Ailemle sevgilim arasında kaldım

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Merhaba Güzin Abla, ben Almanya’da yaşıyorum. Sevgilim ise Türkiye’de. Yaklaşık 7 senedir birlikteyiz...

Sevdiğim adamla internet üzerinden tanıştık. Aileme ilk kez 2019 yılında ilişkimi anlatmak istedim. Ancak sevgilimin adını bile sormadan onunla tanışmayı reddettiler. Daha da kötüsü ondan ayrılmamı istediler...

Geçtiğimiz sene şansımı tekrar deneyip ailemle konuşmak istedim. Ama hiçbir şekilde bu ilişkiye onay vermiyorlar. Sevdiğim adamın, Almanya’ya yerleşmek için beni kullandığını düşünüyorlar.

Onun dili ve belli bir mesleği olmadığı için benim ona bakmak zorunda kalacağımı bildikleri için evlenmemize izin vermiyorlar.

Benim Türkiye’ye gitmeme de razı değiller. Türkiye’de zorluk çekeceğimi söylüyorlar.

Sevdiğim adam ise ‘her şeyi bırak yanıma gel’ diyor.

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Çok zor durumdayım abla. Bir yandan canımdan çok sevdiğim ailem, diğer yandan hayatımın geri kalanını yanında geçirmek istediğim ve delicesine âşık olduğum adam...

Sizce ne yapmam gerekiyor?

Sevdiğim adamı yanıma getiremiyorum.

Ben de çekip Türkiye’ye, onun yanına gidersem, nankör evlat olmaktan çok korkuyorum. Belki de ailem beni bir daha görmek istemeyebilir.

◊ Rumuz: İki arada

YANIT

Sevgili kızım, Almanya’daki gurbetçi vatandaşlarımızın hemen hemen hepsinde bu düşünce yer etmiş gibi... Özellikle kızlarına Türkiye’den bir genç adam yaklaşmak istediğinde, anında “Almanya’ya yerleşmek için seni kandırıyor. Onun amacı bir şekilde kapağı Almanya’ya atmak” tarzında bir itirazla ele alıyorlar sorunu.

Tabii bu yalnızca Almanya için söz konusu değil. Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yerleşmiş, o ülkede vatandaşlık hakkı almış birçok Türk için de bu durum geçerli.

Evet, zaman zaman aileler bu endişelerinde haklı çıkabiliyor, yurtdışına yerleşmek için orada yaşayan bir kişiyle evlenme yolunu seçenler var elbette. Ancak bunu bu kadar genelleştirmek, herkesi bu gözle görüp suçlamak da büyük haksızlık.

Siz 7 yıldır birlikteymişsiniz. Bunca zamandır birbirinizi seviyor olmanız bile, bu konuda haksızlık yaptıklarının göstergesi bence.

Bu genç adam seni uzun bir süredir bekliyor. Eğer onların düşüncesi doğru olsaydı, seni çoktan terk eder, kendine bu hayalini gerçekleştirebileceği bir başkasını bulurdu kolaylıkla.

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Bak işte sana Türkiye’ye gelmen için ısrar ediyor şimdi. Demek ki, amacı gerçekten seninle bir yuva kurmak, Almanya’ya yerleşmek değil. Artık aileni ikna edemeyeceğini anlamış olmalısın.

O halde önünde iki şık var... Ya gerçekten Türkiye’ye dönüp, burada sevdiğin adamla yeni bir yaşam kuracaksın. Ya da her şeyi göze alıp, onunla Almanya’da yaşamayı deneyeceksin.

Ancak her iki yolun da zor olduğunu bilmeni isterim.

Kısacası hayat her ikiniz için de öyle güllük gülistanlık olmayacaktır.

Ama madem bu kadar birbirinize bağlısınız, sevginin gücüyle bu zorlukların üstesinden geleceğinizi düşünmek istiyorum.