Annem bilgisayar bağımlısı

Yıllardır yazılarınızı okuyorum. Hiç aklımın ucundan geçmezdi bir gün size yazacağım. Beni, Anadolu kültürüyle yetiştim. 46 yaşında, 27 yıllık evli ve 2 çocuk annesi bir kadınım. 23 yıldır farklı şehirlerde, farklı kültürlerde yaşadık.
Her gittiğim ortama ayak uydurdum, bir sorun yaşamadım. Ta ki 3 yıl öncesine kadar...
Eşim aynı yerde çalıştığı, tanıdığım biriyle beni aldattı. Bunu öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı. Ben de bu olayın altında kaldım.
Eşim farklı bahaneler, farklı yalanlar uydurdu. En kötüsü de kızım da gördü mesajlarını. Bir de üniversite sınavına girecek, düşünün artık çocuğumun psikolojisini.
Çocuk bizim yüzümüzden o yıl istediği yeri kazanamadı.
Sonuçta çok kötü şeyler yaşadım. Eşim normal hayatına devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi... Bu yaşadıklarımı hiç kimseye anlatmadım, böyle bir şey nasıl anlatılır ki...
Annem, babam yaşlı. Bu yaştan sonra onlara bu üzüntüyü yaşatamazdım.
Merhaba Güzin Abla, 4 yıl önce internetten tanıştığım biriyle uzun süre konuştuk. Kimsesiz, yalnız bir kadındı ve o kadar inandım ki ona, çok da sevdim.
Basit bir sebepten tartışıp ayrıldık. Uzun bir aradan sonra tekrar denk geldik. Ona birçok konuda yanıldığını söyledim, neyse ki anladı ve barıştık.
Ama birkaç gün sonra yine tartıştı benimle ve yine kayboldu internetten. Ona 1 yıl boyunca ulaşamadım.
Onun yokluğunda çok dağıldım.
Maddi olanakları iyi olan biriydim, varlıklıydım, işlerim çok bozuldu. 1 yıl sonra yeniden karşılaştığımızda bir sevgilisi vardı. Başta fark etmedim. Yazdım, cevap da verdi ama ilişkisini fark edince üzüldüm. Bildiğim tek şey vardı, onu söyledim ona. Sadece “Umarım seni benden çok sevene gidiyorsundur” dedim.
Bu koşullarda artık görüşmek istemediğimi söyledim ona. Bana “O çok eskiden tanıdığım biri” dedi.
Ben onu tanıdığımda bir sevgilisi vardı. Onunla da internetten tanışmış. Ama bana iş arkadaşım diyordu. Adamın ağır bir hastalığı olduğunu söylüyordu.
25 yaşında bir genç kızım. Bu yaşıma kadar hiç sevgilim ya da flörtüm olmadı. Şimdiye kadar çevremde tanıştığım erkeklerle de hep arkadaş oldum. Hiç kimseye henüz âşık olamadım.
Artık ben de sevmek, sevilmek istiyorum. Karşı taraftan çok büyük beklentilerim yok. Aşırı yakışıklı olması ya da parasının olup olmaması önemli değil. Çok çirkin olduğumu da düşünmüyorum.
Ama bilmiyorum, şimdiye kadar hep yalnızdım. Hiç sevmedim.
Nasıl bir his olduğunu bilmiyorum. “Elbet doğru zamanı gelir” dedim. Ama yok, o kişiyle tanışamadım.
Hayatım sıkıcı ve bunaltıcı. Bu yaşlara gelince de artık biriyle tanışıp, evlenip düzenimi kurarım diyorum, ama neye yarar, yine de yalnızım...
Sabrediyorum ama eğer biriyle tanışıp âşık olamazsam evlilik umurumda olmayacak.
Birini bulup formalite evlilik yapıp, tazminatımı alacağım. Sevmediğim biriyle de evlenmek istemiyorum.
Güzin abla, yıllardır hayvanlara yardım konularında biz hayvanseverlere hep arka çıktın... Şimdi de Türkiye’nin ilk ve en eski hayvan derneğinin yardımına koşacağını umuyoruz. HAYKOD’un 20 yıl önce inşa edilen bakım evinin acilen onarılması, hayvanların yaşamsal mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için valilik izniyle bir yardım kampanyası açmak zorunda kaldık. Derneğimiz, gün geçtikçe bakıma ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının sayısının ve sorumluluklarımızın artması nedeniyle siz hayvanseverlerin desteğine acil ihtiyaç duyuyor.
