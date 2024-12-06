Annem bir başkası için evden kaçmaya hazırlanıyor  

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 24 yaşındayım. Üniversiteyi yeni bitirdim, şu an atama sürecindeyim. Ancak ailevi sorunlar yüzünden o kadar bunaldım ki, bugüne kadar hiç kendi hayatımı yaşayamadım, hiç sorunlarım yüzünden ağlamışlığım yoktur. Ama ailem yüzünden neredeyse hayatımdan bıkmış durumdayım.

Yakın zamanda annemin telefon sevdası başladı. Başkalarıyla sürekli telefonla konuşuyordu.

Bu konuştukları genellikle erkeklerdi. Onlarca kişiyle konuşmalarına şahit oldum.

Başta pek önemsemedim. Daha sonra annemin bu telefon konuşmalarının sonucu onu evden kaçma derecesine kadar getirdi.

Tanımadığı bu insanlarla kaçma planları kurdu. Bunu yapmaması için çok yalvardım, çok uğraştım ama beni dinlemedi bile. Üstelik bütün bunları yaparken babamla hâlâ evliliği sürüyor.

Haberin Devamı

Nitekim babam onu birkaç defa bu yabancılarla konuşurken yakaladı, büyük sorunlar yaşandı. Geceleri uyuyamaz oldum. Acaba babam annemi öldürür mü, diye uykumdan sürekli korkuyla uyanıyorum.

Annemse hiç önemsemiyor, ona telefon olsa yeter. Babam onu öldürse bile umurunda değil. Uyuşturulmuş gibi... Hemen hemen 1 yıldır evde bu sorunları yaşıyoruz. Daha anlatamadığım çok şey var. Buraya yazamıyorum...

Öyle bir durumdayım ki artık ya bu evden çıkıp gitmeyi ya da kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çünkü bu evde artık nefes alamaz oldum. Dayanacak gücüm kalmadı. İçimde aile sevgisi kalmadı, hepsinden tiksiniyorum.

Ben bu durumda bir yıldır çıkış yolu bulamadım, belki siz bana bir yol gösterebilirsiniz. Bu umutla size yazmaya karar verdim.

Rumuz: Bunalım

YANIT

Sevgili kızım, genellikle kadınlar menopoz döneminde böyle beklenmedik maceralar arayışı içinde saçma sapan hareketler yapabilirler.

Erkekler nasıl belirli bir yaştan sonra beklenmedik davranışlarda bulunabiliyorlarsa, kadınlar da aynı şekilde bu şaşırtıcı olaylara neden olabiliyor.

Belli ki annen, menopoz döneminde olmalı. Ve bütün bu davranışları yaşadığı hormonal dengesizlikler ve bunun getirdiği bunalım nedeniyle ortaya çıkıyor. Çünkü bu yıllara kadar mazbut bir yaşam geçirmiş bir hanım, şimdi böyle saçma sapan telefon konuşmaları yapıyor, bununla da yetinmeyip bu görüştüğü ne idüğü belirsiz erkeklerle kaçmaya karar verebiliyorsa, bunun başka bir açıklaması olamaz.

Haberin Devamı

Ona yardımcı olmaya çalışmalısın. Belli ki anneni bugün bu yanlışa sürükleyen yılların getirdiği bir birikim olmalı. Bunu saptamak ve bilinçaltında yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmak için belli bir psikiyatrik araştırma ve sonucunda da iyi bir tedavi gerekebilir. Onu bu tedaviye ikna etmek de elbette bir evlat olarak sana düşüyor.

Unutma ki bu cep telefonları hayatımıza girdiği andan beri iyi ya da kötü yönde çok şey değiştirdi.

Ve her bağımlılık gibi bunun da belirli bir süre içinde tedaviyle düzelebileceğine inanıyorum.

Annene kızmak yerine, onu iyi bir psikiyatri uzmanına gitmesi için ikna etmelisin.