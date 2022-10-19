Ailem sevgilimle evlenmemi istemiyor

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Merhaba Güzin Abla, ben 29 yaşındayım ve evlenmek istiyorum, fakat ailem evlenmek istediğim adama karşı çıkıyor. Nedeni de ailesinin aşırı muhafazakâr olması. Bir de evlenince onun ailesiyle aynı binada yaşamak zorunda olmam. Ailem ‘onlarla yapamazsın sen’ diyor.

İlk başta sadece annem karşıydı, şimdi annem babamı da vazgeçirdi.

Sevdiğim genç sırf annemi ikna edebilmek için bizim eve geldi, “ailemi yollarım bir tanıyın” dedi.

Annem “İstemem gelmesinler, kızım kalabalık aile yanında yapamaz” dedi. Karşı taraftaki insanları tanımadan yargıladı.

Annem, “Benim korkularım var, ben seni kaynana yanına vermem” deyip duruyor.

Sevdiğim bu genç olmayıp bir başkası da olsa yine aynı şeyi yapacak, eminim. Annem benim hayatımdaki insanları hep sorguladı.

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Kız kardeşimin hayatına ise hiçbir şekilde karışmadılar, onun sevgilisini araştırmadılar, soruşturmadılar...

Kız kardeşimle telefonla konuştuk, “bana destek çık” diyorum...

O da samimiyetsiz konuşuyor. Hiçbir şekilde destekçim yok abla.

Sevgilim beni eve kadar getirdiğinde, babam görmüştü kapıda.

Annemin doldurmasıyla o akşam bana “Afgan mı bu, kapkara bir çocuk. Eğer sözümü dinlemez de gidersen evlatlıktan reddederim” dedi.

“Başka bir nasibin çıkar ona gidersin, acelen ne” diyorlar.

Başka nasibim çıksa o insanlara da bahane bulmayacakları ne malum?

Ne olur bana yardımcı olun, en son çareyi kaçmakta buluyorum.

Kendi kararlarımı kendim veremiyorum. Hiç saygı duymuyorlar bana...

◊ Rumuz: Bahane

YANIT

Sevgili kızım, insan evladına kıyamaz, onun için elbette en iyisini ister.

Kimseleri beğenmez onu evlendirmek için ama artık 29 yaşına gelmiş bir genç kızın da evleneceği erkeği seçme hakkı vardır elbette.

Sadece şunu söyleyebilirim, sevdiğin adam arada kalınca, mutluluğunuz tehlikeye düşebilir. Bilmem bu konuda onunla açık açık konuştun mu? Evlenince senin çalışmana engel olur mu, giyimine kuşamına karışır mı? Ya da ailesi karışınca senin yanında yer alıp, seni onlara karşı müdafaa eder mi? Ya da tam tersi, onlar gibi davranmaya, seni zorlamaya kalkar mı?

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Bütün bunları sevdiğin gençle konuşup anlaşmalısın...

Aynı apartmanda oturmanızın bazı sakıncaları olabilir belki de... Ancak sevdiğin adam bu konuları çok önemsemiyorsa, ailesinin size karışmayacağından eminse, elbette ki sevdiğin insanla evlenmen senin için doğru olacaktır.

Annenin ve babanın hatası bu insanları daha görmeden, tanımadan, hiç görüşüp konuşmadan karşı çıkmasıdır. Belki de sandıklarının tam aksine, çok iyi, uyumlu, saygılı insanlar olabilirler. Birkaç kez bir araya gelip, görüşüp konuştuklarında gerçekler nasıl olsa ortaya çıkar. Ona göre karar verirler.

Sen tüm bunları yapabilecek yaştasın.