Annem “Keşke seni doğurmasaydım” dedi

Sevgili ablacım bütün okurlarına yardımcı oluyorsunuz, umarım benim mektubumu da dikkate alırsınız...
24 yaşında bir gencim. Bundan üç sene önce bir kafede onunla tanıştım. Bu hanım benden biraz büyük, evlenip boşanmış...
Hâlâ da birlikteyiz ama kavga edip duruyoruz...
Hep suçlu olan biri var; o da benim... Ona kızmıyorum, kızamam da ama onu kaybetmekten çok korkuyorum. Bu yüzden size başvurmak istedim.
Bu hanım oldukça kıskanç, benim daha genç olmam onu kıskançlığa sürüklüyor.
Bazen telefonumu karıştırıyor, bilinmeyen bir numaradan gelen bir telefon ya da mesaj onu öfkelendiriyor.
Bazen bu yüzden, bazen de benden bir şey istediği zaman yerine getiremeyince yalan söylemek zorunda kalıyorum.
22 yaşında, üniversite mezunu genç bir kızım. 1 yıllık ilişkim var. Sevgilim de okulunu bitirmiş, mesleği elinde, doğaya, insana, hayvanlara karşı duyarlı ve hep yanımda olan bir insan.
Sevgilimle çok mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz.
Ama başından daha önce bir evlilik geçmiş. Bunu bana 2-3 ay önce söyledi. Toplumda yerleşmiş bir kanı var, biliyorsunuz bunu yıkmak çok zor. Sevgilim de bu yüzden onu yanlış anlarım ve bu güzel giden ilişki biter diye korkmuş, söyleyememiş.
Başta tabii ki şaşırdım, kaç ay sonra bunu öğrenmem beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Olayı daha tam ben üzerimden atamamışken ablam da moralimin bozuk olduğunu anlayıp bana ne olduğunu sordu. Ben de anlattım.
Daha sonra anneme ve abime de... Annem “Onu seviyordum ama soğudum” dedi. Abim ise “Sen inanıp seviyorsan bizim için bir sıkıntı yok” dedi.
Ama ablam biraz kuşkucu ve araştırmacı bir insan olduğu için hem ona karşı tavır aldı hem de eski eşiyle birlikte olan sosyal medya hesaplarını bulup bana gösterdi. Ben görünce daha da yıkıldım tabii.
Eşim, nişanlılığımızın ilk 6 ayında beni 20 bin TL borca soktu. “Beraber çalışıp öderiz” diye beni rahatlattı.
Bir yandan “Hiçbir istediğim olmuyor ve nişanı atasım var” diye sızlanıyordu. Bu süreçte her istediğini yaptırdı.
Ben her ay onlara elim boş gitmezdim. Birlikteyken de kendisine bir şeyler almak için alışveriş yapardı.
Her istediğini alırdım.
Evlendikten sonrada devam etti istekleri. Ya ağlayarak ya tavır yapıp küserek her istediğini aldırdı bana.
Hepsi de borçla...
Ailesinin bulunduğu şehre yerleştik.
1 yaşında çocuğu olan 30 yaşında bir kadınım. Eşimle severek evlendim ve yaşadığım yerden kalkıp hiç bilmediğim bir başka şehre yerleştim. Daha biz yoldayken eşimin telefonuna ”arkadaş” diye kayıtlı olan bir arama geldi.
Eşime “Bu kim?” diye sorduğumda “Üniversiteden arkadaşım, şimdi çok konuşur açmayayım” diye cevapladı. Evlendikten sonra da ara ara bu arkadaşla mesajlaşmasına şahit oldum. Sonuçta onun bir kadın olduğunu anladım. Bir gece üçte eşimi aradı. Eşim, gerekçe olarak bir akrabasının öldüğünü, çok üzgün olduğu için aradığını söyledi.
O zaman hamileydim ve o kadınla telefonla da olsa konuşmasını istemediğimi belirttim.
Buna rağmen görüşmeler devam etmiş ki birkaç ay önce kadın, aynı gün içinde tam 4 kere aramış. Eşim o sırada başka bir görüşmede olduğu için arama kaydı ekranda kalmış.
