Annemle sevdiğim adam arasında kaldım

2 senelik nişanlımla ağustos ayında evlendim. 27 yaşındayım, iki üniversite bitirdim. Eşim lise mezunu, ben ikinci üniversitemi okurken ailesinin ısrarı üzerine üç ay içerisinde nişanlandık.
Bu dönemde bir küs, bir barışık bir sürü badire atlattık. Sonunda evlendik... Tam “Bitti, artık mutlu oluyoruz” diyordum ki ilk gece birlikteliğimizde kan gelmediği için eşim bana hiçbir şey hissettirmeden, ailesinin yanına gidip bakire çıkmadığımı bildirmiş. Yengeleri oyun kurup bize geldiler. “Çarşaf almaya geldik” dediler.
Ben de “O halde bir hastaneye gidelim” dedim. Evden “hastaneye” diye çıktık. Ancak eşim beni babamların evine bıraktı.
Annemler şok oldu... “Evinize dönün, biz kızımızdan eminiz” dedilerse de ikna olmadı. Annesi ve babası o gün konuyu sonradan duymuş gibi bize geldi. Bana sarılıp ağladılar... Onlarla birlikte iki hastaneye gittik.
Biri özeldi, ancak adli vaka olmadan muayene olunamayacağını söylediler. Bu arada eşim de beni annemlere bıraktıktan sonra, evimize dönüp evdeki altınları alıp gitmiş.
Biz ailesiyle hastaneye gittikten sonra “Sen bizim kızımızsın” diyerek evlerine götürdüler. Onu da çağırdılar yanımda çok dil döküp onu ikna etmeye çalıştılar. İçi rahat değilmiş, öyle söyledi. Eve döndük. Ertesi gün yine yengeleri, kardeşi bana yüklendi.
Bir doktor bulduklarını, onu seviyorsam gitmem gerektiğini söylediler. Ben de “Hepinizden şikayetçi olacağım” dedim.
Dayısı öğretmendi, eşi de hemşireydi. Onlar olaya sonradan dahil olup onu ikna etmeye çalıştı. “Sizin baş başa konuşmaya ihtiyacınız var” diyerek bizi evimize getirdiler...
Birkaç ay önce köşemde Ankara’daki Next Level Alışveriş Merkezi’nin, ekim ayı itibarıyla “Bir bilgisayar ile eğitime bir öğrenci de sen kazandır” mottosuyla başlattığı bir projeden söz etmiştim.
Bu projeyle, imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime erişim sağlayamayan çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyorlardı. Ülkemizde de artık bu “askıda” projesi giderek yaygınlaşıyor.
Bu şekilde ihtiyaç sahipleriyle, bağış yapmak isteyenleri buluşturmak mümkün olabiliyor.
İşte bu uzaktan eğitime katkı sunmayı ve eğitime erişimde sıkıntı yaşayan öğrencilere fayda sağlamayı amaçlayan “Askıda Tablet” projesinin destekçileri gün geçtikçe artıyor.
Son olarak Atılım Üniversitesi de 25 tablet ile projeye destek verdi. Tabletler yılbaşı itibarıyla bölgelerdeki çocuklara ulaştırılacak.
Projeye destek olmak isteyenler, AVM’nin danışma bölümüne, kişi, kurum, kuruluş ismiyle bağış yapacağı tablet bilgisayarı teslim edebildiği gibi AVM içindeki teknoloji ürünleri mağazasından indirimli olarak tableti satın alabilecek. Proje sonunda bağışçılarla birlikte tabletler okullara teslim edilecek.
Pandemi süreciyle birlikte yardımlaşma, dayanışma gibi kavramlar daha da önem kazandı.
Ben 19 yaşında bir kızım, şu anda nişanlıyım ama nişanlımı bir türlü affedemiyorum...
Biz sevgiliyken bana çok kötü şeyler yaptı. Gitti başkalarıyla oldu, güvenimi kırdı. Ona olan inancım da bitti. Artık ne söylese, ne yapsa bir türlü olmuyor. Yaptığı hataları bütün ailem öğrendi.
Annem ve babamdan çok tepki gördüm. Babam şimdiye kadar bana hiç söylemediği sözleri söyledi. Sevgilim de ailesinden çok tepki gördü, hata üstüne hata yaptı...
O hata yapınca, ben daha çok üstüne gittim. “Peşimi bırak” dedim, tüm hesaplarını engelledim, bu sefer iyice delirdi.