1955 yılında, devletin üst düzey yetkilileri ve sanat dünyasının ünlülerinin girişimi ile Ankara’da kurulan Hayvanları Koruma Derneği’ndeki (HAYKOD)yüzlerce hayvanın, derme çatma da olsa başlarını soktukları barınaklarındaki mutlulukları çok kısa sürmüştü.
Hayvanlarla uğraşmanın ne kadar zor olduğunu gören üyeler, dernekten elini ayağını kısa sürede çekmiş, kaderine terk edilen barınakta 1972 yılında çıkan yangınla, 600 kadar köpek yanarak ölmüştür. Geriye kalan 50 kadar yaralı hayvanın da zehirli iğneyle öldürülmesine ve iflas eden derneğin kapatılmasına karar verilmişti.
Bu felaketten tesadüfen haberdar olan hayvansever Hayriye ve Cemil Erkök, geride kalan hayvanlara sahip çıkmakla kalmayıp, derneğe gönüllü üye olmuşlardır.
Derneğin tüm borçlarını ödeyerek hacizleri kaldırmış, barınağa su ve elektrik bağlatmış, yol yaptırmış, hayvanlar bir gün yuvalarından atılmaması için barınağın arazisini hazineden satın alarak, tapusunu dernek üzerine yapmışlardır.
Aradan geçen yıllar boyunca yönetimi de üstlenen Erkök’ler, son nefeslerini verinceye kadar onbinlerce hayvana yaşam sağlamıştır. Cemil Erkök’ün vefatından hemen sonra korkulan olmuş, hayvanlar artık Ankara’nın konut bölgesi içinde kalan barınaklarını terk etmek zorunda bırakılmışlardır.
Cemil Erkök’ün eşi Hayriye Erkök ve kızı Gamze Erkök, tüm maddi manevi imkanlarını seferber ederek 20 yıl önce Türkiye’nin en modern ve ruhsatlı bakımevini hayvanlara inşa ettirmişlerdir.
20 yaşındayım ve son zamanlarda aklımı fazlasıyla karıştıran, gerek beni sosyal hayatımdan gerekse okul hayatımdan uzaklaştıran bir konu üzerinde takılıp kaldım.
Beni bu kadar düşündüren, kız arkadaşımla olan problemim.
Sevgilimle yaklaşık 3 yıllık ilişkimiz var ama çok daha geçmişte de yaşadıklarımız var...
Kısaca o benim çocukluk aşkım ve uzun süredir mutlu bir birlikteliğimiz var. Gayet huzurlu bir ilişki yaşıyoruz.
Ara ara yakınlaşmalarımız oldu. Ama kendini bana göstermekten çekinen, ileri gitmekten sakınan biri.
Aile yapısından dolayı böyle olduğuna, en doğru zamanda gerçekleşeceğine inanıyordum.
4 aylık evliyim. Eşim benden memnun olamıyor. Ne yapsam beğendiremiyorum, onu mutlu edemiyorum. Bana “Resmi nikâhı bitirelim, yine aynı evde yaşayalım, dini nikâh ile bir süre devam edelim. 3 defa ‘boş ol’ dedin mi dini nikah da biter zaten. Bir süre böyle bir tür dost hayatı yaşayalım, baktık düzeldik, yeniden resmi nikâh yapalım” dedi.
Ben istemiyorum, çünkü korkuyorum ‘onu kaybedersem’ diye. Sabahları işe gidiyorum ama içim rahat değil.
Ben işteyken toplanıp giderse, ben ne yaparım?
◊ Rumuz: İmam nikahı
YANIT
Sevgili oğlum, endişelenmekte haklısın. Sanırım eşin senden ayrılmak istiyor ama bunu açık açık söyleyemiyor. Sen şimdi eşinin neden senden kurtulmak istediğini bir düşün istersen. Ona her istediğini verdiğini, mutlu etmek için çabaladığını söylüyorsun, demek ki yeterli olmamış... Ama eşinin 4 aylık evliliğini bitirmek istemesinin nedeni ne olabilir? Acaba eşin aslında bu evliliği bir baskı sonunda mı kabul etti, ailesi mi onu zorladı?
