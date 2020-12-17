Annemin kaderini yaşamaktan korkuyorum

Ailemin uzaktan akrabası olan bir erkek hayatıma girdi. Ancak 1 ay önce feci bir şekilde vurularak öldürüldü. O öldükten sonra dünyam yıkıldı çünkü onunla mutluydum.
Güzin Abla, sevdiğimin nasıl öldüğünü de anlatayım... Arkadaşının, bir mekâna borcu vardı. O borcu olan kişiye pusu kurmuşlar. Arabada giderlerken şoför koltuğunda o kişi yerine erkek arkadaşım oturuyormuş.
Arabaya 8 kurşun sıkılmış. Herkes kendini kurtarmış fakat erkek arkadaşıma 4’ü isabet etmiş. 2 hafta yoğun bakımda kaldı, ardından da vefat etti.
Öyle güzel seviyordu ki beni... Annesi, yengemin öz kardeşi. O yüzden annem gibiydi. Facebook’ta da bir yazı yazdım ve fotoğraflarımızı paylaştım:
“Yağmurdan sonra çıkan toprağın kokusu artık senin kokunu getirecek bana. Kavuşana kadar hoşça kal güzel gülüşlü çobanım.”
O vefat ettikten sonra abisi bana ulaştı ve “Sen kardeşimizden emanetsin, artık bir abin de benim” dedi. Çok sevindim teselli oldu.
Ben bu ailenin içine girmek istiyorum, annesiyle abisiyle hep görüşmek istiyorum.
Güzin Abla, ben evlendim ama pandemi yüzünden düğünü erteledik. Benim ilk evliliğim, eşimin ise ikinci evliliği ve önceki eşinden 1 oğlu var. Kaynanam, görümcem, üvey oğlum, hepsi çok iyi insanlardı gerçek yüzlerini görmeden önce.
Düğün olana kadar bazen eşimin ailesinin evinde, bazen de kendi ailemle kalıyorum. Ailem düğün olmadan evden gitmemi istemiyordu. Ben ise kocamı çok özlediğim için ara sıra gidiyordum.
Üvey oğlum, öz annesiyle hiç görüşmek istemiyordu, yalvar yakar zorla görüştürüyordum. Annesinden nefret ettiğini söylüyordu.
Ben ise buna kızıyordum.
Meğer çocuk arkamdan iş çeviriyormuş. Gizli mektuplarını yakaladım. Bana yakın olup her bilgiyi annesine aktarıyormuş.
Bilgisayardaki web sitesi geçmişine baktım...
Çocuk 13 yaşında ama porno filmler izlemiş. Eşime söyleyince kondurmak istemedi ama ben çocukla konuşup itiraf ettirdim.
Size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum ve değerli yorumlarınızı almaktan büyük mutluluk duyacağım. Bu yüzden her şey bir yana bana yardımcı olacağınızı düşünüyorum... Umarım beni ayıplamazsınız.
Ben 46 yaşında, çok mutsuz bir evliliği kısa bir süre önce bitirmiş, eğitimli ve meslek sahibi bir kadınım.
Bu yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Hayatımda ilk kez büyük bir aşk yaşadım. Aşkın ve cinselliğin ne olduğunu onda tattım.
Benden 18 yaş küçük bir erkekle sadece 2 ay süren ama benim için dünyalara bedel bir süreçti. Biliyorum, bu bizim için imkansız bir aşktı ve elbette arkası gelmeyecekti. Çünkü aramızda aşılması imkânsız bir engel vardı ve bu engel yaş farkıydı.
Ama ne olursa olsun, ben aşkı geç de olsa onunla tanıdım.
Şunu da söylemeden edemeyeceğim, söz konusu bir erkek olunca kendinden 20-25 yaş genç kızlarla beraber olabiliyor. Toplumda da bu doğal karşılanıyor. Aynı şeyi bir kadın yapınca, kendinden küçük bir erkeği sevince kıyametler kopuyor.
