×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarGüzin AblaAnnem ve eşim birbirinden nefret ediyor
Güzin Abla
Güzin Abla
Güzin AblaYazarın Tüm Yazıları

Annem ve eşim birbirinden nefret ediyor

#Güzin Abla#DNA Testi#Anne

Annem ve eşim birbirinden nefret ediyor. Annem eşimi çocuk gibi görüyor ve yanımda adam gibi durmadığını söylüyor. Bu durum yüzünden eşimle sürekli huzursuzluk yaşıyoruz.

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, annem ve eşim birbirinden nefret ediyor. 5 yıldır evliyiz ve bir bebeğimiz oldu, annem eşimin her hareketini ve lafını çok yanlış algılıyor ve saygısızlık sayıyor.
Eşimin yanında da defalarca “Benim istediğimi almadın işte, şimdi bu adamı çekiyorsun” gibi laflar söyledi, çekmekten kastı maddi ama eşim bu konuda çok emek sarf ediyor. Ancak bir türlü hayırlı bir kapı açılmadı, iş bulamadı.
O da çok sıkıntılı bu konuda. Annem her yaptığını dile getirip eşimin ailesine laf ediyor ve eşimi çocuk gibi görüyor ve yanımda adam gibi durmadığını söylüyor. Son olarak da eşimin bana hükmetmesini istemiyor, neden ona sözümü geçiremiyorum diye bana yükleniyor.
Eşim bana ve bebeğimize çok düşkün, tek sorun, maddi olarak sıkıntıdayız. Onun için de çabalıyoruz.
Şimdi annem eşimden nefret ettiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, bebeğimi sevmeyeceğini artık evime giremeyeceğini söylüyor.
Bu durumlar yüzünden eşimle sürekli huzursuzluk yaşıyoruz.
Ne önerirsiniz?
Rumuz: Aile çatışması

YANIT
Sevgili kızım, her şeyden önce sana şunu sormak istiyorum annen nasıl oluyor da aile işlerinize bu kadar karışabiliyor? Eşine hakaret edebiliyor, eşinin ailesine hakaret edebiliyor...
Eşinin iş bulamaması elbette ailenizin geçimi açısından önemli.
Ancak şu dönemde, ülkedeki işsizlik problemini hiç kimse görmezden gelemez. Bırakın iş bulmayı, pek çok işyerinden işçi çıkartılıyor, pek çok tanınmış kuruluş kapılarını kapatıyor maalesef.
Elbette eşin bir şekilde ailesini geçindirmek içi bir çare, bir iş bulacaktır. Ama bunlar sizin ikiniz arasındaki bir problem…
Annen bunlara karışmamalı… Hele bu yüzden eşine kötü davranmamalı. Yüzüne karşı hakaretler yağdırmaktan vazgeçmeli.
Sen de annenle ciddi bir şekilde konuşup bu duruma bir son vermelisin.
Eşinin yanında yer almalısın. Tabii eğer eşini seviyor ve onu kaybetmek istemiyorsan...
Annem ve eşim birbirinden nefret ediyor

Haberin Devamı

Ben evlatlık olabilir miyim?
Güzin Abla, ben ortaokuldan berî bu kuşkuyla yaşıyorum.
Annem 0 negatif, babam B pozitif, abim A pozitif, ben AB pozitif kan grubundanım.
Ama çok kez araştırdım böyle bir şey imkânsızmış. Sıfır kan grubunun AB çocuğu asla olamazmış.
Ve annemin ilk başlarda çocuğu olmamış. Babamla aralarında kan uyuşmazlığı varmış, ilaç tedavisi görmüş ve öyle hamile kalmış.
Bize böyle anlatıyor ama ben inanmadım. Böyle bir şey mümkün mü ilaç tedavisi kullandığı için bizim kanlarımız değişik olabilir mi?
Rumuz: Kuşkularım
YANIT

Haberin Devamı

Sevgili kızım, bu konuda bir uzmanın fikrini almak gerekir. Bildiğim kadarıyla kan testi bu açıdan kesin bilgi vermeyebilir. DNA testi yaptırarak emin olabilirsin.
Bunun için anne ile babadan ve çocuklardan kan alınarak laboratuvarda özel bir test yapıldığı gibi, birer saç telinin ya da tükürük örneğinin de yeterli olduğu biliniyor.
Ancak sana şunu da söyleyeyim...
Annenle baban çocukları olmadığı için, sizi evlat da edinmiş olabilir.
Bu bence üzülecek bir şey değil.
Onlar sizi gerçek evlatları gibi sarılıp, sevgiyle şefkatle büyütmüşler. Bunun için üzülmek yerine, sevinmelisiniz.

#Güzin Abla#DNA Testi#Anne
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Gündemin 6 konusu

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Entrika dolu bir hikâye

 BARBAROS TAPAN
BARBAROS TAPAN

Şans kapımızda, ilham perileri yanımızda

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Geminin içindeydim

DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Meunier ve Onuachu farkı

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE
TÜM YAZARLARIMIZ