Yoksa aklım almıyor, hangi kadın resmi nikâhı bitirip, dini nikâhla evli kalmayı ister, bir tür dost hayatı yaşamaya çalışır?
Merhaba Güzin Abla, ben 23 yaşında bir genç kızım. Ailevi nedenlerden okulu bıraktım ama kendimi geliştirmekten hiç vazgeçmedim.
Şu an çok güzel bir işte çalışıyorum. Maaşım düşük olsa da Doğu şartlarında bana yetiyor.
Geçmişte 5 yıl süren bir ilişkim oldu. Görüştüğüm kişi benden 2 yaş büyüktü.
İlk sene ailem duydu, ayrılmam için ellerinden geleni yaptılar. Abilerim 1 sene yüzüme bakmadı ama biz birbirimizden vazgeçmedik.
Annemle tanıştı, annem onu çok sevdi. Onun ailesi ise o süreçte hiç arkasında durmadı. “Büyük oğlumuzu evlendirmeden olmaz, herkes sırasını beklemeli” dediler. Bu nedenle 1 senedir ayrıyız, bu durum çok yıprattı beni.
Hep kişiliğimi yok etmeye, beni istediği kalıba sokmaya çalıştı. Tabii boyun eğmedim.
Son zamanlarda bana hakaretler, küfürler de yağdırıyordu. Konuştuğumuzda ise “Çok seviyorum ne yapayım, seni kıskanıyorum” diyordu.
Merhaba Güzin abla, ben yaklaşık 6 yıldır evliyim. 17 yaşıma düğünümde girdim. Şu an 23 yaşındayım, eşim ise 33 yaşında. Bu evlilik, annemin akrabalarının sürekli beni zorlamasıyla oldu. Ben ancak evliliğimin 8 ayından sonra eşime bağlandım, onu ancak sevebildim. Çünkü o gerçekten iyi bir insandı, çok sabırlı, çok merhametliydi bana karşı. Zamanla âşık oldum eşime.
Ama meğer henüz 2 yıllık evliyken aldatılıyormuşum. Hiç fark etmedim çünkü gizli telefon kullanmış. Bu yıl o telefonu tesadüfen yakaladım. 4 buçuk yıl boyunca aldatılmışım. Bunu öğrenmeden önce onu çok iyi bilirdim. Bana zaman zaman sert davranmıştı ama alışmıştım. Aldatıldığımı öğrendikten sonra terk ettim onu. Ancak 2 çocuğum vardı, çok geçti öğrendiğimde artık. Çocuklarım küçüktü ve ayrılmayı göze alamadım. O da hatasından döneceğine söz verdi. Aradan 4 ay geçti, tekrar aynı şekilde devam ettiğini öğrendim. Bu sefer çekip gittim. Peşimden geldiğinde, tekrar canım yandığı halde affettim. Amaç çocuklarımın üzülmemesiydi. Yine her zamanki gibi rahattı.
Sanki olan biteni ben yapmışım, o yapmamış. Beni hiçbir zaman mutlu etmek istemedi. Evliliğimiz onun gözünde cinsellikten başka bir şey değildi.
Psikolojim çok bozuk, bazen işime gücüme konsantre olamıyorum. O kadınlarla konuşmaları beynime yerleşmiş. Benimle o şekilde asla konuşmadı.
Ben 6 yıl boyunca onunla dışarıda bir kahve ya da bir çay içmiş bile değilim. Maddi durumumuz iyi olduğu halde beni hiç gezdirmedi.
Beni çok üzdüğünü söylediğim halde ağzından tek kelime çıkmaz. Her zamanki gibi sadece yatak odasında gönlümü almaya çalışıyor; o da bana inandırıcı gelmiyor. Neden yatak odasında gönlümü almaya çabalıyor da, normal oturduğumuzda hiçbir gün bana duygusal yaklaşımı olmuyor?
◊ Rumuz: Yoruldum artık
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Onunla aynı gün işe başlamıştık.
O dönem bir ilişkisi vardı. 1 hafta sonra ayrıldılar.
Ardından başka bir kızla görüşmeye başladı. Kızın mesaj attığını ama kendisinin ona ilgi duymadığını anlattı bana.