Onları öyle bir yargılıyorlar ki bazen bu beraberlik bitmek zorunda kalıyor.
26 yaşındayım ve annem ile babam küçüklüğümden beri hep birbiriyle tartışırdı. Ben de senelerce buna şahit oldum ve böyle de büyüdüm. Ama az da olsa evimizde huzur vardı ve geçinip gidiyorduk. Ta ki ablam boşanıp yeğenimle yanımıza taşınana kadar...
Elbette biz ailesi olarak onları sokakta bırakacak halimiz yoktu.
Onlar da bizim kanımız canımız...
O yüzden de aynı evde yaşamaya başladık.
Ancak bu durumda evimiz bir zaman sonra bize küçük gelmeye başladı. Çaresiz borca girdik ve daha büyük bir ev satın aldık. Bu yeni evde yaşamaya başladığımızdan beri, inanılmaz bir huzursuzluk var. Herkes birbirine bağırıyor çağırıyor.
Evde hiç kimse mutlu değil, yüzümüz asla gülmüyor.
Her gün, her akşam bir şekilde kavga gürültü mutlaka çıkıyor.
Güzin Abla, 1 yıldır ilişki yaşadığım bir sevgilim var. Ama ona nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyorum...
Ben üniversite mezunu genç bir kadınım. Maalesef kendi mesleğimi yapamıyorum. Sevgilim ise lise terk ama kendi işini yapmaya çalışıyor.
Ben ondan önce iki kişiyle sevgili oldum. İlkinde daha küçüktüm. İlişkimiz uzun sürdü, sonra bitti.
Diğeri ise “Her şey güzel olacak” deyip duruyordu. Onunla bir şeyler yaşadım. Hep “mutluyuz, evleneceğiz” vaadiyle vakit geçirdiler benimle. Sonunda ihanetle terk edildim.
Bu yeni sevgilime yaşadıklarımı açıkça anlattım. Yalan yanlış bilgilerle girmedim hayatına. Aileler işin içine girmeden beni iyice tanımasını istedim. Sadece tek bir olayı söylemedim. Önceki sevgilimle yaşadığım gerçeği anlatmadım.
Çünkü çok zor dönemler geçirdim.
Ama gizlediğim bu olayı ilişkimizin 10’uncu ayında öğrendi. Sora sora bana itiraf ettirdi. Sonra da beni terk etti. Ayrıldıktan 2 ay sonra geri geldi. “Ben her şeye rağmen geldim” dedi. Benden de bir şeyler bekliyormuş. Bana “Mücadele et” diyor. Ama ben zaten her dediğini yapmaya çalışıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben sevgilimi aldattım.
Sevdiğim adamla tanışmadan önce, eski sevgilim yeniden beraber olmamız için ısrar ediyordu. Benim de ona bir işim düştü.
Çok önemli bir konuydu ve sadece o halledebilirdi.
Bunun farkına varınca iyice üzerime düşmeye başladı.
Bu sırada yeni sevgilimle tanıştım. O kadar iyi biri ki...
Nazik, düşünceli, sadık. Yalan, onun hassas noktası.
Ancak eski sevgilim peşimi bir türlü bırakmadı. Üstelik elinde birlikteliğimiz sırasında çektiği görüntüler vardı. Hem görüntülerimi sildirmek hem de benim için önemli olan o konuyu halletirmek için eski sevgilimle yeniden ilişkiye girmeyi kabul ettim.
Ben de size derdimi yazmak istedim. Bu öyle bir şey ki vicdan azabı mı yoksa hâlâ sevmek mi bilmiyorum...
Evlenmek istediğim adam sürekli beni oyalıyordu.
İyiden iyiye artık yaşım geçiyordu ve yuva kurmak istiyordum.
Tam da o sırada karşıma bir başkası çıktı. Çok iyi biriydi.
