Annem polis olmamı istemiyor

Hayvan Hakları Yasası’nın yeniden masaya yatırılmasını, cezaların artırılmasını talep etmiştik. Fakat şu an gelinen nokta hiç de iç açıcı değil. Sokaktaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor.

Sevgili Güzin Abla, hayvanlara yapılan işkence ve tecavüz olayları toplumun vicdanını kanatması üzerine, mevcut yasanın gözden geçirilerek cezaların artırılmasını talep etmiştik.

Ancak yeni yasa iyi niyetli bölümlerine rağmen bazı bölümlerinin tekrar gözden geçirilmesinde fayda var. Sokak hayvanlarına yiyecek vermek, su vermek neredeyse yasaklanıyor ve cezaya tabi oluyor. Sokaktaki canlara yaşam hakkı tanınmıyor. 2014 yılından itibaren çıkan 5199 sayılı yasayı uygulayamayan, yasanın olmazsa olmazı kısırlaştırmayı yapamayıp, ayrıca bir de belediyelerce zulme tabi tutulan canların mağduriyeti sebebiyle, evlerimize, bahçelerimize alarak kucak açtığımız canlarımızla ilgili endişelerimiz var.

Bu yeni şekliyle yasa, birçoğumuzun yemeyip yedirdiği, kredi çekerek özel kliniklerde tedavi ettirdiği gariplerin elimizden alınarak barınaklara kapatılması, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmelikleriyle uygulanabilecek hale geldi. Kısırlaştırma yapılacak bahanesiyle barınaklarda toplanacak kedi ve köpeklerimiz, deneylerde kullanılmak üzere laboratuvarlara gönderilebilecek.

Yaşanacak acıları göz önüne alarak gereğinin yapılacağını ümit ediyoruz.

◊ Zuhal Ardahanlı (Çayyolu Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği)

YANIT

Sevgili Zuhal kardeşim, biz bu yasayı o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki... Doğrusu ben de sizin gibi bazı noktalarda hayal kırıklığına uğradım. Evde beslenecek hayvanlarımıza kısıtlama getirilmesi bizler için endişe verici.