3 sene boyunca her günümüz kavgayla geçti. Yan yana her geldiğimizde birbirimizi yedik. Bana her defasında yalan söyledi ve güvenimi iyice kaybetti.
Daha sonra da kalkıp beni zorla kaçırdı...
Ortalık karıştı, babam beni buldu, mahkemelik olduk. Şikayetimi çekmeseydim 12 sene hapis cezası alacaktı. Bu nedenle nişanlandık.
Ama ben bir türlü bağlanamıyorum, sevemiyorum, yaptıklarını unutamıyorum.
Sevgili Güzin Abla, ben subayım. Kız arkadaşımın ailesi asker olduğum için beni istemiyor. Eşi polis olan bir teyzesi var, ona “Benim kocam polis, bak ne kadar zorluk çekiyorum” diyormuş.
Kız arkadaşım mesleğimi sıkıntı etmiyor ama ailesi istemediği için onları karşısına alamıyor.
Hatta bu sorun yüzünden 4 aylık bir ayrılık sürecimiz oldu. Daha sonra bu ayrılığa dayanamayıp barışma kararı aldık. Ama kız arkadaşımın annesi beni istemediği için, kızına benimle barışmaması konusunda baskı yapmaya başladı.
Sonunda onu da ikna ettiğimizi sandık. Ama davranışları ile hâlâ beni istemediğini belli ediyordu.
Kız arkadaşım da sonunda benden ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılığı kabul mü etmeliyim yoksa çabalamaya devam mı edeyim?
◊ Rumuz: Tek sorun ailesi
YANIT
Sevgili oğlum, ne ilginç bir dünyada yaşıyoruz... Sevgili oğlum, ne ilginç bir dünyada yaşıyoruz... Her şey ne kadar değişti.Eskiden aileler kızlarını subaylarla evlendirmek için yarış ederlerdi. Subayla evlenmek büyük bir prestijdi. Toplumda büyük bir saygınlıktı. Şimdi ise senin bu mektubuna bakınca, şaşırıyorum ve görüyorum ki, aileler kızlarını subaylarla evlendirmekten çekiniyor. Bunun nedeni olarak da subay ya da polis eşi olmanın zorluklarını, tehlikelerini öne sürüyorlar. Bir anlamda polis ya da subay eşi olmak her dönemde zorluk taşır. Böyle mesleklerin saygınlığının yanı sıra, her zaman hayati tehdidi de vardır. Çünkü subaylar da emniyet görevlileri de vatanımızı, milletimizi her türlü tehdide karşı korumakla görevlidir. Bu görev de elbette hiç kolay değildir. Ve yine eşleri için de hayat öyle pek kolay olmayacaktır. Ancak böyle şerefli meslek sahibi bir eşe sahip olmanın da sağladığı onur hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu yüzden sevgili oğlum, sevdiğin kızın her şeye rağmen sana gelmesini beklerim. Umarım sevdiğin gerçeği görür ve her şey gönlünce olur.
Güzin Abla, 4 senelik evli bir kadınım. Bir çocuğum var. Eşimle 1 ay içinde tanışıp evlendik. Önceleri her şey güzeldi ama evlenince değişti. Ailesiyle birlikte yaşıyorduk. Eşim bana çok kötü şeyler yaşattı, ailesiyle yaşadığım her sorunda hep onların yanında oldu.
Ailesi bana hiçbir zaman ısınamadı zaten. Bu arada eşimin eski sevgilisiyle mesajlaştığını fark ettim.
Bu olaydan sonra iş boşanmaya kadar gitti ama ayrılmadık.
Eşim, ailesiyle bir arada olmamızın doğru olmadığını anladı sonunda.
Evi ayırdık ve aramız daha iyi oldu.
Maaşımın hepsini kocama veririm.
Hep istediklerini yaparım ama o bana ne güzel bir söz söyler, ne küçük bir hediye alır. Bu arada beni eskiden sevmiş olan bir genç, yeniden karşıma çıktı. Çok zengin olmuş, çok da değişmiş. Çalıştığım firmadaki patronumun da yakın arkadaşıymış.
23 yaşında üniversite mezunu ve özel bir kurumda çalışan biriyim. 7 yıldır beni karşılıksız sevmiş, tüm zor zamanlarımda yanımda olmuş, gerçekten arkadaşlığına ve kendisine çok güvendiğim bir arkadaşım vardı.