O, evlilik için oyalayan sevdiğim ise ayrıldıktan sonra sürekli bana beddua etti. Ondan sonra da her şey kötüye gitti. Evlenmeyi düşündüğüm adam tarafından terk edildim.
Yuva kurmak isterken mutluluğumdan oldum. 1 yıl süreyle hayatıma kimseyi almadım.
Daha sonra affetmesi için eski sevgilimi aradım fakat çok geçti artık.
Merhaba Güzin Hanım, ben 64 yaşında, memur emeklisi, bekar bir babaanneyim... Üniversite mezunu ve evli 2 oğlum var. Pandemi döneminde 41 yaşındaki oğlumun çocuklarına bakmak için Ankara’ya geldim. Gelinim hemşire, çalışıyor. Okullar kapalı olduğu için torunlarıma ben bakıyorum.
Sorunum ise oğluma sevgi saygısı olmayan, pervasız, patavatsız, evine çocuklarına ilgisiz gelinim...
Oğlumla 14 senedir evliler. Buna rağmen hâlâ ev düzenine uyum sağlayamadı. Oğlum, iki kez ayrılmak istedi ancak eşinin “beni bırakma” diye ağlamalarına dayanamadı.
Oğlumun gece hayatı yok, içki sigara ağzına sürmez. Ev işlerine yardımcı olur. İki yıldır işsizdi buna rağmen mesleği olmayan işlerde çalıştı ve ailesine baktı.
Ancak gelinim oğlumla aynı yatakta bile yatmıyor.
Üç buçuk aydır buradayım, sadece üç kere sofra kurmuştur.
Bir gün evde temizlik yaparken 11 yaşındaki torunuma, sorumluluklarını bilsin diye odasını süpürmesini söyledim.
Ben, 22 yaşındayım. Aslında bazı sorunlar yaşasak bile güzel ve iyi bir ilişkim var. Sevgilim beni seviyor, ben de onu...
Ancak dediğim gibi bazı sorunlar yaşıyoruz. Nitekim ileride evlenebileceğimizi düşünmüyorum.
Neden bilmiyorum ama kendimi onunla evlenmiş ve mutlu bir hayat sürüyormuş gibi görmüyorum.
İleriye baktığımda yine bizi birlikte görüyor bile olsam, evlenmek bana büyük bir yük ve sorumluluk gibi geliyor. Bunu kaldırabileceğimi de düşünmüyorum. Bunu ona söylediğim zaman da bozuluyor.
Ailesinin de ileride beni istemeyeceğini ya da evlilikte sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Belki bu evlenmek için bir engel değil... Evet, erkek arkadaşım da bunu sorun olarak görmüyor ama şu an ikimiz de genciz.
Sevdiğim adam ileride baba olmak isteyecek ve ben bu konuda kendimi yetersiz hissedip bunalıma gireceğim.
Çünkü bu konu zaten beni çok geriyor. Ailesinin de bana bu açıdan baskı yapabileceğini düşünüyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben yurtdışında okudum ve üniversitede aynı sınıfta olduğum yabancı uyruklu biriyle 2 senelik bir ilişkim oldu.
Bütün arkadaşlarımız ortaktı ve beraber birçok ülkeye seyahat edip birçok şeyi paylaştık.
Ona ilk gördüğüm andan itibaren âşık olmuştum ve ilişkimiz süresinde de çok seviyordum. O kadar çok seviyordum ki yaptığı yanlışları, ne kadar canımı yaksa da affediyordum.
Beni seviyordu, bundan emindim ama çok da üzüyordu. Ve aramızdaki en büyük sorunumuz gelecekle ilgili plan yapamayışımızdı.
Çünkü ailelerimiz asla birlikte olmamıza izin vermezdi. Yurtdışından geri döndüğümde, onun yaptığı bir hata yüzünden ayrıldık ve bu bir nevi ikimizin de işine geldi. Çünkü ailelerimiz ve araya giren mesafe yüzünden ilişkimizi yürütmemiz zor olurdu.
