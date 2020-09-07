Eşim beni aldatınca 22 yıllık evliliğim sona erdi. Şimdi yeni biriyle birlikteyim. Ama ona aldatıldığımı söyleyemedim. Bu durum beni rahatsız ediyor.
Merhaba Güzin abla, 22 yıllık evliliğim maalesef karımın sadakatsizliği yüzünden bitti.
Ona olan sonsuz güvenimi kötüye kullanıp uzun süre bunu yapmış. Sonunda tesadüfen yakaladım.
Ve boşandık. Bir tane çocuğumuz var, velayeti bende. Bu olayı ben, eski eşim ve onun ailesi haricinde kimse duymadı. Çünkü çocuğumuzun duyup da üzülmesini istemedik.
Boşanmamızın üzerinden 1.5 yıl geçti. Bir süredir seviyeli bir ilişkim var.
Birlikte olduğum kişinin de başından mutsuz bir evlilik geçmiş.
Birbirimizi çok önceden bir arkadaş grubu vesilesiyle uzaktan da olsa tanıyorduk. Sonra tesadüfen bir yerde karşılaştık. Başta arkadaşlık derken aramızdaki ilişki bir süre sonra flörte dönüştü. İlişkimiz ciddi bir aşamaya doğru ilerliyor.
Çok iyi anlaşıyoruz. Ona boşanmamın sebebini ilişkimizin başında, “Kültür farkı nedeniyle anlaşamamak” olarak açıkladım.
Asıl sebebini söylemedim.
Sence gerçeği anlatmalı mıyım yoksa gizli mi tutmalıyım? Bu yeni birlikteliğin temelini sağlam şekilde atmak için nasıl bir karar vermeliyim?
Aslında bir yanım bu olayın bana ait bir sır olduğunu söylüyor, diğer yanım ise hayatıma giren kadının ileride bir şekilde bu olayı öğrenirse güvenini kırmamam gerektiğini düşünüyor.
Sence ne yapmalıyım?
Rumuz: Doğru olan ne?
YANIT
Sevgili okurum, aslında en doğrusunu düşünüyorsun. Bu yaşadıklarınızı hiç kimseye yansıtmadığın için de seni kutlarım, çok büyük olgunluk göstermişsin.
Bu durumda da yine aynı olgunluğu göstermelisin. Aslında seninle aynı fikirdeyim. Yeni evleneceğin kişi olayı öğrense bile bence seni suçlamayacaktır. Centilmence davrandığını, bir kadını küçük düşürmekten kaçınmış olduğunu görecektir.
Hem arada bir de çocuk var...
Onun bu olayı öğrenmesinin ruhunda nasıl yaralar açabileceğini herkes tahmin eder.
Bu olayın ortaya çıkması sonucu yeni eşinin sana olan güvenini kaybetmesi bence söz konusu olamaz.
Tam tersine her ne olursa olsun, bir kadının adını lekelemediğin için seni takdir etmesi gerekir.
Hem şunu da söylemeliyim...
Öğrendiği takdirde, kadınca bir duyguyla belki istemeden de olsa, yaşadığın bu üzücü olayı birileriyle paylaşmaktan kendini alamayabilir. Bu da hiç kimse için pek hoş olmaz.
Bence kendin bile hatırlamak istemediğin bu nahoş olayı müstakbel eşine söylememelisin.
Aldatıldığımı söyleyemedim
Eşim beni aldatınca 22 yıllık evliliğim sona erdi. Şimdi yeni biriyle birlikteyim. Ama ona aldatıldığımı söyleyemedim. Bu durum beni rahatsız ediyor.
Merhaba Güzin abla, 22 yıllık evliliğim maalesef karımın sadakatsizliği yüzünden bitti.
Ona olan sonsuz güvenimi kötüye kullanıp uzun süre bunu yapmış. Sonunda tesadüfen yakaladım.
Ve boşandık. Bir tane çocuğumuz var, velayeti bende. Bu olayı ben, eski eşim ve onun ailesi haricinde kimse duymadı. Çünkü çocuğumuzun duyup da üzülmesini istemedik.
Boşanmamızın üzerinden 1.5 yıl geçti. Bir süredir seviyeli bir ilişkim var.
Birlikte olduğum kişinin de başından mutsuz bir evlilik geçmiş.
Birbirimizi çok önceden bir arkadaş grubu vesilesiyle uzaktan da olsa tanıyorduk. Sonra tesadüfen bir yerde karşılaştık. Başta arkadaşlık derken aramızdaki ilişki bir süre sonra flörte dönüştü. İlişkimiz ciddi bir aşamaya doğru ilerliyor.
Çok iyi anlaşıyoruz. Ona boşanmamın sebebini ilişkimizin başında, “Kültür farkı nedeniyle anlaşamamak” olarak açıkladım.
Asıl sebebini söylemedim.
Sence gerçeği anlatmalı mıyım yoksa gizli mi tutmalıyım? Bu yeni birlikteliğin temelini sağlam şekilde atmak için nasıl bir karar vermeliyim?
Aslında bir yanım bu olayın bana ait bir sır olduğunu söylüyor, diğer yanım ise hayatıma giren kadının ileride bir şekilde bu olayı öğrenirse güvenini kırmamam gerektiğini düşünüyor.
Sence ne yapmalıyım?
Rumuz: Doğru olan ne?
YANIT
Sevgili okurum, aslında en doğrusunu düşünüyorsun. Bu yaşadıklarınızı hiç kimseye yansıtmadığın için de seni kutlarım, çok büyük olgunluk göstermişsin.
Bu durumda da yine aynı olgunluğu göstermelisin. Aslında seninle aynı fikirdeyim. Yeni evleneceğin kişi olayı öğrense bile bence seni suçlamayacaktır. Centilmence davrandığını, bir kadını küçük düşürmekten kaçınmış olduğunu görecektir.
Hem arada bir de çocuk var...
Onun bu olayı öğrenmesinin ruhunda nasıl yaralar açabileceğini herkes tahmin eder.
Bu olayın ortaya çıkması sonucu yeni eşinin sana olan güvenini kaybetmesi bence söz konusu olamaz.
Tam tersine her ne olursa olsun, bir kadının adını lekelemediğin için seni takdir etmesi gerekir.
Hem şunu da söylemeliyim...
Öğrendiği takdirde, kadınca bir duyguyla belki istemeden de olsa, yaşadığın bu üzücü olayı birileriyle paylaşmaktan kendini alamayabilir. Bu da hiç kimse için pek hoş olmaz.
Bence kendin bile hatırlamak istemediğin bu nahoş olayı müstakbel eşine söylememelisin.