O hayatımda tanıdığım en güzel adamdı. Bir ilişkiye başlayıp sonradan anlaşamayıp onu kaybetmekten çok korkuyordum. O yüzden hep arkadaş olarak yaklaştım ona.
Bir zaman sonra beni çok sevdiği için arkadaş kalamayacağını, eğer istersem benimle evlenmek istediğini söyledi. Önce olmayacağını söylesem de içimdeki ses ve çevremdeki insanlar beni bu kadar seven, değer veren kıymetimi bilen bir insanı kaybetmemem gerektiğini söyledi.
Ve kabul ettim, sözlendik, inan her şey çok güzeldi. Ama annesi akrabasının kızını istediği için ve tesettürlü olmadığımdan beni istemedi. Hep sorun çıkaracak davranışlarda bulundu.
Ben ve ailem, hep yapıcı davrandık ama olaylar büyüdü. Ailem de bu evliliği istememeye başladı. Ama bu sorunları aştık ya da ben öyle sanmıştım. Sonra nişanlandık...
6 ay nişanlı kaldık ama kısıtlamalar başladı. Telefon numaramı bile kimseye verdirmiyordu.
Arkadaşlarımla görüşemiyordum.
Onun istemediği bir şeyi yapınca hata yaptığımı söylüyor ve benimle günlerce konuşmuyordu.
Oh, şükürler olsun, şu uğursuz 2020 yılı son buldu... Günler, haftalar, aylar, göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Arkasından bakakalıyoruz... Ancak 2020 her yıldan çok farklıydı herkes için. Bir virüs tüm dünyayı hükmü altına aldı, hepimizi esir etti, evlerimize kapadı.
Eşimizi dostumuzu, evlatlarımızı, büyüklerimizi göremez, ziyaretlerine gidemez olduk.
Hatta ne acıdır ki yakınlarımızın cenazelerine bile gidemiyoruz.
Düğün, bayram, yılbaşı, doğum günü kutlamaları askıya alındı.
Herkes kendi küçük dünyasına kapandı, eskiden sıradan olarak gördüğümüz en basit alışkanlıklarımızı bile rafa kaldırdık... Yılbaşı demek, hediye, alışveriş, sevdiklerimizle güzel bir sofrada buluşmak demekti...
Hiçbiri bu sene olmadı.
Bir yandan da “yeni bir yıl” demek, yaşların gelip geçtiğini gösteriyor. İnanamıyor insan. Yılların bunca süratine... Bir korku sarıyor yürekleri.
Zamanı durduramıyorsak, bizim için pek hoş değil bu hızlı gidiş...
20 yaşındayım ve 5 yıllık bir ilişkiden yeni çıktım. İlişkim hiçbir zaman kusursuz değildi.
Birkaç defa karşı tarafın isteğiyle ayrılık yaşamıştım ama hiçbir zaman sevmekten vazgeçmemiş, peşini bırakmamış ve nihayetinde onu yeniden kazanmıştım.
Halen üniversite okuduğumdan evlilik için daha zaman var.
Ancak evlenmeyi kesinlikle karşılıklı olarak planlamaktaydım.
Şimdilerde ise son 2 aydır ilk defa soğuduğumu ve eskisi gibi hissetmediğimi düşünüyorum. Hatta biter bitmez, başka bir erkekle yeni bir ilişkiye başladım bile.
5 yıllık ilişkimi, onu eskisi gibi sevmediğimi ve artık bende aşkın tükendiğini söyleyerek bitirdim.
Zaten o hamleyi yapmadan önce de zorla sürdürüyormuş hissi vardı içinde. Ancak bana karşı hiç kötü bir davranışı olmadığından bir türlü bitiremedim. Ama başkası hayatıma girince gözümü bile kırpmadan, “artık seninle mutlu değilim” deyip çekip gidebildim.
13 senelik evliyim ve 2 çocuk annesiyim. Eşim benden 8 yaş büyük... Ben, 19 yaşındayken severek evlendik. Her şey yolunda giderken, çok mutluyken, beni aldattığını öğrendim... Meğer 3 yıldır bir kadınla berabermiş. O kadına imam nikâhı kıymış ve 2 yıl kadar da evli kalmışlar...
Son bir senede de kadının eşine söylerim tehditleriyle devam etmiş ve bir şekilde ben öğrenince kadını sildi. Yalvardı yakardı, ben de çocuklar yüzünden boşanmaktan vazgeçtim ama içimden bir türlü atamıyorum.
Şu anda beni mutlu edebilmek için elinden geleni yapıyor. Ama ben ona her baktığımda aklıma geliyor.
Depresyon ilaçları kullanmaya başladım.
Öğreneli 4 ay kadar oldu. Bu durum düzelir mi? Çok çaresizim, çocuklar olunca hemen silip atamıyorsun...
Eşimi de seviyorum.
◊ Rumuz: Depresyon
Çevreci ve hayvan hakları savunucusu değerli bilim adamı Prof. Dr. Orhan Kural’ı Covid-19 hastalığından yitirdik. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, hepimiz için çok büyük bir kayıp.
Ama en çok da hayvan ve doğaseverler için büyük bir kayıp. Hayvanseverliği ve doğaseverliğiyle tanıdığımız Dr. Orhan Kural, bir video çekerek sevenlerine veda etmiş ve vasiyetini belirtmiş.
Kürk giyenlerin cenazesine katılmasını istememiş. Ben onun gibi hayatını hayvanlara, insanlığa, doğaya adamış değerli insanlar tanıdım şükürler olsun...
Tıpkı geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz, çok sevgili hocamız Prof. İsmet Sungurbey gibi... Ben, hayvan haklarını onun bildirisinden öğrendim...
Hayvan sevgisinin uçsuz bucaksız duygu selini onun yazılarından anladım.
Son zamanlarda kanımı donduran ve insanlığımdan utandıran birbirinden korkunç haberler okuyorum. Kocaeli’nde 4 bacağı kesilmiş bir kedinin ölüsü bulundu.
Antalya’nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk, atılan zehirli salamlarla öldürüldü.
Antalya’da kuyruğu ve bacakları kesilmiş halde ölü bulunan kedi hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Samsun’da ayakları kesilen köpek hayati tehlikeyi atlattı. Şükürler olsun ki birkaç ay kadar önce yine aynı şekilde bulunan ve hayata tutunamayan yavru köpeğe benzemedi sonu. Hayvanseverler ona protez ayak taktırdı.
30 yaşındayım, karşı komşumuzun kızıyla çok basit bir şeyden kaynaklı tartışma yaşadım ve olay gereksiz büyüdü.
Tartışma, ondan kimseye vermediğim şirket numaramı silmesini istememle başladı.
“Neden sileyim, senin numaranı mı dağıtacağım” demesiyle olay büyüdü.
Beni mahalleme rezil etmekle, adımı çıkarmakla tehdit etti.
Daha birçok ağır sözler söyleyip namusuma bile dil uzattı...
Bir akşam “Dur, konuşalım” dedi. Benden özür dileyecek sanıp durdum. Bir anda saldırmaya başladı ve boğazımı sıktı.
Yolda rezalet çıkmasını istemedim fakat o an elimde kalabilirdi.
Birkaç yıl önce biriyle tanıştım, o sırada 16 yaşındaydım. Birkaç kere konuştuk ve görüştük ama sonra görüşmeyi kestik. 3 sene sonra 19 yaşımdayken, bu kişi tekrar bana yazdı. Görüşmek istedi. Sorun şu ki o, 35 yaşında...
Ondan etkilendim. Daha önce başkalarıyla da görüştüm ama hiçbiriyle birlikte olmadım. Ancak ben bu adamla birlikte oldum.
Ailem duysa bana yapmayacakları kalmaz. Üstelik böyle bir riske değecek bir adam da değildi. Fazla zeki olmasına, kariyerine, zengin olmasına kandım. Herhangi bir maddi desteğini görmedim...
Ama o sırada bana diğerlerinden farklı geldi.
Şu an bakire olmamak beni pek fazla rahatsız etmese de kendimden bu kadar büyük biriyle birlikte olmak kirlenmiş hissettiriyor.
◊ Rumuz: Pişmanım
YANIT
Ah benim güzel kızım, madem buna değecek bir adam değilmiş, ne demeye onunla beraber olmuşsun? Yazık değil mi şimdiki perişanlığına. .
Güzin Abla, bir süreden beri köşenizdeki gelinlerle kayınvalideler hakkındaki yazılarınıza bakıyorum.
Gelin kaynana aynı evde yaşamamalı diyorsunuz da, insanlar ne yapsınlar, annelerini yalnızlığa mı terk etsinler?
İnsanlar hem yalnız yaşanmaz diye evleniyor hem de annelerini yalnız bırakmakta sorun görmüyor.
Çok şükür benim çevremde kimse annesini yalnız bırakmadı.
