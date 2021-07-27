Ailemin kavgalarına artık katlanamıyorum

Eşim, 21 yıllık evliliğimiz boyunca birçok kez beni aldattı. Eşime güvenemiyorum. Çünkü benimle zorla konuşuyor, zorla sevişiyor ve yüzüme bile bakmıyor.

Merhaba Güzin Abla, 40 yaşındayım, 21 yıldır evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Eşimse 42 yaşında. O üniversite mezunu, ben hiç okumadım.

Eşim 2’nci dereceden akrabamız. Görücü usulüyle evlendik. Evlendikten 1 ay sonra da hamile kaldım. Kızım doğduktan sonra eşim üniversite sınavını kazanıp başka şehre gitti. Severek evlenmedik ama zamanla birbirimizi çok sevdik.

Üniversite nedeniyle ayrı yaşıyorduk. Ben, eşimin 4 kardeşi ve küçük kızımla... Eşim, okulunun birinci sınıfından sonra benden soğumaya başladı. Zaten birini sevdiğini itiraf etti. Buna rağmen sabrettim. Bu arada hayatım yoksulluk içinde geçti. Kayınvalidem uzakta olmasına rağmen bana zulmetti. Bunları eşime söylemedim. Çünkü kızıyordu, “Anlatma” diyordu.

Eşimle 3-4 ayda bir sadece sabit telefonla görüşürdük. Genelde “Nasılsınız, bir yaramazlık var mı” diye sorardı. Beni sormazdı. İçim yanardı ve gizliden ağlardım.Kayınpederimin “Çocuğun olmazsa üstüne kuma getirecek” tehditleri sonucu arka arkaya 3 çocuk yaptım.

Eşim de “Çocukları görünce üzülüyorum” diye 4 senenin sonunda eve gelmedi. Abisinin yanına İstanbul’a yerleşti. Ancak 5 sene sonra yanımıza döndü. O esnada kardeşi de evlendi. Evin içinde iki elti yaşamaya başladık.

“Ev üstüne ev olmaz” dedik ve ayrı yaşamaya karar verdik. Ayrılınca kayınvalidem, beni hain ilan etti.

Eşimse evden ayrıldıktan 9 yıl sonra sosyal medya ve normal hayatta beni yine aldattı. 3 yıl önce artık aldatmalarına, yalanlarına dayanamayıp ayrılmaya karar verdim. Eşime de bunu söyledim. Ağlamaya başlayınca evlilik terapistine gitmeyi teklif ettim. Ardından psikiyatrist ve evlilik terapistine gittik. Bu iki tedaviden de fayda gördük. Bir müddet güzel geçti. Sonra eşim gene bizi ihmale etmeye başladı. Zorla sevişiyor ve yüzüme bile bakmıyor.

Artık eskisi gibi tahammül edemiyorum. Kızım üniversite sınavına girdi, ortanca oğlum lisede okuyor, küçük oğlumsa babasına çok düşkün. Bir de eşimin ereksiyon problemi var. Gene başka birinin olmasından korkuyorum. Çok çaresizim abla, lütfen yardım et.