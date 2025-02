Aldatıldığımı lohusalığım sırasında öğrendim

Haberin Devamı

Merhaba Güzin Abla, ben 9 senedir evliyim. Çocuğumuz olmadığı için uzun süren bir tedaviyle çocuk sahibi olduk. İki ay önce bebeğimi kucağıma aldım. Ancak işin dramatik yanı, doğumdan 10 gün sonra eşimin telefonuna baktığımda aldatıldığımı öğrendim. Eşimle yüzleştim. Doğumum olmadan bir gün önce o kadınla iletişimini kesmiş ama aynı yerde çalışıyorlar.

Tabii güvenim yıkıldığı için kendisine inanamıyorum. Şu an güvenimi tekrar kazanmak için çabalıyor, kendisini tamamen ailesine adadı ama benim için artık her şey boş geliyor. Eğer bebeğimi yeni kucağıma almış olmasaydım öğrendiğim gün boşanma davası açardım. Aldatıldığımı belirleyen mesajı gördüğüm an çocuğumun yüzüne baktım ve çaresizliğin en büyüğünü, en derinini hissettim.

Fiziksel bir aldatma yaşandı mı bilmiyorum ama o “hayır” diyor. Konuştuğu kadın da evli. Eşime “sen de ayrılırsan biz evleniriz, biz denedik olmadı, bence sizin de yürümez, boşuna uğraşma” demiş.

Ve tüm bunlar konuşulurken ben hamileliğimin son aylarındaydım. Hatta o kadın da eşinden hamile kalmış, kocasına söylemeden bebeği aldırmış. Benim kocam da bunu öğrenince işin ciddiyetinin farkına varıp konuşmayı kesmiş. Çünkü aynı işyerindeler, duyulursa mesleği biter.

Bunca yıl sonra tedaviyle kavuştuğum bebeğimin ailesini dağıtmak istemezken, kendi içimde bir şeyleri aşamıyorum. O kadınla da yüzleşmek istiyorum ama bebeğimden dolayı çıkıp gidemedim. Kadını muhatap alıp konuşmam doğru mu, onu da bilemiyorum.

Doğum sonrası bu lohusalık dönemimde yaşadıklarıma bir bakın…

Duygularım karmakarışık. Ne yapacağım, bana bir yol gösterin lütfen...

◊ Rumuz: Beklenmedik ihanet

YANIT

Sevgili kızım, uzmanlar evliliklerde 5-7-9’uncu yılların oldukça önemli olduğunu söylerler. Bu yıllarda eşler arasında sorunlar, kopmalar olabileceğine işaret ederler. İşte seninki de bu yıllara rastlamış.

Eşin belki de aranızın biraz gergin olduğu bir dönemde, üstelik sen de sorunlu bir hamilelik geçirirken, haliyle ortaya çıkan ruhsal bunalımların sırasında belli ki bir çıkış yolu arayışına girmiş.

Son derece yanlış bir harekette bulunmuş. İşyerindeki bir hanım arkadaşıyla yakınlık kurmaya kalkışmış. Ancak ben burada suçun sadece eşinde olmadığını düşünüyorum. O hanımın sözlerindeki anlama baktığımda, bunun belli bir program dahilinde tasarlanmış olduğuna inanıyorum. Bu hanım bir süreden beri kendi eşiyle problemler yaşadığı için, senin eşinin de belki bazı yakınmalarına şahit olmuşsa, ona göz dikmiş olabilir.

Bu arada düşüncemi açıkça söylemeliyim, ama kadının eşinden sakladığı bu hamilelik, senin eşinden de olabilir. Çünkü bana bunu saklaması pek de mantıklı gelmedi. Üstelik yine eşine söylemeden bebeği aldırması da ilginç değil mi? Bütün bunları seni huzursuz etmek için söylemiyorum. Ancak karşındaki kadını iyi tanıman için söylüyorum. Umarım eşin de onun gerçek kişiliğini görmüş olmalı. Size zarar vermesine artık fırsat vermemeli.

İşin en kötü yanı bu hanımın eşinle aynı yerde çalışıyor olması. Yine de o kadınla gidip görüşmeni asla tavsiye etmem. Onun karşısında ne duruma düşeceğini bilemezsin, belli ki kadın rahat ve fütursuz... Senin canını yakabilir, pek çok ikinci kadın gibi “Sen de kocana sahip çıksaydın” gibilerden kırıcı bir cümle sarf edebilir. Eşinin de işyerinde istenmeyen bir olay yaratabilmesi de mümkün.

Sana eşin gerçekten pişman olmuşsa, bebeğinizin hatırına, ona son bir şans vermeni öneririm. En azından o kadının beklentisine fırsat vermemelisin kızım...