bozacak bir sorun yaratmamalı ailenizde.
Sonuçta annen de baban da yetişkin insanlar, yaşadıkları her şey kendi sorumlulukları dahilindedir.
Seni ve aileni çok fazla ilgilendirmemeli ve huzursuz etmemeli.
“Nasıl olur bu, onlar benim annem, babam” diyorsan, sen bilirsin...
Ama ben babanın çapkınlıklarının, annenin yaşamındaki yeni adamın ve onunla beraberliğinin senin yaşamını altüst etmesini istemiyorum, hepsi bu.
Annemle yeniden konuşmalı mıyız?
Annem ve babam ayrıldıktan sonra annem başkasıyla beraber oldu. Kardeşim ve benimle görüşmeyi kesti. Bizimle yeniden iletişime geçen annemle eskisi gibi konuşmalı mıyız?
Sevgili Güzin Abla, 31 yaşında evli bir kadınım. 6 sene önce annemle babam ayrıldı. Bu ayrılma babamın geçmişte yaptığı hatalardan gerçekleşti.
Babamın çapkınlıklarından bıkan annem de başka birisinin yanına gitti. Annem, “Kimse için fedakarlık yapmayacağım” diyerek bizi de terk etti.
Geçmişte babamla yaşadığı olaylara şahittim. Her konuda annem haklıydı ama bu eylemi yaparak haksız duruma düştü.
O günden sonra da babam kendini toparlayamadı.
Her gün eve içkili geldi. Kardeşim bir yandan sınavlara hazırlanırken bir yandan da babamı gazinolardan topladı. Düştük ya bir kere... Hiçbir akrabamız kapımızı açmadı.
Bu zaman zarfında babamın hal ve hareketlerinden çok çektik. Kardeşim ve ben hiç yılmadık. Ama psikolojik olarak toparlanamadık.
İkinci bir şahıs için bizi terk etmesinden dolayı anneme çok kızdık, çok kırıldık.
6 yıl boyunca yanımıza gelmedi. Ne mezuniyetimde ne sözümde ne de nişanımda yanımda bulundu.
Her şeyi tek başıma yaptım.
Evlendim ve eşimle çok mutluyum. Annem sonunda evime geldi. O kadar olaydan sonra babam her sabah bana geliyor ve birlikte kahvaltı yapıyoruz. Bence annemi görme bahanesiyle geliyor. Bizimkilere nasıl davranacağımı bilmiyorum. Annem de babam da bizi çok üzdü. Bir şey olmamış gibi sohbet etmek çok garip.
Anneme her baktığımda akıttığım gözyaşlarım aklıma geliyor. Güzin Abla nasıl davranmam gerekiyor?
◊ Rumuz: Aile sorunları
YANIT
Sevgili kızım, anne ve babanın yaşadığı sorunlar elbette seni bunalıma sokmuştur.
Üzülmüşsündür, etkilenmişsindir...
Çok da haklısın. Ancak şunu söylemeden edemeyeceğim, bütün bunlar senin kendi yuvandaki mutluluğunu bozmamalı.
Bak çok mutlu bir evliliğin varmış.
Ne güzel. Bunun kıymetini bilmelisin.
Anne ve babanın yaşadıkları senin yuvanda huzursuzluk yaratmamalı.
Ama bu böyle giderse üzülerek söyleyebilirim ki, eşin de ne kadar anlayışlı görünürse görünsün bu durum bir süre sonra “E yeter artık” demesine yol açabilir.
Haksız da değil hani...
Düşün ki, babanın anneni aldatması, annenin bir başka erkeğe gitmesi, onunla yaşamaya başlaması, eşini hiç mi hiç ilgilendirmez.
Eğer büyüklerinin bir sağlık sorunu olsa, elbette sen de eşin de onlar için elinizden gelen her şeyi yapmakla yükümlüsünüz.
Ancak söz konusu onların özel sorunları, ilişkileri, ihanetleri ise bu gerçekten seni de eşini de üzecek, yuvanızdaki huzuru bozacak bir sorun yaratmamalı ailenizde.
Sonuçta annen de baban da yetişkin insanlar, yaşadıkları her şey kendi sorumlulukları dahilindedir.
Seni ve aileni çok fazla ilgilendirmemeli ve huzursuz etmemeli.
“Nasıl olur bu, onlar benim annem, babam” diyorsan, sen bilirsin...
Ama ben babanın çapkınlıklarının, annenin yaşamındaki yeni adamın ve onunla beraberliğinin senin yaşamını altüst etmesini istemiyorum, hepsi bu.