Eşim, telefonunun şifresini benden gizlerdi fakat bir gün telefonu açık şekilde uyuyakalmıştı.
Kadının attığı öpücüklü mesajı gördüm: “Günaydın bir tanem, dün gece ilk defa rahat uyudum.”
Eşimin telefonu 10 gün servisteydi ve bir önceki gün gelmişti. Rahat uyudum deme sebebi akşam onunla yazışmasıydı. Eşime, bu mesajın hesabını sordum. Bana şaka yapmış aklınca dedi. Ben görüşmemesi için ısrar ettim. O da kadını engellediğini söyledi. Yine inandım...
24 yaşındayım ve eşimle 1 yıl flört dönemimiz oldu. Sonra bana evlenme teklifi etti.
Onun aşırı ısrarı üzerine dini nikâhımızı kıydık. Ama sonrasında eşimin evli ve 4 çocuk babası olduğunu öğrendim. Mecburen kaçmak zorunda kaldık.
Babam bizi buldu ve ailemin her şeyden haberi oldu. Sonra da düğünümüz oldu.
Çocuklar eşimin annesinde kalıyor.
Eşi de aynı yerde, yani annesinin evinde...
Bu kadar zor şartların sonunda 4 buçuk yıldır evliyiz. Bir de çocuğumuz oldu. Ama bana değer vermiyor.
O benim için her şeyi göze alan adam inanılmaz derecede değişti. Başka kadınlara ilgisi var. Her ne kadar beni sevdiğini söylese de sevilmediğimi hissediyorum.
Evliyim ve iki kızım var. 32 yaşındayım. Eşim özünde saygısız, küfürbaz biri... Farklı karakterlere sahibiz. Ben çalışmıyorum ama evde online derslerle kendimi geliştiriyorum.
İyi bir yaşam koçu olma yolunda ilerliyorum.
Gelin görün ki eşimin ailesi buna izin vermiyor ve onlarla baş edemiyorum. Örneğin ben başka çocuk istemiyorum. Eşim de belki bu konuda ısrar etmiyor ama görümcem yüzünden devamlı kavga ediyoruz. Görümcem, “Oğlan çocuk doğurmazsan seni boşatırız” diyor. Ben buna katlanamıyorum. Hayallerim var ve ne yapacağımı şaşırdım.
Bir de iki yıl önce aldatıldım ve artık eşime güvenim yok.
Çünkü tekrar aldatacağını da biliyorum. Bunun için üçüncü çocuğu istemiyorum ve artık kariyer yapmak istiyorum. Bunu söylediğimde, eşim de ailesi de dalga geçiyor.
◊ Rumuz: Üstelik aldatıldım
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Sevgili kızım, ayaklarının üzerinde durmak, kariyer yapmak için geç bile kalmışsın.
21 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan genç bir kızım Güzin Abla. Sana o kadar çok yakın hissediyorum ki kendimi...
Hiç ablam yok, belki de bu yüzden kendimi birilerine anlatma isteği duyuyorum...
Yaklaşık 2 buçuk ay önce sosyal medyadan biriyle tanıştım. Aynı şehirdeyiz, köylerimiz yakın ama şu an merkezde oturuyor kendisi.
Güvenmek istedim birine ve o da bu kişi oldu.
Uzun bir aradan sonra birini sevmek istedim.
Birkaç haftalık konuşma sürecinden sonra kendimi bir ilişkide buldum.
Mutluydum bir yandan ama bir taraftan da sınav hazırlığım olduğu için tereddüt dolu bir süreçti. O karşılıklı görüşmekte çok ısrarcıydı.
Ben yurtdışında yaşayan, 21 yaşında genç bir kadınım. Geçen sene biriyle tanıştım, çok sevdim ve evlenmeye karar verdik. Ailem evliliğime çok karşıydı. Çünkü damat adayına güvenmiyorlardı.
“Bundan sana koca olmaz, ne olur vazgeç” dedi annem ve babam. Ama ben dinlemedim, çok sevdim ve geçen yıl evlendim.
