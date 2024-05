Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, annem ve eşim birbirinden nefret ediyor. 5 yıldır evliyiz ve bir bebeğimiz oldu, annem eşimin her hareketini ve lafını çok yanlış algılıyor ve saygısızlık sayıyor.

Eşimin yanında da defalarca “Benim istediğimi almadın işte, şimdi bu adamı çekiyorsun” gibi laflar söyledi, çekmekten kastı maddi ama eşim bu konuda çok emek sarf ediyor. Ancak bir türlü hayırlı bir kapı açılmadı, iş bulamadı.

O da çok sıkıntılı bu konuda. Annem her yaptığını dile getirip eşimin ailesine laf ediyor ve eşimi çocuk gibi görüyor ve yanımda adam gibi durmadığını söylüyor. Son olarak da eşimin bana hükmetmesini istemiyor, neden ona sözümü geçiremiyorum diye bana yükleniyor.

Eşim bana ve bebeğimize çok düşkün, tek sorun, maddi olarak sıkıntıdayız. Onun için de çabalıyoruz.

Şimdi annem eşimden nefret ettiğini, yüzünü bile görmek istemediğini, bebeğimi sevmeyeceğini artık evime giremeyeceğini söylüyor.

Bu durumlar yüzünden eşimle sürekli huzursuzluk yaşıyoruz.

Ne önerirsiniz?

Rumuz: Aile çatışması



YANIT

Sevgili kızım, her şeyden önce sana şunu sormak istiyorum annen nasıl oluyor da aile işlerinize bu kadar karışabiliyor? Eşine hakaret edebiliyor, eşinin ailesine hakaret edebiliyor...

Eşinin iş bulamaması elbette ailenizin geçimi açısından önemli.

Ancak şu dönemde, ülkedeki işsizlik problemini hiç kimse görmezden gelemez. Bırakın iş bulmayı, pek çok işyerinden işçi çıkartılıyor, pek çok tanınmış kuruluş kapılarını kapatıyor maalesef.

Elbette eşin bir şekilde ailesini geçindirmek içi bir çare, bir iş bulacaktır. Ama bunlar sizin ikiniz arasındaki bir problem…

Annen bunlara karışmamalı… Hele bu yüzden eşine kötü davranmamalı. Yüzüne karşı hakaretler yağdırmaktan vazgeçmeli.

Sen de annenle ciddi bir şekilde konuşup bu duruma bir son vermelisin.

Eşinin yanında yer almalısın. Tabii eğer eşini seviyor ve onu kaybetmek istemiyorsan...





Ben evlatlık olabilir miyim?

Güzin Abla, ben ortaokuldan berî bu kuşkuyla yaşıyorum.

Annem 0 negatif, babam B pozitif, abim A pozitif, ben AB pozitif kan grubundanım.

Ama çok kez araştırdım böyle bir şey imkânsızmış. Sıfır kan grubunun AB çocuğu asla olamazmış.

Ve annemin ilk başlarda çocuğu olmamış. Babamla aralarında kan uyuşmazlığı varmış, ilaç tedavisi görmüş ve öyle hamile kalmış.

Bize böyle anlatıyor ama ben inanmadım. Böyle bir şey mümkün mü ilaç tedavisi kullandığı için bizim kanlarımız değişik olabilir mi?

Rumuz: Kuşkularım

YANIT

Sevgili kızım, bu konuda bir uzmanın fikrini almak gerekir. Bildiğim kadarıyla kan testi bu açıdan kesin bilgi vermeyebilir. DNA testi yaptırarak emin olabilirsin.

Bunun için anne ile babadan ve çocuklardan kan alınarak laboratuvarda özel bir test yapıldığı gibi, birer saç telinin ya da tükürük örneğinin de yeterli olduğu biliniyor.

Ancak sana şunu da söyleyeyim...

Annenle baban çocukları olmadığı için, sizi evlat da edinmiş olabilir.

Bu bence üzülecek bir şey değil.

Onlar sizi gerçek evlatları gibi sarılıp, sevgiyle şefkatle büyütmüşler. Bunun için üzülmek yerine, sevinmelisiniz.