Bir gün de durup dururken kızla konuşmayı kestiğini söyledi.
Sonra bir gün eski sevgilisi aradı. Kahve içmeye gideceklerdi.
Ama onu engellediğini ve kahveye gitmediğini söyledi.
Ardından bana karşı davranışlarının değiştiğini hissettim.
Ben size daha önce de yazmıştım, “eşim madde bağımlısı oldu” diye. Eşimi çok seviyorum, o da beni seviyor ama ne yazık ki sevgi de bir yere kadar. Bırakmasını ve tedavi olmasını istedim. Bana sözler verdi bir daha kullanmayacağını ve asla böyle bir şeyin tekrarlanmayacağını söyledi. Yine devam etti.
Her söz verişinin 1 hafta sonrası küçük krizlere giriyor. Anında sinirlenip etrafa bir şeyler fırlatmaya başlıyor. O uyurken mesajlarını okudum. Evdeki 1000 TL değerindeki bilgisayarı 500 TL’ye satmış.
Ben de 8 sene tek başıma yaşadım. Çok kötü durumlara maruz kaldım ama hiçbir zaman ne sigara, ne alkol, ne de uyuşturucuya karşı bir yaklaşımım oldu. Zaten eşime de söyledim; “Bunu kullanmaya devam edeceksen ben olmam.”
Bunu tehdit için de söylemedim. Gerçek duygularımdı. Çünkü bu uyuşturucu çok kötü bir şey, maddi manevi bir aileyi yıkıyor. Önce itiraz etti ve yine sözler vermeye başladı ama tutmayacağını bildiğim için artık bir şans daha vermek istemedim.
Yalanlar söyledi, işe giderken bizi kandırdı. İş yeri uzak diye yanına sırt çantası alırdı.
Fakat birçok defa kadın parfümü kokuyordu çantanın içi, hatta bir toka buldum. Hesabını sordum tabii ki yalan söyledi.
Ben de ona inanmak istedim.
Hayatımda ilk defa size anlatacağım yaşadıklarımı. Çocukluğumu yaşadım ama çok sıkıntı çektim. Şu an 25 yaşındayım ve evliyim. Ailem her gün kavga ederdi, evde hep huzursuzluk hakimdi.
Bir süre sonra kardeşim hastalandı, evin yükü bana kalmıştı.
Şikayetçi değilim, onları anlıyorum ama çok yoruluyorum. Daha çok küçükken bir adam bana cinsel tacizde bulunmuştu. O olay aklımdan çıkmıyor. Beynim bütün olumsuzlukları bastırmaya çalışıyor ama patlama noktasındayım.
Ailemin haberi yok fakat aynı yaşta olduğum komşumuzun oğlu da küçükken beni taciz etmeye çalışırdı. Kendimi ondan korumaya çalıştım.
Ailemin de huzuru birkaç yılda düzeldi. Ancak annem yıllarca psikolojik tedavi gördü. Bu sırada da birçok kişiyle aldattı babamı. Büyük ihtimalle hasta olduğu için yaptı. Çünkü annem çok saf ve iyi kalpli biridir.
Yıllarca sanki ben annelik yaptım ona. Hâlâ destek oluyorum, keşke daha fazlasını yapabilsem.
Şahit olduğum çok olay oldu. Her zaman ayaklarımın üzerinde durdum. Çok şeyin eksikliği içerisinde yaşadım. Kendimi geliştiremedim. Bildiğim tek şey insanlara güvenmemek.
Kimseyle konuşamıyorum veya kimsenin beni anladığını düşünmüyorum. “Unut gitsin”, diyorlar, sanki “nefes alma” der gibi. Kimseyle konuşamıyorum veya kimsenin beni anladığını düşünmüyorum. “Unut gitsin”, diyorlar, sanki “nefes alma” der gibi. Sana geldim Güzin Ablam. 4 buçuk yıl önce biriyle internet üzerinden tanıştım. Şu an 22 yaşında bir kızım, o ise 27 yaşında. Önceleri sohbetimiz gayet dostçaydı. Fakat zaman geçtikçe birbirimize çok bağlandık ve farklı hissetmeye başladık. Her konu hakkında konuşuyorduk. Fikirlerimiz ve bakış açımız öyle uyuşuyordu ki... O müzikle uğraşıyor ve çok çabalıyordu. Ben de ona elimden geldiğince destek oluyordum. Bizimki uzaktan uzağa sevgiydi. Ben yurtdışında yaşıyorum, o ise Türkiye’de. Ama ne ben ne de o mesafeleri bahane ettik. Türkiye’de bulunduğum zamanlarda görüştük. Ailem onu farklı kültürlerimiz, aramızdaki bunca mesafe ve onun maddi durumundan dolayı istemedi. Arkamda duracaklarına, karşımda durdular. Yılmadım, her şeye rağmen onun yanına gittim. Onun için para biriktiriyordum. Ona en güzel, en değerli hediyeleri almak için... Tabii ki sırf maddi destek değil, manevi olarak her koşulda motive edip onu ayağa kaldırıyordum. O ise bu ilişki sırasında benim verdiğim çabanın yarısını bile vermedi. “Seni alacağım, evleneceğiz” tarzında konuşuyordu sürekli... Kendisine ailemin onu istemediğini söyledim çünkü çok çaresizdim. Bana, hiçbir şekilde destek çıkmadı... “Sen vazgeçtin, beni bıraktın” tarzında konuşmaya başladı. Aradan 2 ay geçtiğinde dayanamayıp onu aradım ve ağladım. Tekrar beni suçladı. “Beraberliğimizi sen yıktın. Ben bir tek seninle evlilik düşündüm. Madem sen yoksun, evlilik diye bir şey yok benim için” dedi. Onun beni suçlamaları sonradan her şeyi anlamama yardım etti. Her şeye rağmen onu aklımdan silemiyorum. Başka kimseyle görüşemiyorum. Ne ona gidebiliyorum, bir yanda ailem var ve uzaktayım diye ne de ona yazabiliyorum...
Çok çaresizim. ◊ Rumuz: Çaresiz kaldım
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Sevgili kızım, bu tarz çaresizlik işte benim de en zorlandığım konuların başında geliyor. Çünkü büyük bir umutsuzluk ve aşırı bir hayal kırıklığı içeriyor bu mektuplar.
Bana soracak olursan, senin bu yaşadıkların, senin de sonunda anladığın gibi tamamen seni kullanan, zaafından yararlanan, kendisine maddi manevi destek olman için türlü numaralar çeviren bir tür dolandırıcının marifetleri.
Senin gibi pek çok saf genç kızı parmağında oynattığına eminim. Ama işin kötü yanı sen tüm temiz yüreğinle ona bağlanmışsın.
Ona inanmışsın, ona destek olduğunu sanmışsın. Onunla yuva kurma hayalleri içindeymişsin.
23 yaşında, güzel bir kadınım ve memurum. 19 yaşındayken daha önce çalıştığım işyerinde bir erkekle tanıştım. 4 yıldır da onunla beraberim...
Sonuçta evliliğe giden bir ilişkimiz oldu. Bu yıl hariç genelde ilişkimiz çok güzel sürüyordu. O beni çok seviyor, sayıyor, ilgileniyor... Ve sevgili olarak hiç görmediğim sevgiyi gösteriyordu.
Ama bazı huylarını beğenmiyordum. Çok fazla dışarıda ve sürekli oyun oynuyor. Gece yatmaz, gündüz kalkmaz, oysa o da memur.
Bu arada ilk başlarda onu arzuluyordum, çok çekici geliyordu.
Aramızda 5 yaş fark var. Zamanla kendine bakmamaya başladı ve aşırı kilo aldı. Yine de bu yıla kadar ona âşıktım. Eskiden 1 hafta görmesem onu özleyen ben, bu sene özlememeye başladım. Zoraki öptüğüm bile oldu. O ise bana karşı çok iyi, çok seviyor ve benimle evlenmek istiyor.
Gelelim aklımın karışıklığına... “Cinsel isteksizliğim hormonal sıkıntılarımdan” diye kendimi kandırıyordum. Ta ki iş nedeniyle 2 haftalığına başka bir yere gidip birini beğenene kadar.
Tipi çok hoştu ama onu tanıdıkça zekasına, karakterine her şeyine hayran kaldım. Sanki ünlü birine hayranlık duymak gibi.
