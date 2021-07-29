Annem babamı aldatıyor

İkinci evliliğimi ailemin istemediği biriyle yaptım. Evliliğim süresince psikolojik ve fiziksel şiddet gördüm. Son olarak da beni gece yarısı oğlumla birlikte sokağa attı. Ne yapacağımı bilemiyorum...

Merhaba Güzin Abla, benim ilk evliliğimden bir oğlum var. 2 yıl önce yeniden evlendim. İkinci eşimle uzun yıllar flört ettik.

Eşim evlendiğimiz gün kendi aracını sattı. Otizmli çocuğum için babamla aldığımız araca güvendiğinden “ona bineriz” dedi.

Babam hem çocuğum otizmli olduğundan, hem de eşime ısınamadığı için bu evliliği onaylamadı ama ben dinlemedim. Sonuçta mecburen kabul etmek zorunda kaldı.

Babam, “Yakınımda durun” dedi ve oturduğu apartmandan bize bir daire aldı. Eşim de kabul etti. Babam evi alırken paranın 25 bin lirası eksik kaldı. Eşim de “Bileziklerini babana ver. Evi aldıktan sonra sana öder” dedi.

Eşimle babamın aldığı eve taşındık. Ancak babamın evi benim üzerime yapmaması sıkıntı oldu. Eşim daha sonra aracımı kardeşimin de kullanmasına taktı. Bir gün tartışırken sesimizi duyan babam evimize geldi.

Eşim ona “Bu araba bizim. Sen oğluna veremezsin” diye bağırdı. Babam da ona aracını neden sattığını sordu.

Eşim benim aracıma güvendiğini söyledi, sonra evi terk etti. “Ya benimle gelirsin ya da boşanırım. Zaten beni arayan birçok kadın var” diye tehdit edince onunla gitmeyi kabul ettim.

Bu arada ben hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördüm.