Aileme ihanet ettim

30 yaşında bir genç kadınım... Çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdim.
Ailemin maddi durumu nedeniyle belli bir süre hem okudum hem çalıştım ama asla gocunmadım.
Bir kız kardeşim var, üniversiteyi yeni bitirdi. 4 kişilik çekirdek aileyiz.
Ailemin maddi manevi her anlamda her şeyine ben koşturdum, koşturmaya da devam ediyorum ve asla “Niye hep ben?” demedim.
Bir süre kanser tedavisi gördüm bu durumu bile ailemden, sırf üzülmesinler diye yalan söyleyerek sakladım.
İyileştiğim an her şeyi anlattım. Ama buna rağmen pes etmedim... Hepimiz insanız evin içinde illaki tartışmalar olur, bazen benim de sinirlerim gerilmiş olsa da hep alttan alan taraf ben oldum. Özür diledim çünkü aile olmak bunu gerektirir. Fakat ne yaparsam yapayım annemin sürekli laf sokmalarına, iğnelemelerine maruz kalan tek benim...
Aslında o kadar enerjik güler yüzlü pozitif biriyim ki çevremi asla kırmamaya özen gösteren hassas bir insanım...
Merhaba, yorumlarınızı okudum ve tüm yaklaşımlarınızı, içtenlikle söylüyorum, mantık çerçevesinde buldum. Bir psikolog danışman gibi adeta. O sebeple ben de bir sorunumu sizinle paylaşmak istedim.
Konuya gelecek olursak; şahsen benim değil de bir yakınım veya sıradan bir insanın başına gelmiş olsa söylenilecek söz belli aslında ama terzi kendi söküğünü dikemiyor maalesef.
Zamanında bana göre hiçbir sakıncası olmayan ama ailemin yanlış bulduğu birkaç davranış sergiledim. Ama her fırsatta da “El âlem ne der” uyarısıyla kendimi karşı karşıya buldum. Hayatımı kimsenin düşüncelerine göre yönlendirmeyi düşünmediğim için de ailemle bu konuda sürekli gelgitler yaşadım.
Fakat artık öyle bir noktaya geldi ki en ufak bir tatsızlıkta, onlara göre yanlış olan bu durum yüzüme vurulmaya başladı. Her ne kadar niyetimi ifade etmeye çalışsam da anlayanım olmadı. Ben de haliyle usanmaya başladım artık.
Herhangi bir konuda münakaşaya girdiğimizde hiç alakasız yerden konunun yine o mevzuya dönmesi ve eminim ki bundan sonrasında da dönecek olduğunu bilmek beni bıkkınlığa sürükledi.
Bu durumla nasıl başa çıkacağımı inanın bilmiyorum. Ama ne susmak yaradı işe ne de karşıma alıp konuşmak. Sizden yardım istiyorum.
◊ Rumuz: Yardım
YANIT
Merhaba Güzin Abla, keşke karşımda olsan da içimde birikenleri anlatsam. Abla, benim yüzüm hiç gülmedi.
16 yıllık evli bir kadınım. Baba evinde hep şiddet gördüm.
Bir gün karşıma biri çıktı “Tamam, kurtulacağım bu hayattan” dedim. Çok iyi biriydi... Tanıştıktan bir süre sonra evlendik.
Aslında çok iyi giden bir evliliğimiz vardı. Ta ki canımdan bir parça, kız kardeşim, hayatımı mahvedinceye kadar...
Kız kardeşimi yanıma aldım. Uzun bir süre bizimle kaldı. Onu üniversite okuması için yanıma çağırmıştım.
Aklımın ucuna bile gelmezdi ama eşime âşık olmuş... Onlar beni sırtımdan vurdu. Öğrendiğimde deliye döndüm.
Çocuklarım var, ne yapabilirim? Çocuklarım çok düşkün babalarına, kalbimde çok büyük yararlar açıldı. Ben tam da mutluluğu yakaladım sanmışken. Eşime hep “Sen benim sırtımda bir dağdın” dedim. Ama maalesef hepsi yalanmış...
Merhaba Güzin Abla, 31 yaşındayım, 13 yıllık evliyim. Eşimle aramızda 7 yaş var. Eşim beni evliliğimiz süresince hep aldattı.
Onu çok kez yakaladım.
Zaman zaman inkar, zaman zaman ise kabul etti. Her defasında affettim.