Köşenizde, benimle aynı durumu yaşayan bir kadının mektubunu gördüm. İşte bu yüzden yazıyorum. Üniversite öğrencisiyim.
20 yaşındayım ve muhafazakâr bir aile yapım var. Aile içinde özel konuların paylaşımı yoktur.
7 aylık bir ilişkim vardı, yürümediğini görünce, ayrılmak istedim. O zaman da bana şiddet uyguladı. Olayın sıcağı sıcağına polise başvurdum. Ne yazık ki, bir sonuca ulaşamadım. Ailesi bir şekilde olayın üstünü kapattı. Varlıklı ve ismi duyulmuş bir aileye sahipti.
Tekrar tehditleri başladı, evimin önüne gelip ailemle yüzleşmekle, mesajlaşmalarımızı, fotoğraflarımızı onlara göstermekle tehdit etti.
Gözümü korkutmak için ailemin karşısına da farklı bir sıfatla çıktı. Bu olayların kesilmesi için huyuna gitmeye çalıştım.
Ailemin öğrenmemesi için zorunlu olarak barıştım. Ama tekrar bana şiddet uyguladı.
Görüşmek istemiyorum, beni tehdit ediyor. Polis bu olayı çözemiyor ve ben de pek çok kadın gibi gazetelerin 3’üncü sayfasında yer almak istemiyorum.
Ben, 40 yaşın üstünde bir kadınım. Bir kez evlendim ve 6 yıl sürdü. Maalesef eşimi kaybettim. Bir kızım vardı, onu da büyüttüm ve evlendirdim. Şimdi yalnızım.
17 yıl oldu eşimi kaybedeli. Yalnızlığa alıştım, bir daha evlilik düşünmüyorum. Zaten zor bir insanım, kolay kolay kimseyi sevemedim.
Fakat bir kişiyi sevdim, o da ünlü bir şarkıcı. Eşinden yeni ayrıldı, bir de kızı var. Biliyorum, o insanların hayatları çok hareketli oluyor.
Aslında mantıklı düşünen bir insanım ama gönlüme söz geçiremiyorum. Hep onu hayal ediyorum.
Babamı erken yaşta kaybettim. Onunla baba-kız sevgisini hiç yaşamadım. Annemle de aynı şekilde, ondan küçükken ayrıldım.
Memleketten İstanbul’a gelmiştim, ablamın yanına yerleştim. Daha sonra iş hayatına atıldım, bir daha da memlekete dönmedim.
Annemden de bu şekilde ayrı kaldım, maalesef onu da kaybettim. Anlayacağınız sevmeye de sevilmeye de ihtiyacım var.
23 yaşındayım ve hayatımda benim yaşımda birisi var. Çok iyi anlaşıyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama o, evlenip ayrıldığı için babam kesinlikle istemiyor. Ayrılmam için beni sürekli aşağılıyor ve hakaretler yağdırıyor.
Babam benim güzel olmadığımı bile söyledi, düşünebiliyor musunuz?
Zaten bize hiçbir zaman bir baba gibi davranmadı. Bizden, ailemden sürekli utandı. 2 kardeşim zihinsel engelli, Bu yüzden bize düşmanıymışız gibi davranıyor.
Evde kimse ona söz geçiremiyor. Dünyada sadece kendisi varmış gibi hareket ediyor.
Babam, erkek arkadaşımın ailesi de dahil, herkese beni sildiğini söylüyor, “Bu kapıdan çıkarsa bir daha giremez” diyor.
Ne yapacağımı bilemiyorum. Erkek arkadaşımdan da ayrılmak istemiyorum. En son 25 gün önce bu konuyu konuşmak için babamı aradığımda işitmediğim hakaret kalmadı. 25 gündür ailemle aynı sofraya oturmuyorum, konuşmuyorum ve kimsenin umurunda bile değil.
Erkek arkadaşım “Kalk gidelim artık buralardan” diyor ama ailemi çok seviyorum. Ne yapmalıyım, nasıl bir karar almalıyım, bilmiyorum...
Güzin Abla, ben üç kızdan sonra bir tane de erkek çocuğumuz olsun istiyordum. Ailelerimiz de bunu istiyor ama eşim asla istemiyor.