Düğüne kadar eşim de ailesi de bir dediğimi iki etmiyordu. Ama düğünden sonra eşim ailemi görmemi yasakladı. Karşı çıktığım zaman da beni öldüresiye dövdü.
O zamanlar öğrenciydim.
Eşim ve ailesi, “Okulu bırakıp evinin kadını olacaksın. Evde oturup çocuk yapacaksın” dedi.
7 ay evli kaldım ve her gün eşimden dayak yedim.
Eşimin başkasından çocuğu olduğunu düğünden sonra öğrendim. Alkolik ve madde bağımlısı olduğunu da sonrasında öğrendim.
Güzin Abla merhaba, birkaç yıldır devam eden bir ilişkim var. Aramızda ufak sefek sorunlar çıkıyor. Ama gerginlik çıkarmama sebep olan tek sorun ailesi.
Annesi ve kız kardeşi ile tanıştım. Önceleri kız kardeşinin bana karşı ciddi kırıcı konuşmaları oldu.
Benim hiç hatam olmadığı halde, ben sürekli ondan hep özür diledim, hediyeler alıp gönlünü almaya çalıştım.
Sonunda barış sağladık.
Şimdi de bir süredir gerek telefonda gerek yüz yüze annesi veya kardeşi ile konuştuğum her şey direkt sevgilime söyleniyor.
Mesela, “Ben bu yemeği sevmiyorum” gibi basit bir cümleyi bile gidip ona söylüyorlar. “Böyle dedi, pot kırdı, saygısızlık etti” diye ifade ediyorlar. Sürekli arkamdan konuşuyorlar. Sevgilim de bunları gelip bana söylüyor.
Onlara karşı hiç kötü niyetli değilim, hep iyi davranıyorum.
Güzin Abla, ben 21 yaşında bir üniversite öğrencisiyim.
3 yıla yakındır süren bir ilişkim var. Erkek arkadaşım da benimle aynı yaşta ve üniversite öğrencisi.
Gayet uyumlu, sınırlarını bilen bir birlikteliğe sahibiz. Erkek arkadaşım özel alanıma saygı duyar, beni gerektiğinde kendimle baş başa bırakır. Güzel iltifatlar eder ve sürprizler yapar. Hedeflerime saygı duyar ve beni motive edip destekler.
Ama aynı zamanda çok kıskanç ve biraz asabi. Etrafımdaki ilişkilerde bu olumsuz yönlerin, evlenince şiddetini daha çok artırdığını gördüm.
Erkek arkadaşımda da bu kıskançlık ve asabiyetin evlenince şiddetlenmesinden korkuyorum.
Ben zaten sınırlarını bilen bir kadınım. Erkek arkadaşıma saygısızlık olacak hiçbir eylem ve harekette bulunmuyorum.
Ayrıca ben kendim de bu durumu defalarca ona ifade ediyorum. Yine de onun aşırı kıskanç davranışları oluyor. Buna engel olamıyorum.
Merhaba Güzin Abla, ben 35 yaşında, iyi bir mesleği olan, hali vakti yerinde bir adamım. 10 yıllık evliliğimi, yakın zamanda eşimden boşanarak bitirdim.
Şu an birlikte olduğum bir kadın var. Ben ona deliler gibi aşığım. O da beni seviyor.
Fakat işin tatsız yanı sevdiğim kadın evli ve küçük bir çocuğu var.
Duygularımıza engel olamayıp cinsel anlamda da beraber olduk. Artık birbirimize daha fazla bağlandık.
Ne yaparsak yapalım bir türlü birbirimizden kopamıyoruz.
Sizce hata mı yapıyoruz? Zaman zaman ayrılmayı düşündük ama yapamadık.
Bir iki gün sonra yine birbirimize koştuk. Şimdi ben çok zor durumdayım, ne yapacağımı bilemiyorum.
Şu anda kafamı kurcalayan bir sorunum var; “bakire miyim, değil miyim” bilmiyorum...
Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Ben, hiç kimseyle ilişkiye girmedim ama zaman zaman kendi kendimi tatmin için mastürbasyon yaptım.