Şu an 4 kızım var. Onların hatrına dayanmaya çalışıyorum. Ama geçenlerde yine yakaladım.
Telefonlarına şifreler koydu. Şu an ne kadar ısrar etsem de kaldırmıyor şifreleri.
Ben şifreli telefon gördükçe daha çok şüpheleniyorum.
Bana da çocuklara da soğuk davranıyor. Her hatasını gördüğümde “boşanalım” diyorum, onu da kabul etmiyor.
Merhaba Güzin Abla, size bir şey danışmak istiyorum, bana bir yol gösterir misiniz... İlgimi çeken bir kadın var ama evli.
Aslında ben kadınlara ve aşka, sevgiye küsmüş bir erkeğim. Yüreğimi yeni ilişkilere kapatmıştım.
Ama yeni bir işe girdim ve bu kadın benimle ilgilenmeye başladı.
Benden hoşlandığını hissediyordum. Kendime hep şöyle dedim: “Dur, kendine gel. Karşındaki evli bir kadın. O istese de sen kendini koru, frenle.”
Ancak günler, aylar geçtikçe duygularım tutkuya, sevgiye, aşka dönüşmeye başladı.
Bu arada hem kendisinden hem de arkadaş çevresinden onun kocasını sevmediğini ve evliliğinin aslında bir çıkar ve menfaat evliliği olduğunu öğrendim.
Zamanla beni sevdiğine, bana değer verdiğine de şahit oldum.
2 buçuk yıllık bir ilişki içindeyim. Kız arkadaşım 19, ben 24 yaşındayım. Ve rutin güzel bir ilişkimiz var.
O beni çok seviyor, bunu yaptığı her hareketiyle gösteriyor ve tabii ben de onu seviyorum.
Ancak şöyle bir durum var...
ilişkinin ilk zamanlarında, bana 7 yaşındayken tecavüze uğradığını söyledi ve tam anlamıyla gözlerim doldu.
Ben de daha önce hiçbir kızla yakınlaşma yaşamadığım için ona nasıl yaklaşacağımı, ne diyeceğimi bilemedim.
Bir saat sonra mesaj atarak, bunun önemli olmadığını çünkü elinde olmayan bir şey yaşadığını ve bunun ilişkimize zarar vermeyeceğini dile getirdim.
Sonrasında ilişkimiz devam etti. 4’üncü ayımızda ise birliktelik yaşadık.
Evlendiğimizden bugüne kadar yaklaşık 20 yıldır eşim hep bana karşı soğuk.
Sadece birkaç defa beraber olduk. Çünkü o hep hareketsiz ve isteksiz.
Kendisi birlikteliği hiç arzu etmiyor ve “Bir an önce bitsin” diyor.
Önceleri ona sarılıp uyumamı isterdi.
Şimdi onu da istemiyor, “Rahat bırak” diyor. Hatta benimle aynı anda yatağa girmemek için geç yatıp sabah geç kalkıyor.
Ben ne yapayım?
Kadınlar hep böyle isteksiz midir ilişkilerde? Bu normal midir abla?
Bekir Coşkun annemin yakın dostuydu. O gerçek anlamda bir insan, iyi bir gazeteci, inanılmaz bir hayvan dostu, tabii doğal olarak insan dostuydu... Kadınlara özel bir yer vardı yüreğinde, onlarla ilgili unutulmaz yazılar yazardı, haklarını korumak, onlara destek olmak için...
Tıpkı yaşamı boyunca hayvanlar için çırpındığı gibi...
Bu konuda zaman zaman yazışırdık, benim hayvanlarla ilgili bir yazım için övgüler dile getirirdi, beni teşvik ederdi. Ne çok mutlu ederdi beni...
Ama benim için en önemlisi elbette annemin ölümünün ardından kaleme aldığı yazıydı...
Benim için çok değerli, kadınlar için de çok anlamlı bu yazıyı, yıllar sonra hem annem Güzin Sayar’ı hem de Bekir Coşkun’u anmak adına, sizlerle yeniden paylaşmak istedim.
Üniversite mezunu, iyi bir şirkette bölüm müdürü olarak çalışan genç bir kadınım. İlk evliliğim pek iyi yürümedi ve çocuk da olmadığı için 4 yılın sonunda boşandım. 2 yıldır da çok iyi anlaştığım, aklı başında ve hiç evlenmemiş bir adamla beraberim. Şu an ikimiz de evliliği düşünmüyoruz.
Ancak ilişkimiz sanki bir süredir monotonlaştı. Yine de sevgilim, aynı evi paylaşmak, benimle bir arada yaşamak istiyor. Ben ise aynı fikirde değilim. Aynı çatı altında yaşamanın birlikteliği daha da monotonlaştıracağını, hatta tamamen bitireceğini düşünüyorum.Neden cinsellik zaman içinde heyecanını kaybediyor? Neden evlilik ya da uzun süreli beraberlik, seks hayatını monotonlaştırıyor?Zamanla o eski heyecan yok oluyor, ilişki tatsız, anlamsız, artık keyif vermeyen bir hale geliyor. O heyecanla beklediğimiz özel anlar, giderek son derece sıradanlaşıyor...Zaman zaman tutucu düşünceleriniz nedeniyle sizi için için kınamış olsam da genellikle cevaplarınız ilgimi çekiyor. Bu yüzden size sormak istiyorum, “Evlilik mi, birlikte yaşamak mı, yoksa ayrı ayrı evlerde yaşamak mı?” Bana kalırsa herkesin ayrı evi olmalı. Bu konudaki düşünceleriniz benim için önemli, seks yaşamını canlı tutmak için ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Hangisi doğru
YANIT
Sevgili okurum, zaman zaman size tutucu görünen düşüncelerim varsa, bu Türk toplumunu iyi tanımamdan kaynaklanıyor. Köşemi 7’den 70’e binlerce kişi okuyor... Toplumun her kesimine ve genel görüşlere uyumlu olmak zorundayım.
Sorunuza gelince, bana göre evli ya da evlilik dışı ilişkilerde en ciddi sorun, cinselliği sadece fiziksel yönden değerlendirmek, sevgi, aşk, duygu yönünü görmezden gelmektir.
İşte, bu yüzden ilişki zarar görüyor.
Yaşları ilerleyip torun torbaya karışsalar bile yiyip içtiğine dikkat eden, pantolonuna uyacak bluzu seçen, saçlarını şarap kızılına yahut platin sarısına boyatmakta beis görmeyen, ellerinin üzeri güneşle ve geçen zamanla beneklenip buruşsa da onları özenle kremleyen, cümle sonlarına muzipçe “şekerim” kelimesini ekleyen, hayvanları, çiçekleri ve çocukları sevmekten vazgeçmeyen kadınlar...
Umudunu ve şükrünü asla yitirmeyen, yaşa bağlı ağrı ve sızılar yaşasa da bunu belli etmeyen, bu ağrı ve sızıları yaşamın güzelliklerini ve renklerini görmeye engel meseleler saymayan, yaşam deneyimlerini üstüne başına, gözündeki ışıltıya gülüşüne ve etrafa saçtığı pozitif elektriğe yansıtan kadınlar...
Tevekkülü her şeye sarmalayıp sade ve doğal bir olgunlukla hayatın getirdiklerini kabullenen ama bir kedi teslimiyetiyle uysalca ve sevinçle yaşayan kadınlar...
Onları seviyorum ve onlara baktıkça, yorulup nefeslenmek için oturduğum köşeden dimdik ayağa fırlıyorum.
Bana hayatın parlak ve cilalı kısmını gösteriyor böyle kadınlar. Hayatın her şeye rağmen yaşanılır olduğunu, yaşanmaz olacak kadar zorlayıcı kısımları ise sabır ve metanetle bekleyerek atlatmak gerektiğini, ne olursa olsun can çıkmadan umudun ve koşturmanın bitmeyeceğini ve bitmemesi gerektiğini anlatıyorlar sessiz bir alfabeyle...
25 yaşında bir genç kadınım. Eşimle 4 yıl flört ettik, 4 buçuk yıldır da evliyiz. 2 buçuk yaşında bir çocuk annesiyim. Bekarken eşimle aynı iş yerinde çalışıyorduk, yanında çalışan kızlarla çok yakın ve aşırı ilgili hareketlerde bulunduğu için sürekli tartışıyorduk.
Dört yıl boyunca bu böyle devam etti. Sonra dedim ki, “Bu böyle olmaz”... Ben de uzaklaştım ondan. Ama ısrarlı sözleriyle beni ayrılmaktan vaz geçirdi.
Sonuçta evlendik. Her şey iyi gidiyor diye düşünürken geçen akşam eşimin arkadaşlarıyla telefonda konuşmasını duydum.
Eşim, iş yerindeki bir kıza karşı hisleri vardı. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Onu ve oğlumu seviyorum. Özünde eşim iyi bir insan ama onun bu tür davranışlarını kaldıramıyorum. Böyle acabalara kapılıp çocuğumun karşısında mutsuz, yıkık bir anne olarak görünmek istemiyorum.
Her an “beni aldatıyor mu, aldatacak mı” diye düşünmekten korkuyorum...
Bilemiyorum abla, kimseye de derdimi anlatamıyorum ve karar veremiyorum.
Lütfen, bana bir yol göster.
25 yaşında ve bugüne kadar kafamda evlilik fikri yoktu. Bu sene çok ani bir şekilde erkek arkadaşım oldu. Ardından bu durum nişanla sonuçlandı. Şu an nişanlıyım ama doğru mu yaptım yoksa yanlış mı, bilmiyorum.
Üniversite mezunuyum, nişanlım ise lise mezunu ama çalıştığı sektörler gereği girişken, konuşkan, sempatik biri. Tek kusuru aşırı kıskanç.
Askılı bluz giyen, oje, ruj süren, kendine bakmasını seven biriyim...
Daha doğrusu biriydim. Bana bütün askılı, açık kıyafetleri yetmedi ojeyi bile yasakladı.
Nişanlımın aksine insanlara biraz daha mesafeli yaklaşan, bir anda can ciğer olamayan biriyim. Bu da nişanlımın sülalesinde sorun oldu. Akrabaları, “Nişanlın insanlara tepeden bakıyor” diyormuş. Ama inanın öyle biri değilim. Sadece ilk başta yeni tanıdığım insanlarla ya da girdiğim ortamda sıcakkanlı davranamıyorum.
Nişanlıma, “Öyle olmadığımı sen de biliyorsun” dedim ama beni dinlemedi. Onun için aile, akraba ne der kavramları önemli.
Bir diğer konum da kayınvalidem... Her şeye karışmak istiyor. İlla yapmayacağım âdetler, kurallar çıkarmaya çalışıyor. Altın takmayı sevmiyorum ama onlar yüzünden gittiğimiz her düğünde palyaçoya benziyorum.
Güzin Abla, benim bir kız kardeşim var. Kendisi biraz saf, bu yüzden çok kandırılıyor.
Sevgilisi çıplak fotoğraflarını çekmek istemiş. Kardeşim “hayır” diyememiş, kabul etmiş.
Ama bir süre sonra sevgilisi ondan ayrılmış.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra kardeşim bir başkasıyla görüşmeye başlamış, bu yeni sevgilisi de ondan ilginç şeyler istemiş...
Kardeşimin durmadan kendine sevgili bulmasından ve onlara hemen kanmasından bıktım.
Ona öğütler veriyorum, onunla sürekli konuşuyorum ama boşuna...
Beni hiç dinlemiyor...
Ben 19, erkek arkadaşım ise 21 yaşında. 2 ay arkadaşlığın sonunda sevgili olduk, 3 haftadır da birlikteyiz.
Her buluşmamızda ilişkiye giriyoruz.
Beraber olduktan sonra beni hemen eve bırakıyor.
Oysa istiyorum ki bir kafeye gidelim, birlikte bir yerleri gezelim...
Ama gerçekten beraber hiçbir aktivitemiz yok; gezmiyoruz, eğlenmiyoruz.
Sadece cinsel ilişkiye giriyoruz. İlişki yaşamaya başlamadan önceki süreçte çok ilgiliydi ve her dakika mesaj yazar, arar sorardı.
Bana çok nazik davranırdı, şimdi ise geç cevap yazmalar, ilgisiz tavırlar...
Merhaba Güzin Abla, umarım iyisinizdir ve hep iyi olursunuz...
Ben 30 yaşında bir adamım, yaklaşık 2 yıl birlikte olduğum bir kız vardı. Bu kız, benden önce kendinden 12 yaş büyük ve zengin bir adamla ilişki yaşamış... İlişkileri bir dargın bir barışık sürmüş...
Yine ayrı oldukları bir dönemde biz tanıştık. Bir süre sonra beni sevmeye başladığını söyledi.
Ama ben ona bir türlü inanamıyordum, hep aklında eski sevgilisinin olduğunu düşünüyordum. Belki bir umutla, onu unutur ve beni sever diye bekliyordum ama öyle olmadı.
Biz de bir ayrılıp bir barışıyorduk ve her ayrılığımızda eski sevgilisine gidiyordu.
Onunla ayrıldığında ise bana geliyordu.
Bunları bile bile ben onu sevmeye devam ediyordum.
Antalya’da konfeksiyon mağazası işleten bir kadın, müşterilerinin dertlerini dinliyormuş.
“Güzin Abla’dan dert tarifesi” anonsuyla yayınlanan haberde; bu kadının müşterilerinin eşlerinden, ailelerinden, çoluk çocuklarından dert yandıkları, bu kişinin onlara Güzin Abla’lık yaptığı ama bundan da çok sıkıldığı ve bu yüzden dertlere göre bir fiyat tarifesi hazırlayıp bunu mağazasının girişine astığı belirtiliyordu.
Show TV spikeri tarafından “Mahallenin Güzin Abla’sı artık konu komşunun dertlerini dinlemekten yoruldu, bıktı” şeklinde anons edilen haberde fiyat tarifesi de “Güzin Abla” adı kullanılarak ekrana yansıtıldı.
Bu haber beni çok rahatsız etti. Ailemden, eşim dostumdan telefonlar aldım.
Kimi çok önemsemedi, kimi köşemin adının bu şekilde yayınlanmasından çok büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Sonuçta rezil oldum.
Köşenizi okurken benim de bir gün size yazacağım aklıma gelmemişti. Üniversite üçüncü sınıfa geçtim ve geçtiğimiz dönem okul dışında çalıştığım kurumda biriyle tanıştım. Benden 7 yaş büyüktü. Hoşuma gidiyordu ve bir bahaneyle mesaj atıp konuşmayı başlattım.
İlk kez biriyle görüşüyordum ve deneyimsizdim ama bir yandan da Türkan Şoray kanunlarımı uygulamayı ihmal etmedim. Onu beğeniyorum, seviyorum ama bir yanım da geriliyor ve ondan kaçmak istiyor. Onunla yakınlaşmak istemiyorum... Seviyorum ama sanki sevmiyor gibiyim de...
Onunla gerçek bir ilişkiye başlamak istemiyorum.
Görüşmeye başlayalı 2 ay olmuştu henüz ama ayrılmak istediğimi söyledim. Birkaç kez şansını denedi ama pas vermedim. Yine de hâlâ aklımdan çıkmıyor. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. O da hâlâ benimle görüşmek istiyormuş diye duydum.
Şu an ayrı şehirlerdeyiz, ona yazıp yazmamakta çok kararsızım. Kriterlerime hiç uymayan biri aslında ama kalbim de hâlâ ona kaynıyor.
Bir yandan da düşünüyorum; yaşına rağmen hayatta ne istediğini henüz bulamamış biri, benim aksime entelektüel bir yanı da yok. Anneme anlatsam “boş ver” der, kestirip atar. Sen bir akıl ver lütfen...
◊ Rumuz: Karmakarışık
YANIT
İlgi göstermiyor
Sevgilimle yaklaşık 4 yıldır beraberiz. Birkaç ay önce askerden geldi. Askere gitmeden önce o kadar ilgiliydi ki sürekli sevdiğini dile getirir, hissettirirdi. Askerden geldikten sonra artık çok nadir dile getirmeye başladı.
“Askerden geldim, sorumluluklarım var” diyor. Sevdiğini biliyorum, yanındayken o kadar güzel davranıyor ki... Ama ben artık benimle ilgilensin istiyorum.
Bunu dile getirdiğimde “Artık bana güvenmiyor musun, sevgime inanmıyor musun?” diyor. Eskiden onu çok kırıp hayal kırıklığına uğratmıştım.
Acaba sevgisini gösterdiğinde şımaracağımı mı düşünüyor? Askerden geldi, hemen işe başladı. Yoksa onu biraz rahat mı bırakmalıyım? Abla nasihatına gerçekten çok ihtiyacım var. ◊ Rumuz: Çok üzülüyorum
Dönüş stresi
ne kadar sürer?