Bu yüzden aile içinde şu an hiç huzurumuz yok. Eşimi razı etmek için ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz? ◊ Rumuz: Erkek çocuk
YANIT
Sevgili oğlum, ısmarlama erkek çocuk dünyaya getirmenin bir formülü mü bulundu da, ben duymadım?
Sen eşinin 3 kız çocuktan sonra 4’üncü çocuğunu erkek olarak dünyaya getireceğinden nasıl emin olabiliyorsun? O kadıncağız da artık senin erkek çocuk beklentinden bıkmış olmalı. Bir anne, illa erkek olacak diye tekrar tekrar doğum yapmaktan bıkmış ve size karşı geliyor olamaz mı?
Ya senin bu erkek çocuk takıntına ne demeli, oğlum... Ben senin gibi erkek çocuk sahibi olmak için arka arkaya 7 kız çocuk sahibi olan bir aile tanıyorum.
Zavallı kadıncağız, bu art arda doğumların ve baskıların sonucu, genç yaşta kanserden vefat etmişti.
Ben 1.5 yıllık evliyim ve 6 aylık bir kızım var. Eşim de ben de memuruz. Eşimle daha önceden başka bir sektörde çalışırken tanışıyorduk ama herhangi bir sevgililik veya flört durumumuz olmamıştı.
O dönem arkadaşlık teklifi etmiştim ama kabul etmemişti.
Ondan sonra da hiçbir iletişimimiz olmadı. O süreden evlendiğimiz 2019 yılına kadar bana aralıklı olarak ama sürekli yazdı.
Eşim çok güzel. Bekarken birçok kişi etrafında pervane olmuş. İlgi ve alakadan aşırı şımartılmış biriyken, benden o tür davranışlar görmemesi onu hırçınlaştırdı.
Benim o kişilerin gösterdiği davranışlarla yaklaşmamam onun egosunu söndürdü.
Yıl 2019 olunca sevgi, kader bizi bir anda nikâh masasına oturttu.
Nişanlılık döneminden şu zamana kadar hemen hemen her gün yaşanan tartışmalarımızın ana teması; “Neden bana ilgi göstermiyorsun, neden benimle ilgilenmiyorsun” oluyordu.
Merhaba Güzin Abla, benim 2 yıldır bir sevgilim var. Birbirimizi çok seviyoruz, çok da iyi anlaşıyoruz. Önümüzdeki sene yüzük takmayı düşünüyoruz...
Fakat geçtiğimiz günlerde telefonunda eski bir kız arkadaşıyla olan mesajlarını gördüm. Normal bir sohbet gibiydi ama beni çok rahatsız etti, dünyam başıma yıkıldı resmen.
Sevgilime bunu söyler söylemez anında o kızı aradı ve olanı biteni bir de ondan duymamı sağladı. İkisi de bu durumu doğruluyordu ve gördüğüm mesajlarda sadece arkadaş olduklarını anlamam kolaydı.
Ama ben yine de onun eski kız arkadaşıyla görüşmesinden rahatsız olmuştum. Benim rahatsız olduğumu anlayınca da kızın numarasını sildi, bir daha benden habersiz böyle bir şey yapmayacağına, beni asla yanılt-mayacağına dair sözler verdi. Ben de inandım. İlişkimizi bozmadım ama bu yaşananlar sürekli olarak aklımda.
“Acaba tekrar onunla konuşur mu, görüşürler mi” diye düşünmeden edemiyorum. Sevgilim daha önce bana hiç yalan söylememişti.
Beni üzdüğü için pişman olduğuna eminim. Ben onu çok seviyorum, bırakmak da istemiyorum fakat ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum.
Yardımına ihtiyacım var.
Annem bilgisayar bağımlısı
Annem kendini sanal oyunlara kaptırdı. Gece gündüz bilgisayar başından kalkmıyor. Oradan kendisine özel arkadaşlar da buluyor.
Ben 13 yaşındayken annem ile babam internette bir sanal oyun oynarlardı. Babam da bir süre sonra iş yoğunluğu dolayısıyla oyuna ara verdi.
Oradan birçok arkadaş edinmişlerdi. Annem bu sanal dünyada bekâr birini buldu ve sürekli onunla oynamaya devam etti.
Gece gündüz bilgisayar başından kalkmadı. Babam geldiğinde bilgisayarı kapatırdı, mesajları silerdi.