Birkaç ay toparlanamadım. Sonrasında kendi ülkemden biriyle tanıştım. O da yurtdışında yaşıyordu ve aramızda mesafe vardı ama bana o kadar iyi geldi ki bütün dertlerimi unuttum sanki.
Kısa sürede onu sevmeye başladım. Sanki eski ilişkimde aradığım her şeyi onda buldum. Birkaç ay önce nişanlandık.
Ben, 2 yıldır evliyim... Eşimle görücü usulü evlendim. 5 ay nişanlı kaldım, eşimle yüzük dahi almaya beraber gitmedik.
Eşim fırıncı, kayınbabamın dükkanında çalışıyor. Söz yüzüğümüzü ben ve kayınbabam beğendik, aldık.
Ne aldıysak ne yaptıysak eşim yanımızda olmadı. Velhasıl evlendik.
Evliliğimizin ilk günlerinde, kaynanam sabredemedi ve benim normal olmadığımı düşündü. Yani açıkça kız olmadığımı düşündü. Beni hastaneye götürmek istedi. Eşime halen bakire olduğumu söyledim. Eşim bana inandığını söyledi ama kayınvalideme engel olamadı.
Kayınbabam, görümcem, eşimin teyzesi, amcası bu namahrem konuyu duydu. Kayınvalidem beni hastane hastane gezdirip kadınlığımı sorguladı.
En sonunda doktorlar benim normal olduğumu ve şüphe edilecek bir durum olmadığını söyledi.
Tabii onlar için mesele kapandı ama benim içimde büyük bir kırgınlık ve yara oldu.
Ben, 2 aylık evliyim. Eşimle 1 buçuk yıl sevgili kaldıktan sonra evlendik. Eşim daha önce 1 gün evli kalıp boşanmış. Bu durumu hiç olmamış gibi onu severek evlendim. Onun da beni hep seveceğini düşündüm. Onu zor durumda bırakmamak için bu zamana kadar hep olumlu yaklaştım.
Şu an yaşadığım ciddi problemi nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Belki tek taraflı değildir ama canım çok yanıyor ve bu durumu nasıl çözeceğim bilmiyorum.
Eşim bazen çok iyi bir insan, bazense çok sinirli oluyor. Her şeyi bahane edip ufacık bir şeye kızıp büyütebiliyor.
Ses etmek istemiyorum ama sabrım tükeniyor.
Evleneli 2 ay olmasına rağmen çok tartıştık. Beni hep hırpaladı, darp etti ve ağza alınmayacak ağır kelimeler söyledi.
Ona karşı fedakâr olmama rağmen bana bunları yapması canımı yakıyor. Bana her fırsatta şiddet uyguluyor. Eşimin kendini benden üstün görüyor olması, hakaret etmesi, üstüne de boşanmak istemesi ve hatasını kabul etmemesi beni çok üzüyor.
Cidden aklım almıyor... Seven bir insan, 2 yılın sonunda nasıl böyle birine dönüşür.
18 yaşındayım ve bir kızı seviyorum. O kızla lisede tanıştım, onu çok sevdim. Sonra ona açıldım ve beni reddetti.
Ben de zamana bıraktım.
2 yıl geçti, lise son oldum sonrasında da staj yapmaya başladım.
Stajın ilk gününde karşımda onu buldum. Şansa onunla aynı staj yerine düşmüşüm.
1 yıl boyunca sürekli ona değer verdim. Kıyamadım, kötü söz bile söylemedim, kırılıp üzülmesin diye.
Sonra ona WhatsApp üzerinden tekrardan açıldım ama yine reddetti.
Bana, arkadaş ve kardeş gözüyle baktığını söyledi. Ben de sustum, bir şey demedim.