Güzin Abla, sevgilim askerden geldiğinden beri çok değişti. Şu an konuşmuyoruz, “Bir şey mi oldu?” diyemiyorum bile çünkü strese giriyor. Bu süreç ne zamana kadar sürer? Askerden geldiğinden beri hâlâ tam anlamıyla kavuşamadık. Yazdığım mesajlara cevap vermiyor. Gitmeden önce çok iyiydik. Şimdi ya problem yaratıyor ya da bilmediğim bir şey var kafasında. Ne zaman düzeleceğiz? Benim onu askerlik süresince beklememin karşılığı bu mu? Tamam, askerlik dönüşü bir sorun olacağını tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. ◊ Rumuz: Ya sabır
Aileme ihanet ettim
Ailemin istemediği kişiyle imam nikahı kıyıp gizlice evlilik hayatı yaşamaya başladım. Ama şu an çok mutsuzum. Kendimi kullanılmış hissediyorum.
Rerhaba Güzin Abla, ben 23 yaşında, 7 aydır görev yapan bir hemşireyim. Sevgilim de 21 yaşında, otobüslerde muavinlik yapıyor.
5 yıldır birlikteyiz. Bu zamana kadar hep kavga ederek, ayrılıp barışarak geldik ama her seferinde birbirimizden kopamayıp barıştık. Evlenmek istiyoruz fakat benim ailem karşı.
Memur kızlarını bir muavine layık görmüyorlar.
Bundan yaklaşık 3 yıl önce sevgilim bana cinsel yönden bazı problemleri olduğunu, benimle birlikte bunları aşmak istediğini söyledi.
Çok tartıştık, kavga ettik.
Bana çok baskı yaptı.
Sonunda ailemden habersiz kendi aramızda imam nikahı kıydık.
Şu an gizli saklı bir evlilik hayatı yaşıyoruz. Ben atanmadan önce 3-4 ayda bir zar zor yan yana gelirdik.
Doğru dürüst ne mesaj ne konuşma olurdu.
Annem sevgilimle buluşacağım diye markete bile gitmeme izin vermezdi.
Ben atanmadan önce ailesiyle beni istemeye geldiler ama ailem kabul etmedi. Sevgilim bu sefer “kaçalım” demeye başladı.
Ben önce kabul ettim, sonra vazgeçtim.
Çünkü ablam da zamanında kaçmıştı.
Annem kalp hastası.
Çok üzülmüştü.
Ablam kaçtığı için çok pişman, eşinden de ailesinden de memnun değil.
Erkek arkadaşım lise mezunu olduğu için, okumamış insan senin kıymetini bilmez diyorlar.
Ama o da denedi, sınavlara girdi, kazanamadı.
Şu an ailemi ikna etmem için beni zorluyor. Tüm bunlar beni çok yordu.
Böyle şeyler yaptığım için kendimden hem utanıyorum, hem de nefret ediyorum.
Aileme ihanet ettim. Onları hak etmiyorum ben.
Kazandığım paranın çoğunu aileme gönderiyorum.
Sevgilime de sık sık para gönderiyorum. Bu yüzden onun beni her yönden kullandığını düşünmekten de kendimi alamıyorum.
Öyle mutsuzum ki hayata, her şeye küsmüş haldeyim.
Senin fikirlerine çok ihtiyacım var Güzin Abla.
Rumuz: Hemşire
YANIT
Sevgili kızım, hiç kimseyi küçümsemem, hiçbir mesleği hor görmem.
Ama senin durumuna üzülmedim desem yalan olur.
Sen şu anda gerçekten çok kutsal bir görev yapmaktasın.
El üstünde tutulması gereken bir yerdesin.
Ülkemizde de bütün dünyada da sağlıkçıların ne kadar büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ve onlara ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bilmeyen mi var?
Hem sen sıradan bir memur sayılmazsın, ailen bir yerde haklı.
Sevdiğin genç bir yandan senden para isteyerek, bir yandan da türlü şekillerde baskı uygulayarak belli ki sana haksızlık ediyor.
Seni üzüyor, ailenle ters düşmene neden oluyor.
Senden yaşça küçük ve seninle evlenmeye çalışıyor ama doğru düzgün bir iş bulmak için de çaba göstermiyor.
Belli ki düzenli kazancından yararlanmak işine geliyor.
Kendini suçlamana ve küçük görmene de neden oluyor. Ama böyle düşünmemelisin.
Bu genç adam bir şekilde seni kendine bağlamayı başarmış. Bana sorarsan bu ilişkiyi daha fazla sürdürme, zaten zor bir görev yapıyorsun.
Herkesin sana ihtiyaç duyduğu bu günlerde, kendini bu yüzden yıpratman çok yazık. Kendi değerini bilmeyerek aileni de ayrıca üzüyorsun.
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