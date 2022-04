Annem ilişkimizi onaylamıyor

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 22 yaşında, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan bir kızım. Bu yıl mezun oluyorum. 5 yıldır çok iyi giden bir beraberliğim var. Sevgilimle okul bittikten sonra evlenmeyi düşünüyoruz.

Ancak annem bu ilişkimi ilk baştan beri onaylamadı. Çünkü sevgilim mühendis ama devlette kadrolu çalışmıyor. Üç yıl özel sektörde çalıştı, şu an ise ekonomik durumlardan dolayı İngiltere’ye gitti. Orada bir yıl kadar çalışıp para biriktirmeyi düşünüyor. Para biriktirdikten sonra Türkiye’ye dönüp benimle evlenmeyi daha sonra birlikte İngiltere’ye gitmemizi planlıyor.

İlk başlarda bu planına karşı çıktım ama sonra bu düşüncesi bana da mantıklı gelmeye başladı. Annem sevdiğim adamın İngiltere’ye gittiğini de bilmiyor, eğer bilse daha da çok karşı çıkar birlikteliğimize...

Ben onu çok seviyorum ve atanıp atanmamasını çok dert etmiyorum, İngiltere’ye gidersek ikimiz çalışır geçiniriz diye düşünüyorum. Bir yandan da ailemin vereceği tepkiden korkuyorum. İşte bu yüzden size soruyorum, ne yapmalıyım?

Erkek arkadaşım İngiltere’ye gittikten sonra kendi alanında doktora yapıyor, orada vize süresini uzatıp çalışacakmış. Çevremdeki herkes atanmamı ve atanmış biriyle evlenmemi bekliyor, bu beklentilerden etkileniyorum ben de ister istemez. Bu arada sevdiğim kişi iyi biri ve bana değer veriyor. Bu nedenle çevrenin saçma beklentisi yüzünden bu ilişkiyi bitirmek istemiyorum.

YANIT

Sevdiğin genç aldığı karar kendine göre haklı olabilir.

Evlenmeyi düşünen, ancak annenin beklediği gibi, atanıp atanamayacağı hakkında bilgisi ve beklentisi olmayan bir genç adamın, pek çok genç gibi umudu yurtdışında bulmasını üzülsem de, anlamaya çalışıyorum.

Ancak annen de bu duruma karşı çıkmakta bir o kadar haklı.

Tüm beklentilerini üzerine kurduğu, yıllar boyu eğitimini tamamlamasını bekleyip umut bağladığı kızının evlenip yurtdışına gitmesini istemeyebilir.

Zamanın ne getireceğini bilmeyen, yaşlandıkça hayatı tamamen evlatlarının mutluluğu üzerine kuran, ancak onları doğal olarak yakınında görmek isteyen bir anne davranışı bu.

Sen de anne olduğunda bunu anlayacaksın eminim.

Demem o ki, annen de kendine göre haklı.

Kabul et ki, yurtdışında yaşamak öyle hayal ettiğiniz kadar kolay ve rahat olmayacaktır.

Oradaki hayat şartları, her ne kadar ikiniz de çalışarak rahatlıkla geçirebilmeyi düşünseniz de, oldukça sert ve acımasız olacaktır.

Sevdiğin adam bir yandan da doktorasını yapacakmış.

Çalışma izni alabilecek mi, vizesini uzatmak için yapacağı girişimler olumlu sonuçlanacak mı?

Henüz bunlar da kesinleşmiş değil.

Kısacası kızım, pek çok genç için olduğu gibi, yurtdışı sizin için de bir macera...

Bu adımı atarken, bunu da unutmamak gerekir.

Umarım her şeye rağmen, bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz sevgili kızım.

Ancak arkanda seni onaylaması oldukça zor bir anne ve aile bırakacağın gerçeğini de unutma.