Güzin Abla merhaba, ben 27 yaşında, ilişkisinde mutlu olan bir kadınım. Sevdiğim adamla bir aile olma isteğim var fakat erkek arkadaşım evlenmek istemiyor.
Daha önceki uzun ilişkisini de bu sebeple bitirmiş. Biz ilişkiye başlamadan önce evlenme konusundaki düşüncesinin böyle olduğunu biliyordum.
Benim de o zamanlar aklımda evlenme düşüncesi yoktu fakat ilişkimiz öyle güzel gidiyor ve birbirimizi öyle güzel seviyoruz ki zaman içerisinde bu fikri değişir diye düşünmeye başlamıştım.
Açıkça ona evlenmek istiyorum demesem de, ileride böyle bir şey istersem ilişkimiz bundan etkilenir mi diye sordum.
Bunun aramızdaki belki de en büyük sorun olabileceğini, evliliği saçma bulduğunu ve en başından beri bu düşüncesini benden hiçbir zaman saklamadığını söyledi.
Hâlâ içimden bir umut “belki” diyor ama bir diğer iç sesim de “asla olmayacak” diyor.
Onu çok seviyorum. Sineye çekip gittiği yere kadar mı demeliyim, onu ikna mı etmeye çalışmalıyım, inanın bilmiyorum.
Merhaba Güzin Abla, benim sorunum kayınvalidem...
Eşimle birbirimizi severek evlendik. Ben onun ikinci eşiyim.
Evleneli 1 yıl oldu, ondan önce de 7-8 ay nişanlı kaldık.
Şu an hamileyim.
Kayınvalidem beni hiçbir zaman istemedi. Oğluna uygun olmadığımı düşünüyor çünkü.
Eşim yokken veya bulduğu her fırsatta bana eski gelinini anlatıyor.
İyi yanlarını değil, hep kötü şeylerini dile getiriyor ama yine de bunları dinlemek istemiyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 21 yaşındayım. Bir devlet üniversitesine, iyi bir puanla iyi bir bölüme yerleştim.
4 kardeşin en küçüğüyüm. Oradan bakınca, “Oh ne güzel işte. Ne sorunun var?” diyor olabilirsiniz.
Ama önce bu yazıyı okuyun.
Kendimden nefret ediyorum.
Aynada kendime bakınca neredeyse midem bulanıyor.
Sürekli kendime hakaret ediyorum.
Başkalarına bile öfkelensem kendime zarar veriyorum.
Güzin Hanım, adından pek fazla söz edilmeyen ama Türkiye’de kadının nelere muktedir olduğunu gösteren, müthiş bir kadın hikayesini sizinle paylaşmak istedim. Özellikle de Anadolu kadınının gücünü herkes görsün, tanısın istedim. İlkokul mezunu bir kadın düşünün, ilk okuduğu kitap Maksim Gorki’nin “Ana” adlı eseri olsun, çektiği ilk uzun metraj film ile de New York’ta ödül alsın...
Hatta “Bu ödülü Amerika’da festival salonunda almak isterdik. Ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle oraya gidemedik” desin.
Evlendikten sonra Mersin’in Arslanköy adlı köyüne taşınan Ümmiye Koçak, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için 2001 yılında “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu”nu kurmuş.
Burada halen eğitmen olarak canla başla çalışıyor...
Ümmiye Koçak, “Hasret Çiçekleri” adlı oyunuyla 2006’da Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde sahne almış. Koçak, bu kadarla da kalmamış, “kadının kadına olan şiddeti”ni anlatan uzun metraj bir filmle inanılmaz başarılara imza atmış. Kadının kadına olan şiddetini konu alan “Yün Bebek” adlı uzun metraj filmi hem yazmış hem yönetmiş.
Annemin kaderini yaşamaktan korkuyorum
Babam annemi aldatır ve ona şiddet uygulardı. Ben de annemin kaderini paylaşıyor gibiyim... Sevgilim de beni çok aldattı. Ama ondan kopamıyorum.