Bizde de abimle bende kalıyor annem. İkimiz de evliyiz.
Anneme “Artık bizde kalamazsın” demeyi aklımın ucundan bile geçirmem.
Gerekirse evliliğimi bitiririm.
Ailem küçüklüğümden beri bana baskı uyguluyor. Babam, annem ve ablamlara göre biraz daha anlayışlı ama onunla da konuşamıyorum.
4 ablam var ve annem, ablamlar ne derse doğru buluyor ve çok çabuk inanıyor.
Babam inanmaz hatta dinlemez bile ablamları. Ama ablamlar anneme “bu kız adam öldürmüş” dese ona bile inanır, o derece.
Ben hariç herkese inanıyor.
Bu baskılar yüzünden kaçarak bir evlilik yaptım ve evlendiğim kişiyle anlaşamayıp ayrıldım.
Tekrar ailemin evine döndüm.
Ayrıldıktan 9 ay sonra beni başka bir memlekete, halamın yanına gönderdiler.
Ben 29 yaşında henüz atanmamış bir edebiyat öğretmeniyim. Yıllardır atanamamanın stresi içinde yanıp kavruldum. Üstüne bir de annemi kaybedince, daha bir koptum hayattan.
Tam artık umudumu yitirmişken, Ankara’da bir doktor ile tanıştım. Kendisi yeğenimin doktoruydu. O kadar güzel bakıyordu ki, ilk defa bende bir kalp olduğunu hissettim. Yengem ve yeğenim doktorla konuşurken ben de yanlarındaydım.
Doktor her konuştuğunda bana bakıp ne yapmamız gerektiğinden bahsederdi. Bir süre sonra gözümü kaçırmamaya karar verdim, öyle bakıştık.
Kendi kendime akıl vermeye çalıştım “Sen kim doktor kim... Sana mı bakacak, çevresinde onca güzel ve akıllı doktorlar varken.” Bu düşünce ile ikinci kez gittik. Yengem ve yeğenim içeri girerken ben hasta bekleme salonunda kaldım.
Doktor o sırada moladaydı. Moladan gelirken, tam odasına girecekti, vazgeçti ve sekretere uğradı. Bir süre sanki bakışlarını hissettim ve başımı kaldırdığımda, bana baktığını gördüm.
Bakışlarımı kaçırdım.
Odasına girdi, kapısı açıktı. O odasında, ben bekleme salonunda ara sıra bakıştık.
Merhaba Güzin Abla, sizi çocukluğumdan beri okuyorum. Şimdi 27 yaşındayım, 3 yıllık evliyim ve 6 aylık bir çocuğum var.
Eşim annesine, annesi eşime çok düşkün. Uzak yerlerde yaşıyoruz, senede anca 2 kere ziyaretlerine gidiyoruz.
Ama onlarla sanki her gün birlikteymişiz gibi yaşıyorum. Çünkü eşim ve annesi sürekli Whatsapp’ta mesajlaşıyor ya da günde en az 1 saat telefonda konuşuyor.
Annesi selfie çekip oğluna atıyor. Saçlarını kestiriyor fotoğrafını oğluna atıyor...
Çok sinir oluyorum.
Eşime de her defasında laf ediyorum.
Saçını kestirip fotoğrafını attığında artık dayanamayıp “Sana değil kocasına atsın” dedim.
Ben, 20 yaşında üniversite öğrencisi bir kızım. 1 sene önce babamla ortaklık yapıp sonra da sorunlu bir şekilde bu ortaklığı bitiren bir ailenin oğluyla 6 aydır süren bir ilişkim var. Kendisi benden 7 yaş büyük. Onunla çok zor şeyler yaşadım ama atlattım. Önce beni bir başkasıyla aldattı.
Söylediğine göre bu benden önce yaşanan bir ilişkiymiş. O kadın beni telefonla aradı. Onunla telefonda tartıştım, çok ağır laflar işittim. Sevgilimse beni suçladı. Kendimi savunamadım bile.
Sonrasında gönlümü aldı, bense affetmek gibi bir hatada bulundum.
Daha sonra üniversiteyi kazanıp doğudan İstanbul’a geldim. Onunla arama mesafe koymak adına...
Bana geri dönmem için yalvardı. Dayanamadım ve bir gün ansızın döndüm. Karşısına çıktım, her şey bir anda düzeldi, çok güzeldi... Ama sadece 3 gün sürdü.