Zaten küçük yaşta regl oldum. Utangaç ve çekingen biriyim.
O yaşlarda da çok utanıyordum pantolonuma bir şey geçecek diye.
Haliyle birkaç defa tampon kullandım.
Yakında düğünüm olacak ve bu yüzden çok korkuyorum.
Gerek kendi kendimi tatmin ederken, gerekse tampon kullanırken, bekaretimi bozmuş olabilir miyim?
Ben bekar bir erkeğim. Bir süre önce evli bir kadın kanıma girdi. Beraber olduk. Ama ben onu bıraktım ve beraber olmak istemedim.
O defalarca üstüme üstüme geldi. Bin bir türlü numarayla beni zorladı ve yeniden benimle oldu.
Bana “Bende spiral var” dedi.
Sonundaysa ben ondan kesinlikle vazgeçtim...
Onu her yerden engelledim ve Allah’ıma tövbe ettim.
Ama o peşimi bırakmadı. Şimdi de gelmiş bana, “Hamileyim, çocuk senden” diyor. Ama nasıl kesin bilebilir? Sonuçta kocasıyla da birlikte olmuştur değil mi?
Ben çok kötü oldum. Vicdanen zaten yüküm vardı. Şimdi bu da üstüne tuzu biberi oldu. Artık düşünmekten uyuyamıyorum, geceleri kalp atışım hızlanıyor ve korkulara kapılıyorum.
Bir süredir biriyle konuşuyorum ve o kişi, benim Tip 1 diyabet hastası olduğumu bilmiyor. Bunu ona söylemek istiyorum ama onun tepki vermesinden korkuyorum.
Bu durumu 5 yıl önce yaşamıştım. Biriyle tanışıp birkaç ay sonra hastalığımı söyleyince ayrılmak istemişti.
O kişi benim sağlıklı çocuk dünyaya getiremeyeceğimden, sağlığımın daha kötüye gitmesinden korktuğu için ayrılmıştı.
Şimdi tekrar bu durumu yaşamaktan korkuyorum. Nasıl söylemem gerekiyor ya da bu beraberliğe nasıl başlamam gerekiyor?
Hiçbir fikrim yok... Bana yardımcı olur musunuz?
Rumuz: Korkularım
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Sevgili kızım, bugün dünyada şeker hastalığı ne yazık ki, çok fazla yaygın.
Merhaba Güzin Abla, ben henüz 16 yaşında, lise 2’nci sınıf öğrencisiyim. Bir yılı aşkın süredir bir sevgilim var. Kendisi 20 yaşında.
Yolun başından beri niyetimiz ömür boyu bir ilişki. Bunları düşünmek için küçük olduğumu düşünebilirsiniz ama ben yaşıma göre olgun biriyim.
Onunla sosyal medyada tanıştık ve sadece bir defa buluştuk. O buluşmada heyecanlı olduğum için ona soğuk davrandım, utandım biraz. Ama problem etmedi.
Onunla cinsellik konusunda da konuşmalarımız oldu.
Hatta benimle birlikte olmak istediğini söyledi ama ben istemeyince anlayış gösterdi...
Asıl probleme geliyorum. Annesi yaşlı bir kadın ve sevgilim tek başına onunla ilgilenmekte zorlanıyor. B
u yüzden de evlenmesi gerektiğini söyledi bana.
Ben, 18 yaşındayım ve bir süre önce nişanlandım. Nişanlımla aramda 10 yaş var ama bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı.
Ta ki annemle kayınbabamın birlikte olduğunu öğreninceye kadar.
Yaklaşık 5-6 ay önce annemle kayınbabamın birbirlerine karşı çok sıcak davrandıklarını hissettim.
Nişanlandıktan sonra kayınbabam her gün bize gelmeye başladı. Birbirlerine olan bakışları, konuşmaları olsun hep imalıydı.
Ben de normal olarak şüphelendim ve telefonuma konuşma kaydedici indirdim. Ben, kayınbabamı arayıp konuştuktan sonra zaten annem kendiliğinden “Ver ben de konuşayım” diyordu ve ben de odadan çıkıyordum.
