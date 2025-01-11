Annem evli bir adamla birlikte

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Annesi üniversite, babası ortaokul mezunu bir kızım. Annem lise bitince köyden şehre tek başına yerleşmiş ve özgür bir kadın olmuş ancak sonrasında bir grupla tanışmış ve kendini onların yoluna adamış.

Üniversiteyi de açıktan bitirmiş, sonrasında oradan tanıştığı bir arkadaşının kardeşiyle görücü usulü evlenmiş.

Babam dünyanın en büyük mazlumu oymuş gibi, saf, uyumlu, rahatsız edici derecede iyi, kimsenin kalbini kırmayan bir adamdı. Sevgisini göstermekten bile çekinirdi. Sadece anneme karşı koşulsuz sevgisini ve aşkını hissettirirdi. Annem kendisi de kabul etti ki, arkadaş, dost gibi sevdi hep babamı. İşte ben de annesine düşkün, babasıyla pek iletişimi olmayan bir çocuktum.

3 yıl önce babamı kaybettik. Yılları kovalayan bir hastalık geçmişi de vardı. Annem bu süreçte yeniden çalışmaya başlamıştı.

Bugüne gelirsek 19 yaşındayım ve bundan yaklaşık bir ay önce annem benimle konuşmak istediğini söyledi. Öğrendim ki yıllardır bizim de ismen tanıdığımız şirketteki bir adamla ilişkisi olmuş. Ancak adam evliydi ve annem en başından beri bunu biliyordu. Karısı öğrenince bana söylemekle tehdit etmiş. İlk başta yanlış anlaşılma gibi anlatsa da gün geçtikçe her şeyi daha net öğrendim.

Bir de benden kadını arayıp konuşmamı istemişti, ‘annem böyle bir şey yapmaz’ diye. Sonra kadın da kanıtlı bir şekilde anlatınca, annem de inkâr etmeyince bu ilişkinin gerçek olduğunu ve 5 yıldır sürdüğünü öğrendim.

Yani babamı aldatmıştı. Şimdi kadın kendini tutamayıp sık sık beni arıyor, ben de ona haklı olduğunu, bundan sonra eşiyle aralarında bir şey yaşanmayacağını söyledim. Ancak ben artık bu olaylarla baş edemiyorum. Kadın anneme tehditler savuruyor.

Annem yüzünden rezil olmaktan, korkmaktan bıktım. Ben ne yapmalıyım? Eskiden olduğu gibi anne kız ilişkimizi sürdüremiyoruz. Toplum içinde normal görünüyorum ancak ona eskisi gibi davranamıyorum. Bu durum benim hayatımı da etkiliyor. Söylesenize ben bunca şeyle nasıl baş ederim?

Rumuz: Ne yapacağımı bilmiyorum

YANIT

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Sevgili kızım, bütün bu yaşananlarla senin baş etmen gerekmiyor, önce bunu bilmelisin. Çünkü sonuçta annenin hayatında gelişmiş bu olayın niçinlerini, nedenlerini bilemezsin.

Anneni de bunları bilmeden suçlaman yanlış. Annen elbette büyük bir hata içinde. Her ne kadar bir mantık evliliği yapmış ve babanı aşkla sevmemiş olsa da, evliyken ve kendisi de evli bir adamla yaşadığı bu yasak aşkın affedilir bir yanı yok.

Ancak bu kadınla konuşman, onun sık sık seni araması, senin ona annen adına, o adamla bir daha görüşmeyeceğiyle ilgili söz vermen senin gencecik omuzlarının taşıyabileceği bir yük değil. Elbette ki bu durum senin yaşamını da etkileyecektir.

Bu nedenle kendini annenin yaşadıklarından ve bütün bu olaylardan soyutlamalısın. Sen genç bir kız olarak kendi hayatına, okuluna, arkadaş çevrene odaklanmalısın. Annenin yanlışları, yaşadıkları, ilişkisi senin sorumluluğun değil.

Babanla neler yaşadığını da bilmiyorsun. Sen de, her ne kadar baban çok çok iyi bir insan olsa da, annenin onu sadece dostça, arkadaşça sevdiğini söylüyorsun.

Bütün bunlar annenin hatasını elbette ki affettirmez ama ilişkilerinde bilmediğin, anlayamadığın bazı şeyler olabilir, bunların başında da annenin duyguları ve içten içe yaşadıklarıdır.

Sonuç olarak sen asla o adamın eşiyle görüşmemelisin, bu konuda aracılık yapmaya kalkmamalısın.

Bu olaydan uzak durmalısın. Annen umarım artık bu ilişkiyi sürdürmez.

Bu da seni biraz olsun rahatlatır umarım.