Ben, 20 yaşında üniversite öğrencisi bir kızım. 1 sene önce babamla ortaklık yapıp sonra da sorunlu bir şekilde bu ortaklığı bitiren bir ailenin oğluyla 6 aydır süren bir ilişkim var. Kendisi benden 7 yaş büyük. Onunla çok zor şeyler yaşadım ama atlattım. Önce beni bir başkasıyla aldattı.
Söylediğine göre bu benden önce yaşanan bir ilişkiymiş. O kadın beni telefonla aradı. Onunla telefonda tartıştım, çok ağır laflar işittim. Sevgilimse beni suçladı. Kendimi savunamadım bile.
Sonrasında gönlümü aldı, bense affetmek gibi bir hatada bulundum.
Daha sonra üniversiteyi kazanıp doğudan İstanbul’a geldim. Onunla arama mesafe koymak adına...
Bana geri dönmem için yalvardı. Dayanamadım ve bir gün ansızın döndüm. Karşısına çıktım, her şey bir anda düzeldi, çok güzeldi... Ama sadece 3 gün sürdü.
3 gün sonra yine aynı tartışmalar yaşandı ve ayrıldık... O günden beri de bu ilişki hep böyle gidiyor. Bir ayrılıyor, sonra dönüp barışıyor. Ben artık bir çıkar yol bulmak istiyorum.
Onu seviyorum. Eğer bu beraberliğimizin ucunda mutluluk varsa, elimden geleni yapmak istiyorum ama beni çok zorluyor.
Annemle babam ayrı ve ben küçük yaşımdan beri babamın annemi aldatmasının evde yaşattığı şiddetle büyüdüm. Şimdi annemin kaderini paylaşmaktan korkuyorum.Bana yol gösterir misiniz? ◊ Rumuz: Çıkmazlardayım
YANIT
Sevgili kızım, çok yazık sana...
Ne kadar yanlış varsa yapıyorsun...
Bu adam için olmayacak hayaller kuruyorsun. “Eğer bu beraberliğimizin ucunda mutluluk varsa, elimden geleni yapmak istiyorum ama beni çok zorluyor” diyorsun. Bu ne anlama geliyor, evlenmeyi mi hayal ediyorsun onunla?
Seni bir terk edip giden, bir dönüp gelen, ilk fırsatta aldatan, sana büyük üzüntü yaşatan ve psikolojik anlamda seni ezen bir adamla evlenmeyi mi düşünüyorsun?
Bir de mutluluk arıyorsun bu evlilikte!
Ben siz kızlarımı anlayamıyorum ve inan büyük endişe içindeyim.
Sanki size eziyet eden bir erkeğe giderek daha çok bağlanıyor, ondan vazgeçemez hale geliyorsunuz gibi geliyor bana. Bu bir tür mazoşizm...
Yani sanki kendi kendinize eziyet etmekten zevk alıyormuşsunuz gibi.
Bu arada bilmeyenler için "mazoşizm"in sözlük anlamını yazıyorum: Kendisini aşağılayan, kendisine ruhsal ve özellikle fiziksel acı veren davranışlardan hoşlanma biçiminde beliren sapkınlık.
Ve ne yazık ki bana yazan ve kendisine ruhsal ya da fiziksel anlamda eziyet eden erkeğe özellikle tutkuyla bağlı olan kızların durumu işte bu. Henüz 20 yaşındasın, önünde uzun bir gelecek var.
Babana ortak olup ona belli ki kötü bir oyun oynamış bir babanın oğluna gönül vermekle de zaten büyük bir hata yapmışsın.
Sadece bu bile hayal ettiğin evliliğin olamayacağının işareti.
Eğer gerçekten fikrimi önemsiyorsan, bu adamı bir an önce hayatından çıkar.
Hem sanırım, onun uğruna binbir zorlukla kazandığın üniversitene bile ilgini kaybetmiş gibisin, yanılıyor muyum?
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