Kaydedici sayesinde konuşmaları dinleyebiliyordum. Günlerce bu böyle sürdü ve bütün konuşmaları dinledim. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Kendimi sanki çok büyük ihanete uğramış gibi kötü hissettim.
Tesadüfen konuşmalara rastlamış gibi davranıp “Anne bunlar da ne?” diye ona sordum. Önce “Bu ses kayıtları bana ait değil” dedi, sonra da “Senin düşündüğün gibi değil, sil o ses kayıtlarını” dedi. Ben de ona, içimden gelmese de inanmış gibi göründüm, konuyu kapattık.
22 yaşındayım ve bir oğlum var, 2 yıllık evliyim. Eşimle çok kısa sürede tanışıp evlendim.
Sadece 4 aya yakın birbirimizi tanıdık ve sonrası hep evlilik, düğün telaşıydı. Kısacası senemiz dolmadan evlendik. Eşimle geçirdiğim 4 ay, bir ömre bedeldi.
Sonrasında evlilik denilen olay tam oturunca aptala döndüm. Ve “ben ne yaptım” sendromu başladı.
Çünkü benim çok güzel bir üniversite hayatım, arkadaş çevrem ve ailem vardı.
Maddi manevi her şey elimin altındaydı. Ve önceden neşe dolu bir kızdım.
Herkes enerjimi neye borçlu olduğumu sorardı, şimdi ise gözyaşlarımın nedenini soruyor. 2 yıl oluyor ve karşımda kabullenemediğim bir hayat, bir evlilik, bir ev, bir sorumluluk var. Bu yolun geri dönüşü olmadığını, bu hayata adapte olmam gerektiğini kabullenemiyorum.
Sürekli “ben ne yaptım, nasıl böyle bir yola girdim, evlilik için çok erkendi” diyorum kendime. O güzelim hayatı gencecik yaşta bırakıp neden bu hayatı, bu sorumluluğu seçtim!
Çekmeköy’de bulunan 15’inci Füze Üs Komutanlığı çok anlamlı bir projeye imza attı. Artan günlük yemekler derneğimize verilecek ve ormanlardaki canlarımızın beslemesi yapılacak.
Hem israf önlenmiş, hem de canlarımızın karnı doymuş olacak.
Ben HAÇİKO Derneği gönüllüsü olarak ormandaki can dostlarımıza mama ve su dağıtıp sağlık problemleriyle ilgileniyorum.
Bu bilgiyi de farkındalık oluşturmak amacıyla size yollamak istedim...
Sizin yazılarınız, köşeniz bizler için çok değerli ve önemli.
Çekmeköy’de bulunan 15’inci
Füze Üs Komutanlığı’nın bize yemek bağışı yapacağı bu önemli projeyle ilgili komutanlığın sorumlu subayları ve çevre mühendisi sözleşme imzaladı.
Bir şirkette çalışıyordum, oraya uzun yıllarımı verdim. Toplantılarda hepimiz bir zincirin halkasıydık ancak toplantı bittikten sonra bütün işler benim üzerimdeydi. Adeta koşarak çalışıyor, en az üç kişinin yapması gereken işlerimi bitirmeye çabalıyordum.
Üstlerimden destek istediğimde, “Abartıyorsun, ne var bunda. Getir ben yapayım” diyor sonra ise “Sen bana nasıl iş verirsin? Ben senin amirinim” kavgasını ediyorlardı.
Kısa süre sonra strese dayalı iç kanama nedeniyle hastahaneye düştüm. Eşime ve çocuğuma bakmakla yükümlüydüm, işimden olmamalıydım. Ancak çalışma yaşamım boyunca hep aşağılandım, hor görüldüm.
Beni bezdirmek için ellerinden geleni yaptılar.
Şimdilerde bu duruma ‘mobbing’ diyorlar ya...
Beni hep suçladılar, “pis kokuyorsun”, “ne biçim giyiniyorsun” dediler.