Bana, o adamı arkadaşım diye tanıtmıştı. Annem bir gün bana buralardan kaçacağımızı ve kardeşimi de alıp gideceğimizi söyledi.
Sonra annem o adamla görüşmeyi kesti. Sanırım ayrılmışlardı.
Annem, bir akrabasına yalvardı, “benimle bu oyunda partner ol” diye.
Bu arada annemin sosyal medyada bazı çıplak fotoğraflarını gördüm.
Bunları kendi telefonuma aktarırken beni yakaladı ve tehdit etti, “Babana söylersen seni terk ederim ve kardeşini de sana göstermem.”
O zamanlar 2 kardeştik, şimdi 3 kız kardeşiz.
Ben 18 yaşındayım, diğer kardeşlerimse 14 ve 5 yaşında.
Annem bir sene öncesinde de yine aynı sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlık sitelerinden birileriyle görüşmüş.
Onu yakaladığımda, yine “bir arkadaş” olarak tanıttı bu adamları ve aynı şeyleri yaşattı bize. Kardeşlerime fazla bir şey söyleyemedim.
Ama babam her şeyi öğrendi. Hiçbir şey yapmadı. Bizim için affetmeye çalıştı.
Annemin cahilliği hâlâ devam ediyor, “Bir gün kaçıp gideceğim, bir gün öldüreceğim kendimi” diyor.
Biraz önce tekrar kavga ettik. Bir yere kargo siparişi vermeyi beceremedi.
Yardım etmedim diye beni tersledi. Sonra bana saldırdı.
Ben de kendimi korumak için onu ittim.
Şu an odasında ağlıyor. Bunları hak etmedik.
Annem niye böyle şeyler yapıyor olabilir?
◊ Rumuz: Lütfen yardım
YANIT:
Gün geçtikçe şu internette herkesi esir alan sanal oyunların, sanal arkadaşlık edinme sitelerinin başta gençler olmak üzere, pek çok insana ne kadar zarar verdiğini görüyorum.
Günümüzde internet oyunları, internet siteleri özellikle pandemi nedeniyle pek fazla sosyalleşemediğimiz bir dönemde, giderek hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Ama, yapacak pek fazla işi olmayan, çok boş zamanı olan, okumaya ve öğrenmeye pek de merakı olmayan insanların oyalanma aracı olan bu siteler ve oyunlar aslında genç-yaşlı herkesin yaşamını etkiliyor.
Bir tür sanal aşklar oluşturuluyor bu şekilde. Hayatlar yıkılıyor, evlilikler bozuluyor, yuvalar sarsılıyor.
Annen dediğin gibi size bunu yapmamalıydı elbette. Ama sanırım büyük bir boşluk içindeymiş, böyle sanal bir dünyada arkadaşlar edinmek onu heyecanlandırmış. Biraz da hayalperest ve kolay kandırılabilen biriymiş besbelli.
Gördüğüm şu ki, annen bütün gün bilgisayar başında, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir kadın olmuş.
Baban bütün iyi niyetiyle onun bu saçmalıklarını görmezden gelmiş, affetmiş. Ama bu durum annenin moralini çok bozmuş olmalı ki sağa sola, özellikle de sana saldırır olmuş.
Sanırım yasaklanan sanal oyunlarından zorla vazgeçirilmiş olmayı kabullenememiş ve bu durumun sorumlusu olarak seni görmüş. Biliyor musun sevgili kızım, bu yaşananlar bir tür uyuşturucu, kumar bağımlılığı gibi bir şey.
Ve insanlar bu alışkanlıktan bir türlü kopamıyor, kopmak istemiyor.
Bunun ne kadar yanlış olduğunu da kabul etmek istemiyor. Elbette bu sitelerde kendine erkek arkadaşlar edinmesi kabul edilir gibi değil.
Ama ben bu arkadaşlıklarının sanal alemde kaldığını düşünüyorum. Senin tepkini anlayabiliyorum.
Ama sonuçta güzel kızım, henüz çok gençsin ve büyüklerin dünyasında neler yaşandığını henüz anlamakta zorlanıyorsun.
Annene böyle kötü davranmamalı, onu yargılamamalısın. Ona ihtiyacı olan sevgiyi göstermeyi deneyebilirsin.