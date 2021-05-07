Annem “Keşke seni doğurmasaydım” dedi

Benden yaşça biraz büyük bir hanımla beraberim. Aramızdaki yaş farkından dolayı beni çok kıskanıyor ve sık sık kavga ediyoruz...

Sevgili ablacım bütün okurlarına yardımcı oluyorsunuz, umarım benim mektubumu da dikkate alırsınız...

24 yaşında bir gencim. Bundan üç sene önce bir kafede onunla tanıştım. Bu hanım benden biraz büyük, evlenip boşanmış...

Hâlâ da birlikteyiz ama kavga edip duruyoruz...

Hep suçlu olan biri var; o da benim... Ona kızmıyorum, kızamam da ama onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bu yüzden size başvurmak istedim.

Bu hanım oldukça kıskanç, benim daha genç olmam onu kıskançlığa sürüklüyor.

Bazen telefonumu karıştırıyor, bilinmeyen bir numaradan gelen bir telefon ya da mesaj onu öfkelendiriyor.

Bazen bu yüzden, bazen de benden bir şey istediği zaman yerine getiremeyince yalan söylemek zorunda kalıyorum.