“Bir gün ‘mobbing’siz günüm geçsin ertesi gün oruç tutacağım” diyordum. Bir kere geçti ve ben de sözümü tutup oruç tuttum.
Annem “Keşke seni doğurmasaydım” dedi
Annem sürekli bana ters davranıyor. Her gün “Keşke seni doğurmasaydım” gibi sözcükler söylüyor. Bu da kalbimi parçalıyor...
Yaşım 13... Annem beni sabah çatık kaşlarla, asık suratla ve bağırarak uyandırır. Gece 1-2 gibi uyuduğum için sabah 11 gibi kalkabiliyorum. Geç uyandığım için de sabahları bana çok sinirli davranıyor.
Sorunu çözmeye çalışmak için iletişim kurduğumda yine sadece kendi konuşarak, benim geçmişten bu yana tüm hatalarımı sayarak bağırmaya devam ediyor. Sorun sadece bu da değil. Benim bir buçuk yaşında küçük erkek kardeşim var. Annem ev temizliği ve yemeğiyle ilgilendiği için kardeşime zaman ayıramıyor.
Dolayısıyla sabahtan akşama kadar onunla ben ilgileniyorum. Bu aşırı yorucu bir durum. Anneme benim de ara ara dinlenmeye ihtiyacım olduğunu dile getirdiğimde bana şu tepkiyi veriyor: “Yaptığın işi de başa kakmasan olmaz. Kolaysa sen gel yemek, temizlik yap.”
Bugün mesela 4. defa beni sarsacak, kıracak cümleler kullandı. Örneğin, “Keşke seni doğurmasaydım, iğrenç, pislik...”
Hatta küfür bile ediyor bana. Bu sözcükler kalbimi parçalıyor. Bazen diyorum ki, “Aramızdaki sorunların kaynağı ergenlik döneminde olmam mı?” Annem geçmişte kendi ailesi ile bazı sorunlar da yaşamış. Mesela öz anne ve babası onu dışlamış, diğer kardeşlerine bakmış. Onu bir aileye vermişler. Annemi de şu an ki üvey (ama aslında öz gibi) olan anne ve babası büyütmüş, sahiplenmiş. Bana karşı bu öfkesinin ya da çıkışlarının bu durumdan da kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Güzin Abla, ne yapmalıyım? Rumuz: Annemle aramızdaki sorunlar
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Sevgili küçüğüm, bu yaşta böyle üzüntüler, acılar içinde olman beni gerçekten çok üzdü.
Annene en çok ihtiyacın olduğu bir dönemde, ondan beklediğin ilgiyi ve sevgiyi görememen, onun sana böyle düşman gibi davranması gerçekten çok üzücü.
Anneler böyle davranmaz demek istiyorum ama ne yazık ki zaman zaman senin gibi küçücük bir çocuğun annesinden yakınmalarıyla da karşılaşabiliyorum.
Ama sana söylemeliyim ki mektubunda dikkatimi çeken iki şey var: Birincisi çok düzgün ve son derece akıcı bir ifaden olması.
İkincisi ise anneni yargılamayıp, onun psikolojisini son derece mantıklı bir şekilde tahlil edebilmen...
Gerçekten annenin mutsuz olduğunu ve bunun çocukluk dönemindeki dışlanmasına bağlı olabileceğini ben de düşünüyorum.
Annen belli ki mutsuz bir çocukluk geçirmiş.
Her ne kadar anneni, ona çok iyi ve gerçek anne ve babası gibi davranabilmiş bir aile büyütmüş olsa da onun ruhunda ailesinden ayrı düşmüş olmak kim bilir ne yaralar açmıştır.
Ve sen eminim bunu çok iyi anlayabiliyorsun...
Ancak annenle yakınlaşmak için mümkün olduğunca ona anlayışlı davranmanı öneririm.
Onun sana kötü davranmasına fırsat vermeyecek şekilde hareketlerine özen göstermeyi, onu öfkelendirmemeye çalışmayı deneyebilirsin ilk adım olarak.
Bu bir süreç olabilir, belki zamanla sana haksızlık ettiğini anlayacaktır. Sakinliğini korumalısın sevgili kızım.