3 gün sonra yine aynı tartışmalar yaşandı ve ayrıldık... O günden beri de bu ilişki hep böyle gidiyor. Bir ayrılıyor, sonra dönüp barışıyor. Ben artık bir çıkar yol bulmak istiyorum.
Onu seviyorum. Eğer bu beraberliğimizin ucunda mutluluk varsa, elimden geleni yapmak istiyorum ama beni çok zorluyor.
Annemle sevdiğim adam arasında kaldım
Sevdiğim adam, 1 yıl önce hayatıma girdi. Bana evlilik düşünmediğini ama benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Bu adam yüzünden annemin güvenini kaybettim...
Merhaba Güzin Abla, ben annemle sevdiğim adam arasında kaldım.
Sevdiğim, hayatıma 1 yıl önce girdi. Kendisi katıldığım bir kursta öğretim üyesiydi. Daha sonra aramızda yakınlık oldu ve görüşmeye başladık. Şu ana kadar sadece 1 kez dışarıda buluştuk. Sadece telefonda görüştük.
Kendisi evlilik konusunda pek hevesli değil. Bana, “Hayatımda ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, her anımda olmanı istiyorum” dedi.
Benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini de söyledi.
Benden söz istedi ve “Bana, asla ‘hayır’ dememelisin. Koşulsuz şartsız kabul etmelisin” dedi. Ona söz verdim ama büyük bir aptallık yapmışım.
Sonra benden yapamayacağım bir şey istedi. Ben de kabul etmedim. “Sözünü çiğnedin” dedi.
Bana “Param olsa dahi borç isterim, sırf karşı tarafın ne kadar güvenilir olduğunu görmek için” diyordu.
Sonra araba almak istiyordu.
Eksiği olduğunu söyleyerek benden borç istedi. Başta vermedim, sonra ne kadar güvenilir olduğunu görmek için parayı verdim.
Parayı almaya geldiğinde, bana aldığı hediyeyi verdi. Bu para olayını anneme söyledim ve aramız bozuldu.
Annemin güvenini kaybettim...
Bana “O seninle ciddi düşünmüyor. Sadece bu kadarla kalmayacak, ileride tekrar para ve seninle birlikte olmak isteyecek” dedi.
Aslında annem tüm dediklerinde haklıydı. Onun güvenilir olduğunu düşünmekle hata mı ettim?
Onun yüzünden annemle aram bozuldu. Gerçekten beni oyalıyor mu?
Aptal gibi hissediyorum kendimi. Annemin güvenini nasıl kazanacağım?
Onunla evlenmek istiyor muyum, bilmiyorum. Lütfen, yardımınıza ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Annem ve sevgilim
YANIT
Sevgili kızım, annen gerçekten haklı... Şu yazdıklarına baktığımda, ben de tamamen onun gibi düşünüyorum. Bu adamla sadece birkaç kere görüşmüşsün ama seninle birlikte olmak için ısrar etmiş. “Ben ne istersem asla ‘hayır’ dememelisin” diyerek de seni buna hazırlamış.
Seni hazırladığı bir şey daha var: Borç istemek. Çok akıllı bir adam olduğu ortada. Sana evliliğe sıcak bakmadığını da söyleyerek, beraber olsanız da sonrasında senin herhangi bir beklentin olmamasını sağlamış. Sen de saf saf onun bu oyunlarına inanmışsın, ona güvenebileceğini test etmek için de borç vermişsin.
Aslında çok da fazla tanımadığın bir adama ciddi bir miktar para vermekten kaçınmamışsın, hem de annene karşı çıkarak... Şimdi de “annemin güvenini nasıl kazanacağım” diyorsun.
Bütün bunlardan sonra, “onunla evlenmeyi gerçekten istiyor muyum” diye de sorabiliyorsun...
Seninle evlenmek isteyen de yok ki ortada...
Kızım kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Hata yapmışsın ve hata yapmaya devam ediyorsun.
Anneni çok kırmışsın hem de sana hiç değer vermeyen bir adam yüzünden. Düşün ki, sana aldığı hediyeyi bile ancak sen ona parayı verdiğin zaman getiriyor...
Nasıl hesap yaptığı ortada ama ne yazık ki, sen göremiyorsun.
Bana kalırsa o paranın üzerine de bir bardak su içsen iyi olacak.
Umarım akıllanır, o adamdan uzaklaşırsın, anneni yeniden kazanmak için bu yeterli olur, bana kalırsa...
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